Naima Salhi, comme son salaf, Hind Bint 3Utma: S’illustrer par la haine

Quand j’ai visionné sur les réseaux sociaux la vidéo de la d éputée de Boumerdes, Naima Salhi, proclamant avec une haine pathologique la mort d’un homme, en l’occurrence, Ferhat Mhenni, les images d’une femme courant dans tous les sens, dans le désert, promettant récompense à toute personne qui la vengerait de la mort de son père, de son frère et de son oncle, en lui ramenant le foie de leur assassin, me sont remontées automatiquement du fin fond de ma mémoire pour se mettre aux couleurs de « l’évènement » du jour.

En effet, ces images sont du film er-rissala, de Mustapha Akkad, et la femme en question, c’est Hind Bint 3Utma, la femme de Abu Soufiane ibn Harb, et la mère de Mou3awiya I, le fondateur de la dynastie omeyyade. Elle s’est illustrée à travers l’histoire par la haine romanesque contre le perpétrateur de ce triple « meurtre », qui s’avèrerait être Hamza ibn Abd Al Muttalab, compagnon et oncle du prophète, qui les avait, tous les 3, tués, durant la bataille de Badr, gagnée par les musulmans contre les qorayshites. Plus tard, selon une version historique, dans la bataille de Uhud, perdue cette fois-ci par les musulmans, Hamza fut tué et son foie fut ramené par son tueur à Hind qui le mangera cru sous les feux de la rage.

De nos jours on retrouve chez la gent féminine kabyle l’expression adh tcagh thasass (je lui mangerai le foie), pour exprimer une haine qui va au-delà de la mort, laquelle expression est avec le mythe de la personnification de la bravoure de Antar (Ibn Cheddad), l’élément le plus conservé de l’Arabie préislamique en Kabylie.

Hind n’a rien fait de spécial pour mériter une quelconque attention historique, elle est rentrée dans l’histoire par la seule force de sa haine. Naima Salhi qui n’a rien donné ni à la politique, ni au développement, ni à la révolution, ni à la convivialité des algériens, s’inspire de son salaf (ancêtre) spirituel, Hind, et proclame haut et fort, du haut de son parti crée par la grâce du combat de Ferhat contre le parti unique, la mort de ce leader du mouvement pour l’indépendance de la Kabylie, qu’elle traite de terroriste. Les vrais terroristes, eux, elle ne dit rien sur eux, elle est allée même jusqu’à leur emboiter le pas en programmant la polygamie, comme remède aux maris infidèles, comme si la polygamie était un vaccin contre l’infidélité. Simplisme quand tu nous tiens ! Dans ce type de relation, quand on est papillon, on est tenté de se poser sur toutes les fleurs de la terre, au moins une fois sur chacune d’elles. Quand l’amour et la fidélité y sont, une femme c’est largement assez, sinon, comme disait Epicure, rien ne suffit à un homme pour qui assez est trop peu.

Etre contre l’idée indépendantiste de Ferhat, rien de plus normal, mais lui renier ses sacrifices, ses combats pour les droits de l’homme et toutes les causes justes desquelles il était à l’avant-garde, c’est être d’une ingratitude arrogante à l’égard de Ferhat ; tous les journalistes et intellectuels algériens qui s’expriment aujourd’hui librement, lui doivent respect et reconnaissance. Contre le parti unique, il a été un vrai concasseur pour que naissent plusieurs partis parmi lesquels celui que tu diriges, miss Naima.

L’idée d’indépendance ou de séparation n’a pas été créée par Ferhat Mhenni, elle est loin d’être un mal algérien ou kabyle, elle existe et a bien existé dans toutes les nations du monde, elle nait d’un conflit d’intérêt entre les diverses factions, régions ou communautés que les autorités concernées du même pays n’arrivent pas à résoudre. Les musulmans l’ont connue depuis le temps des califes avec les sunnites, les chiites, les ismaélites, les yazidis et autres, les chrétiens avec les catholiques, les orthodoxes et les protestants, la Grande-Bretagne avec son Ecosse et les 2 Irlande, l’Inde avec le Bangladesh et le Pakistan, l’Amérique, jadis, avec le nord et le sud, et de nos jours, avec le Texas, la Californie, Hawaii, l’Alaska, la Louisiane …. De nos jours, il n’existe pratiquement pas de pays au monde qui n’admet pas en son sein une région, une faction, ou une communauté, sur les 5 continents, qui ne cultive pas ce sentiment indépendantiste.

