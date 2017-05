Algérie: des femmes sans visage à la conquête du pouvoir

Ce qui est paradoxal dans cette histoire est que la société est contrainte d’accepter la participation de la femme à la gestion de la chose publique et au débat politique, mais elle lui refuse de participer dans son intégralité, corps et âme, comme les hommes le font. Ainsi, ce qui constitue son identité, sa féminité en l’occurrence, est répudiée par une nouvelle façon de faire participer les femmes à la politique qui semble s’imposer graduellement et se normaliser. Certes, l’idée de cacher leur visage n’est pas nouvelle, les femmes portant le voile intégral existent dans la réalité depuis plus de vingt ans et elles sont encouragées par une idéologie à référent islamique très envahissante. La nouveauté c’est son apparition sous une autre forme dans une campagne électorale qui cible les femmes voilées.

Pourquoi certaines femmes qui se portent candidates aux élections législatives en Algérie cachent-elles leurs visages sur les affiches et les vidéos de campagne électorale? Pourquoi est-il devenu si difficile en Algérie de représenter le visage de la femme dans une affiche de campagne électorale?

C’est la première fois en Algérie que des femmes engagées en politique se font remarquer dans une campagne électorale par la dissimulation de leurs visages. Font-elles cela par crainte d’être identifiées par leur entourage et subir des intimidations? Le font-elles par choix, comme certaines femmes voilées le disent, ou alors pour des convictions religieuses et considérations morales?

Les trois hypothèses expliquant ce phénomène sociopolitique nous renseignent sur la situation sociale, culturelle et sécuritaire des femmes algériennes et surtout sur le rapport que la société algérienne a au corps de la femme.

Ce qui est paradoxal dans cette histoire est que la société est contrainte d’accepter la participation de la femme à la gestion de la chose publique et au débat politique, mais elle lui refuse de participer dans son intégralité, corps et âme, comme les hommes le font. Ainsi, ce qui constitue son identité, sa féminité en l’occurrence, est répudiée par une nouvelle façon de faire participer les femmes à la politique qui semble s’imposer graduellement et se normaliser. Certes, l’idée de cacher leur visage n’est pas nouvelle, les femmes portant le voile intégral existent dans la réalité depuis plus de vingt ans et elles sont encouragées par une idéologie à référent islamique très envahissante. La nouveauté c’est son apparition sous une autre forme dans une campagne électorale qui cible les femmes voilées.

Ces photos et vidéos sans visage qui représentent ces femmes remettent en cause d’une part la participation des femmes en général à la politique et de l’autre l’idée de la représentativité politique inhérente aux démocraties d’aujourd’hui. Car la photo est une représentation d’une personne qui représente à son tour le peuple. Or si l’on fait une interruption à ce processus de représentation, en cachant le visage de la femme notamment, on l’exclut simplement du débat démocratique.

Le problème que ce phénomène est plus profond et plus complexe qu’il ne le parait; il est à la fois existentialiste, sociologique et politique.

On peut prendre ce comportement des femmes pour une alerte afin que l’opinion publique et les autorités prennent conscience de la gravité de leur situation et agir pour mettre fin à l’oppression et au contrôle social qu’elles subissent dans leur vie de tous les jours. En effet, la société les contraint à se présenter aux citoyens et citoyennes par des images qui ne les représentent pas en tant que femmes, mais en tant qu’entités sans identité, sans visage avec lequel on peut les identifier et les distinguer des autres femmes. Elles sont représentées comme des personnes qui ne donnent aucune importance à l’interaction sociale et à l’échange, c’est-à-dire le minimum que l’on attend de nos représentants et représentantes dans une démocratie.

Par ailleurs, ces photos sans visage montrent que le corps de la femme n’est pas une simple enveloppe de l’âme qui met l’être au contact de son environnement extérieur et ses semblables, mais une dimension de son être qui la réduit à sa sexualité et fait d’elle un objet de considérations morales et religieuses qui abaisse de sa dignité et de son humanité. Son absence suppose que la femme est d’abord un objet de désir qui appartient à un sujet male très jaloux qui la surveille et la contrôle. En fait, son visage n’a pas à figurer avec les hommes dans le champ politique. Ce qui indique que la liberté de la femme est très limitée, elle est objet de surveillance par la société.

