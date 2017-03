La laïcité est le socle de la démocratie (Partie I)

La laïcité ouverte s’appelle le multiculturalisme, et le multiculturalisme n’est aucunement l’interculturalité. De même, la laïcité n’a pas besoin d’adjectif ; il n’y en a qu’une: la laïcité. Ses principes inaliénables sont la séparation de la religion de l’état et l’égalité entre les hommes et les femmes. On peut la noyer dans des concepts alambiqués, la qualifier de tous les noms réducteurs que l’on veut, elle est le plus onctueux des fruits tombés des hauteurs de l’arbre des Lumières, la révolution ontologique qui a autonomisé enfin l’homme et l’a affranchi de ses «servitudes» pour ouvrir sur une ère nouvelle pour la raison et la rationalité. Comme «caractère» que l’on donne aux institutions, elle est la résultante un tant soit peu naturelle des philosophes du contrat social, de la philosophie en général, de la science, bref, de la parole intellectuelle et savante.

Par: Louenas Hassani

Même si la proposition est timorée, le débat autour de la charte proposée par le PQ est passionnant, passionné, moderne surtout. Il confronte les idées des uns à celles des autres, interroge une société plurielle sur ce qu’est sa définition de la neutralité de l’état, du contrat social idéal pour le vivre ensemble, et engage surtout la réflexion sur la nécessité d’encadrer (ou non, puisque c’est le parlement qui tranchera à la fin) les signes «ostentatoires» dans les institutions publiques.

Le débat qui, parfois, vire à la confrontation, est autour de la question de la laïcité de l’état. Mais, disent les adeptes d’une laïcité dite ouverte, ne sommes-nous pas déjà dans la laïcité? D’ailleurs, une laïcité républicaine, qualifiée généralement de française ne brime-t-elle pas les libertés individuelles? Et puis, y a-t-il le feu à la demeure ? Ou alors, le gros morceau du débat étant, il faut le dire, situé autour de la question du voile islamique, ce tissu est-il vraiment comme tous les autres ou alors le symbole idéologique de l’islam politique? Cependant, la laïcité telle que définie par la république française depuis 1905 n’est-elle pas in fine une spécificité française ?

Bien entendu, on ne peut s’empêcher aussi de nous interroger sur la promesse de la laïcité initialement devenue désormais celle des valeurs québécoises pour que le sacro-saint crucifix de l’assemblée nationale devienne «patrimonial». On parle du crucifix dans le lieu censé être celui de la neutralité par excellence de l’état.

Néanmoins, au-delà de toutes les considérations imaginables, un tel débat, quelle que soit l’issue de la proposition péquiste, nous grandit, solidifie les fondements de notre société démocratique, interpelle non seulement les québécois et les canadiens, mais aussi toutes les sociétés dans le monde, à plus forte raison là où l’islam politique et le religieux en général grignotent sournoisement dans les acquis démocratiques.

D’abord, je pense qu’aucune charte n’aurait été proposée n’était justement que le religieux reprend du poil de la bête. Il était temps que la chose soit réfléchie sérieusement et que les politiques s’en emparent. Cet «aplaventrisme» devant ces demandes insensées pour des accommodements religieux qui remettent en cause chaque jour un peu plus le contrat social qui nous lie, augurait, à mon humble avis, à des déchirures futures, à des représentations ethniques dans un avenir très proche de la géographie politique, à un communautarisme excessif au lieu d’une interculturalité féconde.

Je crois que la laïcité ouverte s’appelle le multiculturalisme, et le multiculturalisme n’est aucunement l’interculturalité. De même, la laïcité n’a pas besoin d’adjectif ; il n’y en a qu’une: la laïcité. Ses principes inaliénables sont la séparation de la religion de l’état et l’égalité entre les hommes et les femmes. On peut la noyer dans des concepts alambiqués, la qualifier de tous les noms réducteurs que l’on veut, elle est le plus onctueux des fruits tombés des hauteurs de l’arbre des Lumières, la révolution ontologique qui a autonomisé enfin l’homme et l’a affranchi de ses «servitudes» pour ouvrir sur une ère nouvelle pour la raison et la rationalité. Comme «caractère» que l’on donne aux institutions, elle est la résultante un tant soit peu naturelle des philosophes du contrat social, de la philosophie en général, de la science, bref, de la parole intellectuelle et savante. La laïcité est le seul et unique «caractère institutionnel» qui a pu et peut faire que des croyances et religions, aussi antinomiques soient-elles, s’inter-enrichissent et se complètent. À fortiori, maintenant que les migrations et immigrations, pour une raison ou une autre, sont une donne de chaque jour, maintenant que les identités meurtrières bardent les hommes, comme jadis lors du clan, de la tribu, des nations définies religieusement, «racialement», ethniquement, etc., de défenses indépassables qui se doivent d’être raisonnées, voire effacées, pour que l’on n’allume plus les bûchers des inquisitions à venir au nom parfois du concept de la religion vraie propre à tous les monothéismes ou encore de la guerre juste, un concept utilisé même par une société sécularisée comme les États Unis d’Amérique lors de l’invasion de l’Irak en 2003.

