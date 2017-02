Algérie ottomane ou Régence d’Alger (1515-1830)

La Régence, gouvernée par des pachas, des aghas et des deys, était formée par plusieurs beyliks qui étaient sous l’autorité des beys : Alger, Constantine à l’est, Médéa dans le Titteri et Mazouna, puis Mascara et Oran à l’ouest. Chaque beylik était divisé en outan (cantons) avec à leur tête des caïds relevant directement du bey. Pour administrer l’intérieur du pays, l’administration s’appuiyait sur les tribus dites « makhzen ». Ces tribus étaient chargées d’assurer l’ordre et de lever l’impôt sur les régions tributaires du pays. C’est par ce système que, durant trois siècles, l’État d’Alger a étendu son autorité sur le Nord de l’Algérie. Cependant, plusieurs régions du pays ont bravé de manière régulière l’autorité des beys, menant à des révoltes et sultanats.

L’espace politique du Maghreb central au xiv e et xv e siècles

À partir de la seconde moitié du xiv e siècle, le Maghreb connait une décadence. Au Maghreb central, le royaume zianide (capitale : Tlemcen) s’affaiblit du fait de querelles familiales et se fragmente : les émirs installés à Oran et Ténès luttent contre les souverains de Tlemcen. À l’est, Bougie et Constantine deviennent indépendants du pouvoir central de Tunis, les ports forment de petites républiques : Alger, Bône, Jijel, Dellys, etc.. Sur les Hauts plateaux et dans le Sud, les confédérations tribales sont indépendantes de tout pouvoir central et des principautés indépendantes se constituent en Kabylie. Sur le plan socio-économique, le commerce s’arrête, la vie urbaine recule et l’agriculture connait une régression.

Après la disparition du royaume de Grenade en 1492, l’Espagne se trouve renforcée économiquement et militairement. Tout en se lançant dans la colonisation en Amérique, les Espagnols s’emparent de plusieurs ports du littoral algérien et obligent les villes de Ténès, Mostaganem et Cherchell à payer tribut. Les populations sont mécontentes de leurs chefs incapables de les défendre, des mouvements soufis émergent et leurs chefs qui deviennent de plus en plus influents aideront plus tard les frères Barberousse et les ottomans à s’installer dans la région.

Le cardinal Ximenès, primat d’Espagne, veut porter la Croisade au cœur des petits États barbaresques. Les Espagnols annexent plusieurs villes côtières : Mers El Kébir en 1505,Oran en 1509 et Bougie (Béjaïa) en 1510

L’aristocratie marchande d’Alger va décider, vers 1516, de faire appel aux frères Barberousse pour stopper cette expansion.

Alger (El Djazaïr) est au début du xvi e siècle un petit port peuplé d’environ 20 000 habitants ; sa population s’est fortement accrue avec l’arrivée des Juifs et des Maures expulsés d’Andalousie à la suite de la chute de Grenade. Elle devient une « petite république municipale », et deviendra par la suite le centre d’un nouvel État.

Au début du xvi e siècle, l’oligarchie citadine commerçante d’Alger, désigne le chef de la tribu arabe des Tha’alibi, Salim at-Toumi émir de la ville et sera favorable à un compromis avec les Espagnols . En 1510, les Espagnols construisent sur un des îlots face à Alger, une forteresse, le Peñon, qui menace la ville. Alger, qui n’a ni l’armée, ni l’artillerie suffisante pour affronter l’armée espagnole, commence à prendre crainte. Les habitants d’Alger, séduits par la protection dont bénéficiaient les habitants de Jijel et excités par les anciennes antipathies des monarchistes, font appel aux frères Barberousse, mercenaires albanais originaires de l’île de Mytilène, qui écument alors la Méditerranée et les côtes espagnoles au secours des populations musulmanes victimes de la Reconquista espagnole.

L’histoire de la régence d’Alger s’organise en quatre grandes périodes historiques :

Les frères Barberouse sont à l’origine de la Régence gouvernée par des beylerbeys (1516-1587) sous l’autorité de la Sublime Porte ;

La Règence est gouvernée par des pachas (1587-1659), désignés par le sultan de Constantinople ;

La Régence se dégage de l’autorité de l’Empire ottoman sous l’autorité des aghas (1659-1671) ;

La Régence est gouvernée par des deys (1671-1830) jusqu’à la conquête de l’Algérie par la France.

Les frères Barberousse (1516-1518)

Arudj Barberousse s’installe d’abord à Jijel ; il prend Alger en 1516 à la tête de 1 300 turcs et d’une flotte de 16 galiotes. Il devient maître de la ville après avoir fait assassiner l’émir Salim at-Toumi qui avait intrigué avec les Espagnols et sa tribu pour se débarrasser des corsaires. Il repousse d’Alger une expédition espagnole. Il organise l’administration de la ville dont il renforce le système de défense en construisant des fortifications. Il conquiert tout l’arrière-pays et l’Ouest algérien : la Mitidja, le Chélif, le Titteri, le Dahra, l’Ouarsenis et par la suite le royaume de Tlemcen. En 1518, au retour d’une expédition contre le souverain zianide Abou Hammou, il est tué à Rio Salado (El Malah), défait par les Espagnols.

L’adhésion à l’Empire ottoman (1519)

Kheireddine Barberousse est proclamé « sultan d’Alger »; entre la fin octobre et le début novembre 1519, une assemblée composée de notables algérois et d’oulémas charge une délégation de soumettre au sultan ottoman Soliman le Magnifique, une proposition de rattachement de l’Algérie à l’Empire Ottoman. En effet, à la suite de la tentative de l’Empire espagnol de prendre Alger en 1518, Kheireddine Barberousse prend conscience de la nécessite de s’appuyer sur l’aide ottomane. La délégation se charge de faire comprendre l’importance stratégique d’Alger en Méditerranée occidentale au sultan ottoman et de reconnaître sa suzeraineté. Kheireddine Barberousse est alors nommé beylerbey. Le rôle important de la flotte de la régence dans les campagnes maritimes ottomanes et cette adhésion volontaire donnent un caractère particulier aux relations entrer Alger et Istanbul. La régence est alors considérée non comme une simple province mais un « État d’Empire »

