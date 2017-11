Berkouk Azzedine, son amour, la Terre et le cosmos

Le chanteur Berkouk Azzedine est mort le 26 avril 2017, aujourd’hui, 13 novembre, il aurait eu 60 ans. He couldn’t make it, dirait-on de l’autre côté de la Manche. Quelque chose m’a dit qu’il faut lui rendre hommage. Il naquit et mourut en sens inverse, il est mort au printemps qui fait naître les feuilles, il est né en automne qui les fait mourir. Entre les deux, un été qui ne craint pas l’automne, dans ce bassin heureux où jouent des enfants aux yeux noirs. Ainsi avait presque chanté dans son errance de métèque,le nostalgique du pâtre grec, les cheveux aux quatre vents, condamné par sa muse à une poésie sans répit.

Dans la petite ville d’Aokas, comme partout en Kabylie, les amours se murmurent mais ne se discutent pas. Dans cette région montagneuse de l’Afrique du nord, il était, aimaient dire les sarcastiques, jusqu’à une certaine époque où les tabous étaient à l’apogée de leur forme, moins impossible pour les montagnes de se rencontrer que pour les amoureux de transpercer le mur de la pudeur. Les forces métamorphiques qui font et défont les montagnes ont moins de peine à faire leur travail que les forces d’interaction à faire se rencontrer, hors-mariage, 2 belles âmes qui s’attirent.

Depuis le début des années 70, un garçon de 16 ans avait aimé une fille de 6 ans plus jeune que lui, d’un amour tendre et persistant qui n’a rien à voir avec ces amours conventionnels qui fanent avec la fin de l’adolescence. L’âge de l’innocence cède sa place à l’âge de la raison et les besoins de fonder un foyer pour rentrer dans le moule sociétal, font que l’amour concède sa force à la stabilité. Hélas, le réalisme de la vie et les tendances gastriques de l’organe gros et grossier font faner les roses tendres et odorantes du jardin cardiaque.

L’âge de la raison c’est aussi l’âge des calculs, et le cœur de Azzedine ne savait pas calculer. Dans son cœur net, l’amour a été conservé sous les sédiments temporels de la pureté pour résister à la chimie décomposante des considérations matérielles, qui fait transformer au gré de la conjoncture, l’amour en haine, des amis en ennemis et inversement.

Chez les bouddhistes, le paradis est une conception métaphysique, on ne peut y accéder que de façon asymptotique, c’est-à-dire qu’on peut infiniment s’approcher de lui, mais sans jamais l’atteindre. Dans le bouddhisme, même Bouddha n’a pas atteint le Nirvana. Un autre philosophe disait qu’une destination, une fois atteinte, apparait comme un nid abandonné par les oiseaux. Dans la même logique des choses, la route de la désolation fait suite à tout amour conquis qui ne se ressource pas. Comme quoi, selon ce sage qui refuse un bonheur oisif qui installe l’homme confortablement et de façon intemporelle sur ses lauriers, la fin en soi n’existe pas. Il faut, dit-on, draguer sa femme tous les jours, n’est-ce pas ? Une chose qui refuse de venir à vous, si elle lui arrive, avec le temps, de vous prendre au sérieux, tôt au tard, elle vous revient.

Dans la partie inertielle du monde, les belles choses transgressent les lois de la mort pour continuer à vivre à titre posthume sous la pulsion invisible de leurs moments d’inertie. Les forces de rappel qui nous les font revivre selon l’élasticité du milieu dans lequel nos âmes se propagent, dépendent de la raideur du sort qui nous est réservé. A cause de la corruption du code de conduite des hommes vis-a-vis de Dieu, là où les élites construisent des villas sur la tombe de leurs principes, il arrive très souvent que la manipulation et la ruse dépassent de loin l’effort et le mérite.

Dans les sociétés où le rapport vice/vertu devient inférieur à un, la composante satanique des forces qui gouvernent le monde prend le gouvernail des peuples et les pousse à la dérive. Quand les hommes adoptent le vice comme une norme sociétale, il se crée, dit-on, un état qui favorise la création artistique. Notre artiste qui n’avait ni de ruse ni de diplôme s’est fait une place dans la mémoire des hommes, et dans le cœur de sa bien-aimée, une maison de briques faites de chair, de regrets et de beaucoup d’espoir.

Son humilité débordante était en elle-même une forme naturelle de combat contre une arrogance agressive affichée par les âmes perverties dénuées de toute forme de ressourcement pour une brillance intérieure. Dans la société de Azzedine, par la faute de politiciens incultes, les ressources naturelles ont stérilisé la ressource humaine ; réduite au désœuvrement lucratif la société est submergée de toute forme de vices que l’oisiveté peut créer. Un artiste maintenu dans son humanité par les forces de son naturel, doit pour la conserver vivre marginal, sourd aux sirènes deshumanisantes de la mécanisation sociale. C’est ce que Azzedine avait fait, a-t-il oublié quelques détails, probablement une overdose dans son humble contenance, un excès dans son humilité qui n’obtient aucune réflexion dans une société qui s’est saoulée au pétrole au point d’abandonner ses valeurs humaines pour des valeurs métalliques.