Les identités nous enrichissent, nous pluralisent…

Je suis algérien berbère. Je suis berbérophone, francophone et arabophone. Je suis aussi québécois et canadien d’adoption. Ce sont toutes des identités qui enrichissent, apportent à l’édifice de n’importe quelle personne davantage d’humanité, d’universalité, d’interculturalité. Je suis même un peu français pour avoir vécu en France. Ce sont, comme toute pluralité, des identités qui ouvrent sur l’autre, sur l’altérité, sur les possibles. J’ai envie de dire que j’ai même un peu de chacune des identités de mes amis(es), de mes collègues, un peu de chaque pays où j’ai vécu, de chaque livre que j’ai lu, de chaque département où j’ai accosté… Ne dit-on pas que celui qui n’a pas quitté son pays est plein de préjugés ! Autrement dit, plus circulent les identités en nous, davantage nous nous ouvrons sur l’autre. S’il y avait bien une chose qui peut abolir les frontières en nous, ce serait sans doute le métissage et la rencontre.

L’identité est le senti, le vécu, l’expérience, celle qui nous différencie pour nous singulariser au même temps que pour nous intégrer dans le groupe ou la société ; elle est notre empreinte digitale, comme l’explique si bien Amin Malouf dans son Identités meurtrières, une empreinte du reste différente même de celles de nos enfants, de nos parents, de nos frères et soeurs. Dans une personne, dans l’intériorité, les identités coexistent sans coup férir même si la part de l’enfance en nous se taille souvent la part du lion. Car, il n’est de doute, le plus beau pays au monde est le pays de l’enfance.

Au fond de nous, bien que nous soyons en général chargés d’une histoire, d’une mythologie, d’une sociologie, somme toute d’un capital symbolique, etc., quelle est notre identité première pour ainsi dire, celle qui ne nous hérisse pas de certitudes et ne nous raconte pas que la religion du voisin est un fagot d’inepties, que sa nourriture est indigeste, que ses manières sont rustres, qu’il pue, qu’il fait beaucoup de bruit, etc.? Eh bien, je crois que c’est immanquablement notre humanité. Je ne pense pas que le plus proche de nous soit celui avec qui nous partageons l’origine, fût-il xénophobe, raciste, malhonnête, mais plutôt celui, aussi loin soit-il, quelle que soit sa religion ou croyance, quelque que soit sa couleur ou descendance, qui partage nos valeurs humaines et universelles.

Ainsi, si les rivières sont-elles la pluralité, la laïcité, elle, est le lieu de la confluence. L’espace de la rencontre qui dissout dans la neutralité nos «vérités», nos stéréotypes, nos préjugés, nos vérités préétablies. La laïcité met de l’avant ce qui nous rassemble, ce qui fait que l’on est d’abord des hommes et des femmes. Elle est humaine, humaniste, humanisante.

D’aucuns, disent que la laïcité est irréligieuse, athée, voire fascisante, d’autres qu’elle est étrangère à la société québécoise, qu’elle a été importée de France ou encore que la question ne s’était jamais posée ainsi pour les Québécois, et tutti quanti.

D’abord, la laïcité n’est pas irréligieuse, tant s’en faut, elle est juste neutre, elle est le juge impartial qui doit juger le plus objectivement possible entre les hommes quelles que soient leurs différences, leurs croyances ou certitudes. Parce que, par définition, une société ne peut être un bloc homogène fait d’hommes et de femmes qui regardent tous dans la même direction, s’abreuvent de connaissances à la même fontaine, croient tous à la même chose.

