L’islamisme ou la fin des minorités dans le monde musulman (première partie)

La mort, l’exode, l’injustice, la peur, la conversion forcée, etc., voila grosso modo de nos jours le lot des minorités -dont l’ancrage est pourtant souvent plurimillénaire- en terres dites d’islam. De l’est à l’ouest, du nord au sud, il ne fait plus bon d’être chrétien, Chiite, Yézidi, Juif, Ibadite, Berbère, Kurde, animiste, Zoroastrien, soufi… Cette terre qui a longtemps vanté les poètes, la libre pensée, les maisons de la sagesse, la coexistence féconde des monothéismes, la philosophie, les mathématiques, etc., n’est plus qu’une infinité ruineuse où l’islam politique, une idéologie nihiliste, ne reconnaît ni à l’homme ni à la nature le droit élémentaire à la différence et à la pluralité…

Partout, l’islam politique dévaste cœurs, têtes et pays ; partout il substitue aux mémoires des groupes la Mémoire eschatologique ; partout il organise des autodafés, brûle les bibliothèques, détruit les vestiges, les villes préhistoriques, l’art, etc., et impose Le livre, l’Islam vrai (!), la guerre et la mort pour la face de Dieu ! Un califat fantasmatique se référant à des temps inhistoriques est malheureusement dans la tête aujourd’hui du musulman rigoriste comme du musulman dit modéré ; une incapacité chez le savant comme chez le profane à dire haut et fort que Daech, Boko Haram, Al-Qaïda, toutes ces organisations islamistes, puisent aussi dans le texte sacré, car, oui, il y en a la Dhimitude, la guerre sainte au nom de Dieu, l’extermination de l’autre, le sexisme, la phallocratie… Bref, comme dans n’importe quelle religion, il y en a le miel comme le fiel.

La gauche occidentale : l’islamisme comme une idéologie des opprimés !

La faillite morale et intellectuelle des États nations post-indépendants qui a longtemps laissé l’organisation sociale et caritative aux islamistes, mais aussi la colonisation, l’impérialisme, l’expropriation des richesses ont nourri une mémoire musulmane aussi bien victimaire que vengeresse qui n’a de cesse de légitimer la violence faite à l’Autre, aux minorités en l’occurrence, et le mythe du califat premier grâce auquel l’islamisme a assis sans coup férir le concept creux du retour aux sources. L’idéologie fasciste est d’autant plus insidieuse qu’elle ne se contente plus d’avoir à ses côtés les légions d’ouailles fanatisées et endoctrinées par le terrorisme et la peur, mais aussi et surtout des élites occidentales, des postmodernistes, anti-impérialistes, alter-mondialistes, des multiculturalistes, etc., en somme une gauche bien-pensante qui, en abandonnant le combat progressiste, la libération des femmes notamment, donne libre cours à une droite populiste propagatrice d’un conservatisme ratatouille de religion, de capitalisme, de traditionalisme et de racisme qui menace les acquis sociaux et le vivre ensemble en général.

Michel Foucault lui-même, en grande figure philosophique du postmodernisme faisait en 1979 l’éloge de La révolution iranienne et justifiait le recours à la violence en disant que l’Iran n’avait pas «Le même régime de vérité que nous». Comme le souligne bien, dans son article, La gauche n’a rien compris[1], le philosophe américain Michael Walzer, «Il y a … des gens de gauche qui croient que le fanatisme islamiste n’est pas seulement le produit de l’impérialisme occidental, mais aussi une forme de résistance à cet impérialisme. Quels que soient les groupes qu’il attire, c’est une idéologie des opprimés- une version un peu particulière de la politique de gauche- ».

Il est presque devenu de coutume en Occident que le voile ou même le voile intégral soit défendu par des élites de gauche et ne soit pourfendu souvent que par des droites populistes pour réactiver le capital électoraliste et l’idée de la primauté du chrétien. Ainsi donc la femme musulmane opprimée, qui ne jouit même pas du droit élémentaire de respirer comme il lui sied, n’interpelle plus l’élite occidentale, si tant est que l’islamiste, quoique polygame, phallocrate à l’envi, ne sachant situer le malheur des hommes que dans le sexe de la femme, se réfère à Chomsky, Foucault et autres, et continue à clamer un discours plus au moins rationnel et surtout anti-impérialiste.

