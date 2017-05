Et si Ferhat et Idir étaient des arabes de souche

Et voilà que l’arabisation,non seulement culturelle, mais de langue et de sang, nous suit jusqu’au bout de nos montagnes. Un lecteur, du nom de Jacky, nous envoie cette liste de villages kabyles, en plein cœur de la Kabylie, attribuant à leurs populations respectives des origines arabes. Sont cités, entre autres, les villages d’Idir (Ath Yenni),et de Ferhat Mehenni (Illoula). On savait que le processus d’arabisation des berbères lancé par Napoleon III a fait beaucoup de chemin mais pas au point, a-t-on cru, de faire escalader aux Arabes nos montagnes via les chemins qui montent vers la montagne de Baya. Selon Ibn Khaldoun, les Arabes aiment surtout occuper les déserts et les plaines et surtout occuper ce qui est déja construit et occupé par d’autres civilisations. En démarrant leur empire, les Arabes n’avaient pas songé à construire leurs capitales en Arabie. Ainsi, les Omeyyades choisiront comme capitale Damas, et les Abbassides, Bagdad. Ainsi, la “civilisation” arabe, ironie du vocabulaire, contrairement aux autres civilisations, se fera du caravansérail vers la cité, et de la tente vers le palais.

Dernierement un frère musulman, à vrai dire, plein d’humour, m’avait posé plein de questions sur la Main du Juif, cette figure géologique observable sur le massif du Djurdjura.

-Si nous prenons le pouvoir, il faut songer à dynamiter ça, fut sa réponse.

-Je lui ai répondu, ok, ça, c’est pour le coté destruction, nous vous connaissons forts là-dessus et vous tenez vos promesses. En revanche, qu’est-ce que vous allez nous construire, fut ma réponse.

-Des mosquées et des madrassa pour vous aider à préparer l’au de là.

-Aurons-nous nos mains coupées en cas de vol ?

-Effectivement, tout ce que la charia exige, aucun musulman digne de ce nom, ne peut s’y dérober. Souviens-toi ce que le prophète (QLSSSL) a dit à ce sujet : si la fille de Mohamed commet un vol, Mohamed lui coupera la main.

-La science promet, dans quelques années de régénérer tout organe (ou partie du corps) coupé ou détruit ; comment feriez-vous dans ce cas quand les voleurs châtiés feront recours à la science pour régénérer leurs mains coupées ?

-D’ici là, on se débrouillera, et le bon dieu veillera à ce que nous trouverions une solution.

-J’ ai foi que, d’ici là, la science trouvera un vaccin contre le virus reponsable de cette maladie endémique qu’est l’intégrisme.

ORIGINAIRE DES HABITANTS DE LA KABYLIE. 1858 ( armée francaise )

FLISSA.

Les habitants des Flissa sont d’origine arabe : les uns viennent des Isser, des Béni Tour, de la Mitidja et des Béni ‘Aïcha, d’antres viennent des Béni Dja’ad et des Béni Seliman ; tous se sont réfugiés dans ces montagnes.Flissa avait quinze enfants et de grandes richesses. Beaucoup de gens émigrèrent et vinrent le rejoindre; ils se soumirent à lui et le prièrent d’être leur chef. Il accepta, et donna son nom au pays.

BENI OUAGUENNOUN.

La montagne occupée par les Béni Ouaguennoun se nommait, jadis, Mezzana (1). Le premier qui vint s’y établir se nommait Guennoun. Beaucoup de personnes émigrèrent, vinrent le rejoindre, et lui abandoi nèrent la direction des affaires. En sa qualité de chef, il donna son nom à la montagne, et les habitants prirent celui de Béni ou-Guennoun, que l’on prononce actuellement Béni Ouaguennoun.

BENI DJENNAD.

un arabe nommé Djennad est le premier homme qui vint s’établir

dans ce pays. Il était puissant, très-riche, et avait avec lui ses frères et une suite composée d’environ 300 cavaliers; il s’installa à an endroit actuellement nommé Bizar.

ZEKHFAOUA.

Le premier homme qui vint occuper cette montagne se nommait Zerer’fa. On changea en kha £ le r’ain (&), que l’on trouvait trop dur à prononcer, et son nom fut alors Zerekhfa. La tribu qui lui était soumise prit le nom de Zekhfaoua.

On dit que Zerer’fa était originaire du H’araza.

BENI AICI.

Le premier qui est venu occuper le pays où se trouvent actuellement les Béni Aïci était d’origine arabe, de la tribu des Oulad Sidi ‘Aïça; il fut surnommé El-Aiçaoui, du nom de sa tribu. Par euphonie, on supprima le ouaou ( j ), et l’on donna au pays qu’il commandait le nom de Béni ‘Aïça.

La dénomination de Béni ‘Aici s’étend sur les Ma’atk’a, les Béni Zemenzar, les Béni Doualaetles Béni Mahmoud.

1° Béni Yanni. — Le premier qui s’est établi dans cette tribu se nommait Naïli, d’après le nom de son pays originaire, car il était de la tribu arabe des Oulad Naïl. Son nom étant trop difficile à prononcer, fut modifié. On supprima le lam (J), que l’on remplaça par le nuun ( y ) ; et le ta { ^ ) fut mis à la place du noua ,u). Cette transformation faite, on désigna les habitants sous le nom de Béni Yanni.

2* Béni Boudrah, – Le premier qui vint s’installer dans cette montagne ‘-tait un nommé Bou-Dar. On ajouta un deuxième ra (**) à son nom, et on en fit Boudrar. La tribu qu’il commandait fut désignée par son nom, précédé du mot Béni (descendants). On dit qu’il était originaire des Arabes du-Zab.