Par ailleurs, l’humanité a expérimenté le féodalisme, la théocratie, le fascisme, la monarchie classique, etc., et en est arrivée à considérer que comme système de gestion des institutions, des ego, des subjectivités donc -ce sont des hommes et des femmes qui y travaillent- la démocratie avec la laïcité comme fondement est le seul modèle capable de faire cohabiter dans la paix et la réciprocité les divergences des cultures, des croyances ou même de sexe. C’est le seul système où l’on peut vivre ensemble sans que s’entrechoquent nos «évidences !».

Ensuite, que l’on dise que la laïcité est étrangère à la société québécoise reviendrait à dire qu’elle est étrangère à toute l’humanité. La démocratie a été inventée dans la Grèce antique, doit-on pour autant la rejeter eu égard à son histoire et géographie ? D’un autre côté, au-delà du fait que le Québec est une île francophone cernée d’un océan anglophone, peut-on nier que si dans tout le Canada, la laïcité à la française a le vent dans les voiles surtout au Québec, c’est aussi parce que sociologiquement, historiquement, linguistiquement, les québécois ont une relation plus affective, plus intime avec les français et qu’ils ont leur part de l’héritage des Lumières? Ils sont, j’allais dire, plus laïcs que multiculturalistes. Dire le contraire c’est nier les schèmes socioculturels et historiques qui forgent dans une certaine mesure le regard. La langue aussi qui est rattachée étroitement à une manière de produire la pensée et qui accomplit, nous a-t-on enseignés, les fonctions de la communication et de l’identification. En premier lieu, La Communication, car «c’est au moyen de la langue que les acteurs sociaux échangent et mettent en commun leurs idées, sentiments, pensées, etc.» et en deuxième lieu l’Identification, puisque « de par son double aspect individuel et collectif, la langue sert de marqueur identitaire quant aux caractéristiques de l’individu et de ses appartenances sociales».

Dans ce sens, il est tout à fait explicable que la laïcité en France, même si la question est un champ vaste pour l’étude, est plus consensuelle qu’au Québec, un espace lieu, tiraillé entre le modèle à la française pour faire court et le modèle ou modèles mulculturalistes anglo-saxons.

Enfin, s’il est vrai que la question de la laïcité ne s’était jamais posée de par le passé en ces termes, même la révolution du Québec, comme on sait, était tranquille, c’est aussi parce que les questions du religieux dans l’espace public -de leur rencontre surtout-, de l’intégration des nouveaux arrivants, de la diversité croissante des cultures, des conséquences du multiculturalisme, etc., n’ont jamais été aussi actuelles ; elles méritaient enfin que l’on s’y arrête un tantinet avant d’aller son chemin comme si de rien n’était.

Cependant, dire que la laïcité républicaine est fasciste c’est dire que la laïcité française est fasciste, voire que la France est fasciste. Si la France a voté sa loi en 2003 pour encadrer les signes religieux dans les institutions publiques, à l’école notamment, ce n’était sans doute pas par simple détestation de l’autre. Et si, comme disent certains intellectuels, le modèle d’intégration français est un échec retentissant, personne ne peut affirmer pour autant que c’est la faute à la laïcité ? Et les modèles néerlandais et anglo-saxon, eux, sont-ils, par leur laïcité positive, des réussites retentissantes ?

C’est le talon d’Achille de ce genre de raisonnement. Car, pour reprendre un argument du philosophe Kaidi Ali, cofondateur de l’Association Québécoise des Nords-Africains pour La Laïcité (AQNAL), les tenants de la laïcité dite ouverte « oublient qu’aujourd’hui sous le règne de la laïcité ouverte le taux de chômage dans la communauté musulmane est trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Peut-on déduire que le taux élevé du chômage chez les musulmans est une conséquence de la laïcité ouverte? Qu’est-ce qu’ont fait les libéraux pour diminuer le taux de chômage chez les immigrants ? Pourquoi leurs accommodements raisonnables ne s’appliquaient-ils pas sur nos compétences et nos diplômes ? Leur laïcité ouverte et leur multiculturalisme les a contraints à essayer d’intégrer les immigrants dans la communauté nationale par ce qui les sépare de la majorité de la population de la société d’accueil au lieu de chercher à les intégrer par ce qu’ils partagent avec ces derniers» (entretien paru dans le site Nord-Africain KabyleUniversel.com).

