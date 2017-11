Soheib Bencheikh : la solution est dans la privatisation de l’islam

Le salafisme a infiltré aussi le tissu communautaire des minorités musulmanes en Occident. Il remplace graduellement l’islam traditionnel de nos parents. En fait, cette idéologie a trouvé un terreau fertile chez les musulmans de l’Occident. Elle est presque derrière la plupart des attentats terroristes perpétrés en Occident depuis le 11 septembre 2001 et le repli identitaire de certains musulmans. En effet, le salafisme a imposé graduellement sa façon de voir le monde et d’interpréter les conditions socio-culturelles déterminant le quotidien des minorités musulmanes en Occident…

Après une longue expérience intellectuelle dans la défense de la thèse d’une possibilité de réformer l’islam qui s’inscrit dans le même sillage que les réformistes de la nahdha islamia , Soheib Benchikh nous a fait savoir lors de sa visite au Québec l’année passée qu’il est arrivé à la conviction d’une nécessité de privatiser l’islam afin de le protéger du salafisme dans toutes ses variantes qui aspire à détruire toutes autre expression de cette religion dans le monde.

Pour ce théologien français, le danger du salafisme est éminent et la meilleure résistance à son hégémonie c’est le respect des principes fondamentaux de laïcité qui font de la religion une affaire privée entre le croyant et son Dieu. L’unique solution, comme il n’arrête pas de le souligner, c’est l’application de la laïcité sans aucune concession. Il revendique la laïcité et il estime que « c’est grâce à la laïcité que les religions sont envoyées à leur message initial naturel, c’est-à-dire à un message qui s’expose et non pas à un ordre qui s’impose ; c’est un message et non pas une idéologie qui grignote et prend peu à peu de la place ».

Ce mouvement religieux et politique sunnite appelle dans un anachronisme aveugle et insensé à un retour à un islam originel idéalisé par ses adeptes et considéré comme l’Âge d’or de l’islam. Il représente pour eux la pureté et l’intégrité primitive de l’islam que le musulman doit faire renaître de ses cendres malgré l’historicité de cette expérience humaine. Cette doctrine appelle les musulmans à reproduire l’époque du prophète Mahomet et de ses premiers disciples. Elle se base sur une lecture littérale rigoriste des textes fondateurs de l’islam, le Coran et la Sunna, sans aucune ouverture d’esprit au contexte historique et aux innovations humaines. En fait, c’est une posture dogmatique qui refuse toute possibilité de réforme ou d’innovation. Elle invite le musulman à un méphitisme machinal et inconscient qui ne tient pas compte de l’historicité des expériences humaines. C’est une lecture radicale, selon Soheib Bencheikh, qui n’a pas de spiritualité ni de profondeur philosophique ou théologique. Pour lui, ce courant est conquérant et politique, il gagne du terrain un peu partout en Occident; il représente « un formalisme sec et sans esprit » dont il faut se méfier et prendre au sérieux, au lieu de le laisser exploiter les libertés individuelles et collectives que la démocratie garantit pour enfin les retourner contre ses valeurs auxquelles il est dogmatiquement hostile.

Sur le nouveau concept médiatique l’islamophobie, Soheib Bencheikh pense que c’est tout à fait normal que certains citoyens et citoyennes ont peur de l’islam. Selon lui, «l’islam fait peur même aux musulmans ». Il est clair pour lui qu’on a le droit d’avoir peur d’une religion. Il dit à ce sujet, « L’islam tel qu’il est véhiculé par DAESH, tel qui est véhiculé par les islamistes radicaux, tel qu’il est véhiculé par les salafistes fait peur et j’ai le droit d’en avoir peur ».

L’une des branches salafistes les plus actives et remarquables par ses éclats de violence est le salafisme djihadiste. Il est l’une des doctrines théologico-politiques de l’islam les plus violentes. L’État islamique en Syrie et en Irak en est une de ses expressions historiques qui dévoile au monde entier la violence et le non-respect de la dignité humaine dont cette idéologie est capable. Les Algériens ont connu sa violence pendant la décennie noire particulièrement les massacres perpétrés par le Groupe Islamique Armé (GIA) et le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat GSPC. Le danger aujourd’hui selon Soheib Bencheikh est mondial, il ne frappe pas seulement les pays à majorité musulmane.

Le salafisme a infiltré aussi le tissu communautaire des minorités musulmanes en Occident. Il remplace graduellement l’islam traditionnel de nos parents. En fait, cette idéologie a trouvé un terreau fertile chez les musulmans de l’Occident. Elle est presque derrière la plupart des attentats terroristes perpétrés en Occident depuis le 11 septembre 2001 et le repli identitaire de certains musulmans. En effet, le salafisme a imposé graduellement sa façon de voir le monde et d’interpréter les conditions socio-culturelles déterminant le quotidien des minorités musulmanes en Occident.

Bref, c’est cette idéologie qui rend rn grande partie certains musulmans hostiles à la laïcité en dépit de leur conscience que l’existence de l’islam en Occident est favorisée en grande partie par la dimension laïque de ses États.

Par Ali Kaidi