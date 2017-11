Kabylie: Colonisation française et résistances

En dépit du « mythe kabyle », la contribution de la région est massive dans les différentes formes de résistance qui s’organisent face à la colonisation. Nombreux sont les Kabyles à participer à la création, en 1913, de l’Amicale des instituteurs indigènes, tout comme plus tard à celle, en 1931, de l’Association des oulémas algériens, dont les médersas serviront de support à la diffusion des idées nationalistes. En 1926, parmi les émigrés qui fondent l’Étoile nord-africaine, 5 sur 8 des premiers dirigeants sont originaires de Kabylie . La région est touchée de plein fouet par les événements du 8 mai 1945 : l’insurrection, partie de Sétif, s’étend à Kherrata et Guelma ; la répression fait des milliers de morts parmi la population civile, les abords de Kherrata sont bombardés par la marine française . En 1949, au sein du principal mouvement nationaliste algérien d’alors, le PPA-MTLD, éclate la « crise berbériste » : elle oppose à la direction du parti des militants en désaccord avec sa ligne dite « arabo-islamique ». Certains sont éliminés, d’autres, sous la menace de l’exclusion, se rallient à l’orientation alors dominante .

Chez les militaires et fonctionnaires français se développe le « mythe kabyle » : beaucoup voient la région comme la plus à même de se « franciser », sur la base notamment de similitudes entre l’assemblée villageoise traditionnelle, tajmâat , et la cité démocratique de la Grèce antique, rapprochement où ils trouvent les indices d’un excellent « potentiel républicain ». La Kabylie est aussi considérée comme imparfaitement islamisée, donc plus facilement « rechristianisable » . Des missionnaires chrétiens y mènent des campagnes d’évangélisation jusque dans les villages les plus reculés. Le droit coutumier berbère y est globalement maintenu, alors qu’il est aboli en pays chaoui au profit du droit musulman. Enfin, l’enseignement en français y est relativement courant jusqu’au certificat d’études, alors que partout ailleurs, c’est la scolastique coranique, en arabe classique, qui est favorisée . La Kabylie voit ainsi l’émergence d’une élite laïcisée et modelée par l’école française. Ces intellectuels laïques vont se confronter notamment au courant « réformiste » conduit par les oulémasalgériens à partir de 1931, appuyés sur le réseau d’enseignement des zaouïas qu’ils dirigent dans la région .

L’administration française, à travers ses « bureaux arabes », procède à l’arabisation des noms de famille et de lieu. C’est ainsi que, par exemple, Iwadiyen devient les Ouadhias , Aït Zmenzer est transformé en Beni Zmenzer ou encore Aït Yahia en Ould Yahia . Après la révolte des Mokrani, ces actions, d’après l’analyse d’Alain Mahé , prennent le caractère d’une politique de destruction de l’identité kabyle : pour casser la cohésion de la société villageoise, la généralisation de l’état civil donne lieu à l’attribution de noms arbitraires et différents aux membres d’une même famille .

En mars 1871, El Mokrani se soulève et parvient à entraîner avec lui la confrérie religieuse de la Rahmaniya, dans une révolte appelée en kabyle nnfaq urumi , « la guerre du Français » . En dépit de la mort du cheikh le 5 mai, puis de la soumission de la confrérie le 30 juin, la rébellion n’est entièrement vaincue qu’en janvier 1872 ; la répression se solde par une énorme amende de guerre, la confiscation de 446 000 hectares , de nombreuses arrestations et des déportations en Nouvelle-Calédonie (c’est l’origine des « Kabyles du Pacifique ») . La fin de la révolte est aussi considérée comme celle du royaume des Aït Abbas, fondé au xvi e siècle .

La région suscite encore des soulèvements périodiques, qui vont culminer avec la « révolte des Mokrani ». Les années qui précèdent celle-ci sont marquées par un mécontentement général : religieux pour une part, l’activité des missionnaires chrétiens rencontrant l’hostilité des chefs tribaux et des confréries qui prônent ouvertement le djihad ; mais aussi social et politique, avec la grande famine de 1867 et la perte de prérogatives des chefs traditionnels alliés de la France comme le cheikh El Mokrani (seigneur des Aït Abbas nommé bachagha par la France), face à une administration qui se veut de plus en plus présente. Ainsi, dans la région de Bordj Bou Arreridj, où les Mokrani possèdent de nombreuses terres, les wakil qui leur étaient fidèles sont remplacés par des caïds aux ordres directs de l’administration coloniale, tandis que la ville elle-même est mise sous « administration civile » .

