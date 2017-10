Trouveur, tu es la pierre de quel rocher ?

Contribution Par Mhamed Hassani

1- La surprise

J’étais en train de peser le pour et le contre, de réfléchir à quelle dépense engager en ce 31 août 2017, veille du sacrifice rituel hérité du prophète Abraham.

Que sacrifier qui en vaut le coup ?

Mon bien-être intellectuel ou physique ?

Acheter le mouton ou éditer à compte d’auteur mon prochain recueil ?

Sans parler des autres dépenses qui viennent parasiter ce choix central !

Pendant que je m’amusais à peser ces deux dimensions incompressibles d’après un physicien qui a frôlé le Nobel, je suis entré nonchalamment au bureau de poste de la Liberté.

– Vous ne saviez pas que la liberté a un bureau de poste ? Alors, je vous l’apprends. Donc j’y pénètrais pour vérifier ma boîte aux lettres, si quelques factures n’y traînaient pas. J’ai bien essayé de régler définitivement ce problème de factures qui traînent et n’arrivent qu’en retard ou jamais, ce qui n’empêche pas Sonelgaz, notre société de l’électricité et du gaz, de sanctionner ses clients retardataires ! Oui, j’ai essayé le e-paiement que la charmante ministre a bien voulu mettre en place mais qui ne fonctionne toujours pas des mois après ! Donc rester sur nos gardes pour les retards de paiement ! C’est pour cela que je consulte ma boîte aux lettres régulièrement. Toujours débourser pour survivre dans cette société que l’humain s’est donnée tant de temps à mettre en place et se donne autant de peine pour continuer son bonhomme de chemin vers son idéal.

Ouvrant ma boîte aux lettres, je découvre cette enveloppe jaune qui prend tout l’espace contrairement aux maigres feuilles qui me crèvent le portefeuille ! J’ai tout de suite pensé à Pierre, le trouveur de Montréal, qui a fini par me trouver ! Je l’ai retiré, soupesé et me suis retenu de l’ouvrir tout de suite ! Cela me rappelle ma manière de faire quand j’étais enfant. Je bloquais toujours mon élan pour vivre dans une lenteur pleine de vibration la surprise qui m’attendait. Je m’étonne toujours de réagir ainsi aujourd’hui alors que le monde court à l’essentiel et se passe de toutes ces gamineries qui ne rapportent rien de matériel ! La lenteur à la kunderienne sous-tend tous les plaisirs du monde.

Donc, j’emportais le colis pour le déguster plus tard dans mon refuge campagnard, au milieu des oiseaux et des figuiers qui ne produisent plus mais se contentent d’être là, à l’image de ta qbaylit, j’allais dire ! Mais je sais que je me trompe sinon on me tombera dessus en me disant que ce texte, tu aurais pu le produire en kabyle ! Au fait pourquoi pas ? Aidez-moi à répondre !

L’attente me fait piaffer de plaisir mais aussi me fait butter contre tous les tracas socioculturels qui me taquinent quotidiennement voulant accaparer tout mon temps.

Ma boîte aux lettres vient de me produire autre chose que des factures, c’est un événement non ? Je me souviens d’une autre fois, il y a de cela quelques années, j’ai lancé le défi à mes amis sur les réseaux sociaux de m’envoyer leurs vœux de bonne année par poste ! Renouer avec l’art épistolaire, voilà une gageure ! Eh bien, sur une dizaine j’en ai reçu deux ! Un exploit pour nos postes et télécommunication ! Et voilà que je reçois un paquet du Canada ! Dire que nos compatriotes qui s’installent là-bas le font pour de bon ! Heureusement que l’internet est là pour prolonger notre attachement au berceau ! Eh oui, mais pas suffisant ! C’est pour cela que j’ai lancé le défi à mon ami virtuel Pierre, que si je reçois ses livres papiers je m’engage à écrire un papier, le PDF ne m’inspire pas. ! Voyez-vous le rapport papier-papier ? Comme qui dirait gagnant-gagnant ! (MDR comme sur le net). Et voilà que je me surprends à tenir mes engagements en ces temps de retournement de veste comme dirait un autre ami virtuel et au détriment de mes autres soucis ! Je me précipite avant même d’ouvrir l’enveloppe « charnelle » sur une feuille et un stylo que j’emprunte dans une boutique de réparation de téléphone où j’ai confié la tablette de ma compagne de toujours qui était en panne de batterie. La tablette pas ma compagne, heureusement, « bâid ccer » comme on dit ! Pendant que le réparateur était occupé à son job, je déversais mes impressions du moment sur du papier et avec un stylo ! Quel plaisir de le voir aller et revenir à la ligne, se fichant éperdument des dégâts orthographiques qu’il sème (s’aime ?) sur son chemin tortueux mais combien grisant ! Là, c’est la vitesse qui prime, on ne voit plus défiler les paysages externes, c’est plutôt les paysages internes qui s’allongent sur papier ! La lenteur de Kundera à l’envers, quoi.