3° Béni ‘ali Ou-h’ahzon. Un homme, originaire des Arabes de Tithri, nommé ‘Ali ou-H’arzoun, est le premier qui vint occuper celte tribu. Ceux qui vinrent s’installer auprès de lui acceptèrent son autorité et prirent le nom de Béni ‘Ali ou-H’arzoun.

ILLOULA.

Voici l’origine de ce nom : Le premier homme qui vint s’établir dans le pays qu’ils occupent actuellement se nommait Melloul. On supprima le mim ( -) pour faciliter la prononciation, et on mit à sa place un alif ( I ) avec un kes’a ( — ); on en fit aussi Illoula, nom par lequel la tribu fondée par Melloul est désignée. Le mot Béni n’a pas été mis devant ce nom parce qu’il aurait été désagréable à l’oreille.

Melloul était originaire des Arabes du Ferdjioua, à l’est de Sétif.

BENI YAHYA.

Un homme nommé Yahya, originaire des Arabes des Béni Seliman, vint s’établir dans ce pays et donna son nom à la tribu qu’il commandait.

OBSERVATIONS.

Les tribus portent toutes le nom de leur fondateur, c’est-à-dire du premier qui était venu s’établir dans le territoire actuellement occupé par elles. On a presque toujours ajouté Béni (enfants, descendants, etc.) devant le nom de ce premier chef.

CHANGEMENT DE LANGAGE. Nous allons, d’abord, donner l’origine des tribus qui ont occasionné ce changement

Moins trois tribus, toutes les montagnes de la Kabylie sont occupées par des gens d’origine arabe. Les trois tribus exceptées sont: les Béni Fraoucen, les Béni ldjer et les Béni R’obri. Voici ce que la tradition a laissé à leur égard:

Ces trois tribus sont originaires de l’Orient et sont venues du pays d’El-Fers (la Perse Iran), s’établir dans les montagnes qu’elles occupent actuellement-, elles parlaient un langage étranger à la langue arabe et formaient trois kabila (confédérations) : la première, El-Fers, c’est celle des Béni Fraoucen; la deuxième, des Béni Sedjeran, soit les Béni ldjer. et la troisième, de Béni R’obran, actuellement les Béni Ghobri.

BENI FRAOUCEN.

Le chef de la k’ebila des Béni, Fraoucen, c’est-à-dire d’EI-Fers, avait avec lui 600 cavaliers lorsqu’il arriva à Djema’t Es-Saharidj; ce pays lui convint à cause de la grande quantité d’eau et de fontaines jaillissantes qui s’y trouvaient.

Le chef d El-Fers, nommé Sa’ad Imw ‘Abed, l’ayant Irouvée à sa convenance, s’y établit avec ses troupes, qui se construisirent «les maisons et se regardèrent comme les maîtres de la ville.

On fit subir quelques modiûcations au mot El-Fers, parce qu’il aurait été trop dur de dire Béni El-Fers -, on supprima l’article el ( JI ), on intercalla un ouaou ( j ) entre le ra (j ) et le sin (), et on mit un double fath’a (tanouin ) sur , ,-); ce tanouin est généralement remplacé par un noun (y, tiit.il; on dit, alors, Béni Fraoucen (1).

BENI IDJEK

La kabila des Béni Nedjeran s’installa dans le pays occupé aujourd’hui par elle, sous le nom de Béni ldjer. Ce pays ayant plu à leur chef, ‘Abdallah ben ‘Amran, il s’y fixa définitivement.

Le mot de Nedjeran subit la modification suivante : le premier noun (y ) fut remplacé par un i’a (<£) ; le deuxième noun ( y ) fut complètement supprimé, et le ra [j ) prit un sikoun [ — ) et l’on dit, alors, Béni ldjer.

BENI GHOBRI.

La kabila des Béni R’obran s’établit dans la montagne qu’elle occupe actuellement, et à laquelle elle a donné son nom, que l’on modifia ainsi : suppression du noun (y ) final de ce nom, kesra (— ] placée sous le ra (,), ce qui fit R’obri; la tribu et la montagne furent nommées Béni R’obri.

Le chef de cette k’ebila, ‘Ali ben Khaled, avait à sa suite environ 800 cavaliers lorsqu’il arriva dans le pays. Cette montagne lui plut à cause de la grande quantité d’arbres qui s’y trouvaient, ce qui le détermina à s’y installer avec sa suite.

Nous avons dit que ces trois tribus sont, d’après la tradition, originaires d’El-Fers- IRAN, mais chacune d’elles prit le nom de sa kabila: cependant leur langage était le même, et c’est, du reste, celui qu’elles parlent encore aujourd’hui.

On racontait que le territoire commandé par le souverain de Djema’t lis-Saharidj, Sa’ad bon ‘Abed, s’étendait depuis cette cité

Ces trois tribus avaient une grande quantité de femmes et de filles : elles marièrent ces dernières aux habitants des tribus d’origine arabe dont nous avons parlé; les enfants provenant de ces alliances apprirent le langage parlé par leurs mères, c’est-à-dire El-‘Adjamia, nom par lequel on désigne toute langue autre que la langue arabe.

Le grand nombre des alliances contractées entre ces trois tribus et les tribus arabes, jointes aux rapports constants qui existaient entr’elles, ont fait accepter leur langage par celles-ci, et toutes les tribus le parlent aujourd’hui.

Voilà la cause du changement de langage qui a eu lieu dans toutes ces montagnes.

