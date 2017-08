Le café littéraire d’Aokas et de Bejaia : une dynamique populaire pour la liberté d’expression

Il est fort probable que ces cafés se transforment graduellement en poches de résistance contre la censure pouvant rassembler des citoyens et citoyennes issus de tout horizon et de toute obédience politiques. Ces poches risquent de construire un pôle de résistance capable d’être à l’origine d’une prise de conscience politique aspirant à produire des changements dans les rapports de force, du moins sur le plan culturel et la liberté d’expression…

En Algérie, comme dans tous dans les États autoritaires, la société civile s’approprie de plus en plus des espaces d’expression; la censure des autorités devient moins subtile et plus ridicule.

Les cafés littéraires qui poussent un peu partout en Algérie dans des grandes villes comme dans des petits villages mettent le système de censure de l’État à l’épreuve. Ces nouveaux espaces dérangent le pouvoir et lui font perdre son sang-froid. Afin de garder son contrôle sur la société, il actionne son administration pour rendre difficile l’organisation des cafés littéraires en leur imposant des procédures administratives lourdes et la plupart du temps insurmontables. Cependant, lorsque les organisateurs de ces cafés osent défier la lourdeur administrative, les autorités font appel à leur appareil de répression pour empêcher par la violence la tenue de ce genre de rencontres. Le cas du café littéraire Azdey Adelsan d’Aokas témoigne de cette réalité et soulève la question de la liberté d’expression en Algérie.

En plus de la censure qui s’abat sur les espaces traditionnels, en l’occurrence la presse écrite, les télévisions et les radios, le pouvoir algérien censure des activités culturelles que la société civile organise pour empêcher le développement de la parole et de la pensée libre en dehors de son contrôle. Cette pratique n’est pas en vérité nouvelle, c’est seulement sa fréquence qui s’est multipliée à cause de la multiplication des espaces d’expression, et aussi parce que le développement des techniques d’information et de communication facilite d’une part la circulation de l’information, et de l’autre complique aux autorités le contrôle des opinions.

Aujourd’hui, comme dans le monde entier, les réseaux sociaux qui ne connaissent pas de frontières géographiques jouent un grand rôle dans la circulation de l’information et la libération de la parole dans des pays où la population est muselée par des régimes autoritaire. En effet, c’est dans ces espaces virtuels que la censure et monopole de l’information sont mis à mal par des citoyens qui aspirent à dire haut ce qu’ils pensent des gouvernants et des autorités profanes ou sacrés. C’est dans ces espaces que l’Algérien se libère graduellement des trois pouvoirs et tabous qui l’enchainent dans la vraie vie. C’est dans ces espaces que les dogmes religieux sont remis en question, le pouvoir politique critiqué, que des commentaires et des réflexions sur la sexualité sont partagés sans complexe. Dans les réseaux sociaux, on parle de tout et sans retenue. On peut dire ce que l’on veut non seulement de nos amis, vertueux ou réels, mais aussi des personnes qui détiennent un pouvoir réel ou symbolique. On peut exprimer notre opinion sur le président, le général, l’imam, l’entrepreneur, le joueur vedette de soccer, le chanteur ou comédien que nous aimons ou détestons et de toutes les institutions. Sur Internet, tout passe à la moulinette. On peut même partager entre nous des blagues à propos de personnes très influentes. En fait, sur ce terrain, le pouvoir sait qu’il a perdu la bataille, même si de temps en temps il intervient pour empêcher une personne ou une autre d’exprimer des opinions qu’elles jugent illicites. C’est ce qu’il a fait contre un journaliste, Mohamed Tamalt, qu’il a accusé d’atteinte aux symboles de l’État et au président Abdelaziz Bouteflika pour des publications dans sa page Facebook d’articles critiquant les responsables et dignitaires d’État. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende de 200.000 Da. Pour dénoncer l’injustice qu’il subissait depuis des mois, le journaliste blogueur a choisi, dans un contexte carcéral et sous le contrôle d’un régime autoritaire, d’utiliser le moyen qu’il a jugé opportun et surtout à sa portée, en l’occurrence son corps, l’une des seules choses qui restent partiellement sous son autorité. Il a entamé une grève de la faim qui s’est terminée malheureusement par une tragédie : il a perdu sa vie.

