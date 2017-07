Le Sacrifice d’Abraham : Isaac ou Ismaël ?

On sait qu’Esaü cèdera son droit d’aînesse à Jacob pour un plat de lentilles

Dieu promit un fils à Abraham, mais sa promesse tarda à venir. Sara, la femme du patriarche, persuada son mari de coucher avec leur servante égyptienne, Agar, dans l’espoir de lui réaliser le bonheur d’avoir vivement un fils qui va perpétuer sa lignée. Ainsi naquit Ismaël de cette relation non autorisée par Dieu, entre Abraham et sa servante. Selon certaines interprétations, Agar, devenue mère, prit de l’importance et se mit à se moquer de Sara pour son incapacité à donner un fils à son mari. 14 ans plus tard, arriva enfin la promesse de Jéhovah : Sara devint enceinte et donna naissance à Isaac. Elle avait 90 ans, et Abraham 99 ans. Sara, par vengeance contre Agar, ordonna à Abraham de la répudier avec son fils Ismaël en les livrant à la désolation du désert.

Ainsi, Abraham perdit son test de patience devant Dieu, et pour la deuxième fois dans le mythe messianique, la femme devint, après Eve qui a convaincu, à travers Satan, l’ancêtre Adam de croquer à la pomme interdite, la cause de la détérioration des rapports de l’homme avec Dieu. La femme comme source de la déchéance de l’homme se retrouve aussi chez les philistins avec Samson et Dalila, et, chez les grecs, avec Héraclès et Déjanire. Si, chez les monothéistes des religions abrahamiques la cause de tous les malheurs de l’homme c’est Eve, dans la Mythologie grecque, Pandore avait joué le même rôle dans le sabotage du bonheur humain, elle a été envoyée sur Terre par Zeus pour punir les humains après que le secret du feu leur fut divulgué par Prométhée sans son autorisation.

Après tout, les dieux sont tous des êtres éternellement complexés et hautement “vexables”, généreux et rancuniers,qui promettent aux hommes un paradis ennyeux largement moins paradisiaque que leur enfer est infernal, des espèces de Kadhafi prolongé à l’infini qui ne tolèrent pas qu’on badine avec leur autorité, à la manière de tout mortel dictateur qui craint pathologiquement pour son poste. Ces dieux sont nés de la faiblesse des humains et de leur perception incohérente d’un être parfait. Le modèle de dieu a été copié par les hommes pour créer, ici-bas sur terre, leurs propres monarques. Des êtres hideux à qui on doit lécher les bottes pour avoir le droit à un insignifiant espace de liberté dans ce pourtant immense univers. Ainsi, faute de repères fiables et parfaits, l’amour de Dieu se confond avec la peur de l’enfer et l’espérance du paradis, la justice comme âme de l’univers se trouve, en permanence, corrompue, et les humains sont condamnés à des révolutions éternellement recommencées.

Après avoir ainsi perdu, par la faute de Sara, le test de patience devant Dieu, Abraham se garda bien de ne pas perdre celui de l’obéissance, en allant exercer sans rechigner l’ordre divin de sacrifier son propre fils unique à son seigneur. Mais quel fils ? Ismaël ou Isaac ?

Il est écrit dans la Genèse que Dieu ordonna à Abraham de lui sacrifier son fils unique. C’est de ce terme « unique » que naîtra l’essentiel de toutes les discordes entre judéo-chrétiens et musulmans quant à déterminer qui d’Isaac ou d’Ismaël, Abraham s’apprêtait à sacrifier.

Selon les musulmans, il est clair que le terme unique définissait bien Ismaël du fait qu’à la naissance d’Isaac, Ismaël avait 14 ans, et Isaac, le cadet, ne pouvait pas, par conséquent, être l’unique fils d’Abraham.

Les judéo-chrétiens affirment de leur part qu’Isaac était unique par le fait de sa légitimité, Ismaël né de l’adultère d’Abraham avec sa servante égyptienne, Agar, ne pouvait être suffisamment pur pour faire l’objet d’un sacrifice au Tout Puissant. Autrement dit, lui sacrifier un “bâtard” c’est indigne de lui. En plus, Ismaël a été répudié avec sa mère Agar à la naissance d’Isaac qui, de ce fait, vivra en enfant unique dans le foyer d’Abraham. D’où le terme “unique” utilisé par Dieu pour designer Isaac , en s’adressant à Abraham.

Les judéo-chrétiens, pour marquer définitivement le point, se ramènent avec une autre version biblique où le nom d’Isaac comme fils unique d’Abraham fut précisé. Les musulmans répliquent, s’appuyant sur une interprétation d’ Ibn Taymia, que cette précision qui cite Isaac comme le fils unique à sacrifier n’existe pas dans la version biblique originale, elle a été vicieusement ajoutée par les rabbins au 2e siècle av JC.

