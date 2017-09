SM-DRS-CSS : ORGANISATION CRIMINELLE et MAFIA TENTACULAIRE

Le DRS a été remplacé par le DSS (Département de surveillance et de sécurité), fin janvier 2016, département dirigé par le directeur du DRS, Bachir Tartag, qui devient aussi ministre conseiller du président chargé des Affaires de sécurité. Le DSS est organiquement indépendant du ministère de la Défense, et est maintenant sous l’autorité directe de la présidence. Ainsi, son mode de fonctionnement se rapproche plus du service de renseignement américain (CIA). (Wikipedia)

DRS, ex-DGPS, ex-SM, ex-MALG ou les « mues du serpent » :

La SM-DRS : « INSTRUMENT DE TERREUR » ET « MAFIA TENTACULAIRE » AU SERVICE

DES GENERAUX-ET-COLONELS CRIMINELS ET MAFIEUX

La SM-DRS n’est pas la SM-DRS si elle ne sème pas la terreur ! Exactement comme la Gestapo hitlérienne. Cette dernière a été définie et qualifiée « organisation criminelle » par le Tribunal de Nuremberg. Ainsi va de la SM-DRS, dont la logique principale, la marque spécifique de la dite Police politique du Régime dictatorial militaro-mafieux d’Alger est « la violence meurtrière permanente ». Ce « modèle gestapiste » de la violence extrême est celui emprunté et adapté par toutes les Polices politiques des Régime militaires post 1945, en Europe (Grèce, Espagne, Portugal…) et en Amérique latine (Chili, Argentine,…). Et c’était en fin connaisseur, de l’intérieur même de la « boîte » que Mécili disait en 1962 déjà : ‘ Le MALG va dévorer l’Algérie ! …….

de sinistre mémoire, sont en permanence utilisés par les tortionnaires de la SM-DRS pour infliger les tortures les plus atroces aux militants et opposants …..

Bagnes, prisons, redoutes, cachots, caves…..où ses sbires assoiffés de sang pratiquent ‘ la torture généralisée ‘ , héritée de triste mémoire, celle des sinistres pratiques de Bigeard, Massu, Aussaresses, Le Pen, Godard, Trinquier, Léger et compagnie . Lambèse, Berrouaguia, la Villa Sésini, Serkadji, El Harrach, le Forteresse de Bouzaréa, Ben Aknoun et autres lieux

Assassinats, massacres, tueries, attentats, rapts, kidnappings, tortures, la manipulation massive des extrémistes de tous bords (islamistes, baassistes, éradicateurs, militaristes, racistes et xénophobes, séparatistes, régionalistes, etc.), et toutes autres sortes de crimes dans son parcours. Faut-il rappeler aussi qu’à sa naissance, les Généraux français n’avaient ressenti aucune inquiétude : ils savaient que le MALG de Boussouf est conçu pour exercer le contrôle et la surveillance de la société, de la population ‘ indigène ‘ . Et c’était au plus fort de la Guerre d’indépendance que le criminel Boussouf avait commencé ses besognes sanguinaires, ciblant les héros du mouvement libérateur : Abbane, Mellah, Amirouche, Zighout et autres grandes figures de la Résistance contre la barbarie coloniale… La liste est longue de ces Grands Hommes tombés sous les balles et/ou les tortures du MALG, de la SM, puis du DRS. Et combien de mouvements, de protestations ont été cassés, dont la Grève des dockers d’Alger en 1976, le Printemps berbère et ses suites, le Printemps noir 2001et ses 121 victimes, les 250 000 victimes de la ‘ Guerre interne ‘ ,

instiguée et planifiée par le Cabinet noir (un groupe de Généraux ultras), et mise en pratique par le DRS. Les 20 000 disparus, 40 000 veuves, 300 000 orphelins, 900 000 exilés, xxx 000 milliards de dégâts matériels et logistiques font aussi partie de la comptabilité macabre induite par la «Stratégie de la tension » érigée par les Maitres du DRS (1991-2015)…. Cette collection d’horreurs pourra être consignée dans un « Grand Livre noir des Crimes de la Dictature militaire d’Alger ».