C’est l’arme des faibles en général dont il s’agit. Protester jusqu’à la mort et mourir de utilisé comme ultime recours par les protestataires et dans des contextes très difficiles. La grève de faim du Mohamed Tamalt a causé sa mort, mais elle n’a pas suscité la mobilisation attendue de ce genre d’action. Un autre citoyen a été jugé et emprisonné parce qu’il a publié sur sa page Facebook des propos jugés offensant au prophète; il s’agit de Slimane Bouhafes, un citoyen de confession chrétienne, accusé “d’atteinte à l’islam” et condamné à trois ans de prison. D’autres citoyens sont sanctionnés par la justice parce qu’ils ont osé exprimer leurs opinions publiquement. Ces frappes sont sporadiques, mais elles laissent derrière elles des victimes humaines.

L’information est diffusée et circulée aujourd’hui par de simples citoyens et citoyennes, leur nombre augmente de jour en jour. Le pouvoir n’a plus affaire à une catégorie de personnes, à des professionnels de l’information qu’il peut contrôler, il a affaire à une multitude d’individus qui appartiennent à différentes catégories sociales. En fait, il a affaire à toute la société ou du moins à une nouvelle société qui est en train de se constituer sur le Net.

Le pouvoir est conscient qu’il ne peut pas lutter contre le développement technologique. La société du Net échappe à son contrôle. C’est pour cette raison qu’il s’applique pour qu’il ne perde pas son contrôle sur l’espace traditionnel où il excelle dans la censure depuis des décennies.

Ces dix dernières années, la société civile a trouvé une formule facile à réaliser pour combler le vide laissé par les institutions étatiques dans le domaine culturel. Cette formule est le café littéraire. Il suffit d’un invité, en général un auteur privé d’espaces d’expression et la plupart du temps militant pour cause, une salle et quelques chaises pour organiser ce genre de rencontre. La formule est simple et pas onéreuse. Les organisateurs n’ont pas besoin des subventions de l’État pour financer leurs activités. L’autonomie financière de ce genre de rencontre affaiblit le contrôle des autorités sur les activités culturelles. Avant, elles n’avaient pas besoin d’interdire explicitement une activité comme c’est le cas ces derniers temps; il leur suffisait qu’elles refusent de la financer pour qu’elle soit annulée.

Aujourd’hui, avec cette nouvelle réalité, les autorités trouvent des difficultés à s’adapter. Elles n’arrivent pas à la contrôler. Ce qui rend encore plus difficile leur tâche, à notre sens, est que ces cafés littéraires sont généralement, d’une part, organisés par des associations culturelles agréées par l’administration et, de l’autre, leurs organisateurs ont accès à des infrastructures étatiques. Les cafés littéraires ne sont pas des entités à part, elles font partie des activités des associations agréées.

En plus de cette réalité, ces cafés ont pu organiser beaucoup de rencontres avant que le pouvoir ne se rende compte que quelque chose est en train de se développer hors de son contrôle. En fait, lorsque le pouvoir a pris conscience qu’il n’a pas le contrôle ni sur les organisateurs ni sur les invités, ces cafés ont déjà pris racine dans l’environnement socioculturel local. En outre, la plupart des organisateurs ne sont pas issus des associations qui étaient sous la tutelle du FLN, beaucoup d’entre eux ont rejoint le mouvement associatif, surtout depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1988 qui a met fin au régime de parti unique, institue le pluralisme politique et facilite la création d’associations socioculturelles. La plupart des invités ne font pas partie de la clientèle du pouvoir. D’ailleurs, ils sont souvent invités parce qu’ils développent des idées et des opinions différentes de celles que l’idéologie du pouvoir en place essaye tant bien que mal d’imposer.

Le café littéraire d’Aokas a été victime de la censure plusieurs fois. Les organisateurs ont été forcés d’annuler une dizaine de rencontres à cause du refus des autorités locales de leur octroyer des autorisations. Las d’attendre les autorisations des autorités locales qui ne viennent plus, les organisateurs ont pris l’initiative d’organiser une rencontre malgré l’interdiction. La réaction des autorités fut violente. La rencontre s’est transformée en une émeute avec les forces de l’ordre.