A l’approche de la fête de L’Aïd El Adha, j’ai assisté accidentellement à une discussion entre musulmans et chrétiens autour de ce brulant topique, et les discussions bien qu’amicalement acharnées n’ont, à vrai dire, abouti à rien. A la fin, tout le monde est resté, comme à son point de départ, dans ses convictions initiales, et, moi, dans ma faim de connaitre la vérité. Une chose est sûre, c’est que l’humanité fait pitié de se voir sur le point de se livrer à une 3eme guerre mondiale autour de détails infantilistes qui composent des histoires au moins aussi invraisemblables que les contes de fée, la Belle et la Bête ou Ali Baba et les 40 voleurs. A voir le genre humain se haïr et se déchirer pour de telles absurdités, ça donne raison de croire que cette planète où nous vivons, aussi belle qu’elle puisse paraitre, est le centre de gravité de l’absurdité de l’univers.

Si, aujourd’hui on a réalisé le « Sésame- Ouvre- Toi » au moyen de la télécommande et des portes qui s’ouvrent au moyen d’une simple reconnaissance de la voix, il ne nous est pas facile de comprendre la nature d’un dieu parfait qui haït injustement ses propres créatures, comme à l’instar d’Ismaël, ses enfants innocemment illégitimes, ou, à travers la destruction de Sodome et Gomorrhe par haine pour les humains involontairement homo.

Voici un texte qui tente d’expliquer d’une certaine façon le caractère explosif des descendants d’Ismael, hérité de la colère résultant de la répudiation injuste de leur ancêtre, qui se traduit, de nos jours, par l’explosion volontaire de leurs corps dans les bus d’Alger, du Caire, de Kaboul ou de Tel-Aviv.Comme quoi, même si les kamikazes n’existaient pas il fallait les inventer, ils viennent d’un sentiment primitif qui nous est propre. Ils sont nés de nous, on doit les soigner plutôt que de les répudier.

On sait qu’Esaü cèdera son droit d’aînesse à Jacob pour un plat de lentilles (el 3ats)

Le chapitre XVI de la Genèse annonce la naissance d’Ismaël de la servante égyptienne d’Abram, Agar. Agar ayant fui à cause des mauvais traitements de Saraï, Dieu lui ordonne de revenir, et lui fait une promesse : ” Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu’on ne pourra pas la compter ” (verset 10). Le verset 11 poursuit : ” L’ange de l’Éternel lui dit : Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d’Ismaël, car l’Éternel a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre-adam (c’est-à-dire un être humain qui aura les habitudes de l’onagre ou âne sauvage : solitude et tempérament ombrageux. Les Ismaélites vivront dans le désert. ), sa main contre tous, et la main de tous sera contre lui, il s’établira à la face de tous ses frères. “

Puis l’alliance est conclue avec Abram, qui devient Abraham ; est annoncée la naissance d’Isaac, de Saraï, devenue Sara. C’est avec Isaac que se poursuivra l’alliance. Ismaël est béni, et il lui est promis d’être le père d’une grande descendance, mais ce n’est pas avec lui que se fera l’alliance (Gn. XXI).

Agar et Ismaël sont chassés dans le désert, où ils survivront. Dieu rappelle sa promesse : ” J’en ferai un grand peuple ” (Gn. XXI, 18 ) . Ismaël grandira au désert et deviendra tireur d’arc. Il épousera une égyptienne. Ismaël sera considéré comme l’ancêtre des Arabes du désert, à l’image de l’onagre, indépendant et vagabond, comme le décrit Job (XXXIX, 5-8 ) : ” Qui a lâché l’onagre en liberté, délié la corde de l’âne sauvage ? A lui, j’ai donné le désert pour demeure, la plaine salée pour habitat. Il se rit du tumulte des villes et n’entend pas les cris d’un charretier. Il explore les montagnes, son pâturage, à la recherche de toute verdure “.

C’est au chapitre XXII que la Genèse décrit le sacrifice d’Isaac, par lequel Dieu veut éprouver la foi d’Abraham. Dieu répète alors sa promesse de descendance.

Ce sera ensuite le mariage d’Isaac et de Rébecca. Ismaël eut douze fils, qui furent les ancêtres de douze tribus. Isaac eut deux fils jumeaux, Esaü, le premier né, et Jacob. On sait qu’Esaü cèdera son droit d’aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Et Jacob se fera bénir par Isaac en se faisant passer pour Esaü. Jacob aura douze fils, ancêtres des douze tribus d’Israël.

