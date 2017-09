SANS LA DISSOLUTION de la POLICE POLITIQUE , IL N’Y AURA PAS TRANSITION VERS LA DEMOCRATIE REELLE.

Contribution: Par Ait Amar

Pour la dissolution immédiate, effective et définitive de la Police politique, et toutes ses ramifications et tentacules, tous ses prolongements et bras armés et politiques, ses partis-officines, associations-relais, médias-propagandistes, institutions-alibis, assemblées-croupions. Il faut procéder à la dénonciation et la « neutralisaion politique » de ses faux-opposants, ses pseudos-démocrates, ses extrémistes-divers, ses sites et blogues infestes; la dissolution de ses milices assassines, ses escadrons de la mort, ses troupes d’assaut, ses groupes dits (pudiquement) d’auto-défense, ses groupes armés terroristes ( salafistes, djihadistes, GIA, GSPC, AQMI.. crées dans ses Labos’).

Cette Police politique secrète / occulte est une « organisation criminelle et mafieuse » , formée sur le « modèle gestapiste » (en référence à la Gestapo hitlérienne), la violence extrême étant sa matrice principale, son marqueur distinctif, son identité primordiale : la SM-DRS n’est pas la SM-DRS si elle ne sème pas la terreur ! La branche « police politique » de la SM-DRS , je désigne ! La Police politique secrète a pour mission la surveillance généralisée et la répression permanente de la population civile et de l’Institution militaire (l’Armée, ANP)……au profit de la « caste militaro-mafieuse » dirigeante, qui embrigade et massacre la population , pille et accapare les richesses du pays, hypothèque l’avenir ….

Sans la surpression de la cette sinistre et criminelle Police politique « gestapiste » , criminelle et mafieuse, il n’y’aura pas de véritable transition politique vers la démocratie réelle, ni d’Etat de droit…..Car la Police politique a dévoré le pays (Cf. Mécili), gangréné la société, cassé toutes les résistance pacifiques, terrorisé les individus et régenté la société. Cette gangrène appelée SM-DRS est « partout et nulle part » ! Partout, du fait de son quadrillage systématique, nulle part en raison de son organisation et sa structuration secrètes, invisibles, imperceptibles (mais décelables) ! Cette sinistre SM-DRS est le Pouvoir réel, le Sommet de la « Pyramide du pouvoir », l’Enclave autoritaire principale, la Main de fer des Généraux-et-Colonels, leur Bras politique, la Colonne vertébrale et l’Epine dorsale du Régime militaro-mafieux, son Syndicat du crime, son Fer de lance, son Cœur et son Cerveau, son Centre névralgique, son Mur de soutènement, sa principale Digue de protection, sa Force d’interposition……contre tout ce qui peut menacer les intérêts de la « caste militaro-mafio-bureaucratique » ..…

.

La SM-DRS-CSS N’EST QU’UNE POLICE POLITIQUE SECRETE / OCCULTE.

.

L’appellation « services secrets ou services de renseignement » est complètement fausse, et ne convient pas à la SM-DRS, et qu’il faut donc réfuter, rejeter, abandonner. Car le CSS, ex-DRS (ex-DGPS, ex-SM, ex-MALG) n’est qu’une Police politique occulte, agissant dans l’ombre, en secret, ayant pour mission la surveillance et la répression politique, l’élimination des opposants au Régime dictatorial « militaire et mafieux » (double nature). Et de ce fait, le DRS est « organisation criminelle et mafieuse » , formée sur le modèle « gestapiste », la violence extrême étant son action principale, son marquer distinctif. Criminelle, elle est derrière les assassinas politiques, les massacres, les rapts et kidnappings, la création et la manipulation des Groupes armés terroristes, des Escadrons de la mort, des Malices. De plus, cette Police politique a toujours été la « cheville ouvrière » des Coups d’Etat successifs depuis 1957.

.

La SM-DRS est le Pouvoir réel, le Sommet de la Pyramide du Pouvoir, l’Enclave autoritaire principale, le Cœur et le Cerveau du Pouvoir militaro-mafieux, son Centre névralgique, son Syndicat du crime, sa Main de fer, son Bras politique, sa Digue principale, son Mur de soutènement .…contre tout ce qui peut menacer la « caste militaro-mafio-bureaucratique » qui pille et accapare les richesses du pays, et hypothèque son avenir….

La SM-DRS-CSS : « ORGANISATION CRIMINELE et MAFIEUSE » .