Il est évident que le champ politique telle que la mentalité et l’idéologie qui encourage ce phénomène le conçoit est une chasse gardée réservée aux visages des mâles. Ils veulent protéger la tradition. La virilité des hommes n’a-t-elle pas été toujours associée à la politique? En effet, jusqu’au jour d’aujourd’hui le pouvoir politique n’arrive pas à se débarrasser de son caractère phallocratique malgré quelques avancements et progrès que la condition des femmes a connu ces cinquante dernières années dans le monde.

Ces affiches sans visages est une régression de la situation de la femme en Algérie. Elles nous représentent des femmes dépourvues de réflexivité comme si elles ne veulent pas impliquer leurs propres personnes en politique. Elles marquent leur détachement en tant que personne de l’action politique. Elles inventent une nouvelle façon de faire de la politique qui découle de l’acceptation de leur statut de quota chiffré imposé par la loi. Il semble qu’elles se résignent à être seulement une quantité dans un univers ou la quantité est déterminée par la qualité. Elles représentent des chiffres dans une liste, rien de plus que ça. Leur présence sur les listes électorales répond plus à un besoin de remplissage imposé par la loi qu’un besoin d’ouverture sur une partie de la société marginalisée par le pouvoir politique phallocrate et les traditions patriarcales.

L’absence du visage brise le lien entre les personnes et implique que la personne qui se présente aux autres sans visage veut rester dans son monde loin des autres, de leurs regards et jugement; elles représentent des monades[1] séparés qui n’ont pas besoin des uns des autres. Elles sont dans la logique sartrienne qui conçoit l’Autre comme un enfer parce qu’il les regarde, les juge et par conséquent il limite la liberté de chacune. Elles ne sont pas dans la logique du vivre-ensemble, de l’interaction fructueuse et humaine qu’implique l’engagement. Ces femmes oublient que la première chose que nous pouvons voir d’elles est d’abord leur visage, leurs yeux et leurs sourires et tous leurs traits qui forment leur charme ou charisme. C’est cette partie du corps qui exprime la jonction entre l’âme et le corps. Le visage parle, communique et exprime la force et la faiblesse de la personne. C’est le visage qui interpelle le moi et lui fait savoir qu’il n’est pas seul dans le monde et qu’il a des obligations morales envers tous les visages. Dans les démocraties représentatives où la parole, le débat, l’argumentation, le verbal et le non verbal, et l’éthos conduisent au pouvoir, la qualité du discours des candidats aux élections se mesure par la quantité des destinataires qu’il a pu convaincre ou séduire. En privant la femme de son visage dans le champ politique, on ferme la porte d’entrée à son éthos et par conséquent on se prive d’un atout de séduction très important en politique.

Elles se privent d’un outil de communication très important dans la rhétorique et l’art de convaincre dans lequel tout homme ou femme est censé puiser. En fait, elles deviennent des noms sans personnalité. Ainsi, il légitime de se demander comment une femme qui n’arrive pas à assumer sa féminité pour une raison ou une autre peut-elle travailler pour l’émancipation des femmes en général. Il semble que ces femmes ignorent que la représentation c’est « l’action de replacer devant les yeux de quelqu’un » et ce quelqu’un, il peut être un homme ou une femme, peu importe son sexe. C’est en quelque sorte se mettre en spectacle devant un public. La politique dans une démocratie n’est-elle pas dans une certaine mesure représentation et spectacle joués par des acteurs et actrices qu’on a choisi pour défendre nos intérêts?

Par Ali Kaidi (philosophe)

……………………………………………………………

[1] Définition de Larousse.fr : Chez Leibniz, substance simple qui exprime l’univers dans la totalité, et qui est en relation avec toutes les autres monades, dont l’ensemble tout entier constitue l’univers.