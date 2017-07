La culture en marche contre la censure, le samedi 22 juillet, à Aokas

L’entêtement des autorités locales et leur attachement à l’esprit autoritaire du régime du pouvoir central commencent à créer autour du pouvoir local une résistance qui ne cesse de grandir de jour en jour en mobilisant la population d’Aokas…

C’est difficile de mobiliser la population pour la liberté d’expression, mais ce n’est pas impossible surtout lorsqu’elle a en face d’elle un pouvoir qui est devenu grossier, un pouvoir qui a perdu ses stratégies subtiles de faire accepter à la population sa servitude. La société civile d’Aokas se prépare pour lancer des actions de résistance contre la censure imposée par l’administration locale aux activités culturelles qu’organise l’association Azday. Une marche est prévue pour demain, samedi 22 juillet 2017, à 13h pour protester contre la censure subie par les animateurs du café littéraire depuis quelques mois. Après un rassemblement la semaine passée devant le siégé de la Daira qui n’a pas mobilisé beaucoup de monde, il semble se dessiner une nouvelle stratégie de mobilisation, cette fois-ci un appel à une marche contre la censure émanant de la société civile représentée par des associations culturelles, socioculturelles, partis politiques et quelques personnalités actives dans cette région ont exprimé leur solidarité avec l’association Azday Adelsan n Wekas.

L’entêtement des autorités locales et leur attachement à l’esprit autoritaire du régime du pouvoir central commencent à créer autour du pouvoir local une résistance qui ne cesse de grandir de jour en jour en mobilisant la population d’Aokas. Ainsi, les activités du café littéraire ne sont plus l’affaire des organisateurs et des personnes qui assistent régulièrement aux conférences-débats seulement, mais l’affaire de toute la société civile et de toute personne qui croit à la liberté d’expression et à la démocratie.

Le paradoxe est que par peur de laisser les citoyens et les citoyennes de débattre sur des questions susceptibles d’évoquer des problèmes liés à la gestion de la cité et de formuler des critiques à l’action et inaction des institutions locales et nationales, les autorités avec leur entêtement et leur penchant structurel à la censure donnent à l’activité de ce café littéraire un caractère politique qu’il n’a pas cherché sciemment qui semble se transformer graduellement en un pôle de résistance contre la censure pouvant rassembler des citoyens et citoyennes issus de tout horizon et de toute obédience politique.

Par Ali Kaidi