– Mafieuse : ses Officiers tiennent des Bars, Restaurants, Hôtels et lieux de passe, de prostitution, de débauche, des réseaux de proxénétisme et de drogue, d’import-export, d’immobilier, de transport (taxis, bus) , en Algérie et en France. Tous les secteurs où ça ‘rapporte gros’ , ça embrigade et ça anesthésie ( prostitution, drogue) la population, et où toutes les magouilles et malversations sont pratiquées, les trafics en tous genres…..

– Criminelle : formée sur le modèle « gestapiste » , la violence extrême étant son action principale, son marquer distinctif, et elle est responsable et coupable les assassinas politiques, les massacres, les rapts et kidnappings, la création et la manipulation des Groupes armés terroristes, des Escadrons de la mort, des Milices armées. La SM-DRS-CSS tient d’abord et avant tout à inoculer la peur, semer la terreur, terroriser les individus, pour régenter la société;

.

De plus, cette Police politique secrète a toujours été la « cheville ouvrière » des Coups d’Etat successifs depuis 1957 (assassinat de R. Abbane).

.

Sans la dissolution définitive et effective de cette terrible, criminelle et mafieuse de Police politique (SM-DRS-CSS), il ne peut y avoir de « dégel » , d’amorce d’un véritable processus vers une réelle transition à la démocratie et l’Etat de droit. Depuis 1989, nous n’avons eu qu’une « ouverture contrôlée » ou « fausse ouverture », un poker menteur, où les acteurs et agitateurs sponsorisés et propulsés au devant de la scène ne sont que des valets et ponce-pilâtes des Maitres de la SM DRS, qui ont instigué et crée ces partis-officines, ces associations-relais, ces assemblées-croupions, ces institution-alibis, ces organes de propagande (médias aux ordres)……

.

.

LA SM-DRS-CSS ET SES OFFICIERS TORTIONNAIRES , COUPABLES DE CRIMES IMPRESCRIPTIBLES :

.

Ce sont des criminels et mafieux, qui défendent leurs intérêts, mais pas le pays, et nullement le peuple qu’ils méprisent et détestent mortellement. Ils sont les premiers représentants et res grands responsables de ctte caste usurpatrice de la souveraineté nationale, qui s´autoproclame la tutrice de tout un peuple, lui imposant une dictature impitoyable et se permettant d’accaparer et de piller les richesses du pays sans vergogne.

.

Pour ces Généraux ‘ gestapistes ‘, le pays leur appartient, et se considèrent comme les propriétaires uniques et exclusifs de cette malheureuse Algérie, qu’ils dépossèdent, pour leur propre bénéfice, et celui de leurs serviteurs, leurs valets et ponce-pilâtes ….

.

Les premiers responsables et coupables de la catastrophe nationale, c’est d’abord ces Généraux-et-Colonels sanguinaires et prédateurs, mais aussi tous leurs serviteurs, dans les Appareils et Organes de répression, de coercition, de propagande, d’embrigadement.

.

La suppression de cette ‘ enclave autoritaire principale ‘ qu’est cette Police politique secrète gestapiste = ‘ organisation criminelle et mafieuse ‘ doit être la revendication principale de l’Opposition oppositionnelle ( à construire)

.

CONTRE LE SYSTEME MILITARO-MAFIEUX TOUT ENTIER

.

C’est contre le « Système dictatorial militaro-mafieux » tout entier qu’il faut s’insuger, nous insurger, de manière pacifique, en déjouant les manipulations et les provocations des criminels et mafieux de la SM-DRS.

A bas tout le « système militaro-mafieux », globalement et dans le détail !

A bas le Régime-Pouvoir militaro-mafieux tout entier, en général et en particulier !

A bas tous les Clans/ Cercles / Factions / Franges militaro-mafieux qui constituent la Junte dictatoriale régnante !

A bas les Maîtres du DRS , ces assassins et prédateurs, corrompus et corrupteurs/manipulateurs !

A bas les Généraux ( la Hiérarchie) qui sureviellent-contrôlent-et-tiennent l’Armée (l’Institution militaire) et les Appareils sécuritaires (de répression et de coércition)

Attention aux manipulations et provocations du DRS ! le DRS qui a des partis, des associations, organes de propagandes, des milliers de provo-casseurs / baltaguias, des milliers d’indicateurs et indicatrices, rabatteurs/trices, informateurs/trices…..

Ait Amar