Islam politique, extérieur, versus islam spirituel, intérieur.

Je viens d’un pays, l’Algérie, où des hommes payaient naguère –payent encore– très cher, de leur vie parfois, leur adhésion à des idées progressistes, leurs sympathies avec des partis politiques qui sont pour la séparation de la religion de l’état. Durant la funeste décennie 1990, l’idéologie islamiste a fait plus de deux cents mille morts assassinés dans des morts qui ne trouvent leur similitude que dans l’extermination nazie des juifs. Aurions-nous vécu ce génocide si notre pays avait une tradition ancrée dans la laïcité, si l’on avait séparé la religion de l’état, si l’on n’avait surtout pas autorisé les partis qui puisent leurs légitimités politiques dans la religion?

Certes, la question est loin d’être simple, mais l’histoire nous renseigne que les plus grands génocides de l’histoire vont de pair avec la certitude et les vérités indiscutées des hommes. La certitude ne se remet jamais en cause, elle n’a cure de la raison ; elle a toujours raison. Elle gouverne par l’émotion au lieu de la raison, elle divise les sociétés en méritants, moins méritants et non méritants. D’ailleurs, pour prendre le cas de l’islamisme, sont-ce seulement des hommes qui gouvernent ? C’est plutôt dieu, n’est-ce pas, et dieu n’a jamais tort ! Les gouvernants ne sont que vicaires, des califes missionnés ! C’est comme ça que l’islam politique noyaute les imaginaires.

De nos jours, il y a un discours tinté de «postmodernisme» qui se propage parmi les élites intellectuelles «occidentales» qui nous explique désormais que l’islamisme est humanisable, socialisable, intégrable. L’on entend ainsi une qualification inédite qui fait que l’on différencie entre un islamisme salafiste, lui, dangereux, sexiste, belliqueux et un islamisme tiède pour ainsi dire, à l’instar de celui des frères musulmans en Egypte, de la Nahda en Tunisie ou encore de l’AKP en Turquie, et pour l’argument, ils n’omettent pas de nous rappeler que ce sont des partis d’ailleurs élus par le suffrage universel. Autrement dit, ce qui est dangereux aujourd’hui c’est le salafisme et non plus l’islamisme.

Pour autant, nous ne connaissons pas un seul tenant de l’islam politique vivant dans un pays musulman qui concède aux autres «foi(s)» le droit d’avoir leurs lieux de cultes, ou même qui considère que l’islam ne doit pas être la religion de l’état. Depuis quand les islamistes croient-ils à la laïcité, fût-elle ouverte, positive ou même édulcorée à moitié avec la religion ? A-t-on déjà entendu un islamiste ou prédicateur égyptien dire que l’islam comme religion d’état viole le droit de 10% de la population, les chrétiens coptes ? Passe pour les autres croyances ou incroyances.

Une analyse minimale suffit pour comprendre que l’islamisme n’a pas besoin d’adjectif pour être une idéologie nihiliste, négationniste, sexiste, misogyne. Encore, faut-il rappeler que le seul parti islamiste laïc au monde est l’AKP d’Erdogan en Turquie. Un parti, pour l’occasion, qui se «positive» sournoisement voilà de nombreuses années, affaiblissant cahin-caha le rôle protecteur de l’armée pour l’héritage d’Atatürk, l’homme qui a aboli le califat en 1923, en attendant le coup de grâce final.

L’islamisme peut se parer de toutes les désignations flatteuses, son but ultime est la Oumma mondialisée, la nation transfrontalière. Il fantasme sur le retour au califat. La guerre lui est ruse ; il apostasie la différence quand il en a les moyens, son slogan est limpide, concis : l’islam est un arbre que l’on arrose avec le sang du djihad ! La religion ne lui est pas une affaire privée, une relation de l’être avec son créateur, une spiritualité intérieure ; il considère que c’est un devoir que d’islamiser toute l’humanité. Pour ce qui est des peuples du livre[1], les héritiers des autres religions monothéistes, il leur réserve le statut de Dhimmis[2], de sous citoyens qui payent le tribut pour leur protection. Les idolâtres et les animistes, eux, c’en est une autre histoire. Idem pour les musulmans laïcs et modernistes, les soufis par exemple, une branche dans l’islam qui prône un islam spirituel, mixte, tourné vers l’intérieur.

