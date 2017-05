La France a besoin d’une utopie et non pas d’un statu quo

La cinquième République a coincé les Français dans un faux dilemme et les a enchaîné à une nouvelle dualité qui transcende le traditionnel clivage gauche droite. Elle les pousse à choisir entre un libéralisme très pragmatique à la limite du racolage politique et une extrême droite qui se veut pragmatique en diluant ses positions extrémistes pour ratisser large. Les deux candidats n’ont pas d’utopie, les deux limitent leurs rêves à l’accession au pouvoir comme s’il n’existe pas de voix autre en dehors de ces deux options.

Les jeux sont faits pour cette élection; c’est une présidentielle à un tour. Ce qui est incertain ce n’est pas qui gagnera cette élection, mais l’avenir politique de la France. Certes, le premier tour des présidentielles a tranché cette question, mais il a aussi indiqué la fin de quelque chose et le début d’une autre en politique. On ne sait pas encore ce que c’est. Ce qui est certain est qu’un grand bouleversement dans les idées politiques de la France s’est produit. Les anciennes catégories comme droite républicaine et gauche socialiste n’auront plus aucun sens. De nouvelles visions et mobilisations sont sorties des sentiers battus; elles ont émergé dans le champ politique et elles semblent orphelines, sans une utopie qui les adopte et les rassemble en force capable d’effectuer des changements dans la société en la réorientant vers de nouveaux objectifs. Une utopie qui présente aux français un monde sans les problèmes et les inconvénients qu’ils vivent au quotidien. Il n’y a que l’imagination qui est capable de transcender les déterminismes sociaux et économiques, et remette en question le fatalisme politique qui prêche l’inutilité de l’action politique.

En France, on assiste aujourd’hui à une compétition inédite entre deux candidats incarnant une France déchirée par deux idéologies contradictoires, opposées, mais très complémentaires. Car l’une est la cause de l’autre. Aucune ne peut exister sans l’autre. Les deux tendances, chacune dans son coin, s’alimentent de la peur de l’autre. L’une fait l’éloge de l’ouverture, l’autre celle de la fermeture. Chacune mesure son degré de fermeture ou d’ouverture par rapport à celui de l’autre. L’un est pour le libre marché et la mondialisation, l’autre est pour le protectionnisme et l’intervention de l’État en économie. L’un est pour l’Europe, l’autre est pour l’État-nation, l’un est multiculturaliste, l’autre est identitaire. L’un pervertit la laïcité à partir d’un multiculturalisme tous azimuts, l’autre la pervertit à partir d’un conservatisme catholique très dogmatique. Chacune se présente pour les Français comme étant la seule alternative.

La cinquième République a coincé les Français dans un faux dilemme et les a enchaîné à une nouvelle dualité qui transcende le traditionnel clivage gauche droite. Elle les pousse à choisir entre un libéralisme très pragmatique à la limite du racolage politique et une extrême droite qui se veut pragmatique en diluant ses positions extrémistes pour ratisser large. Les deux candidats n’ont pas d’utopie, les deux limitent leurs rêves à l’accession au pouvoir comme s’il n’existe pas de voix autre en dehors de ces deux options. Cette façon de concevoir la politique réduit celle-ci aux institutions où les élections sont présentées comme étant l’unique moyen d’effectuer des changements dans la direction politique de la République et dans les rapports de force dans la société. Or la politique se fait aussi et surtout dans la société et la transforme malgré l’inertie des institutions. Les grands changements dans l’histoire sont provoqués en grande partie par des mouvements sociaux qui se sont soulevés contre le pouvoir institutionnel. Mai 1968 est un exemple dans ce sens. Ce faux et fou dilemme est causé en grande partie par l’attitude de la gauche socialiste française qui a montré que lorsqu’elle est au pouvoir elle est atteinte d’une certaine tergiversation à propos des questions idéologiques très claires auparavant, comme le libre marché et la défense des intérêts des travailleurs. Le travailleur ne rêve plus, il vit des cauchemars.

Aujourd’hui, par ses résultats médiocres au premier tour des élections présidentielles, la gauche socialiste est appelée à revisiter ses fondamentaux et construire un nouveau rêve plus attractif. Les socialistes de France ne séduisent plus comme avant. Même l’utopie verte a cessé de séduire, on n’entend plus parler d’elle pendant ces élections. Elle est exclue du débat politique. Or elle est la seule option politique qui a du potentiel pour se projeter dans l’avenir et s’imposer comme une alternative souhaitable aux incertitudes causées par le mondialisation et le néolibéralisme. Elle propose une autre façon de faire de la politique. Elle nous invite à rêver d’un autre monde plus juste et moins menaçant. Mais malheureusement ce qui est proposé aux français c’est soit un statu quo ou un retour en arrière. Dans les deux cas, les Français sont déterminés par la même perspective historique.

Depuis quinze ans, chaque fois que les socialistes gouvernent, ils déçoivent leur masse électorale. Dans l’opposition ils sont téméraires et aventureux, ils mettent en valeur les fondamentaux de la gauche, mais arrivés au pouvoir, ils cessent de rêver et ils gouvernent comme tout gouvernement de droite. En fait, la réalité les rattrape et les rend plus dociles. Ils trahissent leurs idéaux, ils ne proposent plus des alternatives révolutionnaires qui peuvent faire rêver la population et la pousser à se mobiliser derrière eux.

Macron aujourd’hui ne propose aucune utopie; il est très collé à la réalité; il est prisonnier de son contexte, de son histoire. Sa vision politique s’inscrit dans la continuité qui reste dans l’ensemble fidèle aux traditionnels principes avec quelque ajustement par-ci et par-là pour rendre leurs applications plus acceptables chez la population. Il fait de la politique funambule avec un parapluie pour lui seulement. Il est pour des inégalités « justes et loyales », c’est-à-dire des inégalités qui ne justifient pas la révolte des démunis. Sa candidature propose au français un contrat de servitude volontaire qui oblige les français à accepter les méfaits de la mondialisation et les revers du libéralisme. Car il croit que les problèmes que la population subit au quotidien sont des conséquences d’une mondialisation inachevée et mal appliquée, il pense que plus de mondialisation serait profitable pour la France. Il ne la remet pas en question.

Par Ali Kaidi