Gérard Bouchard a publié un article intitulé « L’avant » et « l’après » de M. Couillard » dans la Presse, dans lequel il critique, à juste titre, le gouvernement Couillard de ne pas avoir saisi l’occasion de « l’élan de fraternité » exprimé par les Québécois et Québécoises au lendemain de la tuerie de Québec pour nourrir, comme il le précise, « une sorte de « plus jamais ». Cet article en dit beaucoup sur sa perception du musulman.

On peut ne pas être d’accord avec les arguments utilisés et les exemples cités pour dénoncer la discrimination dont son objet les musulmans, mais il reste que personne ne peut nier que le gouvernement des libéraux ne fait pas grand-chose à propos des questions du rapport des communautés entre elles, et ce, non pas depuis que Couillard est aux commandes, mais depuis plus de quinze ans. L’impression qu’ont beaucoup de Québécois est que les libéraux veulent laisser les choses telles qu’elles sont pour faire du capital politique à chaque rendez-vous électoral. En effet, la tergiversation des différents gouvernements libéraux à propos de questions liées à la problématique de la laïcité témoigne de leur volonté que la situation demeure telle qu’elle est et sans se soucier, évidemment, du malaise qu’ils causent à beaucoup de citoyens et de citoyennes chaque fois qu’ils font semblant de la traiter. Le musulman en a marre de débattre politiquement sur sa religion. En fait, il en a assez de parler de lui seulement en tant que croyant. Car il est aussi citoyen au même titre que d’autres Québécois appartenant à d’autres confessions ou bien sans confession.

Ce qui me dérange le plus dans l’article de Bouchard c’est sa conclusion. Voici ce qu’elle dit : « C’est étrange. On ne veut surtout pas que les musulmans se radicalisent. Mais on ne cesse de leur donner des motifs d’impatience ».

Pour lui, c’est clair, il y a un lien de cause à effet entre l’islamophobie et la radicalisation, une mécanique qui ne laisse aucune place au libre choix pour le musulman. Il semble que Bouchard croit que la métaphore de la marmite peut tout expliquer. Pour lui, c’est évident, la pression engendre l’explosion, c’est-à-dire la discrimination produit automatiquement du radicalisme islamiste.

Cependant, il nous semble légitime de se demander pourquoi cette injustice ne produit pas autre chose, par exemple des militants et révolutionnaires qui s’inspirent des idéaux marxistes ou d’autres idéologies; à moins que l’auteur croie fermement que tous les musulmans sont sous l’influence de l’islamisme. Il est intéressant de s’interroger sur l’idéologie dissimulée derrière cette conclusion qui prend l’apparence d’un sentiment humain louable.

En lisant cette conclusion, une envie d’écrire cet article et de le partager s’est emparée de moi. Cette conclusion me révolte. Elle en dit beaucoup sur son auteur. Je vois en elle un mépris à l’égard des citoyennes et citoyens québécois de culture musulmane plus qu’autre chose. Son auteur perçoit un groupe d’individus comme inférieur. Ce mépris puise ses ressources dans une certaine représentation orientaliste qui réduit le musulman à une seule dimension, sa religion en l’occurrence, voire, pire, à l’idéologie islamiste. Il met en évidence l’influence quasi unique de la religion sur la somme globale des pensées, attitudes et comportements de ladite communauté musulmane.

La conclusion contient deux aberrations de taille qu’on trouve chez les orientalistes les plus dogmatiques. La première est engendrée par le choix de l’utilisation de l’article « les » au lieu de « des » dans la conclusion lorsqu’il parlait de musulmans. Ce choix fait tomber l’auteur de l’article dans la généralisation hâtive que l’extrême droite préfère employer pour parler des musulmans. En fait, lui aussi les conçoit comme un bloc homogène. Pour lui, les membres de ladite communauté musulmane pensent et agissent de façons identiques. En effet, l’article « les » qu’il a employé ne désigne pas quelques musulmans, mais tous les musulmans sans exception.

La deuxième aberration est qu’il pense que tous les musulmans sont prédisposés à se radicaliser si les circonstances se réunissent. Autrement-dit, ils n’ont pas le choix de faire autrement parce que leur religion les contraint. Cette perception repose d’une part sur une confusion entre islam et islamisme et par conséquent entre musulman et islamiste, et de l’autre sur un préjugé qui représente les musulmans comme des êtres, voire des automates incapables de discernement, de jugement et d’appréciation saine des évènements susceptibles de l’empêcher d’agir violemment. Il le perçoit incapable de réflexion et d’apercevoir d’autres voies pour faire valoir son droit d’une façon pacifique comme tout être humain sain d’esprit vivant dans une société relativement ouverte.

De quel genre de radicalisation parle-t-il ? L’article n’est pas clair sur cette question, l’auteur ne le nomme pas sciemment, mais vu que l’auteur parle d’islamophobie et de musulman dans cet article et vu le contexte général dans lequel le musulman est souvent cité et fait la une des médiats dans le monde, on peut deviner facilement qu’il s’agit notamment de radicalisme islamiste. Comme si les musulmans sont capables seulement de ce type de radicalisation. Manifestement, cette absurdité n’est pas, aux yeux de Bouchard, quelque chose d’étrange.

Mais en fait que veut dire radicalisation ? Le sens de ce mot pose toutes sortes de problèmes, même les institutions qui font de lui leur fonds de commerce n’arrivent pas à le définir. Le mot radicalisation associé aux musulmans est en train de prendre graduellement la place des mots classiques comme fondamentalisme, intégrisme musulman, fanatisme, islamiste et islam politique. Contrairement à ces mots, la radicalisation est un mot qui nous invite à focaliser sur l’action, car c’est elle qui est qualifiée de radicale et non pas la pensée qui l’a engendré. Or le fondamentalisme islamiste, islamisme et islam politique font référence en premier lieu aux systèmes de pensées qui sont derrière la radicalisation potentielle de certains musulmans. Ils désignent l’idéologie qui aspire à transformer par la violence si nécessaire la réalité sociale et politique d’une société jugée comme étant loin, voire en contradiction avec les principes fondamentaux d’une certaine interprétation de l’islam. L’une des idées phares de cette idéologie est l’instauration d’un État islamique appliquant à la lettre les préceptes d’Allah, de son prophète et de ses compagnons.

Ainsi, en suivant la logique de Bouchard et ses raccourcis, aujourd’hui, tout musulman qui subit une injustice au Québec est susceptible de tomber dans l’islamisme, c’est-à-dire il peut devenir facilement un adepte de l’État islamique et de la charia, par conséquent il serait prêt à agir violement pour le faire entendre au monde entier particulièrement à ceux qui lui font subir, à ses yeux, cette injustice.

Il semble que Bouchard pense que parce qu’ils sont musulmans, ils sont nécessairement prédisposés à passer à l’action violente au nom de leur religion, autrement dit au nom de l’interprétation la plus littérale de l’islam. Il pense que la radicalisation est une maladie propre aux musulmans dont ils ne peuvent pas s’échapper, elle peut surgir à tout moment de leur vie. Bref, l’article de Bouchard contient le message tacite suivant: il faut régler vite le problème de discrimination sinon tous les musulmans deviennent des islamistes et par conséquent des terroristes!

Par Ali Kaidi