HALTE AUX ATTAQUES BAATHISTES EN ALGERIE!!!

Excellente en physique et alors? On connait des doués en math et en physique qui sont de veritables constipés, nuls en communication. Quand on fait dans le nationalisme classique du FLN, la fibre nationaliste sonore déguaine avant les compétences techniques et tue ou diminue la fiabilité du projet entrepris.

Aokas: Ca dure depuis le 14 janvier 2017 et ca continue!

La kabylie brûle sous les feux de l’indifference de l’état. Ah, si les interventions de l’état pour éteindre à temps un feu de forêt pouvaient être aussi rapides et efficaces que pour interdire une conférence.

Qui est Nasser Zafzafi le leader du Mouvement du 20 fevrier? Qui est Nasser Zafzafi, le leader controversé du Mouvement du 20 février ou Mouvement Hirak, un mouvement porteur de revendications d’ordre strictement économique et social, denué de toute forme de revendication culturelle ou identidaire? Une odeur de reincarnation de la RIR des années 20, ou la Republique Islamique du RIF? Le fantasme d’une republique islamique a bien existé dans le Couchant des arabes (Maghreb)bien avant l’Iran et l’Arabie Saoudite. Quel est le comble d’un kabyle dit-on? Réponse: c’est de s’appeler 3arav.

le chanteur amirouche chante l’independance de la kabylie. les idees fossiles du pouvoir semblent energiser la locomotive du mak. un pouvoir qui fonctionne aux energies fossiles ne peut produire que des idees fossiles. il emprisonne arbitrairement les citoyens et procede a des interdictions arbitraires de conferences en Kabylie. quoi de mieux pour legitimer les revendications du mak.

“La coureuse des vents” court toujours L’émission de la Télévision Franco-Ontarienne (TFO) 24.7 invite l’écrivain Louenas Hassani pour parler de l’altérité, un concept cher au philosophe Emmanuel Levinas et un sujet central dans le roman La coureuse des vents: qu’est-ce que l’Autre pour moi?

amazing amazigh. Panberberism revival : tant qu’il y’a des malika mezzane, il y’a de l’espoir Malika Mezzane, poète et activiste marocaine: Ma berbérité c’est ma berbérité, même si les amazighs du monde entier venaient à disparaitre, je resterai toute seule à la porter. J’avais un élève venu de Marrakech, qui s’exprimait dans sa langue locale de Tamazight, ses camarades se mettaient à rire de lui, l’appelant "ya chelhi, ya chelhi", et, lui, rouge de honte, baisse la tête, incapable de suivre les cours, comme s’il avait commis un crime. Et ça, ce n’est pas du racisme ? Je l’ai appelé, je lui ai dit: lève-toi et dis-leur, tête haute, que tu es un chelhi amazigh. Sinon je te mettrai zéro ou te porterai absent. (Traduit du marocain par KU)

argument de berberite Il n’y a pas d’Arabes en Afrique du Nord; il n’y a que des Berbères à divers degrés d’arabisation. […] La prédominance de la religion musulmane et la langue arabe qui lui sert de véhicule avait fait croire aux Européens, en particulier à l’époque de la conquête de l’Algérie, que l’Afrique septentrionale était exclusivement peuplée d’Arabes; mais un examen, même superficiel, suffit pour se convaincre que beaucoup de populations indigènes ne parlent pas l’arabe et le comprennent à peine. Isolées dans les massifs montagneux ou dans les oasis, c’est à dire dans les régions les moins accessibles, elles se sont longtemps dérobées à l’observation scientifique des Européens pour les mêmes causes qui les avaient soustraites à la domination politique des Arabes. On a finalement reconnu que l’Afrique septentrionale est véritablement une Berbérie ou la mince couche arabe repose sur un substratum autotochtone à peine modifié. Augustin Bernard, 1935, dans L’Algérie et son passé, paru Picard, Paris, 1951, p.19, André Berthier.

Citation de la semaine: Vous êtes de ceux qui ne se sont pas laissé faire lorsqu’il s’est agi de la langue maternelle. Bien que l’école algérienne ne vous ait pas permis de l’étudier, vous avez tenu à l’apprendre autrement jusqu’à devenir un meilleur exemple pour certains… Un mot à ce propos ? Votre question touche une corde sensible de mon être dont les vibrations résonnent en phase avec les élongations de mon âme et la fibre cognitive de ma personnalité. Etant né Kabyle, je ne saurai faire fi de ma vocation congénitale, que je partage d’ailleurs avec tous les miens, encore moins me dérober à mon destin ainsi prédéfini. Je ne peux, dès lors, me transmuer en quelqu’un d’autre que Kabyle. C’est élémentaire je crois. Dahmane Mazed, chercheur astrophysicien à l’université de Pise, Italie, au journal La Cité, du 17 Mars 2016

le monde de Khayyam (pour contrebalancer l’overdose religieuse) Oh! quel dommage que ce soient les crus qui possèdent le pain tout cuit, que ce soient les incomplets qui possèdent les richesses com- plètes! Les yeux des belles Turques sont la fête du cœur et ce sont de simples élèves, des esclaves qui en sont les possesseurs! (111)

Lu Dans Kabyleuniversel J’ai dit à mon ami que la Kabylie résistera, parce qu’elle, elle a été réfléchie dans la lumière par des poètes et des artistes, par des hommes et des femmes férus de valeurs humaines universelles. L’islamisme s’y cassera la gueule, tout comme le panarabisme, tout comme tous les conquérants qui sont retournés bredouilles chez eux… Je lui ai dit encore que j’étais d’autant plus convaincu que nos paysages ne couvent pas la laideur. Regarde! Le poème est partout. Mammeri, Feraoun, Idir, Farès, Ait Menguellet, Djaout, Ouari, les Amrouche, tous sont de là. Ils ont taillé dans la montagne et la mer le poème insurgé, c’est sociologique, c’est historique que je lui ai dit. Pour le reste, je sais que l’Algérie démocratique se fera grâce à la Kabylie. (Hassani Lounes)

