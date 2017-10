La SM-DRS ET SES ATTENTATS SANGLANTS.

Contribution: MCB Canal historique

Juin 1964: plasticage du Port d’Annaba : la SM détruit le port, et impute arbitrairement le crime à M.A. Benyounès, dit Daniel ; celui-ci fut injustement arrêté, passé à la torture….puis « retourné et récupéré » par la force !

Le 26 août 1992, un terrible attentat à la bombe dans le Hall de l’Aéroport d’Alger, fait 9 morts et 128 blessés. D’autres bombes explosent au même moment à Alger (Air France et Swissair). Quelques semaines après la télévision retransmettra les « aveux » (extorqués sous la torture) de H. Abderrahim, R. Héchaïchi, S. Soussène et M. Rouabhi, leurs visages étaient déformés par les sévices subis. Ils « avoueront »(!) avoir été les auteurs de cet ignoble attentat. Bref, tous les partis politiques ont, fermement et sans ambages, condamné cet acte odieux. Rappelant qu’au moment de l’attentat, aucun de ces suspects n’était sur les lieux, Soussène était emprisonné au bagne de Ain Mguel, au Sahara (Cf. Le Canard enchaîné). Et puis, ce qui était suspect, c’était la promptitude, la célérité, la rapidité extrême de l’arrivée des Pompiers, des Secours, des Policiers, chose jamais vue dans ce pays. En réalité, tout était préparé bien à l’avance, les convois stationnés discrètement, non loin des lieux …. Ce grand attentat visait à cacher l’attentat contre Boudiaf, ordonné par les Généraux putschistes, dits Janviéristes, éradicateurs, assassins et mafieux, ceux là mêmes qui l’ont ramené du Maroc .

A propos de l’Attentat de la SM à l’Aéroport d’Alger (le 26 Août 1992) , lire les pertinents textes de K. Satour, juriste, universitaire, chercheur, essayiste, bloguer et traducteur (en exil) :

Le procès de de l’attentat de l’Aéroport d’Alger du 26 Août 1992 , K. Satour, Contredit, le 08/03/2007

L’ordre juridique algérien : la violence incorporée au droit, K. Satour, Contredit, le 08/03/2007

De même J. Vergès ( Lettre ouverte aux amis algériens devenus tortionnaires, Albin Michel éditions).

Flash back : d’autres coups sanglants nous ramènent à la sinistre SM. Celui d’El Guemmar en 1992, du Boulevard Amirouche, celui du Palais du Gouvernement, ou encore celui perpétré devant le Siège de l’ONU, mais aussi à l’Académie interarmes de Cherchel, Mostaganem (des enfants tués), l’attentat meurtrier contre le peintre Omar RACIM attribué à des jeunes qui n’ont jamais connu ce grand artiste, ni son adresse…Ou encore Cap Sigli (1978), etc., etc.

LE COUP D’IN AMENAS/TIGUENTOURINE (2013) :

Une « grille de lecture » ou « clé de raisonnement » opérant sur les symboles et les significations peuvent aider à décrypter et débusquer l’énigme d’In Aménas (et autres…). Car un complexe pétrolier ou gazier est d’abord un « trait d’union économique » avec le monde extérieur en général, et l’Occident en particulier. De même, un port ou

aéroport constituent un « trait d’union frontalier ». Le Port d’Annaba détruit par la SM en Juin 1964 pour incriminer le FFS, et l’Aéroport d’Alger visé par la même SM en Août 1992 pour accuser le FIS, et bénéficier du soutien politique et stratégique du « monde extérieur », l’Occident d’abord !

Mais l’affaire Tiguentourine s’est retournée contre ses commanditaires de la SM-DRS. Peu de temps après, les Services de renseignements et les Multinationales Américains et Britanniques exigèrent la révocation des Généraux Mediene et de son beau-frère Ait Ourabi (le créateur/manipulateur des Groupes terroristes), la restructuration de ladite Police politique secrète/occulte….

