Un rassemblement pour la liberté d’expression et contre la répression à Montréal

Nous, collectif de citoyens et citoyennes résidant au Québec, au nom de la liberté d’expression, nous condamnons la censure et la répression que les citoyens et citoyennes d’Aokas, une ville balnéaire sise dans la Wilaya de Bejaia, avides de culture et de débats constructifs, subissent depuis quelques mois. Par cet appel, nous exprimons notre solidarité et soutien au mouvement citoyen qui résiste à Aokas et partout en Algérie contre la politique antidémocratique, de censure et de répression pratiquée par un pouvoir antidémocratique qui ne jouit d’aucune légitimité politique et qui ne distingue plus entre l’autorité et l’autoritarisme.

Nous appelons pour un rassemblement à Montréal, devant le consulat d’Algérie, pour le samedi 29 juillet à 10 heures, afin de dénoncer cette situation intolérable qui remet en cause des libertés individuelles et collectives arrachées grâce à d’énormes sacrifices à un régime autoritaire et obstiné qui ne connait que la réponse de la loi de la force et de la répression, et qui non seulement ne croit pas aux vertus de ces libertés, mais ne cesse pas par ses actions et sa violence de les remettre en cause systématiquement.

Notre rassemblement rejoint l’action de résistance programmée par le Collectif Citoyen d’Aokas pour le samedi 29 juillet à Aokas.

Soyons nombreux pour manifester notre attachement à la démocratie dont la liberté d’expression est le fondement et dénoncer vigoureusement la répression!