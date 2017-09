La république de l’abîme, le deuxième roman de Louenas Hassani, dans les librairies le 11 octobre 2017

Utopiste, Akal s’accroche à ses rêves. À 26 ans, il vit dans une théocratie qui ne croit pas à la différence entre les humains. Un jour, il reçoit un courrier anonyme qui le somme de faire chanter publiquement la chanson d’Anzar, dieu berbère banni par l’islam politique. Des amis échafaudent un plan afin de diffuser cette musique interdite dans la mosquée où officiait jadis le cheikh soufi apostasié, le jour même de sa pendaison publique. La République en sera ébranlée. S’amorce alors un périple, marqué de rencontres improbables avec le vieil homme tel un Noé sauveur des genres musicaux, le conteur d’Al-Andalus qui revisite la grandeur de Cordoue, Nathan le Sage qui récite la parabole de l’anneau détenteur de la vérité. Un jour, les personnages arrivent au village des poètes. Ils y rencontrent le dernier survivant des Puisatiers, les musiciens rescapés qui disent propager la musique guérisseuse, Winitran disparu il y a dix ans. Elyas tombe amoureux de Daya, la jeune femme passionnée des mythes et de la mémoire. Les hommes et les femmes s’organisent pour détrôner les idéologues et tenter un État citoyen. Mais les faiseurs de guerre peuvent-ils faire la paix ? (4e de couverture).

— Hein, mon fils, tu sais pourquoi on te la coupe ?

Le garçon ne comprend quand même pas pourquoi autant d’hommes l’entourent. Du plus loin qu’il se souvienne, il en a toujours été ainsi ou presque : pour se mettre quelque chose sous la dent, il doit se débrouiller d’une manière ou d’une autre ; si bien qu’il ne sait plus la frontière qui sépare la nourriture licite de celle interdite.

— Hein que tu sais, dis ! réitère le coupeur.

— Oui, oui, qu’il répond sans broncher, parce que j’ai fait quelque chose qui n’est pas bien.

— Quelque chose qui fait que l’on doit te couper la main.

— Oui, la main ! Mais…

Le môme est distrait. Il appréhende la poutre et le cordon en caoutchouc où passent habituellement les mains pour être tranchées comme les pieds des béliers de l’immolation. Il sourit. Il ne pense pas que ce soit si grave que ça pour lui.

— Mais… pourquoi la main ?

— Parce que c’est la main qui vole.

— Oui, opine ingénument l’enfant de la tête en lorgnant la main coupable.

— On t’a déjà dit qu’il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, hein qu’on te l’a dit ?

— Oui, les choses qui le mettent en colère !

— Exactement. Dieu est en colère, c’est ça. Mais tu sais pourquoi Dieu est en colère ?

— Parce que voler pour manger c’est pas bien ! répond l’enfant.

— Non, parce que tu as volé, tout court ! reprend le châtieur.

— Parce que tu as volé tout court !

— Non, je veux dire… que… toi… tu… as…volé… Toi !

— Toi… tu… as… volé… toi !

— Non… Je veux dire…

— Je veux…

— Silence ! tranche net le coupeur.

Le môme ne sait plus à quel saint se vouer. Ses yeux s’embuent, se voilent d’un rideau de sanglots. Une larme grossissante menace de dévaler sur son joli minois.

— J’avais faim et je n’avais pas d’argent ! bafouille-t-il difficilement en pleurant.

— Mais pourquoi tu pleures ? Tu vas voir, ça ne fait même pas mal. As-tu déjà été piqué par une abeille ?

— Hein… Oui, oui !

— C’est comme la piqûre d’une abeille, une écharde, la petite aiguille d’une abeille !

Le chérubin tente de retenir le hoquet qui soulève ses frêles épaules.

— C’est que… je… Je n’avais pas mangé de toute la journée, j’avais vraiment faim.

Un homme arrive, un jeune trentenaire tout de blanc vêtu avec des yeux bleu azur et malicieux, une calotte immaculée et ajourée sur la tête qui épouse un visage glabre et anguleux. Les hommes se taisent. Même nouveau dans le pays, le Docteur s’est déjà bâti toute une réputation. Tout le monde ici a déjà eu vent de l’imam intense. Le plus intégriste des hommes est un enfant de chœur devant lui.

— N’aie crainte, mon enfant, arbore-t-il d’emblée une voix douce : tu verras, c’est vite accompli et ça ne fait même pas mal !

Les gens présents sont un brin surpris ; le ton de la parole ne cadre pas avec l’austérité du cheikh. La frimousse baignant dans les larmes, l’enfant pense que c’est peut-être son ultime chance. L’espace de quelques instants, il se dit que le blanc impeccable de ses habits, les yeux bleus, le visage beau et imberbe, tout ça ne peut dissimuler un sans-cœur. Déjà qu’il ressemble à un ange, c’est donc qu’il doit avoir raison ; ce ne peut être en effet que vite et doux !

L’imam pose une main amicale sur son épaule :

— Tu sais que c’est Dieu qui le dit, ce n’est pas nous, et tu sais que l’on ne peut désobéir à Dieu !

— Non, il ne faut pas désobéir à Dieu.

— As-tu une famille, mon enfant ?

