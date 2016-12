Déportés algériens en Nouvelle-Calédonie, que sont-ils devenus?

La chanson(le banni) devenue célèbre et reprise en Algérie par entre autres Akli Yahyaten Rachid Taha (en solo dans son album) ainsi qu’en trio avec Cheb Khaled et Faudel (dans l’album) a été composée par l’un d’eux, elle était chantée, accompagnée d’une flûte (Gasba) fabriquée avec du bois de sagaie.

On estime à quelque 15 000 les descendants des déportés et des transportés qui continuent à vivre en Nouvelle-Calédonie. Parmi ceux-ci figurent les descendants de ces Algériens exilés à la « Nouvelle ». Ils utilisent le terme de « Vieux-Arabes » en parlant de leurs ancêtres. Près de 10 000 familles ont retrouvé leurs racines. Beaucoup des descendants d’Arabes peinent à remonter jusqu’à leurs origines en raison de la pratique de l’administration coloniale consistant à altérer les noms des déportés et des transportés. Souvent, ceux-ci ne savaient ni lire ni écrire. Les noms et prénoms étaient donc inversés, c’était une orthographe aléatoire. Il existe trois associations regroupant des descendants de déportés : l’Association des Arabes et des amis des Arabes de Nouvelle-Calédonie créée en 1969, l’Association des Descendants d’Algériens et des Maghrébins de Nouvelle Calédonie (ADAM.NC), l’Association des musulmans de Nouvelle Calédonie créée en 1975 regroupe des descendants d’Arabes ainsi que des Indonésiens de Nouvelle-Calédonie venus sur l’île dans le cadre du travail engagé

Après leur libération, des communards dont Louise Michel Henri Rochefort et Jean Allemane ont milité pour l’application des lois d’amnistie et la dénonciation des conditions de détention des déportés algériens. Ce n’est qu’en 1895 que l’amnistie est enfin reconnue et la résidence obligatoire levée. Toutefois Boumezrag El Mokrani, graciédès 1878, n’en bénéficie qu’en 1904

Les lois d’amnistie du 3 mars 1879 (loi d’amnistie partielle) et du 11 juillet 1880, devaient concerner tous les déportés, dans les faits, elles ne furent appliquées qu’aux communards mais pas aux Algériens. Pourtant la loi de 1879 stipule : « L’amnistie est accordée à tous les condamnés pour faits relatifs aux insurrections de 1871 et à tous les condamnés pour crimes et délits relatifs à des faits politiques».

dans les mines de cobalt et d’ étain , la construction des routes, et aussi dans l’agriculture et l’horticulture. Ils logent dans des baraquements et disposent d’une salle commune destinée aux prières. Les contacts entre Français et Algériens étaient interdits, de même qu’il fut interdit à ces derniers de donner des prénoms musulmans à leurs enfants.

Le chanteur Amar Ezzahi nous quitte le 30 decembre 2016 a l’age de 75 ans. Né au village d'Ighil Bouamas, à Aïn El Hammam, wilaya de Tizi Ouzou , est un chanteur, compositeur et interprète de musique chaâbi. C'est en écoutant Boudjemaâ El Ankis, dans les années 1960, qu'il aima le chaâbi. Selon Belaid Tagrawla, son vrai nom est Ait Zai Amar ,c'est kamel Hamadi qui lui a donné ce pseudonyme de Zahi,car le trouvant toujours joyeux,d azehwani. Son premier enregistrement date de 1968, Djhalt koul saheb et Ya el adraâ (reprises plus tard par Lili Boniche et Enrico Macias) furent les deux premières chansons de son premier 45 t qui le propulseront parmi les meilleurs chanteurs de sa génération. Un homme d'affaires lui proposa une hadja à la Mecque, mais il la refusa.