Souvent, ces derniers sont considérés à juste titre comme les plus périlleux, tant leur discours résiste toujours, a traversé les âges, et est bien établi parmi les populations musulmanes. C’est d’ailleurs celui dont se reconnaît la majorité des musulmans, surtout en Afrique du Nord. À cette différence près que les tenants de l’islam politique, aussi minoritaires soient-ils, bouffent les tenants de l’islam intérieur, la majorité, qui, eux, sont terrés dans le maquis du silence pour reprendre l’expression de l’écrivain algérien Amin Zaoui.

L’islam de nos parents dont nous nous réclamons tous en général, croyants comme non croyants, religieusement ou culturellement, est un islam qui admet que toutes les croyances se rassemblent autour de la même table pour un dîner, pour une veillée de passionnants échanges. Nos parents ne nous disaient même pas qu’il fallait prier ou jeûner. C’est un islam soufi qui considère que célébrer des rites sacrificiels, bannis par l’islam politique, fêter des fêtes païennes comme l’Épousée d’Anzar, le dieu berbère de la pluie, etc., font partie de la culture. Il a toujours intégré notre capital mythologique, sociologique, historique.

Jadis, ou même de nos jours, il arrivait parfois qu’un des nôtres revînt de France ou de quelque pays européen avec son épouse occidentale. Il n’était jamais question que l’un ou l’autre se convertît. Il n’était jamais question que la française s’abstînt de manger ou de boire parce que c’était le ramadan. Ces «roumi(e)s» devenaient les nôtres ; par respect, personne n’osait lever les yeux devant elles, personne, même pas notre imam, n’émettait ou même ne concevait une opinion désagréable à leur encontre. Nous apprenions d’elles ce qu’était les pays d’outre mer, ce qu’était l’autre, et, elles, elles apprenaient notre langue, notre religion, nos rites. Nous en avions de ces mariages, du reste majoritairement reussis, dans chacune de nos familles en Kabylie et en Algérie. Quel est aujourd’hui cet islamiste qui pourrait nier que ces femmes, ces mariages et unions, avaient contribué –contribuent encore– grandement à lier, au-delà de la relation coloniale de naguère, le peuple algérien et français. Elles avaient même contribué à notre indépendance.

Je me souviens, enfant, je devais avoir dix onze ans, je venais à peine d’apprendre la signification du mot colonisation. À la première occasion, ce devait être à cause de l’habituel cornet de glace de ma vieille voisine française qui avait atterri dans la bouche d’un autre enfant voisin, je crachai le mot, ignorant le fracas que je devais causer. Ma tante, comme nous l’appelions, pleura de chaudes larmes. Ma mère, dès la rentrée de mon père du travail, s’empressa de lui rapporter tout. Inutile de vous raconter les conséquences de mon imprudence. Pour nos pères, c’est le respect qui est sacro-saint. Pour le reste, je venais de réduire à néant de mon préjugé la grandeur et la bravoure d’une dame qui avait soutenu jadis notre combat, qui avait sa lanterne inatteignable dans la marche inexorable de notre histoire pour retrouver notre dignité pendant une période, faut-il le rappeler, où les oulémas, les premiers adeptes de l’islam politique en Algérie, étaient pour l’Algérie française.

Il n’est pas rare aujourd’hui par exemple en Kabylie que la population se soulève contre un nouvel imam tenant de l’islam salafiste pour le remplacer par un autre imam qui prône un islam républicain, spirituel, respectueux des valeurs et traditions des gens.

D’ailleurs, dés son arrivée en Algérie, financé par l’Arabie Saoudite jadis, par le Qatar aujourd’hui, l’islamisme s’est attaqué d’abord aux référents symboliques en diabolisant les rites païens, les traditions séculaires, l’islam traditionnel, les cultures vestimentaires, les rites sacrificiels que vouaient les paysans aux éléments. Qui ne se souvient pas des manuels scolaires de l’école fondamentale qui nous expliquaient que les oulémas à la tête desquels Ibn Badis et Al Ibrahimi s’attaquaient aux superstitions et aux «faux Islams». D’ores et déjà, le concept de la religion vraie est central. Notre islam était faux, c’était celui importé de l’orient qui était vrai ! C’était leur manière de concevoir le vêtement, leur manière de définir ce qui est sexué ou asexué dans le corps, c’était leur islam authentique versus notre islam, le soufi, la religion folklorique et mythique de nos ancêtres.