L’islamisme emporte en Occident bataille derrière bataille, et ce, au nom du droit, de la démocratie, de la laïcité et des valeurs universelles auxquelles il n’a jamais cru, bien pire, qui coûtent en terre d’islam, là ou il est majoritaire, une mort certaine pour celui qui ose disserter sur cet énorme impensé.

Y a-t-il des islamistes modérés et autres extrémistes ?

Dans Le courrier international consacré à la nécessité de la refonte et de la réforme de l’islam, un article, Tarik l’escamoteur ou Ayan l’impératrice ?[2], illustre fort bien cette anormale connivence entre une idéologie censée être émancipatrice, humaniste et tolérante et une autre, l’islamisme, archaïque et belliciste. La notoriété dont jouit Tarik Ramadan parmi les élites occidentales est sidérante ; un islamiste, incapable de remettre en cause la charia, dont la lapidation et toutes les atrocités s’y rattachant, qui revendique le projet de la Oumma mondiale de son grand-père Hassan Al Bana et pour qui Al Karadaoui, l’auteur célèbre de tant de fatwas polémiques, est référence incontestable, bref, une star mondiale des islamistes qui passe pour un progressiste, pendant que la Somalienne, la féministe Militante Ayaan Hirsi Ali, ne soit connue que dans certains milieux, elle, la figure emblématique qui a combattu l’islamisme, les mutilations sexuelles que subissent les femmes musulmanes et qui, contrairement au prédicateur suisse, est menacée de mort et est toujours sous protection policière. L’article se termine d’ailleurs en se posant la question ironique bien simple pour savoir qui en vérité : « des deux personnes a besoin d’une protection policière et laquelle est la coqueluche du milieu universitaire libéral ? Laquelle est opposée à la théocratie -la forme première du totalitarisme- et laquelle, son défenseur secret ? Et, surtout, laquelle mérite le titre vague mais pas tout à fait neutre de fondamentaliste ? ». Autrement, poser la question c’est déjà y répondre ; si Tarik Ramadan passe bien pour ainsi dire parmi les élites occidentales, pas toutes heureusement, chez les hommes et femmes modernistes d’origine musulmane un homme pour qui une abomination comme la lapidation est un impensé et pour laquelle il faut un moratoire n’est ni plus ni moins qu’un être qui s’est trompé d’époque.

En effet, chez l’écrasante majorité des intellectuels de culture musulmane, et ce, musulmans ou non, la vérité de l’islamisme est une et exclusive ; les islamistes peuvent se dissimuler, comme en Occident, derrière les laïcités les mieux adjectivées, jurer dieux et saints qu’ils sont égalitaristes pour vermouler tel le ver teigneux et opiniâtre l’arbre démocratique de l’intérieur, chez nous on sait qu’entre un islamiste que l’on dit modéré, un islamiste tout court, un salafiste ou même un terroriste islamiste, la différence n’est que sémantique ou à la limite dans le degré de la production de la violence. Pour le reste, aussi soient l’argumentaire des uns et roublardise des autres, de Daech à Boko Haram, d’Al–Qaïda à Al-Chabab, des islamistes orbitant autour des gouvernements à ceux minoritaires en Occident, tous partagent inévitablement, comme le développe dans son article, Quand modérés et extrémistes se rejoignent[3], le journaliste d’Al-Hayat, Yassine Al-Hadj Saleh, quatre points communs :

1) Le refus de séparer clairement la religion de la violence et de dire que la violence au nom de l’islam est illégitime. Par conséquent, personne parmi eux n’accepte entièrement la liberté religieuse, la liberté de changer de religion ou de ne pas en avoir une. Sur ce point, il n’y a pas de rupture entre les “modérés” et Daech. Les “modérés” sont incohérents quand ils s’opposent à la violence débridée de Daech sans s’opposer à la substantialité du lien entre la religion et la violence, ni à “l’application de la charia”, ni au projet de contrôler à la fois l’Etat et la société, à l’instar des organisations totalitaires.