Le sentiment indépendantiste est un sentiment tout à fait naturel qui est commun à tous les pays du monde, son amplification et son atténuation dépendent, dans sa majeure partie, de la façon dont il est géré par les autorités concernées. Alors pourquoi condamner Ferhat Mhenni et refuser de condamner les autorités qui ne font rien pour apaiser la Kabylie, et d’empêcher de s’amplier l’idée de l’indépendance ? Le génie d’un gouvernement, dans notre cas, c’est de tuer l’idée de l’indépendance autour d’un consensus communautaire,sans heurter le sentiment de la communauté, et non de persécuter les leaders de son mouvement. L’histoire montre que le sang des leaders assassinés, le plus souvent arrose et motive la cause qu’ils défendent plus qu’il ne l’attenue. Très souvent, ces leaders peuvent s’avérer plus utiles à la cause, morts que vivants.

L’idée de l’indépendance de la kabylie est née de l’assassinat de 126 kabyles par l’armée et la gendarmerie algériennes, en 2001, l’assassinat d’un quelconque leader du MAK ne fera que fueler davantage le sentiment indépendantiste. A titre de comparaison, le massacre de Boston, en 1770, qui a conduit les américains à déclarer leur indépendance à la Grande Bretagne, n’a fait que 5 morts. Croyant tuer le MAK en tuant ou en persécutant Ferhat, prouve combien ta haine contre ce leader fait de l’ombre à ta vision politique. Tu évoques de persécuter ces séparatistes au nom de la constitution, et tu oublies que tu t’adresses à un président qui a violé cette même constitution pour s’éterniser au pouvoir. Mais comme le pouvoir absolu corrompt absolument, tu préfères tirer sur ses victimes.

Quand je lis les articles fédérateurs de Kamel Daoud ou de Amin Zaoui, je me retrouve dans cette Algérie des grands espaces, plurielle, réelle et indivisible, mais quand j’écoute les discours de baathistes de ton espèce qui rejettent leur africanité par fascination pour tout ce qui vient de cette contrée asiatique qu’ils vénèrent, je me dis « vivement la Kabylie indépendante ». J’ai toujours été pour l’idée d’une Kabylie autonome ou état fédéral, l’idée indépendantiste m’a toujours semblée aventurière et à haut risque, mais dit-on, ce sont les aventuriers et les utopistes qui font changer le monde. A chaque fois que je confronte les gens du MAK sur leur projet autonomiste, les baathistes de ton espèce viennent affaiblir mes arguments. Son père est mort à combattre physiquement la présence européenne et, lui, en héritier génétique d’un bon sang qui ne peut mentir, a sacrifié toute sa vie à se battre contre l’idéologie de cette contrée asiatique. Si on te fait passer par la route qu’il a empruntée, tu n’aurais pas fait l’ultime fraction de son chemin que tu es au bout de ton souffle et de ta résistance.

L’idée de l’indépendance comme celle de l’autonomie, du fédéralisme ou autre, est une idée qui concerne tous les pays du monde y compris des pays plus petits que la Kabylie en superficie ou en population, comme la Suisse et la Belgique. Le courage politique serait d’ inviter ces indépendantistes à la table de négociation nationale, les persécuter les obligerait à aller chercher de l’aide de tout pays ou peuple qui leur tendrait la main, sioniste ou extraterrestre, peu importe. Et la formule qui dit que l’ennemi de mon ennemi est mon ami s’applique toujours bien en politique plus que nulle part ailleurs.

Le baathisme qui propose aux peuples de l’Afrique du nord de rejeter leurs gènes, leur terre, leurs racines et leur histoire au profit de ceux des peuples de la péninsule arabique, ne peut en aucun cas nous fédérer, mais s’il arrive à le faire c’est que nous avons vendu nos âmes au diable. Comme m’avait dit un copte, nous ne souhaitons à l’Egypte aucune prospérité basée sur un projet politique qui nous exclut. Car une telle prospérité est destinée à corrompre l’âme copte, elle est, conclut-il, synonyme inévitable de notre effacement. Alors un berbère averti en vaut 2. Dans le même contexte, quand je vois un parti politique berbériste proposer des solutions économiques à un pouvoir baathiste qui exclut les berbères, je me suis toujours demandé d’où lui vient cette manie masochiste de proposer de meilleures gommes à celui qui veut l’effacer.