L’arrivée de l’islam politique et réactionnaire en Algérie dès la fin des années quatre-vingts va s’attaquer jusqu’aux lieux de mémoire. Ainsi, par exemple, la statue érigée à la mémoire de la Kahina en Algérie, à Khenchla, la reine berbère qui s’était soulevée contre les conquérants arabes au septième siècle, est-elle menacée désormais de démantèlement par certains tenants d’une idéologie qui dit que la reine était une mécréante et a combattu l’islam. Une manière de créer une sorte d’éclat médiatique pour que les populations intériorisent (encore) dans l’imaginaire deux périodes distinctes : celles d’avant l’islam, le polythéisme, la perdition et l’ignorance –la preuve en est que c’était une femme qui gouvernait tout un peuple ! D’ailleurs, il s’appelle Dyhia ou Damya mais comme c’était une femme, ils la nommèrent Kahina, la prophétesse ou devineresse en arabe– et celle d’il y a quinze siècles, les lumières célestes, la paix et la connaissance !

Dans son essai La Prière et l’Épée : essai sur la culture arabe, le poète syrien Adonis déconstruit brique par brique les constructions imaginaires de l’islam politique, démontrant que la belle langue arabe qui a avait jadis produit une immense civilisation, la langue qui était celle de la subversion, qui avait libéré par la poésie et la philosophie, était la langue maintenant des oulémas et des muphtis, les idéologues qui avaient empêché le surgissement des lumières dans les pays musulmans. Si bien que même la poésie arabe d’avant l’islam, alors qu’elle est simplement désignée de poésie antéislamique dans la langue de Molière, est qualifiée de poésie de l’ignorance (chi‘ir al–jahili) dans la langue arabe.

Pourtant, pour pénétrer les imaginaires, paradoxalement, ces mêmes prédicateurs n’hésitent pas à s’approprier la grandeur de cette même civilisation, passant outre l’histoire qui nous renseigne que les Averroès (Ibn Rochd), les Ibn Arabi (philosophe et poète soufi), les Ibn Khaldun (historien et considéré par certains penseurs comme le fondateur de la sociologie), les Abu-l-Ala al–Maari (poète et philosophe pessimiste et libre penseur), Avicenne (Ibn Sīnā), les mathématiciens, philosophes, poètes, astronomes, médecins, etc., étaient les pestiférés de l’orthodoxie ; ils étaient souvent empoisonnés, contraints à l’exil, assassinés, censurés, pourfendus…

Averroès (1126-1198), le dernier survivant de l’ère humaniste des pays de l’islam[3], à une époque où dans certaines régions d’Europe on tuait encore les traducteurs des livres impies, était persécuté, pourfendu, exilé comme hérétique par ces inquisiteurs de l’islam politique qui auguraient déjà pour les ultimes vérités à verser dans les réceptacles passifs que devaient être désormais les têtes des croyants. Car, en effet, le 12e siècle, avec la mort D’Averroès, est la fin de ce que Malek Chebel qualifie d’«islam des lumières». La pensée était maintenant l’apanage des obscurantistes, de l’anti-pensée, incapable désormais de produire des villes comme Cordoue, des penseurs comme Averroès, des œuvres comme Les mille et une nuits…

C’est tout de même risible que les fanatiques s’approprient la civilisation qui a produit justement cette œuvre subversive qui libère le corps, donne libre cours aux mythes, hisse le poème interdit, l’amour, élève l’imaginaire…

En 1980 et en 1985[4], les islamistes égyptiens avaient organisé un célèbre autodafé de l’œuvre jugée alors immorale et offensante pour la foi des croyants. Plus récemment, par le biais d’une association égyptienne baptisée Avocats sans frontières, ils ont encore récidivé en essayant d’interdire en recourant à la justice jusqu’à la vente des contes célèbres, une œuvre littéraire faisant pourtant partie du patrimoine universel et qui n’a jamais dérangé les musulmans ni offensé leur religion.