2) L’imaginaire de l’empire. Cet imaginaire tourne autour de conquêtes, d’invasions et de gloire militaire. C’est un imaginaire de puissance et de domination, de héros et de sultans qui laisse peu de place aux aspects de la vie quotidienne, aux gens ordinaires et aux femmes. On n’a jamais procédé à une révision de l’Histoire pour dire que ces conquêtes islamiques s’expliquent par des contingences historiques, sans lien intrinsèque avec la religion.

3) Le mépris de l’État-nation. Ce qui compte aux yeux de tous les islamistes est la nation islamique [umma]. Les islamistes dissolvent les Etats existants dans l’umma, alors que ces Etats représentent l’intérêt général depuis plus d’un siècle et que l’umma a duré moins longtemps qu’eux. Est-ce que les islamistes “modérés” – les Frères musulmans syriens, par exemple – ont critiqué cet “apatriotisme” ? Pas un mot ! Pourquoi ? Parce qu’ils le partagent.

4) L’“application de la charia” est un autre point commun, qui s’ajoute à la coercition, à l’imaginaire de l’empire et au mépris pour l’Etat-nation.

Nous concernant, on peut rajouter un cinquième élément en occident : la victimisation et la ruse comme mode d’emploi. Ainsi, sont-ils laïcs en Occident même si tout le monde sait ce qu’est-ce que le sort des laïcs quand ils sont majoritaires ; ils sont égalitaristes même si la femme leur est encore de la chair à enterrer sous le tissu ample et hideux, un être incapable de contenir un cerveau ; ils pour la pluralité ethnique et religieuse alors qu’ils chassent chez eux tout ce qui n’est pas sunnite et arabe.

La chasse de l’Autre : le panarabisme chassait le juif, l’islamisme chasse tout le monde !





L’antisionisme pour chasser les juifs

Le nationalisme arabe a été désastreux pour les juifs qui du jour au lendemain, alors que souvent autochtones des pays où ils habitent depuis des millénaires, en Afrique du Nord, en Égypte, en Irak, en Syrie, etc., étaient obligés de déserter la terre ancestrale qu’ils ont souvent arrosée de la sueur de durs labeurs et surtout du sang d’incomptables sacrifices, le pays qu’ils ont bâti des époques durant, pour rejoindre la nouvelle Terre promise – ils s’en se seraient bien passés en vérité-, et fuir la chasse au juif et l’antisémitisme maçonné sur le dos du Palestinien colonisé qui, lui, veut une terre de la dignité, de la liberté et de la tranquillité pour ses enfants et non un slogan creux ou une religion.

Des opérations célèbres comme celles de Moïse (1984) et Salomon (1991) pour rapatrier les juifs éthiopiens (Les Falashas) vers Israel, mais aussi des opérations de moindre envergure allaient être organisées un petit peu partout dans le monde musulman surtout pour aider les coreligionnaires à rejoindre l’état hébreu. La littérature, les arts et la chanson s’étaient alors emparés de ce sujet pour raconter la déchirure des hommes et des femmes que l’on séparait de leurs terres ; des familles entières qui partaient de jour comme de nuit, laissant terres et biens pour en vérité sonner le glas tragique de la fin d’un monde, quand les juifs et les musulmans, des siècles durant, cohabitaient, vivaient ensemble, fécondaient le même espace d’art, d’humanité et de savoir.

Le président égyptien Nasser (1954-1970) s’est servi de la crise de Suez en 1956 pour imposer aux juifs toutes sortes de lois et règlements plus au moins ségrégationnistes. Bientôt, parmi les pratiques les plus inhumaines alors, quand un juif quittait le pays, on apposait sur son passeport : « Départ définitif, pas de retour…Le plus sûr moyen de les empêcher de rentrer… L’une des histoires les plus tristes du Nassérisme est celle du juif Shehata Haroun, un militant de gauche. Sa fille, atteinte de leucémie, devait aller à l’étranger pour se faire soigner. Alors qu’il se préparait à l’accompagner, les autorités lui ont fait savoir que, s’il partait, il lui serait impossible de rentrer. Il choisit alors de rester dans ce pays, qu’il considérait comme le sien, et a perdu sa fille»[4].

