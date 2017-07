Émeutes à Aokas après l’interdiction d’une conférence

Des affrontements opposant des manifestants aux forces de l’ordre sont en cours à Aokas, à 25 kms de Béjaia, après l’empêchement brutal d’une huitième conférence, organisée par le Café littéraire d’Aokas et l’association Azday de la même ville, a-t-on constaté sur place.

Les heurts opposent des dizaines de jeunes qui usent de pierres et de différents projectiles et une escouade d’agents antiémeutes qui ripostent par des bombes lacrymogènes.

La conférence, tenue sans autorisation, n’aura duré que 10 minutes. Un laps de temps imposé par une large mobilisation de la société civile qui a organisé une marche contre la répression et pour «la liberté d’expression ».

Les émeutes ont éclaté peu après le début de la conférence, organisée autour du thème de l’édition (Tizrigine en tamazight) et animée par l’écrivain Ramdane Achab, lorsque des CRS se sont introduits dans le centre culturel d’Aokas pour évacuer l’assistance manu militari. «Des CRS se sont introduits à l’intérieur et ont commencé à casser les vitres et à insulter tout le monde. Ils se sont aussi jetés sur une personne qu’ils ont rouée de coups et ils ont fait sortir tout le monde violement», témoigne Moussa Nait Amara.

Le caricaturiste Ghilas Aincouche lynché par la police