Les intellectuels, les artistes et l’islam politique (l’islamisme)

« Depuis 1992, le nombre d’écrivains persécutés, emprisonnées, assassinés, exilés ou censurés a atteint un record : plus de trois mille. Qu’ils soient Bosniaques, Albanais, Syriens, Agériens, Tunisiens, Iraniens, Turcs, Kurdes, Berbères, Marocains, Saoudiens, Koweitiens, Nigérians, Égyptiens, Afghans, Bengalis…»[5].

Le 26 mai 1993 en Algérie, tombait sous les balles assassines de l’intolérance islamiste, le poète, écrivain et journaliste Tahar Djaout (1954-1993). Il était le premier intellectuel assassiné dans une interminable liste dressée par une idéologie guerrière sortie des aridités millénaires des hommes. Le pays venait de pénétrer dans une spirale de violence à la marge de l’entendement humain. Des dramaturges, des réalisateurs, des femmes, des écrivains, des sociologues, des artistes, des journalistes, des acteurs, des féministes, des islamologues, des politiciens, des artisans, des chrétiens, des gens de toute obédience, de toute couleur, de toute religion, des militaires, des policiers, des gendarmes, des bergers, des combattants, des boulangers, des tisserands, des enfants … Plus de deux cents mille morts. C’était le peuple, seulement lui, loin des officines sonores, qui avait pris son destin en main, seul, armé du courage des petites gens et de rêves modestes, alors que ses tueurs, les ennemis qui ne reconnaissaient plus, disait Malek Hadad, le printemps que lorsqu’il est inscrit au calendrier… se pavanaient dans les salons de l’occident, comme disait cet autre barde, Matoub Lounès, le rebelle, grand poète engagé, lui aussi assassiné, comme les autres, les milliers d’autres, les dizaines de milliers d’autres…

Jean Ferrat pleurait dans une chanson déchirante le Judéocide :

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent

… Et chez nous, l’Algériocide durant, l’Allemagne, les USA, le Royaume Uni, tant de sociétés laïques et sécularisées, étaient les bases arrières, les lieux de la réflexion de l’hécatombe à huis clos.

C’était ici, chez nous, les lieux de la réflexion du crime pédagogique, autre concept du mythique Saïd Mekbel, journaliste assassiné, lui aussi, le jour de son billet pamphlétaire célèbre Le voleur qui : « Ce vagabond qui ne sait plus chez qui passer la nuit, c’est lui. C’est lui qu’on menace dans les secrets d’un cabinet officiel, le témoin qui doit ravaler ce qu’il sait, ce citoyen nu et désemparé… Cet homme qui fait le vœu de ne pas mourir égorgé, c’est lui. Ce cadavre sur lequel on recoud une tête décapitée, c’est lui. C’est lui qui ne sait rien faire de ses mains, rien d’autres que ses petits écrits, lui qui espère contre tout, parce que, n’est-ce pas, les roses poussent bien sur les tas de fumier. Lui qui est tous ceux-là et qui est seulement, journaliste.»[6]

Comme son ami et son collègue, Tahar Djaout, mort, assassiné, lui aussi, le jour de son ultime chronique, comme quoi il est des hommes pour qui la légende n’omet jamais d’ouvrir les bras : «La famille qui avance et la famille qui recule», et dont l’une des phrases résistent toujours, à la barbe des mémoires oublieuses, comme une lanterne dans la nuit assourdissante de notre amnésie : « Avec ces gens là, disait l’aède, si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs!».

Matoub Lounés, Hasni, Cheb Aziz, tous des artistes, tous des poètes, tous des lumières éteintes par l’ennemi de l’art, le bannisseur du vivant, l’ourdisseur du renoncement, le négationniste de l’altérite, l’inventeur du désert. Stembouli, islamologue, Medjoubi, Aloula, dramaturges, Bekhti Ben Aouda, dramaturge ami du philosophe de la déconstruction Jacques Derrida…

Rachid Mimouni, autre engagé, romancier des réveils, quand écrire, quand parler seulement, quand le dire est une périlleuse traversée des champs des blessures : « C’est la première fois dans l’histoire qu’on voit un mouvement terroriste se proposer d’éradiquer toute l’intelligentsia d’un pays, comme s’il s’agissait d’une mauvaise herbe ou d’une maladie. Le projet consiste à décerveler le pays. »[7]

