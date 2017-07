Les kabyles face à la maxime de “Socrate”

Un peu d’autoflagellation nous fera du bien, c’est vrai, mais pas la pratiquer jusqu’au reniement de soi.Un élan excessivement nationaliste risque de nous balancer de l’autre côté du cheval.

Par Kader

Voyez-vous la politique de l’autruche et celle à laquelle ont recours tous les peuples réellement défaitistes et véritablement lâches à l’image des Arabes qui, en dépit de toutes leurs tares et autres travers, ne s’empêchaient pas de se voir “faussement” grands, vertueux, guerriers, honorables etc…. jusqu’à ce qu’ils se fassent rattrapper par la réalité de leur misérable situation et de se rendre compte que finalement ils ne sont que de pauvres bougres, serviles, indignes, lâches et des meilleurs.

C’est ce qui arrive quand on refuse de se voir tel qu’on est réellement, de se voiler la face ou de se jeter continuellement et stupidement des fleurs. C’est un peu l’histoire de la sorcière atteinte d’un narcissisme compulsif assise tout le temps devant son miroir à qui elle s’adresse pour se rassurer : ” Miroir, mon beau miroir dis moi qui est la plus belle”.

Tous les peuples évolués se sont fait violence, ont fait leur auto critique, ont cassé des tabous et ont affronté leurs démons. Les Kabyles qui à force d’avoir coexister pendant des siècles avec les Arabes ont fini par leur ressembler à bien des égards et même en pire au point d’avoir les mêmes attitudes et perceptions des choses.

Certains rétorqueront que les Kabyles avaient à plusieurs reprises sonné la charge de la révolte, sauf que toutes les révoltes, insurrections, soulèvements et autres mécontentements des Kabyles n’étaient pas plus que des coups d’épée dans l’eau, c’est à dire sans réelles conséquences positives sur leur sort. Bien au contraire, la Kabylie ne cesse de régresser depuis ses coups de colères de 1963-65, de 1976 (poseurs de bombes), 1980, 1981(évènements de Bejaia), 1995 ( grève du cartable), 2001 à ce jour.

Ce n’est pas pour être méchant mais force est de constater que la situation des Kabyles s’est tellement dégradée qu’ils se comportent comme un troupeau de gnous qui fuient dans tous les sens à la sauve-qui-peut quand ils sont attaqués par des prédateurs.

Non on n’est plus en sécurité ni en Kabylie ni nulle part ailleurs en Algérie et seules les meutes enragées et affamées font leur lois en étant évidemment assurées par leur parrain de l’impunité totale.

Des femmes, parmi elles, une vieille de plus de 70 ans, ont été trainées par terre, malmenées, tabassées, humiliées aussi bien à Bouira qu’à Azazga et tous cela dans l’indifférence totale et inquiétante de toute la Kabylie. Des assassinats abjectes et autres délits criminels sont devenus monnaie courante depuis quelques années en Kabylie et certains osent encore stupidement dire qu’ils sont en sécurité parmi leurs frères et soeurs.

Cela démontre encore une fois que seule sa maisonnette intéresse “Djeha” qui s’en fout royalement de ce qui peut advenir autour de lui. C’est l’indifférence et l’individualisme généralisés tels que voulu, conçu, programmé et mis en application par le pouvoir d’Alger.

Les Kabyles gagneraient à s’auto-flageller pour mieux comprendre ce qui ne va pas chez-eux tel le fait de souffrir d’un fort et flagrant déficit de désunion, de mésentente continuelle, du refus d’accepter un chef à la hauteur parmi les siens, de la honte de soi, du reniement de son identité et malgré ces tares de continuer à cultiver un “faux” sentiment de supériorité vis-à-vis des autres ethnies d’Algérie et de toute l’Afrique du nord.

Les Kabyles ne devraient plus se regarder dans la glace et pour se faire il faut impérativement casser tous les miroirs objets de fausses perceptions de soi qui engendrent la véritable auto-humiliation.

Ces propos ne reflètent aucunement la honte de soi, ils se veulent pragmatiques et véridiques. Un proverbe de chez-nous dit que les propos d’un ami font pleurer ….. Après à chacun de se déterminer.

Kader