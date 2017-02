Le «Nous» et le «Vous» dans un Québec en deuil

Même en ce moment de compassion et de douleur, et en dépit de leur volonté de paraître moins partisans, nos gouvernants ont parlé en hommes politiques aspirant au pouvoir; ils se sont adressés essentiellement à une partie de la société; ils ont parlé au nom de la majorité des citoyens qui constituent le Québec. Leur but est de montrer que cette majorité se démarque et condamne l’auteur de cette tuerie et que cette majorité est accueillante. Mais ce discours s’adresse à une communauté constituant une minorité par comparaison à la société d’accueil. En fait, ils ont parlé au nom d’un «Nous».

La classe politique du Québec et de tout le Canada a exprimé sa compassion et sa tristesse en réaction à la tragédie qui a frappé «la communauté musulmane». Tous sans aucune ambigüité ont condamné l’acte de violence qui a causé six morts et des blessés graves perpétré par un jeune québécois qui semble être influencé par les idées défendues par l’extrême droite. Le choix de la cible, en l’occurrence un centre culturel musulman, n’est pas anodin; il renvoie un message idéologique et politique clair et explique une partie des motivations de ce forcené.

Certains propos de politiciens nous interpellent et nous poussent, loin des émotions, à poser des interrogations sur quelques expressions et mots qu’ils ont utilisés pour exprimer leurs sentiments dans ce contexte de deuil et de compassion. Le choix des mots et plus que nécessaire dans ces circonstances et nos politiciens sont conscients de l’enjeu de cet exercice. Ils ont choisi minutieusement leurs mots loin des querelles et polémiques partisanes habituelles. Mais avec toutes ces précautions qui témoignant de leurs bonnes intentions, la question du vivre ensemble et de l’immigration ont empêché leur propos et ceux de la plupart des commentateurs de transcender la vision communautaire qui place l’énonciateur dans le camp du «Nous» qui s’adresse à un énonciataire représentant une autre communauté en utilisant le «Vous» pour le designer. On peut constater cette posture dans une partie des propos du premier ministre Couillard exprimés lors de sa première locution à propos de cette tuerie au centre islamique. Il a déclaré «Nous sommes avec vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenus chez vous. Nous sommes tous des Québécois. Il faut qu’ensemble on continue à bâtir une société ouverte, accueillante et pacifique».

Sans aucun doute, ces propos sont pleins de bonnes intentions du destinateur envers les destinataires, rien à dire sur ce plan. Mais il semble que ces propos sont déterminés par une logique qui distingue entre un «Nous» et un «Vous» qui en dit long sur la place que les communautés minoritaires occupent dans le champ discursif de nos gouvernants. Force est de constater que cette distinction caractérise l’ensemble des réactions de sympathie et de compassion envers la communauté musulmane. En principe, on n’a pas besoin de préciser ces évidences si l’on pense que les victimes appartenaient vraiment à ce «Nous» qui parle aujourd’hui à leurs familles et proches. Le «Nous» devrait être inclusif et parler à ses membres et non pas à ceux d’une autre communauté et d’un autre «Nous». On ne souhaite pas la bienvenue à une personne qui est chez elle. Cette absurdité m’interpelle, elle me fait rappeler l’expression «rentrez chez vous» que certains Québécois emploient à l’égard des personnes qu’ils estiment, en se basant sur la couleur de leur peau, leur accent ou leur accoutrement, que leur chez soi est ailleurs

Cependant, défendre la laïcité, à notre sens, c’est croire à une certaine idée du vivre-ensemble dans la paix et la tolérance. Car, faire de la religion une affaire privée, c’est une façon d’éliminer les éléments qui alimentent les tensions religieuses entre des individus ou des groupes de confessions religieuses différentes. En fait, c’est une façon de créer un espace neutre ou la religion est mise à l’écart des décisions politiques. C’est de cette façon seulement qu’un État est issu d’un contrat social auquel tout le monde adhère et où l’on favorise l’égalité entre les personnes sans aucune considération de leur appartenance religieuse. Lorsqu’on est dans cette perspective, forcément, on est contre le discours qui justifie l’usage de la violence contre l’Autre qu’il désigne comme ennemi juste parce qu’il le perçoit non seulement différent de lui, mais comme une menace réelle ou potentielle qu’il faut éliminer avant qu’il l’élimine. Car, à notre sens, ce discours se nourrit d’une vision pessimiste de la nature humaine que le philosophe de Léviathan et de la souveraineté absolue résume dans son livre Le citoyen par cette expression devenue depuis célèbre «l’homme est un loup pour l’homme» ou comme le philosophe existentialiste français Sartre l’exprime dans la pièce de théâtre Huis Clos, par cette expression «l’enfer c’est les autres». Il faut donc se méfier de l’Autre.

Cette vision pessimiste de la nature humaine devient encore redoutable et source de conflit lorsqu’elle est transposée au plan collectif et culturel et détermine par la même occasion le rapport entre les communautés, entre des «Nous» qui se vouvoient, se côtoient et partagent les mêmes espaces politiques sans se mélanger. Elle détermine le rapport entre le «Nous» narcissique et présomptueux qui prétend avoir raison en tout temps et un «Vous» qu’il imagine avoir tort tout le temps, un «Nous» qui a tendance à se donner ou fabriquer la légitimité de juger le «Vous» et de le corriger s’il le faut et s’il a les moyens de le faire. Un «Nous» qui se laisse guider par un sentiment de supériorité vecteur de discordes et de conflits,

Qu’est-ce qu’implique ce «Nous» et à qui s’adresse-t-il ? C’est un «Nous» qui s’adresse à un «Vous» qui est constitué à leurs yeux d’immigrants musulmans, un «Vous» représentant la communauté musulmane qui a une culture et une religion différentes de la société d’accueil.

Ce «Nous» est représenté officiellement par les deux chefs des deux gouvernements : fédéral et provincial qui se sentent accablés, attristés par cette tragédie. Mais malheureusement la logique de leur discours qui distingue entre le Nous et le Vous, entre la société d’accueil et les arrivants ou immigrants suppose qu’ils sont consternés par cette tragédie, mais malheureusement pas concernés, dans le sens que ce malheur frappe une autre communauté que la leur, la communauté musulmane en l’occurrence qu’ils placent dans leur champ discursif à l’extérieur du «Nous». Cela concorde avec le fait que la société québécoise est morcelée en fragments et îlots distinguant les uns des autres. Leur discours ne fait pas de la société québécoise un seul corps, ils n’ont pas parlé en tant que gouvernants qui s’adressent à leurs citoyens et citoyennes, et non plus en tant que représentants d’une volonté générale, mais d’une volonté particulière qui n’arrive pas à transcender certaines particularités culturelles et religieuses stéréotypées.

Bref, le Premier ministre Couillard est tombé dans le piège de cette logique binaire malgré lui. Il ne peut pas faire autrement parce qu’il est conditionné par la logique du multiculturalisme qui ne voit pas des individus autonomes qui ont choisi d’appartenir à une seule communauté en adhérant tacitement ou explicitement au contrat social qui a engendré l’État. Malheureusement, cette façon de représenter les immigrants supposés être musulmans inhérente au discours politique, condamne cette communauté imaginée à demeurer à l’extérieur d’un Nous qui se veut social, culturel et religieux et non pas politique. En fin du compte, pour notre Premier ministre, ces immigrants sont, des étrangers que le «Nous» doit aimer.

Par Ali Kaidi