En réaction à ces interdictions injustes et injustifiées et à la répression, les organisateurs de ce café ont fait appel au nom de la liberté d’expression à la mobilisation de la population derrière eux pour faire pression sur les autorités locales afin de les laisser organiser leurs activités librement. Ainsi, une semaine après, un Nous représentant la société civile s’est formé pour prendre le relais de l’association Azday Adelsan d’Aokas. Elle a pris en charge l’organisation du prochain café littéraire pour dire aux autorités que la culture à Aokas n’est pas l’affaire d’une association seulement, mais l’affaire de toute la population.

C’est de cette façon que la mobilisation a pu sortir de l’espace restreint auquel les autorités ont essayé de la cantonner. Ainsi, l’entêtement des autorités et la répression n’ont pas découragé les organisateurs et amateurs du café littéraire; au contraire, ils ont provoqué un élan de solidarité de la population à Aokas et au-delà de cette ville balnéaire de Kabylie.

C’est dans ce contexte que la marche pour la liberté d’expression s’est organisée à Aokas. Le slogan phare et symbolique de cette marche est “Livre dans la main et main dans la main ».

Cette marche a drainé beaucoup de monde. Des citoyens et citoyennes anonymes et connus sont venus d’un peu partout en Algérie pour brandir des livres. Un élan de solidarité auquel le pouvoir ne s’attendait pas s’est produit dans une petite ville de Kabylie qui a l’habitude de drainer des estivants en ces temps de chaleur.

Le pouvoir a été surpris, car c’est pour la deuxième fois dans l’histoire de l’Algérie indépendante que la population se mobilise à cause d’une interdiction d’une activité culturelle. La première fois fut en 1980. Il s’agit de l’interdiction de la conférence de Mouloud Mammeri sur la poésie ancienne kabyle programmée par des étudiants à l’université de Tizi-Ouzou, une interdiction qui a provoqué des protestations un peu partout en Kabylie et à Alger. C’est ces évènements qui ont donné ce qu’on appelle aujourd’hui le Printemps berbère.

La marche pour la culture et la liberté d’expression d’Aokas a pu imposer la rencontre programmée avec le journaliste Amari Chawki dans un espace inhabituel. Le café littéraire s’est transformé en « un meeting littéraire », autrement dit en une action politique. Ainsi, le café littéraire s’est organisé sans autorisation malgré les autorités.

Il est fort possible que cette mobilisation ait libéré un espace pour l’expression libre, mais à Aokas seulement pour l’instant. Une bataille a été gagnée contre la censure, mais la guerre est loin d’être gagnée. Car la censure est toujours en vigueur ailleurs. En effet, cette semaine une rencontre avec Saïd Saadi programmée par le café littéraire de Bejaia est interdite pour le 17 de ce mois, parce que ses organisateurs refusent de demander une autorisation aux autorités locales. Ainsi, un appel à la mobilisation a été lancée à la population pour faire pression sur les autorités locales de Bejaia afin qu’elles mettent fin à la censure et abolissent le système des autorisations.

Bref, pour finir sur une note optimiste, il semble que par peur de laisser les citoyens et les citoyennes débattre sur des questions susceptibles d’évoquer des problèmes liés à la gestion de la cité et de formuler des critiques à l’action et inaction des institutions locales et nationales, les autorités avec leur entêtement et leur penchant structurel à la censure donnent à l’activité des cafés littéraires un caractère politique qu’ils n’ont pas cherché sciemment. Ainsi, il est fort probable que ces cafés se transforment graduellement en poches de résistance contre la censure pouvant rassembler des citoyens et citoyennes issus de tout horizon et de toute obédience politiques. Ces poches risquent de construire un pôle de résistance capable d’être à l’origine d’une prise de conscience politique aspirant à produire des changements dans les rapports de force, du moins sur le plan culturel et la liberté d’expression. La résistance du café littéraire de Bejaia et la mobilisation de la population derrière eux s’inscrivent dans cette dynamique de libération de la parole, de l’opinion et de la pensée initiée par le café littéraire d’Aokas.

