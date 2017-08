PROVOCATIONS, MANIPULATIONS, PROTESTATIONS ÉMEUTIÈRES …. ET PROBABLES DÉRAPAGES MEURTRIERS .

Par Ait Amar

Un Chef de Daira est d’abord et avant tout un Agent de la Police politique secrète commandé à la Direction régionale de la SM-DRS qui, à son tour, est dirigée depuis Alger par les Maitres de ladite Gestapo du Pouvoir dictatorial militaro-mafieux. Une Junte (sans chef) réunissant un Groupe de Généraux de la SM-DRS (d’abord) et quelques généraux de l’État-major (les Commandants des six Régions militaires et les Chefs des différentes armées -terre, mer, air-). Bref.

PROVOCATIONS :

Les interdictions de conférences, les incendies criminels, les incursions dans les villages, les formes diverses de répression, etc. etc s’inscrivent dans une ” stratégie délibérée ” conçue et menée par les ” vrais décideurs ” que sont Généraux criminels et mafieux de la sinistre SM-DRS (Pouvoir réel). Ces tortionnaires et manipulateurs poussent à l’embrasement, la déflagration, pour ensuite déclencher la machine de la terreur d’Etat, comme celle appliquée par ces Chevalliers de l’Apocalypse, qui sont très nombreux dans la région, sachant que les Chefs sanguinaires de cette ” organisation criminelle et mafieuse = gestapiste ” sont issus de la région, infiltrent, noyautent, instrumentalisent tous les mouvements, et dans le recours à la rue, aucun ne peut rivaliser avec eux, qui ont préparé des milliers d’agents provocateurs, casseurs, dits baltaguias, de mouchards, informateurs, indicateurs, rabatteurs et autres ” chiens de garde “, flingueurs, propagandistes, plumitifs, faux-opposants, pseudo-démocrates, extrémistes de tous bords…..

MANIPULATIONS :

Nombreux coups tordus, coups fourrés, machinations, provocations ont été menés en Kabylie par les criminels et manipulateurs de la sinistre SM-DRS (Pouvoir réel), natifs de la région. Cap Sigli (1978), Poseurs de bombe (1976), le (vrai-faux) enlèvement de Matoub, puis son assassinat, création de partis-officines, d’associations relais, sponsorisation de faux-opposants et pseudo-démocrates, instrumentalisation des extrémistes de tous bords, répression permanente, propagandes et intox, diversions et écrans de fumée, violences et terreur (assassinats, enlèvements, etc.) ….

LA PROTESTATION ÉMEUTIÈRE :

C’est bien ce que veut le Pouvoir militaro-mafieux (SM-DRS) pour mener ses expéditions punitives, massacrer, tuer, torturer, pratiquer la terreur à grande échelle …. et induire ainsi la peur totale, le traumatisme extrême, et faire taire pour longtemps encore la population. Et, retour à la ” case départ ” … Il faut toujours se méfier de ces ” meneurs ” enclins à la casse, à la violence, et qui sont en réalité téléguidés par les maitres-manipulateurs de cette Gestapo qu’est la SM-DS….

.

LE REGIME MILITARO-MAFIEUX (SM-DRS) JOUE LE POURRISSEMENT DE LA SITUATION, L’EXACERBATION DES CONFLITS……

.

Comme à l’accoutumée, le Pouvoir militaro-mafieux joue le pourrissement de la situation, l’exacerbation des conflits, engage l’épreuve de force, prône toujours la répression féroce, manipule et instrumentalise les franges et groupes extrémistes, . déplaçant ainsi « l’axe d’affrontement / de la violence » et souffle le feu là et où il veut …..

.

LE RÉGIME MILITARO-MAFIEUX DEMEURE FORT, ET RÉPRIME À SA GUISE, COMME ET QUAND IL VEUT, FAIT TOUT POUR PERDURER, NE CÉDERA PAS TANT QUE :

– Il dispose du « nerf de la guerre », en l’occurrence les milliards des hydrocarbures qu’il pille et accapare, à son profit, et au bénéfice de ses soutiens et complices.

– Il a le « soutien stratégique et diplomatique » du Grand Gendarme Américain, qui a pris son Grand morceau au Sahara ….

– Il a la « caution politique » de la France qui détermine la politique algérienne de l’Europe, en échange les Généraux payent partis politiques, fondations, associations, médias, personnalités influentes, maîtres-espions, lobbyistes de France de Navarre ….

– La population traumatisée par la « guerre interne » = « stratégie de la tension » (1991-2017) qui continue, la misère indicible et effroyable, l’épuisement et la lassitude, l’usure de tout …..

– Le « seuil de l’intolérable » est dépassé : durant la « guerre interne »la population a vu et vécu toutes les exactions, les horreurs et atrocités, les formes de répression et de mises à mort, que rien d’autres (kidnappings, arrestations, suicides, immolations , etc.) de nos jours, ne peuvent l’émouvoir encore plus …..

– L’opposition est neutralisée , et battue par KO par la SM-DRS……

– vide politique, opposition neutralisée, absence d’alternative ….

– Le champ politique est façonné artificiellement = Poker menteur (partis-officines, associations-relais, institutions-alibis, médias-propagandistes …..

– Le délitement du lien national et des liens communautaires, la division totale …..

– Prolifération du « discours identitaire d’agitation » versus « discours politique d’opposition »…..

– L’écartement des positions (vers les extrêmes) = l’extrémisation du champ politique …. + les faux-opposants + les pseudo-démocrates (qui soutiennent les Généraux) ….

– Les Généraux musellent et contrôlent les « Appareils sécuritaires (de répression) » et les Médias (« Organes de propagande ») , les « Escadrons de la mort », les Milices armées, les Groupes terroristes créés et manipulées par les Maîtres de la Police politique secrète ‘ gestapiste ‘ ……

– Les Généraux-et-Colonels ne se résoudront jamais à lâcher du lest car ils ont « volé des centaines de milliards» et « tué des centaines de milliers » , et savent bien qu’ils sont coupables et responsables, redevables et passibles devant les Tribunaux internationaux s’ils n’ont plus les rênes du pouvoir, d’où leurs persistances et obsessions à faire tout pour perdurer, d’autant plus qu’ils se considèrent comme les propriétaires uniques et exclusifs de ce malheureux bled …..

Fort et puissant, ce Pouvoir militaro-mafieux fait diversion, intoxique, manœuvre, réprime, frappe, tue, massacre, joue le pourrissement de la situation et l’exacerbation des problèmes, déplace l’axe de la violence là où il veut, en Kabylie, au Mzab, ou ailleurs, réprime les Syndicats autonomes, les militants des droits de l’homme….

Le Pouvoir militaro-mafieux demeure (malheureusement) la seule « force politique organisée » , et frappe comme il veut, là où il veut….

Et la Dictature militaro-mafieuse continue !