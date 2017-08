Bouteghwa, ce lieu mythique de la nouvelle aventure culturelle

La journée du 12 août 2017 a été riche de rencontre pour l’auteur de ces lignes. Deux événements phares ont ponctué cette journée : un café littéraire au centre culturel d’Aokas et une soirée artistique au théâtre de plein air, encore inachevé, de Bouteghwa du village Ait Aissa dans la même commune. Mais comme toujours, le poète prend du recul pour mieux vivre la profondeur des choses.



À quoi peut servir un poème ?

Trop d’événements ne font pas l’événement. Une boulimie d’activités que tout un chacun se sent obligé de suivre sans pouvoir en digérer l’essentiel. Une présence physique à un événement que le virtuel amplifie dans l’imaginaire des branchés. Une boulimie suivie d’une diarrhée verbale qui se répand en traînées colorées sur la toile où se mire l’ego démesuré d’une élite déconnecté de la société. Une course à l’événement entretien l’illusion de vivre, d’échanger, de vivre ensemble ; alors qu’on ne fait que tirer la couverture pour se couvrir du froid qui se dégage d’un lendemain incertain !

Entre avis de décès et la paix aux âmes rendues, entre une conférence sur la nécessité de s’organiser et l’appel au chaos, entre une règle archaïque qui a fait ses preuves et une aventure moderniste qui chevauche le risque, entre un monarque mourant et un peuple hébété, y a-t-il assez de place pour une poésie défenestrée ?

Entre l’euphorie d’une réalisation, le tumulte d’une révolution et les guet-apens d’une oligarchie, y a-t-il de la place pour un sourire qui innocente la vie ?

Entre parenthèses et guillemets, se joue notre reste d’humanité qui attend la délivrance.

À quoi peut servir un poème ?

À décoincer le sourire ou à décoiffer le fou rire ?

À relancer le rêve ou à flinguer le désespoir ?

À pleurer en silence ou à déplorer l’inconstance ?

Un matin aux couleurs d’été ramollies par une chaleur artificielle.

Entre l’à-vie et l’en-vie, je vis l’enfer de la séparation non consommée. Comme une blessure à jamais ouverte qui ne connaîtra ni répits ni guérisson. Peu en prennent conscience dans le feu de la souffrance.

Un a-vie n’est que trépas, alors faisons un pas l’un vers l’autre et laissons tomber l’à peu prés qui fait loi. Allons directement au but assigné pour chaque génération et ne se complaire dans aucun cache-misère. Rien ne sert de tonitruer sur des déchets, il faut les éliminer, du moins les recycler.



Tighri n uzâr (l’appel des racines)

Puis, dans le crépuscule, sur les hauteurs du Sahel, face à la Méditerranée orgueilleuse, j’ai entendu la voix de Soussou [1] ; j’ai eu un drôle de coup au creux de l’estomac ! Ma mère s’exprimait dans ce corps encore jeune pour porter la profondeur des cavernes ! Ma mère telle que je l’ai aimé dans un instant fougueux d’avant la puberté !

Soussou se lâche dans les ténèbres de la nuit profonde des racines

Soussou se cabre dans l’étreinte souterraine qui capte la semence

Soussou se roule sur le tapis qui vient de descendre du métier

Et se moule dans l’argile qui s’échappe d’entre les doigts de la destinée

Soussou m’appelle au-delà de la montagne, du bout des lèvres sème le pollen sur les mots ouverts au temps.

Soussou doublement assoiffée de son appartenance et de sa descendance, ne peut que boire doublement aux sources de l’infini et de l’incommensurable nostalgie des racines !

Sou, une fois n’est pas coutume, sou à ma source [2] au nom mystérieux qui t’apportera la fécondation et l’engeance tant attendue.

Sou [3] , une deuxième fois pour ratifier le chemin des générations descendantes !

Soussou est le prénom d’une enfance heureuse dans les bras d’une mère passeuse de lumière.

Je m’en voudrais de perdre cette sonorité qui fait le nom et conjugue le verbe boire au répétitif sans étancher la soif d’un peuple errant de fête en fête, à la recherche de l’ivresse des racines. Racines de noisetier. Rien que la couleur des lèvres délivre le message du cœur, un rouge que trahie la lumière mais pas la voix ; un rouge venu des profondeurs cherchant la voie, une bouche sommée d’ouvrir le cercle de la parole pour libérer la langue d’autrefois.

Soussou, l’intrépide, va d’ahellil en ahellil prêter son corps et sa voix aux esprits du lieu. Elle offre le gîte et la pitance aux âmes errantes sans sépulture. Un corps bien vacant le temps d’un tour de chant. Soussou se démultiplie quand arrive la tribu. Le triangle se forme pour engloutir la multitude de gémissements qui montent de la terre. Les racines respirent. Il n’y a pas pire sol que celui qui n’est pas habité.