Les années 40, 50, 60 et 70 étaient celles où il ne fallait pas être juif, quand bien même il était des juifs pro-palestiniens ou carrément antisionistes qui se considéraient avant tout des hommes et des femmes berbères, arabes, kurdes…

Plus de 800 000 juifs allaient quitter le monde dit arabe après la création de l’État d’Israël en 1948 ; entre 1951 et 1972, 600 000 autres juifs s’installent en Israël ou en occident, fuyant la chasse aux juifs et les massacres. 1969, en Irak : « quatorze Irakiens – dont neuf juifs – sont pendus en public à Bagdad, place de la Libération, pour « complot sioniste ». Leurs cadavres restent exposés pendant plus de vingt-quatre heures, tandis que de hauts responsables s’adressent, sur fond de gibets, à une foule de 200 000 personnes… en 2008, il restait une dizaine de juifs en Irak»[5].

Dès la fin des années 70 et début des années 80, quoique minoritaire encore, l’islamisme fait sa percée fracassante dans l’espace public. À la fin des années 80, l’idéologie est déjà une force politique avec laquelle il faut dorénavant composer. Et comme le but suprême de l’idéologie est la Oumma, une sorte de planète sans frontières comme nation spirituelle composée de croyants musulmans seulement, encore que la langue arabe lui soit la langue du paradis, pour elle le seul attribut autour duquel se construit justement cette oumma est l’islamité totale de chacun et chacune mais aussi, c’est très important, le sunnisme de chacun et chacune (D’où en vérité l’impossibilité d’une telle aspiration). Ainsi, si le sort du juif est-il on ne peut plus tranché dans le regard islamiste, c’est-à-dire que non seulement il appartient à une religion dévoyée mais est en plus l’ennemi attitré de tous les musulmans, voire un prétexte fédérateur pour repeupler les mythes d’un califat puissant et galvaniser les hommes autour de la guerre sainte, celui qui n’est pas sunnite désormais (Les quatre doctrines sunnites officielles sont : le Hanbalisme, le Chaféisme, le Malékisme et le hanafisme) est aussi un ennemi qu’il faut combattre. Ce négationnisme d’un genre nouveau est vite propulsé mondialement, propagé aux quatre coins du monde par les monarchies pétrolières du Golf à l’instar de l’Arabie Saoudite et du Qatar qui ont offert gratuitement à bien des pays musulmans des universités, des milliers d’écoles coraniques ou non, des milliers de mosquées… Bientôt les élites intellectuels et politiques modernistes qui rétrécissaient déjà comme peau de chagrin ne pouvaient plus concurrencer de rouleau compresseur et pour cause, il a les milliers de mosquées implantées dans chaque pays, les associations, bref, comme la nature a horreur du vide, l’islamisme occupe déjà les lieux où l’État a failli.

Les islamistes, comme lors du nazisme, ne vont pas s’attaquer aux cibles désignées tout de suite, tant s’en faut. Il fallait un long processus pour la construction du bouc émissaire ; c’est-à-dire une opinion publique légitimante de l’extermination de l’autre ou au moins de la violence à son encontre, et ce, même s’il n’est pas tout à fait autre, puisque cet autre vit dans le même espace voila des millénaires et sa présence est souvent antérieure à l’avènement de l’islam et aux islamistes eux-mêmes.

On dit que les coptes, les chrétiens d’Egypte, sont les descendants directs des égyptiens antiques et des pharaons comme d’ailleurs les Judéo-Berbères, bien que leur conversion au judaïsme ne soit pas homogène – par exemple, la destruction de Jérusalem par Titus durant la première guerre Judéo-chrétienne en l’an 70 après JC a contraint beaucoup de juifs à fuir la région pour s’installer dans le Nord Africain et renforcer ainsi la communauté juive– que les arabes avaient trouvé en Afrique du nord lors de la conquête de Okba.

Pendant plusieurs siècles, les relations entre les juifs et les musulmans, même s’ils étaient traversées d’une époque à une autre de grandes turbulences (comme lors du massacre de Grenade en 1066 durant l’Andalousie de 4000 juifs), ont été harmonieuses, aussi bien en Andalousie qu’en Afrique du Nord où l’harmonie, l’inter-culturalité et les échanges ont produit sciences, arts, philosophies, architecture, des villes conviviales et prospères.