Quant à cette vieille idée de l’Islam qui arabise, elle a été utilisée par les baathistes algériens marxistes ou peu religieux, pour arabiser au plus vite et de façon sacrée, de la même façon que les sionistes socialistes et athées juifs ont utilisé le slogan biblique de la terre promise pour conquérir la Palestine. Cette idée de l’Islam qui arabise donne à l’islam une image de religion raciste qui ne nous accepte qui si et seulement si nous devenons arabes, a poussé pas mal de kabyles à renoncer à l’islam et à trouver dans le christianisme une religion qui les accepte tels qu’ils sont sans leur demander d’être palestiniens sous prétexte que Jésus est de Nazareth. Pour vos besoins idéologiques vous, les baathistes, faites dire à l’islam ce qu’il n’a pas dit, vous êtes, par votre slogan raciste, responsables pour tout kabyle qui quitte cette religion vers une religion qui le met en harmonie avec son identité. Les aroboislamistes comme toi travaillent contre l’Islam, mais ils sont trop bornés pour le savoir.

Parait-il, Hind Bint 3utba a été faite prisonnière et présentée au prophète lors de la prise de la Mecque ; après avoir traité sous l’effet de sa rage incontenable, les musulmans de tous les noms d’oiseaux, elle a fini, je ne sais comment, par se convertir à l’Islam. Toi, aussi, un jour quand le mirage baathiste d’un monde arabe à la Napoléon III en remplacement de l’empire ottoman s’effondre dans ta tête, tu te rendras compte de la bravoure de Ferhat à lutter noblement pour sa race et son identité sans se faire « argenter », quelque part, par les détenteurs des revenus du pétrole, tu finiras par admirer sa foi en son combat plutôt que de r éclamer son foie, si au moins cela pourrait te servir à dissiper la rage sur ta face blanche-neige et glaciale et à y placer un petit sourire qui nous rassurerait sur le niveau de ton intransigeance politique sordide.

Le passage de Ferhat à la solution indépendantiste est la conséquence de 50 ans de combat qui n’ont abouti à rien, face à un gouvernement qui, au mieux, avait ignoré les kabyles, au pire, les a persécutés ou leur a tiré dessus. Quant aux budgets destinés à l’arabité et à la berbérité de l’Algérie, ils sont à peu près comme ceci : Coté arabisation, on arabise les écoles et les universités à coup de milliards de dollars ; pour sa seule maitrise de la langue arabe un piètre chef d’une quelconque association, sans métier ni diplôme, peut devenir ministre. Coté berbérité, un budget est destiné à la construction des pénitenciers pour mettre ceux qui la revendiquent dedans, et la gestion de la logistique carcérale.

Tu vois, madame pour un kabyle digne de ce nom, le jeu d’une Algérie unie et indivisible, façon baathiste, ne vaut pas la chandelle. Par contre, pour ces mauvais kabyles qu’on appelle KDS, qui aiment tenir la chandelle aux araboislamistes de la même façon que les bachaghas l’ont tenue aux colons, ça peut s’avérer intéressant du moment que ça peut leur assurer une vie végétative et lâchement tranquille.

d’acétone Hind avait tort de haïr aussi fort, les 3 membres de sa famille étaient partis en soldats tuer les musulmans, ils ont, sans doute, dû tuer avant de se faire tuer, et c’est la loi de la guerre. Invite-toi à reconsidérer ton pays et à l’aimer plus loin que l’arrivée des arabes, mais si vraiment tu tiens à ton projet d’une Algérie exclusivement arabe que tu détacherais de l’Afrique via ta dérive idéologique des continents, pour la rattacher aux pays de la péninsule arabique, fais gaffe, le long de ta besogne, de ne pas laisser les traces de ton rouge-à-lèvre sur les fesses de tes seigneurs d’Arabie, ils auront besoin, pour les effacer, de produits à base, et l’acétone, comme tu ne dois pas le savoir, est cette substance chimique qui a conduit à la création d’Israël.

