LA KABYLIE A FEU ET A SANG!!!

Par Rachid Hamal POUR MIEUX ARABISER

IL FAUT D’ABORD BRULER LA KABYLIE, NON!!! Est ce un complot du pouvoir et de ses acolytes? Sinon, comment expliquer le fait qu’aucun petit doigt n’a été levé pour faire face à cette situation catastrophique et désastreuse?

Un silence affreux de la part, et du pouvoir, et des soi-disant “partis d’opposition” et d’une grande partie des medias quant à un tel drame national! La pauvre population est livrée à elle même et les montagnes du Djurdjura ont été ravagées par des feux de forêts sans que ce pouvoir assassin bouge d’un iota. Il s’amuse à rajouter de l’huile au feu en annonçant l’arabisation accrue de tous les secteurs publiques. Est-ce, vraiment, une coïncidence? L’arabisation forcée d’un coté et les feux de l’autre!!! Ca sent vraiment mauvais! Au moment ou ce pouvoir Bonaparte essaie de faire passer ses projets d’Arabisation, plus d’une cinquantaine (50) d’incendies se sont déclarés, selon les indications de la Protection civile, de manière SIMULTANEE au niveau de la Kabylie! Est ce une coïncidence ou une volonté de distraire cette région qui, comme tous le monde le sais, sera la première à se battre, des mains et des pieds, contre ce projet machiavélique d’arabisation? Des vieux, des vieilles, des femmes, des enfants, des maisons, des animaux, des villages entiers, des milliers d’hectares de forêts brulent devant nos yeux et on reste immobile comme s’il s’agissait d’un feuilleton Turque à la télé, et d’ailleurs nombres de familles versent beaucoup de larmes en réaction à une histoire d’amour ou sociale touchante dans ces films et n’osent même pas prononcer un mot gentil en guise de solidarité avec ce qui se passe juste à coté, dans les montagnes du Djurdjura!!! C’est indigne de tout Algérien qui se respecte et qui fait partie de cette solidaire nation. Mettons nous dans la tête une chose: ce pouvoir ne fait rien pour rien, quelque chose se dessine à l’horizon et ce pouvoir mafieux est en train de concocter quelque chose de moribond pour l’Algérie et il a voulu d’abord et avant tout isoler et bruler, s’il le faut, la Kabylie, qui est un bastion de la contestation afin de faire passer ses projets morbides. Et encore, comme pour enfoncer le clou encore plus, ce même pouvoir a lâché ses hordes, ses larbins et tous ses serviteurs, au niveau des réseaux sociaux pour semer la zizanie et pratiquer l’ancienne devise de “diviser pour mieux régner”. On assiste à des attaques ridicules, racistes et plus virulentes qu’avant contre la Kabylie, genre: Punition de Dieu, buveurs d’alcool, non-croyants, alliés des sionistes,… et j’en passe. \Nous sommes déjà au fond, quand est-ce qu’on va arrêter de creuser? Avons nous perdu tous nos sens d’humanisme et de solidarité, comme veux nous le faire croire ce pouvoir inhumain? La Kabylie est une partie intégrante et importante de l’Algérie et le sera toujours malgré toutes les manigances de ce pouvoir et de ses hordes. l’Algérie est une et indivisible. Certes, ce genre d’actes criminels, dont ce pouvoir est le premier responsable, va affaiblir la région, un petit peu, mais elle s’en sortira vainqueur et beaucoup plus forte et elle fera face, déjouera et mettra en échec, comme elle l’a toujours fait, les projets antipopulaires qui se trament contre l’Algérie. En fait, ce pouvoir ne fait que renforcer l’union et la solidarité au sein du peuple Algérien avec toutes ses composantes (Kabyles, Arabophones, Chaouis, Mzab, Tergui,…) et du coup accélère le processus de son inévitable auto destruction . Des voix de tous bord vont se lever et sauter sur ce genre d’occasions, ou nous sommes faibles et vulnérables, et vont tenter d’exploiter nos sentiments de rage afin qu’on nous fasse épouser des idées racistes et divisionnistes. Ce genre de vampires n’attendent que de pareilles occasions pour comptabiliser des kabyles à leurs thèses séparatistes et indépendantistes. Le sort de l’Algérie en général et de la Kabylie en particulier n’est que chimère pour eux. Il faut leur montrer, que nous ne sommes pas d’éternels mineurs, comme le laisse entendre le pouvoir, et que nous allons agir d’une manière responsable et faire face à ce genre de situations en tant qu’adultes et Algériens à part entière. Anarez wala neknu (nous nous briserons plutôt que de se courber) a toujours été notre devise et ce n’est pas ce pouvoir ou les serviteurs de ses thèses, genre séparatistes ou divisionnistes de tout bord, qui vont changer ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été et ce depuis des millénaires: des combattants et des lutteurs jusqu’a la moelle épinière pour les causes justes et contre toute oppression, de tout genre, et d’où qu’elle vienne. La Kabylie a été, historiquement, et restera un bastion de lutte et à l’avant-garde de tous les combats justes pour l’intérêt de toute l’Algérie. Elle a reçu des milliers, de bas coups, de la part de ce pouvoir raciste et mafieux et il faut se préparer à d’autres coups criminels car, l’actuel tentative de nous briser, ne sera nullement la dernière. Nous avons toujours léché nos blessures et sommes sortis beaucoup plus forts qu’on ne l’a été avant d’être poignardé dans le dos. Le peuple Algérien, uni et solidaire, est un peuple résilient et ne se laissera pas faire par des manigances politiciennes et divisionnistes . Le pouvoir peut se jeter des fleurs et penser qu’il a réussi son coup mais il oublié que dans des situations pareilles tout peut changer instantanément et qu’il risque de se faire isoler et récolter la tempête de ce qu’il a semé. Nous ne sommes pas dupes et l’histoire nous a enseigné que ce genre de manipulations éphémères ne dure jamais et leurs aboutissements sont imprédictibles. Des morts et plusieurs blessés ont étés enregistrés. Des centaines de foyers ont été anéantis. Le tissu végétal a subi d’importants dégâts. Pleins d’animaux sauvages et domestiques ont étés calcinés par les flammes. De larges superficies de forêts sont parties en fumée, des milliers d’hectares de forêts et de broussailles ont été ravagés par ces incendies criminels. Des milliers d’oliviers et d’arbres fruitiers ont été détruits. Certes, c’est un bilan très lourd mais, les montagnes du grand Djurdjura sont toujours debout et ont survécu l’enfer de ces incendies, qu’en déplaise aux ennemis de l’Algérie, tout court.

“on peut tromper tout le monde quelques temps, on peut tromper quelques-uns tout le temps mais on ne peux pas tromper tout le monde tout le temps” C’est cette lumière (empruntée à Abraham Lincoln), parmi d’autres,que nous a léguée notre Mouloud Mammeri pour nous éclairer dans ce monde immonde! RACHID HAMAL