Le vingtième siècle, cependant, est fatidique pour les juifs du monde entier ; le Nazisme décime de 5 à 6 millions juifs (40% des juifs du monde à l’époque) dans un génocide des plus horrifiants de l’histoire humaine ; la création de l’État d’Israël en 1948 avec son lot d’injustices, de massacres et d’expropriations des Palestiniens allait nourrir un antisémitisme exacerbé parmi les musulmans ; un sentiment d’hostilité qui va contraindre les Beta Israel (les juifs d’Ethiopie), les Séfarades (les juifs non occidentaux) et les Ashkénazes (juifs d’occident) à fuir la terre ancestrale pour s’installer dans le nouvel État Hébreu.

En Égypte déjà, durant les années 30 et 40, les Frères musulmans avaient déjà « fomenté plusieurs attentats terroristes dans le quartier juif du Caire en 1945 et en 1948, dont l’incendie de propriétés de synagogues qui ont fait des dizaines de victimes au sein de la communauté juive»[6].

Les chrétiens d’Égypte (les Coptes) : les plus anciens Égyptiens menacés aujourd’hui de cesser d’être des Égyptiens.

En l’an 30 av. J-C., l’Égypte passe sous domination romaine. Durant le premier siècle, le christianisme se propage vite autour du bassin méditerranéen. L’église d’Alexandrie est fondée par l’évangéliste Marc aux alentours de l’an 42. Les chrétiens d’Égypte dataient déjà de cette époque. Même envahie par les arabes en 639 par Amr ibn al-‘As, l’Égypte resta majoritairement chrétienne jusqu’à la fin du 12e siècle.

Aujourd’hui, on dit qu’ils sont à peu près 7 à 8 millions, la plus importante communauté chrétienne du monde dit musulman. Cependant, bien qu’ils soient relativement nombreux, l’intolérance à leur encontre est de plus en plus grande. La liste des exactions, des violences et des attaques meurtrières qu’ils ont subies et subissent encore sont quasi innombrables et pour cause, on ne peut même pas dénombrer les violences quotidiennes dont ils sont victimes mais aussi les discriminations institutionnalisées, dont les plus connues, notamment celle de l’Islam est religion d’État et est source de législation et celle par voie de conséquence de l’impossibilité pour un homme autre que musulman de devenir président d’Égypte.

En 1972, une église au Caire est incendiée ; en 1981, plus de 80 coptes sont assassinés ; en janvier 2000, 21 coptes sont tués ; janvier 2011, 21 chrétiens et plus de 100 blessés à l’explosion d’une voiture piégée prés d’une église ; avril 2011, des salafistes attaquent une église prétextant que des chrétiennes converties à l’islam y étaient retenues de force. Bilan : 12 morts et 232 blessés.

La liste est macabre et est encore très longue (source[7]). Et ces massacres et violences contraignent de plus en plus les Coptes à quitter le pays et à prendre les chemins de l’exil. Ils sont aujourd’hui nombreux en Europe du sud, en Méditerranée orientale, au Canada ; aux USA où ils seraient aujourd’hui presque 500 000. Ils sont des dizaines de milliers en Grande Bretagne, plusieurs dizaines de milliers dans toute l’Europe…

Dans un article sur l’intolérance que subissent les coptes, L’injustice est leur lot quotidien, le journaliste d’Elaph, Midhat Al-Qallada dénonce l’omerta et le silence coupable des autorités et de l’état égyptien face au racisme, aux violences, à la discrimination que subissent les chrétiens du pays, ces citoyens de seconde zone que l’on jette parfois aux prisons sans la moindre preuve, que l’on accuse pour un rien, que l’on lynche pour un doigt osé. Parmi les différents cas d’injustice flagrante celui-ci : « Bichaoui Kamil a écopé de six ans de prison pour avoir insulté l’islam et le président du pays sur Facebook. En réalité, son compte avait été piraté, ce qui a été reconnu par la personne à l’origine des faits, qui a réussi à quitter le pays. Quand le père a présenté cet argument devant le juge, la réponse de celui-ci fut d’un racisme crasse, puisqu’il a dit : “ Monsieur, ils sont chrétiens l’un comme l’autre. Et l’un paie pour l’autre, c’est tout”».