— Non, je suis un bâtard !

— Que Dieu bannisse les dépravés ! Mais il ne faut pas dire ces mots, mon enfant !

— Mais c’est comme ça qu’on m’appelle : le bâtard !

Le garçon sait qu’il a un nom de fille : Hassiba. Mais on lui a expliqué qu’il valait mieux le taire.

L’imam explique l’endroit où l’on couperait :

— Nous te la couperons ici, tu ne sentiras rien, tu verras c’est comme la…

— …piqûre d’une abeille !

— As-tu pris le médicament ?

— Oui, oui, s’empresse de répondre l’enfant, j’ai avalé toutes les pilules. Un homme m’a dit que comme ça, je ne sentirais rien même si on me coupait la tête.

— En plus on va te faire une injection.

Tout bien pensé, songe encore le gamin, ce ne peut être grave : il aura mal un moment, un peu comme si on lui extrayait une dent, et puis la douleur disparaîtra, et comme la dent, la main repoussera. Et, dit-on, il y a même des pilules pour après, pour que la main pousse plus vite, peut-être !

Il sourit de joie, tant sa pensée ouvre sur un possible. Il se sent même la confiance de poser la question qui le turlupine :

— Dis, monsieur, est-ce que vous me la donnerez ?

Le Docteur, le coupeur et les hommes ne comprennent pas.

— Qu’est-ce qu’on vous donnera ?

— Ma main, rétorque naturellement le petit.

— Et pourquoi on vous la donnera ?

— Pour que je la mette sous mon oreiller, la nuit.

— Ah bon !

— Comme ça, quand se lèvera le soleil et que le ciel sera entièrement bleu, je la jetterai de toutes mes forces là-haut, dans le ciel, du côté du soleil.

D’aucuns devinent la suite, s’efforcent de réprimer le rire inopportun. D’autant que le cheikh austère ne laisse rien passer de ces pratiques païennes et jâhilites!

— Parce que si je la lance bien, ma main repoussera !

Des rires comme des crevaisons de silence parcourent l’assistance.

— Oui, oui, c’est comme ma dent ! J’en ai perdu quelques-unes, pardieu, et toutes ont repoussé !

— J’aimerais bien que repousse ma jambe moi aussi, lance railleur un unijambiste dans la foule.

Le gamin cherche la provenance de la moquerie. Il croit nécessaire de rappeler l’évidence !

— Toi, c’est différent, dit-il d’une voix sûre, tu sais pourquoi elle n’a pas repoussé ? Parce que tu es vieux ; les vieilles jambes ne repoussent pas !

Les hommes éclatent d’un rire inextinguible.

— Taisez-vous ! s’écrie l’imam, un peu de retenue ! Le moment est grave, très grave. Nous sommes ici pour appliquer la loi de Dieu.

Le ton est sérieux. Le garçon doute. Est-ce parce que les mains ne sont pas exactement comme les dents ? se questionne-t-il. Est-ce que sa main, comme la jambe de l’estropié, sera bientôt un souvenir, et il ne la reverra peut-être plus jamais ?

Il regarde les gens autour de lui ; leurs mines sont aussi tragiques, aussi tendues que la sienne. Le doute se retire petit à petit pour laisser place à la certitude et à ses interrogations qui aboutissent à la même conclusion.

— Pardonne-moi ! Ô, monsieur, pardonne-moi ! Je ne volerai plus, je te le jure par Dieu et son Prophète.

— Tu verras, tu ne sentiras rien ! tente de le rassurer d’une petite voix le coupeur à son tour.

— Pardonnez-moi, pardonnez-moi, ô monsieur, pardonnez-moi !

Imperturbable, le Docteur sourit. Derrière la foule, éteint, pâle et silencieux, une chéchia élimée sur la tête, un homme ventru sent pousser dans son cœur le chiendent du remords. Une boîte de sardines qui coûte une main d’enfant. Le chagrin scelle son âme, le confie à ses morsures.

Le môme remue ses doigts, les regarde un par un, ausculte la paume et le revers de sa main. Il en connaît le moindre muscle, la moindre sinuosité, la plus infime des éraflures. Le coupe-main luisant disposé sur une belle boîte en bois lui est vraiment destiné. Il doit graver dans sa mémoire la géographie de cette partie chère de lui-même qu’il croyait à lui, seulement à lui, mais qui est destinée désormais à disparaître au nom de Dieu.

Le mufti entonne un hadith pour se donner bonne conscience :

— « Une femme de la tribu de Makhzum avait volé. Elle fut amenée devant l’apôtre d’Allah et elle chercha l’intercession d’Umm Salam, l’épouse du Prophète. Alors l’apôtre d’Allah dit : – Par Allah, même si elle avait été Fatima [sa fille], je lui aurais fait couper sa main. Et sa main fut coupée. »

Le garçon est lié à une chaise. L’injection dans une main un tantinet tremblante, le coupeur s’impatiente.

— Mais, pleure et supplie encore l’enfant dans son ultime espoir, si je n’avais pas mangé les sardines, je serais peut-être mort de faim et Allah serait en colère que je me sois laissé mourir !

La république de l’abîme, roman, 272 pages, 2017, Les Éditions de L’Interligne.