Personne n’en était épargné. Le libraire commettait le dire en vendant des livres, le fleuriste commettait le beau en essayant de planter d’autres paysages dans les cœurs, l’enfance qui pansait les plaies causées par la nuit itérative, les colombes qui rassasiaient d’azur nos firmaments…

Même les fontaines publiques outrageaient l’ennemi et les cieux. Ain El Fouara, la fontaine hissée dans le mythe par les habitants de Sétif, au dessus de laquelle pose toujours, à la barbe de la cessation, une sculpture de femme nue, symbole emblématique de tout un peuple, avait été minée pour la faire disparaître définitivement de la mémoire des hommes et des femmes.

Qu’avaient comme point commun tous ces intellectuels assassinés ? Ils n’avaient rien fait de mal hormis d’être dans la modernité ; ils étaient pour le vivre ensemble dans l’harmonie ; ils étaient contre la main mise du fanatique religieux dans l’espace public.

Parbleu ! Ils se retourneraient dans leurs tombes, s’ils entendaient que de nos jours des islamistes, et même leurs frères et sœurs les laïcs et les modernistes, qui traitent ceux comme eux de laïcs «intégristes» et d’hommes et femmes « fermé(e)s».

Allez le raconter à Said Mekbel, lui, qui a préféré défier la barbarie, lui, qui avait ses papiers en règle en France, s’il avait voulu sauver sa tête. Il en avait sa famille, sa femme française ! Allez le raconter aux deux filles orphelines de Djaout ? À la veuve de Hasni !… aux dizaines de milliers de veuves, aux dizaines de milliers d’orphelins, aux dizaines de milliers d’éplorés…

Allez surtout le raconter à la famille de Katia Bengana[8], cette belle jeune femme assassinée à 16 ans, élève lycéenne (secondaire), le 28 février 1994, pour la simple raison, parce que courageuse, parce qu’elle devait sans doute penser que l’on ne pouvait pas tuer pour un morceau de tissu, qu’elle avait refusé de porter le voile que l’on voulait lui imposer.

Ce sont les laïcs, les musulmans modernistes, les démocrates, les libres penseurs, les humanistes, les femmes osées, les simples gens qui payent dans toutes les contrées où l’islam politique a substitué aux hommes et aux femmes une mémoire, une histoire, très cher leur insoumission…

C’est à tomber des nues que même dans des sociétés réputées tolérantes, laïques ou sécularisées, des intellectuels d’origine «musulmane» ou non sont traqués, menacés, assassinés parfois. Nous connaissons tous le cas de Salman Rushdie, l’intellectuel apostasié en 1989 par une fatwa de Khomeiny après son livre Les versets sataniques ou tant d’autres protégés désormais par des gardes de corps depuis qu’ils ont émis une opinion ou écrit un papier qui ne corresponde pas à l’idéologie.

La laïcité dite positive, celle qui accommode par l’émotion, celle pour répondre à l’urgence, est le cheval pour les inédites Troie à venir. Il suffit d’écouter le théologien égypto suisse Tarik Ramadan, petit fils de Hassan El Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans en 1928, appeler en faveur d’une laïcité «ouverte» en France pour s’en rendre compte. L’islamologue qui pensait qu’il fallait un moratoire même pour la lapidation alors que la pratique monstrueuse n’était pratiquée alors que dans quelques pays comme l’Arabie saoudite ou l’Iran : « Je demande, avait-il dit pendant l’émission pour répondre à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, un moratoire pour qu’on cesse l’application de ces peines-là dans le monde musulman. Ce qui compte, c’est de faire évoluer les mentalités. Il faut un discours pédagogique. »[9]. Ah ! Bon, un moratoire ? Il n’y a que quelques écervelés pourtant qui y pensent encore ! ( À suivre, ce mercredi!)

Louenas Hassani

[1]– Les chrétiens et les juifs.

[2]– Selon Wikipedia un dhimmi (en arabe : ذمّي, habituellement traduit en français par « allié » ou « protégé ») est, selon le droit musulman, un non-musulman ayant conclu, avec les musulmans, un traité de reddition (dhimma1) déterminant ses droits et devoirs.

[5]– Amin Zaoui, la culture du sang, Essai, Fatwas, femmes, tabous et pouvoirs, 2003, Edition Le serpent à plumes, page 8.