L’islamisme a maçonné socialement pour ainsi dire dans les têtes une sorte de facilité à tuer le Copte, à le violenter, à ne voir en lui qu’une menace de sa disparition, le prétexte s’il en est pour réaffirmer sa foi. Dans un article sarcastique Être copte en Égypte, l’écrivain Égyptien Alaa Al-Aswany explique la difficulté d’être chrétien en Égypte : « Être musulman en Grande-Bretagne (il sous-entend l’Égypte), c’est voir un extrémiste déchirer votre livre sacré devant les caméras et dire qu’il enverra un de ses petits-enfants uriner dessus. Vous devez accepter cette humiliation publique, et l’extrémiste sera libéré après un procès formel, [alors que] ses partisans auront encerclé le palais de justice tout en lançant des invectives contre votre religion…»[8].

Les chrétiens en Syrie, en Irak…

La communauté chrétienne en Syrie, comme les Coptes en Égypte, est parmi les plus vieilles du proche et moyen orient. Ils sont presque 10 % (aux alentours de 2 millions) de la population syrienne. Ils sont plusieurs communautés (arménienne, melkite, grecque orthodoxe, maronite, araméenne, syrienne catholique…) et sont toutes victimes de l’islamisme et des groupes Djihadistes.

Aujourd’hui, ils s’accrochent becs et ongles à l’ultime espoir d’une éventuelle solution internationale, victoire des laics ou même à la victoire de Bachar Al-Assad, car, pour les chrétiens de Syrie, le règne alaouite (Hafez et Bachar Al-Assad) a été bénéfique pour eux. Ils craignent désormais qu’il leur arrive la même chose qu’à leurs coreligionnaires irakiens qui : « Après la chute du régime baathiste de Saddam Hussein, en 2003, ont perdu leur protecteur et ont dû prendre les chemins de l’exil :80% d’entre eux ont en effet depuis quitté leurs terres ancestrales. Les dernières communautés chrétiennes des zones arabes d’Irak ont été attaquées par l’EI (État Islamique) durant l’été 2014 et ont été obligés de gagner le Kurdistan irakien. De leur coté, nombre de chrétiens syriens ont dû eux aussi fuir les zones septentrionales du pays prises par l’EI et même des villes comme Alep…»[9].

Dans la plupart des terres dites d’islam, être chrétien simplement, vivre sa foi ne serait-ce qu’intimement est problématique, dangereux. Souvent, quand il n’est pas menacé de mort directement comme au moyen et proche Orient, il lui est interdit d’avoir son église, ses fêtes religieuses ou même de lire sa bible dans un autobus, et ce, faut-il insister là-dessus, alors que la diaspora musulmane en terre d’Occident a ses mosquées, peut manifester publiquement sa religiosité, voire avoir parfois ses droits à des jours fériés.

Sans oublier, évidemment, le sort que réservent les islamistes aux musulmans qui se convertissent au christianisme ; l’apostasie qui guette l’égarement du bon croyant !

Les Yézidis : les adorateurs du diable aux yeux des islamistes

«Le yézidisme est une religion qui est présentée par ses pratiquants comme plongeant ses racines dans l’Iranantique. Les Yézidis forment un groupe ethnique kurde, adepte d’un monothéisme issu d’anciennes croyances kurdes…»[10].

Les Yézidis sont une minorité Kurdophone. On dit qu’ils peuvent être 600 000 individus en Irak seulement et qu’ils sont là depuis plus de 4000 ans ; ils sont considérés parmi les populations les plus anciennes de la Mésopotamie. Tout au long de leur histoire, ils ont souffert du fait de leurs rites, coutumes et croyances qui sont différents des religions monothéistes classiques. Ils ont été sujets quelquefois à des conversions forcées, à une arabisation massive depuis le nationalisme arabe. Eux-mêmes : «ont enrichi leur religion par des apports coraniques et bibliques pour se camoufler des musulmans et des chrétiens afin de ne pas trop se faire remarquer », indique Frédéric Pichon, dans un article du journal Le monde[11].

Bien que le Yézidisme soit une religion monothéiste, il est un mélange de différentes religions antiques, dont le Zoroastrisme, les vieilles religions perses, et c’est une des raisons pour lesquelles ils ont toujours fait l’objet de persécutions, notamment du christianisme et de l’islam, pour qui les Yézidis, explique encore F.P « Sont des adorateurs du feu, ce qui les fait apparaître comme des païens aux yeux des Syriens. L’islam n’a pas de considération pour cette religion, contrairement au christianisme et au judaïsme, qui sont tolérés.»[12].