Azzedine, lui, aussi, est décédé sans avoir ni pensé ni cherché le Nirvana, son Nirvana c’est d’avoir vécu sans avoir cessé d’aimer. Il n’a vécu que de cet amour qui incarne le substantiel, tout le reste était pour lui accessoires et futilités, destinés à faire se confronter l’homme à son humanité. Lui, le premier de toute une région à avoir mis une cassette sur le marché, a aimé cette fille qui deviendra, elle aussi, le premier médecin femme de la même région, il l’a aimée depuis sa tendre enfance jusqu’à en mourir en jeûneur éternel de ce sentiment souverain, dans le célibat, plutôt que de vivre en scélérat un amour accommodé.

Son amour, donc, vrai, lui servira de porteuse qui le propulsera dans le ciel jusqu’au jour où les étoiles n’éclaireront plus le firmament. Un firmament ponctué d’astres scintillants qui sont pour la plupart loin d’être ce qu’ils paraissent être, une sorte de mirages gravitationnels semblables à ces pensées dans nos têtes qui nous font prendre nos vessies pour des lanternes. Bref, des étoiles distantes qui ne sont pas à la hauteur de briller aussi fort qu’un amour tout proche forgé dans la sincérité. Par les nuits qui portent conseils, la maxime du ciel nous apprend que tout ce qui brille n’est pas forcement étoile. Dans la nébuleuse des stars non médiatisées, cet amour transcendera, auprès de la constellation d’Andromède, dans la portion d’espace qui lui reviendra, et qui représente les gens qui ont donné à la terre beaucoup moins qu’ils lui ont pris. On est loin de ce ciel rose hollywoodien rempli de stars de faible vertu, qui exaltent les phantasmes des hommes dans des romances argentées qui fuient comme fuit le vif-argent. Dans un monde où la romance se vit comme une plaisanterie, les amours les plus courts sont de facto les meilleurs.

Dans son message destiné à la toute petite planète bleue, il inscrira son nom comme un commandement manquant, destiné aux amours fichus, sur la tablette de Moise. Il s’appellera Safia, et apparaitra comme son nom l’exige les jours de la clarté du ciel. Un membre de la famille avait dit un jour à propos d’elle que sa beauté va finir par lui jouer un mauvais tour. Andromède, cette femme mythologique avait, elle aussi, un problème avec ce cadeau du ciel. Ayant défié dans leur beauté les néréides, celles-ci vexées vont se plaindre à Apollon qui ordonna qu’on l’enchainât à un rocher et la livrât à la famine d’un monstre marin au large des côtes d’Ethiopie. In extrémis, le héros, Percée, la délivra en tuant le monstre et l’épousa. Bénis par la déesse Athéna, ils seront élevés vers le ciel côte à côte dans les constellations qui portent leurs noms respectifs, Andromède et Persée.

Ce n’était pas le cas pour Safia et Azzedine. Celle-ci qu’il avait tant aimée est toujours vivante parmi nous, le destin lui a désigné un parcours qui la placera sur le chemin de sa persévérance, en pionnière de l’instruction et de « l’émancipation correcte » pour toute une région, elle s’en alla donner à la femme de nouveaux rêves par la conquête de nouveaux secteurs jusque-là réservés aux hommes. Après des études de spécialisation en médecine dans l’une des universités de Paris, elle déclenche un travail comme médecin urgentiste dans la région parisienne où elle vit avec son mari et ses 3 enfants..

Elle ignorait, jusqu’à sa mort qu’il l’avait aimée à ce point. Au prix de quelques révélations, entre l’apocalypse de l’amour et la genèse de l’inachevé, la muse le lui fera savoir. Et de fort belle manière qui lui rappellera que ce n’est pas toujours beau les Etoiles. A partir d’une certaine distance, elles brûlent beaucoup plus qu’elles ne brillent. Selon la même mythologie, même la voie Lactée serait née d’un jet de lait provoqué par la violence commise par le bébé Héraclès sur le sein de sa maman Alcmène. La matière baigne dans l’éther, avait écrit à tort le physicien Ecossais Maxwell, dans l’éter-nel, lui répondrait notre artiste fichu qui a rejoint l’éternité sans l’amour qui lui revenait de droit, un droit soumis autrement au verdict de cette force la plus mystérieuse du monde qu’on appelle le destin.

Ce jour-là, du 26 avril 2017, elle était dans la cuisine, et Azzedine à l’hôpital. Au moment où elle allait à peine saisir son portable pour le contacter pour la première fois et demander directement de ses nouvelles, elle reçoit un coup de fil de l’outre-mer lui annonçant que Azzedine fait désormais parti de l’outre-tombe.

Repose en paix, mon cher Azzedine.

Rachid C