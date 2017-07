Même l’au-delà n’échappe pas à la récupération politique!

Au-delà du fait que c’est une évidence qu’un droit a été bafoué, il y a lieu de se demander comment on est arrivé à cela. Qu’est-ce qui fait que toute revendication venant des musulmans est suspecte? Même les revendications ou les actions les plus banales et naturelles sont suspectes lorsqu’elles viennent de citoyens et citoyennes affichant leur appartenance à l’islam. Pourquoi les porteurs de ce projet n’ont pas pu convaincre la population de la justesse de cette revendication? Des questions qui méritent réflexion bien entendu.

Pas de cimetière musulman à St-Apollinaire. 19 sur 36 citoyens et citoyennes habitant près du site choisi pour l’aménagement d’un terrain pour l’implantation d’un cimetière ont dit non. Un non qui suscite des réactions et des commentaires qui fusent de partout dans les réseaux, l’agora des temps modernes. On y trouve des commentaires exprimant une indignation et d’autres une satisfaction. Chacun ses arguments et ses postures idéologiques. On y trouve du tout; du xénophobe catholique à l’islamiste haïssant l’Autre. Les motivations des uns et des autres expriment la représentation que certains Québécois ont les uns des autres. Or ce projet n’aurait pas dû susciter autant d’intérêt; il est loin d’expliquer cette bipolarisation dans l’opinion publique. Mais malheureusement, on vit une époque où l’islam et les musulmans sont suspectés par tout le monde; à cause de l’ignorance de certains, certes, mais aussi à cause des groupes et des personnes qui dessinent le profil du musulman avec du sang depuis des décennies et d’autres qui aspirent à couper le musulman du reste de l’humanité par une idéologie sectaire et intolérante envers l’Autre.

Pour certains, la démocratie a tranché; d’autres pensent que c’est injuste qu’une poignée de personnes bloque un projet et un droit de milliers de musulmans et de musulmanes. Plus grave encore, beaucoup d’autres personnes croient qu’on a refusé ce cimetière parce que ce sont des musulmans qui le demandent. Pour eux, cette situation est le résultat d’une ignorance et des préjugés envers l’islam et les musulmans, c’est de “l’islamophobie”, arguent-ils.

Au-delà du fait que c’est une évidence qu’un droit a été bafoué, il y a lieu de se demander comment on est arrivé à cela. Qu’est-ce qui fait que toute revendication venant des musulmans est suspecte? Même les revendications ou les actions les plus banales et naturelles sont suspectes lorsqu’elles viennent de citoyens et citoyennes affichant leur appartenance à l’islam. Pourquoi les porteurs de ce projet n’ont pas pu convaincre la population de la justesse de cette revendication? Des questions qui méritent réflexion bien entendu.

Ce qui ressort de cette histoire du cimetière entre autres, à notre sens, est que les porteurs de ce projet appartenant à des associations qui se référent essentiellement à l’islam, ne sont pas animés seulement par l’intérêt et les droits fondamentaux des musulmans et des musulmanes. Ils veulent ajouter ce projet aux causes communautaires qu’ils défendent. En fait, c’est une occasion pour eux de démontrer à l’opinion publique leur implication dans la communauté musulmane, leur droit à parler en son nom et surtout d’accentuer leur posture de victimes. Sur le plan stratégique, le blocage de ce projet n’est pas un échec, au contraire, pour eux, c’est une nouvelle cause; il est payant, c’est une opportunité qui peut mobiliser beaucoup de gens derrière eux.

Bref, il vaut mieux aider les musulmans et musulmanes à implanter ce cimetière avant que leur revendication ne se transforme en une cause mobilisatrice contre la laïcité et contre toute critique légitime de l’islam et de l’islamisme et de donner plus de légitimité d’une part aux associations qui exploitent la religion pour des fins politiques et des desseins communautaristes et sectaires, et de l’autre d’alimenter la haine des tenants des discours xénophobes qui n’ont rien avoir avec le vivre-ensemble que la laïcité est capable de réaliser.

De plus, au nom de la liberté de conscience que la laïcité garantit, il est du droit du musulman ou de n’importe quel croyant d’être enterré à sa guise et comme sa religion lui recommande. De grâce, respectons cette volonté et arrêtons de faire de la politique avec des choses qui devraient se faire spontanément et sans récupération de part et d’autre. Laissez-les mourir tranquillement! Les combats de la laïcité et de la démocratie sont ailleurs.

Toutefois, il faut admettre que cette bipolarisation exprime une frustration, une soif de débats sereins sur des questions du vivre ensemble que le politiquement correct n’arrête pas de repousser et d’envoyer aux calendes grecques à chaque fois que l’occasion s’y prête.

Par Ali Kaidi