amazing amazigh. Panberberism revival : tant qu’il y’a des malika mezzane, il y’a de l’espoir Malika Mezzane, poète et activiste marocaine: Ma berbérité c’est ma berbérité, même si les amazighs du monde entier venaient à disparaitre, je resterai toute seule à la porter. J’avais un élève venu de Marrakech, qui s’exprimait dans sa langue locale de Tamazight, ses camarades se mettaient à rire de lui, l’appelant "ya chelhi, ya chelhi", et, lui, rouge de honte, baisse la tête, incapable de suivre les cours, comme s’il avait commis un crime. Et ça, ce n’est pas du racisme ? Je l’ai appelé, je lui ai dit: lève-toi et dis-leur, tête haute, que tu es un chelhi amazigh. Sinon je te mettrai zéro ou te porterai absent. (Traduit du marocain par KU)

argument de berberite Il n’y a pas d’Arabes en Afrique du Nord; il n’y a que des Berbères à divers degrés d’arabisation. […] La prédominance de la religion musulmane et la langue arabe qui lui sert de véhicule avait fait croire aux Européens, en particulier à l’époque de la conquête de l’Algérie, que l’Afrique septentrionale était exclusivement peuplée d’Arabes; mais un examen, même superficiel, suffit pour se convaincre que beaucoup de populations indigènes ne parlent pas l’arabe et le comprennent à peine. Isolées dans les massifs montagneux ou dans les oasis, c’est à dire dans les régions les moins accessibles, elles se sont longtemps dérobées à l’observation scientifique des Européens pour les mêmes causes qui les avaient soustraites à la domination politique des Arabes. On a finalement reconnu que l’Afrique septentrionale est véritablement une Berbérie ou la mince couche arabe repose sur un substratum autotochtone à peine modifié. Augustin Bernard, 1935, dans L’Algérie et son passé, paru Picard, Paris, 1951, p.19, André Berthier.

Citation de la semaine: Vous êtes de ceux qui ne se sont pas laissé faire lorsqu’il s’est agi de la langue maternelle. Bien que l’école algérienne ne vous ait pas permis de l’étudier, vous avez tenu à l’apprendre autrement jusqu’à devenir un meilleur exemple pour certains… Un mot à ce propos ? Votre question touche une corde sensible de mon être dont les vibrations résonnent en phase avec les élongations de mon âme et la fibre cognitive de ma personnalité. Etant né Kabyle, je ne saurai faire fi de ma vocation congénitale, que je partage d’ailleurs avec tous les miens, encore moins me dérober à mon destin ainsi prédéfini. Je ne peux, dès lors, me transmuer en quelqu’un d’autre que Kabyle. C’est élémentaire je crois. Dahmane Mazed, chercheur astrophysicien à l’université de Pise, Italie, au journal La Cité, du 17 Mars 2016

le monde de Khayyam (pour contrebalancer l’overdose religieuse) Oh! quel dommage que ce soient les crus qui possèdent le pain tout cuit, que ce soient les incomplets qui possèdent les richesses com- plètes! Les yeux des belles Turques sont la fête du cœur et ce sont de simples élèves, des esclaves qui en sont les possesseurs! (111)

Lu Dans Kabyleuniversel J’ai dit à mon ami que la Kabylie résistera, parce qu’elle, elle a été réfléchie dans la lumière par des poètes et des artistes, par des hommes et des femmes férus de valeurs humaines universelles. L’islamisme s’y cassera la gueule, tout comme le panarabisme, tout comme tous les conquérants qui sont retournés bredouilles chez eux… Je lui ai dit encore que j’étais d’autant plus convaincu que nos paysages ne couvent pas la laideur. Regarde! Le poème est partout. Mammeri, Feraoun, Idir, Farès, Ait Menguellet, Djaout, Ouari, les Amrouche, tous sont de là. Ils ont taillé dans la montagne et la mer le poème insurgé, c’est sociologique, c’est historique que je lui ai dit. Pour le reste, je sais que l’Algérie démocratique se fera grâce à la Kabylie. (Hassani Lounes)