MANIPULATION MASSIVE DE LA VIOLENCE EXTRÊME ET DES GROUPES ET CHEFS TERRORISTES

De nos jours, nous savons que les fameux et obscurs GIA (s’entend au pluriel) avaient été crées par la SM. Les divers témoignages et sources avancent que les massacres de 1996-97 étaient soit perpétrés par des miliciens à l’instigation d’agents du DRS infiltrés et/ou d’islamistes « retournés », soit directement organisés par le DRS et ensuite revendiqués par la publication de faux communiqués des GIA. Le journal Al Ansar, publié à Londres, était le premier à recevoir et diffuser ces communiqués, et son responsable s’est montré incapable de distinguer les vrais communiqués portant le sigle GIA des faux. Puis, le sigle GIA disparaît, et le GSPC le remplaça. Puis d’autres. Tandis que les Chefs terroristes (Zitouni, Layada, El Para, Mezrag, Hamadèche, etc.), recrutés et entraînés par la SM, étaient déclarés morts à plusieurs reprises, et ressuscités moult fois….

La ” GUERRE INTERNE ” EXPORTÉE A L’ETRANGER

A l’étranger. Le 24 décembre 1994, un commando (…) détourne le vol AF 8969 qui s’était envolé d’Alger…. Le 11 juillet 1995, l’imam Sahraoui est abattu d’une balle dans la tête dans la salle des prières, située à la rue Myrha à Paris-XVIII°, ainsi que l’un de ses proches tentant de s’interposer. C’est le début des attentats qui touchèrent la France en 1995. Celui de la station Saint-Michel fera huit morts et une centaine de blessés. Un certain Ali Touchent, agent de la SM, est désigné par les journalistes d’investigation. Il a été exfiltré à Alger, où il vivait, chez son père, Officier supérieur de la DGSN, dans la Caserne de Police (Ninja, Unités d’assaut) de Châteauneuf, commandée exceptionnellement par la SM, en l’occurrence par le Général Smain Lamari, un criminel notoire, tel Heydrich ou Himmler. Quant aux allégations sur le fameux Dennouche, qui était à Stokholm au Guichet de la Poste, au moment de l’attentat, elles ont fait vite pschitt, tombées à l’eau, la Police et la Justice suédoises les ont vite invalidées…-. L’objectif aurait été de « mouiller » et « forcer la main » la France, donc de manifester plus de ” soutien politique “.

Les étrangers sont visés aussi en Algérie. Le 8 mai 1994, deux religieux français sont assassinés dans le quartier de la Casbah à Alger. Le 3 août 1994, assassinat à Alger de trois Gendarmes français et de deux agents de l’Ambassade de France. Le 27 décembre 1994, quatre Pères Blancs, dont trois Français, sont assassinés à Tizi-Ouzou, en Kabylie. Le 5 mai 1995, 5 coopérants dont 2 Français sont assassinés dans les locaux d’une société algérienne12. Et encore, l’assassinat des Moines de Tibhirine. Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, sept moines trappistes du Monastère de Tibhirine, en Algérie, sont enlevés et séquestrés pendant deux mois. L’assassinat des Moines trappistes de Tivhirine est annoncé le 21 mai 1996, dans un communiqué attribué aux GIA…de la SM !. Les têtes des Moines décapités ne sont retrouvées que le 30 mai 1996, non loin de Médea, mais pas leurs corps, ce qui suscite les doutes sur la thèse officielle expliquant leur décès. Les commanditaires de cet enlèvement, leur motivation ainsi que les causes réelles de l’assassinat font l’objet de débats, la SM-DRS est désignée et accusée par l’extrême majorité des sources…

La SM-DRS utilise ses Commandos, ses Troupes d’assaut, ses Escadrons de la mort, des Groupes terroristes islamistes qu’elle créé et manipule, ses Tueurs sortis de prison, entraînés et drogués à El Guemmar … pour perpétrer massacres, meurtres, assassinats, enlèvements, de la façon la plus atroce et la plus horrible, dans le but de semer la terreur totale, la peur absolue, la psychose suprême, et créer ainsi le traumatisme perpétuel, pour que la population n’aurait plus l’énergie pour bouger, contester, protester, s’élever contre la Dictature militaro-mafieuse

A quand le « GRAND LIVRE NOIR DE LA DICTATURE MILITAIRE D’ALGER » ? Beaucoup de textes, études, archives, livres, références existent. Mais aussi, des Livres, Sites et Blogs, etc. Il faut réunir tout ça.