Sayyed Al-Qimni: le monde dit arabe et musulman viole le droit des peuples et des minorités

S.A.Q. Non, là n’est pas la question. La question est que je veux que l’on se venge d’une autre manière pour ainsi dire. Parce que ce stade bas de la pensée a prouvé son échec. Il faut que l’on aille vers des relations ou coopérations internationales à deux, à trois ; des relations communes fondées cependant sur l’intérêt commun, la confiance, le partage et non sur le clan, et non pas non plus sur l’appartenance à la religion musulmane ou langue arabe. C’est seulement comme ça que s’établissent des relations saines et fécondes. Je peux avoir une relation avec l’Algérie dans des domaines précis qui nous sont communs, comme je peux avoir une autre relation avec le Qatar ou un quelconque autre pays dans d’autres domaines; on n’établit pas des relations pour les beaux yeux de l’arabité ou pour des concepts oiseux mais pour nos intérêts partagés dans une aire bien définie. On n’est pas obligés de s’entremêler à perdre le nord, de verser dans ces excès et aberrations propres à l’idéologie panarabe qui consiste à mélanger entre le bonhomme du Bilad el-Cham (la grande Syrie), le maghrébin et tous les autres, pour les mettre dans la même sac ; d’où d’ailleurs cette arrogance sempiternelle propre à ceux qui promeuvent l’arabité, surtout celle doublée de l’islamité. Regardez par exemple le Nassérisme, l’idéologie fondée par Nasser, qui considère qu’elle est dans la vérité des masses pendant que tous les autres sont des minorités, et donc ont tout faux, alors que le respect, la sagesse et le bon sens exigent normalement de la majorité justement le respect des droits de ces minorités, voire de leur donner davantage de moyens pour s’épanouir afin qu’elles aient plus de droits que ceux auxquels, minimaux, ils ont habituellement le droit. C’est cela se dépasser, réfléchir sainement, augurer pour un meilleur avenir ; c’est cela le propre de la pensée humaine et humaniste. Pourquoi bafouer les droits de ces minorités ? Pourquoi les pousser au mur, les rejeter, les spolier… La culture de ces idéologies est une culture tribale, l’unionisme total et totalitaire. La tribu, mon cher, a peur de s’égarer dans le désert, alors elle se sent moins menacée quand elle fait alliance avec d’autres tribus… Ce tribalisme règne même dans nos sociétés dites modernes ; il est le moteur de nos sociétés soi-disant stables. L’espace a changé mais la tribu domine toujours de son capital et de ses référents, c’est-à-dire de grandes sociétés tribales !