Durant la première guerre mondiale, par exemple, les Yézidis accueillent des milliers de réfugiés chrétiens arméniens qui allaient bientôt menacer leur mode de vie et croyances.

Il faut rajouter à cela que le fait que le Yézidisme soit une religion demeurée pendant longtemps une religion transmise de manière orale essentiellement, la rendait dans une certaine mesure vulnérable face aux peuples du livre et aux différentes attaques. Ainsi, pour les islamistes, le Yézidisme est-il une survivance païenne et idolâtre dont il faut se débarrasser le plus vite possible: « L’EI est dans une logique de régénération de l’islam, dans une volonté de purification de la religion comme l’étaient les “Born again Christian”, les atrocités en moins…»[13].

Avec la bataille et prise du Sinjar en Irak, en août 2014, l’État Islamique s’empare de la région. Plus de 35 000 Yézidis prennent la fuite vers les Monts Sinjar.

Dans une lettre ouverte, Adieu Mossoul, l’écrivain Majed Aziza raconte la tragédie de ces populations installées, ici, en Irak, depuis la nuit des temps, bien avant les religions monothéistes, avant l’islam surtout ; il raconte comment des peuples entiers sont expropriés du jour au lendemain de leur mémoire, de leur terre, de ce qu’ils ont de plus cher au monde depuis des millénaires : «Pour la première fois de notre Histoire, nous quitterons Mossoul. En la circonstance, il nous faut exprimer nos remerciements à nos proches en cette ville. Tellement proches, que nous pensions qu’ils nous protègeraient comme ils l’ont toujours fait, qu’ils se dresseraient face aux impitoyables criminels du XXIème siècle pour leur dire que nous sommes sur cette terre depuis les origines et que nos ancêtres ont fondé cette ville ! Nous étions rassurés à l’idée de pouvoir compter sur un voisin, un concitoyen, des frères qui témoigneraient de « la noblesse de leurs comportements » [6] dans les temps difficiles. Mais nos espoirs ont été déçus et nous nous en allons, trainant nos carcasses vers l’inconnu, laissant derrière nous notre Histoire, les dernières demeures de nos pères et grands-pères, nos symboles, nos vestiges, et tout ce qui est cher à nos cœurs.»[14]

Aujourd’hui, l’avenir des Yézidis est on ne peut plus incertain. Ils sont obligés de fuir leur pays, de se convertir à l’islam pour éviter les massacres, les viols collectifs…

Les Berbères (les mozabites) Ibadites, les chiites, les soufis… tout ce qui n’est pas à l’image du sunnisme Wahhabite.

L’Ibadisme est la troisième branche de l’islam après le sunnisme et le chiisme. Il est souvent considéré par les autres tenants de l’islam comme une branche Kharidjite même si les Ibadites eux-mêmes refusent ce raccourci.

Aujourd’hui, les Ibadites sont les moins nombreux des trois branches ; ils sont essentiellement installés dans le sultanat d’Oman et dans le M’zab en Algérie. S’ils ne sont pas sujets à toutes sortes de violences dans le sultanat d’Oman du fait de leur majorité, ils subissent depuis quelques années des violences en Algérie. Bien entendu, les accrochages qui les opposent souvent aux autorités ou aux populations arabophones de la région sont masqués et noyés dans des discours alambiqués pour disculper l’état algérien de toute responsabilité. Ainsi, si quelques morts et plusieurs blessés de temps à autre sont la preuve de la recrudescence des violences à leur encontre, la réponse officielle n’a jamais daigné reconnaître que c’est parce qu’ils sont berbères et Ibadites minoritaires entourés d’une majorité arabophone et sunnite, et ce, même si de toute évidence la coexistence n’a pas souffert de grandes violences avant l’apparition de l’islamisme.

Tout le monde sait que cette intolérance est nourrie aussi bien par un État central qui a succombé idéologiquement à l’islamisme que par l’islamisme lui-même qui n’hésite pas à promouvoir par toutes les voies légales ou illégales son idéologie totalitaire de l’islam authentique et des minorités qui ne doivent plus jouir des mêmes droits et libertés.

Par Louenas Hassani

