Le choix d’un alphabet a-t-il à voir avec la grammaire et l’orthographe d’une langue 

L’écriture d’une langue ne se résume pas à un alphabet. Arrêtons ce simplisme réducteur qui ouvre les portes à toutes les dérives et nous cause d’énormes retards. Cela démobilise et même désintéresse des franges de la population qui désire spontanément apprendre sa première langue du moins la première langue dans l’histoire de ce pays.

Une expérience d’écriture de l’ a mazigh.

Dès qu’on aborde le choix des caractères d’écriture à adopter et à adapter pour écrire notre langue ancestrale, l’idéologique et où la peur de la division a toujours réduit le débat à un simple choix d’alphabet sans jamais considérer cet aspect comme une richesse de notre histoire qui alimente notre présent.

D’abord je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste des langues (ni d’autre chose d’ailleurs). Je ne suis qu’un poète soucieux de son instrument autant que de son message. J’imagine que du degré de précision du premier dépend le degré de clarté du second. Bien sûr il s’agit du message écrit qui veut se libérer du flou et de l’approximatif de l’oralité pour s’élaborer consciemment, au gré de l’inspiration, à partir d’éléments syntaxiques identifiés et identifiable, maîtrisés et maîtrisables et combinables à souhait.

Le choix de l’alphabet s’est posé pour moi dès le début des années soixante-dix où j’ai senti une envie irrésistible d’exprimer en kabyle mon premier amour. Donc il est né d’une nécessité non d’une fantaisie.

On m’a souvent dit de m’occuper, uniquement, de mon message et de laisser les spécialistes me choisir l’enveloppe. Malheureusement les spécialistes qui sont en majorité des linguistes sont en panne d’imagination et prisonnier de leur discipline. Ils ne savent faire que des diagnostics, le traitement leur échappe souvent parce qu’il nécessite d’autres compétences.

Le choix des caractères (tifinagh, latins ou arabes) ne peut être idéologique ni hasardeux ni affectif. Le choix (puisqu’il y a choix) doit être conscient et tenir compte des possibilités d’évolution qu’il offre à la langue.

Si notre choix se porte sur les caractères dits latins, ce n’est pas pour s’arrêter à une écriture phonétique qui effectivement peut être rendu par n’importe quel alphabet. Ce choix est positif parce qu’il ouvre des perspectives pour la stabilisation, la standardisation et l’évolution de la langue mazighe.

Je ne parlerais pas de mon expérience d’écriture en caractère tifinagh, même si elle a été riche en production dans les années soixante-dix, alors qu’avec les caractères arabes elle a tourné court, sans aucune production. Par contre avec l’alphabet dit latin, l’expérience a été riche et évolutive.

De tajerrumt à t irrigoemtt

Certes, il y a eu d’autres travaux sur la langue, mais le praticien que je suis cherchait un outil à portée de main. Le premier instrument élaboré que j’ai eu à utiliser a été « Tajerrumt » le système d’écriture attribué à Mouloud Mammeri. Tajerrumt s’inspire du système de transcription international adapté d’abord par A. Basset et simplifié par Mouloud Mammeri qui reconnaissait que c’était peut être le meilleur système du moment mais comporte encore beaucoup d’insuffisance.

Cette grammaire m’a ouvert la voie dès le printemps 1980, où j’ai abandonné le tifinagh pour n’écrire que dans le système de tajerrumt.

C’est avec l’explosion de 1988 qui a libéré l’expression de toutes les populations que cette grammaire s’est avérée insuffisante.

Partir d’un parler et d’une écriture phonétique et vouloir être lu et compris au-delà de sa tribu s’est avéré catastrophique dès ma première expérience publique : Il fallait soit renoncer soit s’aligner sur le parler mazigh le plus fort du moment.

Connaissant l’âme révoltée des mazighs, le risque était grand de voir chaque région se replier sur elle-même après un bref réveil.

Heureusement qu’octobre a aussi libéré les chercheurs de tout bord !

C’est ainsi que se multiplièrent les essais de grammaire et d’orthographe de la langue mazighe, à partir des caractères dits latins (phénomène inexistant avec les autres caractères précités).

Au lieu d’interpréter cette fertilité comme une confirmation du choix d’alphabet pour l’écriture du mazigh, nos spécialistes restèrent sourds et aveugles au génie de notre peuple, pour distiller leur théorie de laboratoire, nous prenant beaucoup plus pour des cobayes alors que nous sommes les véritables acteurs qui forgeons l’avenir de cette langue !

Parmi les travaux qui sont venus bouleverser ma vision de ta mazight, « t irrigoemt » la nouvelle grammaire orthographique de Lehsen Bahbouh a été et reste la plus marquante de mon point de vue pour faire avancer notre langue vers des cieux plus élaborés.

En moi, le combat inter dialectal s’effaçait pour faire place à une maitrise de la structure profonde de la langue, à partir de laquelle je pouvais remonter sans difficulté vers les différents parlers.



Cette structure profonde de la langue, T IRRIGOEMT la visualise au moyen de mécanismes orthographiques au même titre que les langues les plus modernes comme l’anglais et le français. L’œil se retrouve enfin ! L’œil commence à identifier des mots, à distinguer un singulier d’un pluriel, un verbe d’un nom, une préposition d’une liaison…

Il est évident que tajerrumt et t irrigoemt se situent aux antipodes l’une de l’autre. Autant la première est allégée de tout encombrement de lettres superflues avec sa règle : un son = un caractère, autant la deuxième s’encombre d’une pléthore de lettres pour aboutir à des règles qui stabilisent l’orthographe des mots.

Entre les deux, de nombreux chercheurs ont essayé de trouver la ligne médiane pour éviter l’une et l’autre et adopter une écriture qui stabilise la langue sans l’alourdir. On peut citer entre autre Hocine Cheradi, Haroune Mohamed, Sahki Hasen… mais aussi l’Inalco de Paris qui a tenté quelques évolutions sans trop bousculer la tradition linguistique.

Mon étonnement, depuis 1989, c’est de ne pas voir nos milieux « officiels » ou « académiques » où se trame ta mazight, regrouper tous ces travaux, ne serait-ce qu’à titre de curiosité puisque cela fait partie de notre patrimoine. Regrouper tous les travaux dans ce domaine sans élitisme primaire ! Il s’agit de travaux de chercheurs indépendants, de locuteurs et de militants qui maîtrisent la langue de leur recherche. Leurs travaux enrichissent notre langue et notre patrimoine, comment ose-t-on les diaboliser et les condamner au silence ? Il faut bien un jour se pencher sur cette aventure de l’esprit amazigh sorti des sentiers battus de la recherche occidentale pour proposer des solutions radicales à la renaissance de ta mazight.

Faudra-t-il une académie populaire pour se pencher sur les travaux des amazighophones en général ?

Mhamed Hassani (écrivain)