Quand la voix monte, le corps tressaillit et les mains se crispent sur le bendir auréolé de pouvoir magique qui défriche l’obscurité ! Démarche féline, regard brûlant, sensation volcanique au bord de l’explosion, poitrine rempart, captation d’énergie ambiante. L’autre est là en nous. Sa voix, gémissement puis douleur articulée, mots formés sur la lèvre du volcan en éruption, mais déjà la voie est tracée grâce au ciel étoilé, vers les tribus disséminées sur la planète Terre.

Soussou et ses sœurs forment la nouvelle tribu qui ne connaît ni frontière ni enclos, libre de mouvement et de culture, elle s’enfonce irrémédiablement vers les profondeurs du terreau amazighe, qui remonte loin dans l’histoire et qu’on veut réduire aujourd’hui à une peau de souris enfantée par des esprits aigris par le temps.

Merci les trois sœurs Ammour qui forment le trio « Tighri n Uzâr », à votre tour, comme votre mère, vous êtes devenues des passeuses de lumière.

Tatiche le fils d’une fontaine

Et Tatiche, guitare aux bouts des doigts, dansait parmi les chaises du café littéraire ! Les présents venus écouter le conférencier Hocine Belloufi [4] , expliquer la différence entre avant-garde et avant-poste, étaient subjugués par l’improvisation de l’artiste. Transcendant l’espace, Tatiche voguait parmi les collines de son pays, évoquant les moments d’une enfance heureuse dans la curiosité naturelle qui forge l’adulte.

Adel Sadoudi dit Tatiche est le fils de son père, pas de doute ! Il me souvient comment j’ai connu son père : c’était lors du mariage d’un de mes neveux. À la fin de la soirée il fit appeler sa femme comme de coutume par quelqu’un de la maison. Mais le jeune chargé de la mission se retourna et lui demanda innocent : et comment vais-je reconnaître ta femme tu ne m’as pas donné ton nom ! Il lui répondit le plus sérieusement du monde : tu entres dans la salle des femmes et tu dis à haute voix pour que toutes t’entendent : que la plus belle femme de la soirée, en dehors de la mariée bien sûr, sorte, il y a son mari qui l’attend ! Le jeune s’en alla et s’exécuta. Aussitôt terminé sa phrase devant l’assistance des femmes, qu’une dame sortit de la foule et lui dit en passant devant lui : je reconnais là mon fou de mari ! Merci jeune homme !

Alors avec un père pareil que faire ? Sinon devenir artiste ! Et Tatiche de me raconter comment grâce à un oubli de son père, il avait découvert et appris à jouer de la guitare ! En effet un jour, quelqu’un ramena sa guitare à réparer chez l’ébénisterie du coin qui n’était que son fameux père. Après avoir réparé la guitare il l’oublia dans un coin et Tatiche la découvrit et en fit vibrer les fils. Depuis ce jour-là, il n’a plus arrêté de la titiller dans son coin au moment de la pose paternelle, hors de l’atelier.

Tatiche est une boule d’énergie et d’intelligence. Une intelligence bien authentique qui sort directement de son enfance sahélienne, entre Aokas et ses plages et Tizi n Berbère et ses fontaines. Il ne sait pas mentir ni faire semblant, « sinon je ne serais pas moi et j’aime être moi comme d’autres aiment se déguiser en roi ! »

Le Bassin de Tizi n Berbère n’est pas une simple image, mais plutôt toute une symbolique de ce que peut faire un esprit fermé au progrès ! Une fontaine entourée d’un bassin au milieu du village, une réalisation coloniale ancrée dans la mémoire de la localité a été détruite par des élus sans mémoire ! Et au même moment Tatiche, loin de là, chantait « le bassin de Tizi n Berbère [5] » au fin fond de la Normandie où il vit ! Dans un double mouvement de vie et de mort, la fontaine passa de la dureté du béton à la fluidité musicale !

Un chanteur est né sur les décombres d’une fontaine qui a bercé le village de son enfance !

Mais dans son deuxième album, Tatiche brise les enclos et libère sa jeunesse. Il ne veut plus souffrir de l’égoïsme des un ou de l’étroitesse d’esprit des autres. Il se veut libre de toute entrave et parcourir le monde avec l’innocence de son enfance et sa culture ancestrale qu’il offre généreusement à l’humanité entière. Il remercie la vie de ce qu’elle lui offre comme un cadeau inestimable. Il vit chaque moment intensément et sème l’amour à tous les vents.

Il s’élève contre les misères faites aux femmes et les briseurs de rêves qui poussent la jeunesse dans les bras de la mort, à la recherche d’un bonheur fictif.