En 1844, la vallée du Sebaou est conquise, puis la partie de la Petite Kabylie comprise entre Collo et Jijel, soumise en mai et juin 1851 par Saint-Arnaud . En Haute Kabylie, Lalla Fatma N’Soumer, issue d’une famille maraboutique, prend la tête de la résistance à la conquête . Le cherif Boubaghla en est une autre figure. Originaire de Miliana, arrivé en Kabylie vers 1850 pour prôner la guerre sainte contre les Français, il mobilise principalement les tribus du versant sud du Djurdjura, une partie des Aït Abbas (pourtant en traité de paix avec la France) et les Aït Mellikeche. Après une campagne infructueuse dans la vallée de la Soummam et un échec à reprendre Béjaïa, il franchit le Djurdjura pour se joindre aux forces de Lalla Fatma N’Soumer, notamment pour la bataille du Haut Sebaou. De retour dans la région des Aït Mellikeche, sa troupe de partisans fortement diminuée, il finit par mourir au combat, le 26 décembre 1854, contre une troupe française dirigée par le général Camou. La domination française ne prend durablement le dessus en Kabylie qu’après la chute d’Icheriden, forteresse située à 1 065 mètres d’altitude, en juin 1857 .

Béjaïa, passée sous le contrôle de la tribu des Mezaïa après la chute du dey d’Alger, connaît plusieurs incidents avec des navires français et anglais. En 1831, deux expéditions visant à lui imposer comme caïd un dénommé Mourad, puis un certain Bou Setta, sont mises en échec. Une nouvelle expédition aboutit en 1833 à la prise de la ville, après une résistance intense de ses habitants. Cependant les Français ne parviennent pas à en conquérir les alentours .

argument de berberite Il n’y a pas d’Arabes en Afrique du Nord; il n’y a que des Berbères à divers degrés d’arabisation. […] La prédominance de la religion musulmane et la langue arabe qui lui sert de véhicule avait fait croire aux Européens, en particulier à l’époque de la conquête de l’Algérie, que l’Afrique septentrionale était exclusivement peuplée d’Arabes; mais un examen, même superficiel, suffit pour se convaincre que beaucoup de populations indigènes ne parlent pas l’arabe et le comprennent à peine. Isolées dans les massifs montagneux ou dans les oasis, c’est à dire dans les régions les moins accessibles, elles se sont longtemps dérobées à l’observation scientifique des Européens pour les mêmes causes qui les avaient soustraites à la domination politique des Arabes. On a finalement reconnu que l’Afrique septentrionale est véritablement une Berbérie ou la mince couche arabe repose sur un substratum autotochtone à peine modifié. Augustin Bernard, 1935, dans L’Algérie et son passé, paru Picard, Paris, 1951, p.19, André Berthier.

Citation de la semaine: Vous êtes de ceux qui ne se sont pas laissé faire lorsqu’il s’est agi de la langue maternelle. Bien que l’école algérienne ne vous ait pas permis de l’étudier, vous avez tenu à l’apprendre autrement jusqu’à devenir un meilleur exemple pour certains… Un mot à ce propos ? Votre question touche une corde sensible de mon être dont les vibrations résonnent en phase avec les élongations de mon âme et la fibre cognitive de ma personnalité. Etant né Kabyle, je ne saurai faire fi de ma vocation congénitale, que je partage d’ailleurs avec tous les miens, encore moins me dérober à mon destin ainsi prédéfini. Je ne peux, dès lors, me transmuer en quelqu’un d’autre que Kabyle. C’est élémentaire je crois. Dahmane Mazed, chercheur astrophysicien à l’université de Pise, Italie, au journal La Cité, du 17 Mars 2016

le monde de Khayyam (pour contrebalancer l’overdose religieuse) Oh! quel dommage que ce soient les crus qui possèdent le pain tout cuit, que ce soient les incomplets qui possèdent les richesses com- plètes! Les yeux des belles Turques sont la fête du cœur et ce sont de simples élèves, des esclaves qui en sont les possesseurs! (111)

Lu Dans Kabyleuniversel J’ai dit à mon ami que la Kabylie résistera, parce qu’elle, elle a été réfléchie dans la lumière par des poètes et des artistes, par des hommes et des femmes férus de valeurs humaines universelles. L’islamisme s’y cassera la gueule, tout comme le panarabisme, tout comme tous les conquérants qui sont retournés bredouilles chez eux… Je lui ai dit encore que j’étais d’autant plus convaincu que nos paysages ne couvent pas la laideur. Regarde! Le poème est partout. Mammeri, Feraoun, Idir, Farès, Ait Menguellet, Djaout, Ouari, les Amrouche, tous sont de là. Ils ont taillé dans la montagne et la mer le poème insurgé, c’est sociologique, c’est historique que je lui ai dit. Pour le reste, je sais que l’Algérie démocratique se fera grâce à la Kabylie. (Hassani Lounes)