Que dire de mon ami Pierre qui, ces derniers temps, a rencontré sa source d’inspiration dans les dessins en pierre réelle, cette fois, d’un autre ami syrien survivant d’une guerre permanante dans son pays, à l’autre bout de la planète.

Oui, que dire de Pierre ce trouveur universel parti de France pour se fixer au Québec et de là semer l’entente à travers le net ? Présent dans nos débats kabylokabyles, il lui est arrivé d’exprimer spontanément ce que nous cherchions aveuglément dans un entêtement nationaliste dépassé par la marche de l’humanité ! Un nationalisme fascisant rampant à travers une réaction spontanée au fascisme de l’oppresseur. Pierre, notre regard extérieur.

Pierre, ce comédien et metteur en scène qui a côtoyé et monté les textes de Dib cet algérien dissout dans l’universalisme parce que ses frères n’ont pas su lui faire une place au pays libéré !

Contrairement à Kateb qui a fracassé les portes de son pays comme celle de la langue colonisatrice qui ont tenté de se fermer à lui ! Kateb le Keblouti sans frontière qui a universalisé son ancêtre pour se venger d’un amour impossible. Yacine le génie pulvérisateur des limites langagières pour polliniser toutes les fleurs révolutionnaires de la planète.

Pierre est un fleuve d’humanisme qui se déverse à travers les réseaux sociaux à partir de Montréal.

Lire ses textes c’est prendre un bain d’humilité devant la grandeur du rêve humain qui nous accompagne depuis l’âge de pierre. C’est décrypter tous ces messages gravés sur les parois des grottes qui ont vécu la préhistoire.

C’est faire éclater les limites physiques et ou virtuelles, pour atteindre la plénitude d’une harmonie céleste.

Plongeons dans ses textes, sans titre ni trompette.

2- Baignade textuelle

Quand Pierre parle de Dihya, je me surprends à le jalouser, puis à douter qu’il puisse avoir accès à notre héroïne nationale… Mais Pierre n’aime pas les frontières et encore davantage les drapeaux, séquelles fascistes en puissance. Il préfère les emblèmes vivants de la paix, de l’amour, de la non-violence, de l’altérité, d’un vivre ensemble partagé sur toute la demeure Terre, parce que l’Humain habite cette dernière et ne possède que la vie.

Ce trouveur tourmenté jette son regard comme un arc-en-ciel, au de-là des mers, pour rencontrer ses frères, que l’errance à dispatcher à travers ce vaste pays qu’est la Terre.

Il garde sa langue dans son palais et parle toutes les langues dans son français. Ainsi, il était à la marche du livre à Aokas sans bouger de son Québec, il a traduit son poème en kabyle en s’aidant d’un dictionnaire vivant. Ainsi dans chaque coin de ce vaste jardin surgit le berbère et survit sa langue avec d’autres langues dans chaque palais, grâce au vivre ensemble. Et…

Mon ami Rachid Oulebsir l’a bien compris, il n’y a plus de territoire kabyle mais la Kabylie est là où on parle kabyle ! Et toute personne qui parle kabyle hérite un peu de notre kabylité.

Les frontières ne savent plus contenir nos désirs d’être ensemble et les pays éclatent comme des grenades mûres que le soleil de la fraternité caresse, libérant les êtres humains de leur phobie de l’espace.

On ne résume pas un poème. On ne raconte pas un poète. On vit ensemble un moment de bonheur intense, on plonge dans la mousse vivifiante de la poésie et on en ressort avec de nouveaux ressorts pour améliorer le sort de l’humain.

Pierre qui roule trouve son chemin vers son destin de trouveur. Comme il n’est pas Dieu, il cherche et vous offre ce qu’il trouve dans ce vaste espace.

Pierre qui roule fait semblant de partir pour revenir comme un retour de manivelle, nous surprendre dans nos lâchetés devant le confort des idées reçues comme des cadeaux de noël.