Tatiche propulse son lieu de naissance comme la marque d’authenticité de son art en maturation.

S’exprimant en Ta Sahlit, ce parler amazighe du littoral Est de Bejaia, allant d’Aokas à Jijel sur la cote et jusqu’à Amoucha du côté de Sétif, il réussit la gageure de faire revivre cette étrange particularité d’une âme bercée par la vague méditerranéenne et les chaînes de montagnes des babors. Une performance intéressante quand on connaît la pression linguistique des langues dominantes que subit cette région dans les médias et la nouvelle littérature amazighophone. Un éveil de la région à sa propre particularité pourtant mise en exergue par feu professeur Rahmani Slimane et d’autres poètes qui restent à découvrir. Une région pétrie de culture méditerranéenne ouverte sur l’universalisme qui se place en éclaireur dans les luttes citoyennes ces dernières années.

Disons bon vent à notre Tatiche et qu’il nous revienne régulièrement de sa Normandie, terre d’adoption, nous conter ses nouvelles aventures artistiques. Tamlaqit g lehna d lkhir.

D’autres visages à creuser

De cette soirée, je garde aussi la présence de personnes surprenantes au sommet de Bouteghwa venues découvrir ce lieu mythique de la nouvelle aventure culturelle d’un village de montagne face à la Méditerranée.

Comme des ombres au regard lumineux j’ai tenté de les identifier, une à une, dans la salle inachevée qui fait office d’arrière scène ou de salle des artistes. Elles étaient là débarquées du festival Racont’art qui venait de s’achever au village d’At Ouaban du coté de Tizi Ouzou. Je lui avais préféré la marche citoyenne historique du 29 juillet à Aokas. Aussi je lisais dans leurs yeux tout ce que j’ai raté de merveilles ! Chaque année je me promettais d’y être et chaque année je rate mon rendez-vous racont’art ! Donc, elles débarquaient comme des ondines et se faufilaient allègrement parmi la végétation nocturne.

En dehors des sœurs Ammour, j’ai rencontré l’allemande Uli venue séduire les amazighs qui l’ont définitivement adoptée ! Elle fait partie désormais du paysage artistique de notre pays provoquant des serrements de dents devant son succès auprès des différents publics. Pour m’amuser je la taquinais sur le virus kabyle qui l’a infectée, elle me parla de Matoub Idir… puis le public la réclamait. Elle est montée sur scène offrir sa voix et sa blondeur nordique.

Il y avait, une jeune femme accolée d’un appareil photo pro. Mais ce qui m’attirait c’était son regard vif et son attitude de défi envers le monde des hommes. Quand je lui ai adressé la parole, elle hésita avant de me confier qu’elle était cinéaste et féministe. Je lui ai parlé de Nabila Djehnine, du poème-hommage que je lui ai consacré dans mes « Divagations ». Elle s’est tout de suite détendue et on a parlé de son travail. Elle était réalisatrice de film documentaire et accompagnait ce soir les sœurs Ammour. Femmes militantes dans leur vie de tous les jours. J’ai l’impression qu’elles ne vivent aucun répit et que leur choix relève du défi.

Puis il y avait Idir le conteur d’Ait Smail accompagné de deux conteuses étrangères qui revenaient aussi de Racont’art. On parla longuement d’atelier d’écriture et de leur aventure algérienne qu’elles renouvellent chaque année sans épuiser la curiosité qui les anime.

Evidemment ce lieu attire tous les artistes sans exception. Tous veulent découvrir ce lieu magique construit entre ciel, terre et mer ! Suspendu à mi-chemin des trois divinités berbères ! Et le plus surprenant de part et d’autre de la scène, la présence féminine est bien plus importante que la masculine ! Brahim Djabri l’animateur en chef de ce lieu a bien tiré la sonnette d’alarme et la présidente de l’association gestionnaire du théâtre, Farida Djabri, y est sûrement pour quelque chose !

Que du bonheur en pleine nature, sans flic ni gardien du temple ; les citoyens réapprennent à vivre normalement, sans oeuillère et sans barrière.

Mhamed Hassani

Poète dramturge

[1] L’une des composantes du groupe féminin et fémisniste « Tighri n uzâr » ( l’appel des racines) qui chantent les chants ancêstraux des amazighs et qui s’est produit au théâtre populaire de Bouteghwa à Ait Aissa d’Aokas -Bejaia- Algérie le samedi 12 juillet 2017.

[2] « Tala n Bouteghwa » à proximité du théâtre de plein air où se déroule la soirée.

[3] Sou : du verbe boire en a mazigh.

[4] Auteur de plusieurs ouvrages dont «

[5] Titre de son premier album