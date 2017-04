Gabriel Nadeau-Dubois ou la gauche caviar piégée par l’islam politique

Gabriel Nadeau-Dubois est comme tous les hommes politiques professionnels, il reproduit les mêmes pratiques que celles qu’il critique; il essentialise les musulmans et pense que le quotidien des immigrants venant de l’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient est déterminé par ce qui est essentiel en eux, la religion, l’islam en l’occurrence. Autre chose que la religion est pour ces deux candidats secondaire et superflu; ils pensent que les citoyens et citoyennes de confession musulmane peuvent s’en passer facilement. De plus, le profil de Gabriel Nadeau-Dubois est plus proche de la gauche caviar française que l’on dit « avoir le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite» que d’une gauche issue d’une classe sociale défavorisée; la misère ne lui est pas celle du vécu, mais une réalité qu’il rencontre de temps en temps dans des livres.

Les habitants de Gouin appartenant à la communauté dite musulmane ont à choisir entre d’un côté une gauche à la recherche de son nouveau prolétaire, une gauche qui ne les voit qu’à travers une lunette d’approche focalisant sur la religion, et de l’autre une droite libérale qui ne veut qu’enchaîner davantage les citoyens et citoyennes musulmans par leur appartenance religieuse à leur communauté et s’occuper seulement de leurs préoccupations cultuelles et culturelles. Aucune autre perspective citoyenne pour cette « communauté », ni sociale ni politique, le quotidien de ses membres ne les intéresse guère à moins qu’il soit déterminé par leurs convictions religieuses.

La compétition entre les deux candidats sera certainement rude; ils vont se bousculer aux portes des mosquées et des centres culturels islamiques pour séduire le même électorat, car les deux sont porteurs d'un même discours « divin » qui cherche à satisfaire les demandes à caractère religieux et communautariste. Les deux feront l'apologie du droit à la religion pour taper sur la conception laïque de l'organisation de la cité prônée par la majorité des Québécoises et Québécois. Les deux encourageront cette communauté à s'enfoncer encore plus dans la ghettoïsation et l'isolement politique. Certes, les deux, par impulsion morale, exprimeront leur rejet de la stigmatisation et l'exclusion des citoyens de confession musulmane par la société d'accueil, mais ils feront cela en montrant à cette communauté comment elle pourra par elle-même fabriquer son isolement et bloquer son adhésion aux valeurs universelles communes. En fait, les deux partis sont là pour les aider à réaliser un dessein politique très cher aux islamistes. Ce qui compte pour ces deux candidats est que les membres de la «communauté musulmane» demeurent des musulmans, des croyants très attachés à leur religion et que la citoyenneté reste la chasse gardée de nos politiciens et politiciennes professionnels et les membres de la communauté à laquelle ils appartiennent, une communauté de citoyens et de citoyennes qui n'est généralement pas identifiée par ses appartenances religieuses. En effet, on ne sait rien de la religion du Gabriel Nadeau-Dubois, personne n'en parle, mais nos politiciens aiment parler de la religion des autres, particulièrement, de celle des musulmans.

Pour les deux candidats, selon l’idéologie du parti de chacun, la communauté musulmane est synonyme de communauté d’immigrants, communauté de personnes qui viennent d’ailleurs, ils sont des étrangers avec des croyances et un mode de vie étrange qu’il faut respecter et laisser se développer.

On a besoin de parler d’eux seulement à la veille des élections pour faire l’étalage d’une ouverture déterminée essentiellement par leur amour de l’exotisme et une curiosité culturelle, plus que par le sens de la justice.

La vérité est que si ces deux formations étaient vraiment ouvertes sur l’Autre, sur le musulman en l’occurrence, ils laisseraient émerger au sein de leurs formations politiques respectives des hommes et des femmes issues de cette « communauté » qu’ils essayent tant bien que mal de séduire en encourageant malheureusement certains de ses membres à faire du capital politique sur son dos. Ce reproche est adressé spécialement aux hommes et aux femmes qui tiennent les rênes au sein de Québec Solidaire. Beaucoup d’Algériens et de Marocains militent au sein de cette formation, mais malheureusement, ils n’arrivent pas à émerger à cause de leurs origines et aussi parce que la gauche venant de l’Algérie ou du Maroc sait pertinemment que l’islamisme est une idéologie qui ne tolère pas la gauche progressiste. Beaucoup de militants et militantes de gauche ont été victimes de l’islamisme violent. Lorsque les islamistes assassinaient les intellectuels et journalistes algériens, ils justifiaient leur violence en qualifiant leurs victimes de communistes. À leurs yeux, ce qualificatif est suffisant pour mettre fin à une vie humaine. Si l’un des Algériens était invité à un souper communautaire comme celui auquel notre Gabriel Nadeau-Dubois a participé, il aurait certainement compris dès son entrée à la salle où l’évènement se déroulait qu’il a affaire non pas à des citoyens et citoyennes de confession musulmane ordinaires, mais à des personnes engagées politiquement pour des idéaux islamistes. L’absence de la mixité et la domination du voile l’auraient averti qu’il est en présence des islamistes et non pas de simples citoyens et citoyennes.

N’est-il pas plus judicieux pour QS de faire d’abord preuve d’ouverture dans les espaces qu’il maîtrise. Pourquoi n’a-t-il pas choisi un candidat d’origine algérienne ou marocaine? Certainement, il y en a au moins un militant ou une militante QS qui habite Gouin qui ferait un bon candidat ou candidate, issu d’un milieu défavorisé, au lieu de parachuter une personne qui n’a jamais milité au sein de cette formation et qui a un profil d’une gauche caviar plutôt loin de la misère, mais prête à bien des reculs à faire subir à la démocratie, à la laïcité et à la citoyenneté. De surcroît, il veut séduire les citoyens et citoyennes de confession musulmane en se rapprochant des personnes et structures qui militent pour des idéaux d’un islam politique très contesté au sein même de la « communauté musulmane ».

Enfin, le cafouillage médiatique que Gabriel Nadeau-Dubois a créé par son ignorance de la réalité de ce qui est appelé à tort « communauté musulmane », exprime plus un mépris des autres personnes qui ne veulent pas être représentées par des hommes et des femmes qui exploitent la religion à des fins politiques qu’une ouverture d’esprit envers une minorité. En réalité, par son approche culturaliste il rejoint nos politiciens qui militent pour laisser une partie de la population du Québec à jamais minoritaire sur le plan politique.

Les problèmes des immigrants ne sont pas culturels ou cultuels, ils sont plutôt sociaux, économiques et politiques. Ils veulent du travail. Ils veulent que leurs enfants aient une bonne éducation, une bonne prise en charge par les services de santé et surtout vivre en sécurité. Leur foi, elle, est une affaire privée qu’ils peuvent gérer par eux-mêmes sans déranger les autres. Et cela s’appelle la laïcité.

Par Ali Kaidi