3- Nous sommes la paix

Y a des moments où je me mets à chanter un poème au lieu de le lire. Sous mes yeux, les mots chevauchent des notes de musique que je ne peux sauter ni ignorer, alors je me mets à chanter, à farandoler dans ma tête balancée par le train Alger Bougie, pendant que le soleil d’automne entonne sa mélodie monotone, moi je farandole au rythme d’un air inconnu dans ma mémoire qui me vient de loin, entre les rails d’un train, semer son humeur vagabonde, en Kabylie.

Puis, assise en face de moi, une jeune femme fatiguée, les traits tirés, les yeux enflés de ne pas avoir dormi, assommée mais réveillée, son regard tout à coup se met à briller ! Son regard devient intéressé par le titre ensoleillé qui vient d’une contrée glacée pour se prélasser entre mes doigts. « Je suis la paix ». Elle relisait l’expression et l’énergie lui revenait. Je la regardais à travers le titre sans oser la déranger. « Je suis la paix » lui dit le livre que j’ai entre les mains. Quand j’osais enfin lever les yeux, son regard me questionna. « Tu es vraiment la paix ? Je pensais que la paix était femme ! Serait-elle homme maintenant ? » Je lui répondis par le même canal « la paix a le sexe qui nous manque, sinon elle ne serait pas, elle ne pourrait enfanter. La paix se fait à deux, comme l’amour, sinon elle n’existerait pas et n’aurait pas sa raison d’être. »

Puis j’ai envie de lui dire :

Laisse-moi descendre en toi, apaiser tes tourments causés par la course désordonnée vers des chimères qui ont pour nom : richesse, argent, pouvoir… Qui ne sont en vérité que sécheresse et repoussoir.

Laisse-moi descendre en ton puits profond oh femme traquée par l’ignorance. Je ne suis pas Dieu, sinon je me passerais de toi, et tu n’es pas ma côte sinon je ne te désirerais pas autant ! Je suis l’aspect manquant à ta nudité pour qu’elle apparaisse dans la lumière du jour et tu es le catalyseur de mon humanité endormie.

Nous sommes la paix une fois réunis dans naissance aquatique et reconnus dans une étreinte cosmopolite.

La paix n’est pas une trêve à tes cauchemars, mais Le Havre où se réalise notre vie.

La paix des muses est une fleuraison cosmique dont la retombée est le bien-être de nous deux.

L’histoire doit être revisitée, à chaque fois, à l’aune de notre besoin de paix et non pour raviver l’esprit de guerre.

Le présent se vit en paix et se prolonge par amour. Sinon la rechute est permanente et si tu veux la paix coupe le nerf de la guerre et ne court pas derrière les chimères !

La poésie de Pierre est habitée par les pierres de Kabylie, et sous ces pierres moussent la colère de l’humanité.

C’est ainsi qu’au gré des vers, je reconnais mes compagnons d’ici qui côtoient Pierre dans ses péripéties.

Un poème n’est pas une suite de mots mais un voyage au bout du naufrage.

Qui n’a pas de général dans sa tête ? Qu’il soit visible ou caché, il rôde à l’affût pour prendre le pouvoir !

Si ce n’est un général, cela doit être un caporal, prêt à briser la résistance et à semer l’obéissance.

Ni général ni caporal me dites-vous ! Alors que vous claquez des portes à tout bout de champ !

Trouveur, tu es la pierre de quel rocher ?

Pierre détaché de son rocher. Où est la blessure, sur le rocher ou la pierre ? Pour ressouder la matière il faut des milliards d’ années… Comme on n’a plus le temps il faut accélérer la couture. La poésie est une bonne couturière. Il suffit de la trouver, pour cela il faut être trouveur !

La douleur du poète est là.

Être détaché, arraché de la masse qu’on ne pourra plus réintégrer, qu’on traîne comme une nostalgie dans chaque poème recomposé.

Ce bain de paix dans un regard où les nuages ont fait place à un horizon moins violent me dépose au crépuscule dans la ville lumineuse qui perd un peu de sens chaque jour.

Pierre cherche un miroir au-delà des mers pour confirmer que l’humanité est une dans sa diversité. Je te l’accorde mon ami, brisons les préjugés et réduisons les distances, demain est dans chaque poème, chaque métaphore, chaque regard ensoleillé, chaque trouvaille qui nous émerveille. Trouveurs du monde entier unissez-nous, rêvons très fort à notre humanité recomposée et marchons de ce pas décidé pour reconquérir tous nos espaces que nos excroissances ont occupés. La paix c’est aujourd’hui. La paix c’est Nous ! Nous sommes la paix.

Mhamed Hassani

Poète et dramaturge

De Kabylie-Algérie