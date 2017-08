Définition de la liberté de conscience   

On peut définir la liberté de conscience en disant que c’est l’absence d’obstacles extérieurs qui empêchent la conscience d’appréhender son objet. En d’autres termes, elle veut dire laisser la conscience se pencher sur ses objets et construire ses idées, impressions et opinions sans contraintes extérieures d’ordre politique, culturel, sociétal ou religieux.

La liberté de conscience est un énoncé qui fait référence à deux dimensions de l’humain composant son être et interpellant son intelligence. Ces deux dimensions ont toujours été objets de questionnements et de réflexions; elles font partie des problématiques que beaucoup de philosophes ont abordées séparément ou les deux ensembles. Ce qui justifie aujourd’hui la tendance à repenser cette liberté qui est au cœur de la conception moderne de l’État est le déplacement du sens du politique vers des espaces que la pensée politique moderne a ignorés et la tendance du religieux à récupérer les espaces que l’État moderne lui a enlevés. En fait, repenser cette liberté dans le cadre d’une nouvelle conception de l’État et du politique est devenu plus que nécessaire.

Pour bien comprendre ce que veut dire la liberté de conscience, il faut tout d’abord distingu er entre , d’un côté, la pensée, réflexion, représentation et croyance , et , de l’autre , leurs manifestations extérieures, autrement dit différencier la subjectivité qui renvoie à la vie intime et privée de chaque personne et l’objectivité qui renvoie à la vie sociale et à l’espace public. L’État a des prérogatives et des compétences pour légiférer dans le but d’organiser les actes et non pas les consciences individuelles, c’est-à-dire ce qui relève du social et public . L’État n’a pas le droit de se mêler de ce que les individus pensent ou perçoivent. De plus , même s’il essayait de contrôler les consciences, il ne pourrait jamais arriver à atteindre cet objectif sans violence et sans tomber dans le totalitarisme. En effet, essayer de le faire nécessite une contrainte qui mettra nécessairement en péril le fondement démocratique de l’État moderne et provoquera des troubles qui peuvent nuire à sa stabilité. Ce qui veut dire que ce n’est pas dans l’intérêt de l’État de limiter la liberté de conscience et tout ce qui découle d’elle comme droits et libertés inaliénables, comme la liberté religieuse, la liberté de pensée, la liberté d’expression et la liberté d’opinion.

Ainsi, on peut définir la liberté de conscience en disant que c’est l’absence d’obstacles extérieurs qui empêchent la conscience d’appréhender son objet. En d’autres termes, elle veut dire laisser la conscience se pencher sur ses objets et construire ses idées, impressions et opinions sans contraintes extérieures d’ordre politique, culturel, sociétal ou religieux. Cette liberté concerne le choix de l’objet de la conscience et ce qu’elle a construit et produit comme idées, perceptions, impression et opinion. En fait, c’est cette liberté qui procure à l’individu le droit d’être singulier et de se distinguer du discours dominant.

Bref, l’État moderne considère la liberté de conscience comme un droit individuel universel qui protège l’autonomie de chaque personne. Grâce à ce droit, non seulement l’État conçoit l’humain comme un individu détaché de sa communauté, mais le protège contre le pouvoir de celle-ci qui tend à le contrôler. Une telle considération de liberté de conscience n’est envisageable que dans une société qui a réussi la séparation de la politique de la religion en limitant cette dernière à la sphère privée, autrement dit, que dans un État laïc qui protège la conscience de l’individu de la tendance des religions à imposer leur contrôle sur les consciences.