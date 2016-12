Notre Page Nouvel An 2017: paix sur Terre et sur les peuples qu’elle héberge.

(Lamartine

Du temps où nous étions au collège, notre professeur d’arabe, Cheikh Mansour, nous avait raconté une histoire qu’il avait, disait-t-il, lue dans le livre des fables du persan Ibn El Mouqaffa’, intitulé Kalila wa Dimna.

The book of life is the supreme book

that one can neither close nor reopen at will;

the interesting passage cannot be read twice,

but the fatal leaf turns by itself:

we would like to return to the page where we love,