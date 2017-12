Destruction de la statue d’Ain El Fouara ou comment voiler la femme à coups de marteau et de burin!     

Les coups de marteau et du burin que cette statue a reçus expriment la haine que l’islamisme a des femmes et de la violence des normes qu’il aspire à leur imposer. Avec son acte, cette personne a tenté de voiler la femme à coups de marteau et de burin. Il a exaucé le souhait de beaucoup d’islamistes salafisés par la secte wahhabite. Son comportement n’est pas si étrange comme certains le laissent entendre en exprimant leur étonnement qu’un musulman authentique puisse faire cela…

On ne peut pas parler de Sétif sans évoquer Ain El Fouara, Fontaine de la source jaillissante; on ne peut pas visiter cette ville sans passer par cette fontaine, boire de son eau et admirer la beauté de la statue représentant une femme totalement nue qui l’orne et la surveille depuis 1898. Cette merveille est l’œuvre du sculpteur français Francis de Saint-Vidal. Aujourd’hui, ce monument emblématique est vandalisé; et ce n’est pas la première fois que des islamistes le ciblent et tentent de le démolir. En effet, il a été victime en 1997 d’un attentat à la bombe.

Pour quelle raison les islamistes s’acharnent-ils contre cette statue et tentent-ils de la détruire? En quoi elle les gêne? Veulent-ils la détruire parce qu’elle représente une créature de Dieu ou bien parce qu’elle représente une femme à visage découvert et aux seins nus? Sont-ils motivés par des raisons sexistes ou par aniconisme dogmatique? Veulent-ils sa disparition pour les deux raisons en même temps? Quelle est l’idéologie qui justifie ce comportement contre l’art et la femme? Autant d’interrogations qui méritent une réflexion pour essayer de comprendre un tant soit peu cette tentative de démolition de ce monument emblématique de Sétif.

Le plus inquiétant dans cette histoire est que le comportement de cet islamiste n’est pas un acte isolé ou irréfléchi; ce n’est pas l’œuvre d’un inconscient ou d’un fou qui ne sait pas ce qu’il fait. Cet acte est soutenu par une idéologie à laquelle une grande partie de l’opinion publique adhère. Ce n’est pas anodin que beaucoup d’Algériens et Algériennes considèrent ce comportement comme un acte héroïque venant d’un authentique musulman ayant une bonne intention : combattre le mal et mettre fin à une entreprise d’humiliation des musulmans laissée par le colonialisme français. Ce n’est pas surprenant que beaucoup de commentateurs sur les réseaux sociaux aient salué l’acte de cette islamiste et exprimé leur adhésion à l’idéologie qui le justifie. Cet acte a des supporteurs. La tentative de destruction de la statue d’Ain El Fouara n’est pas un acte isolé, c’est une action motivée par une idéologie qui puise dans le dogme wahhabite qui ne cesse de progresser à une vitesse vertigineuse dans notre société au détriment de l’islam traditionnel dont l’influence rétrécit comme une peau de chagrin. Ce dogme adopte une lecture littéraliste et anachronique des textes sacrés de l’islam sans aucune considération à leur contexte en idéalisant une période historique remontant au prophète et ses premiers compagnons. Ce littéralisme dogmatique ne laisse aucune place à une lecture intelligente et pragmatique des textes sacrés.

Si l’on compare cet tentative spectaculaire de démolition de la statue à la compagne de destruction menée par les adeptes du Front Islamique du Salut lorsqu’ils étaient à la tête des APC et APW en 1990, on comprendra les motivations idéologiques qui ont conduit cette personne à prendre un burin et un marteau pour démolir les parties de la statue représentant la féminité de la femme. Elle est dans son élément, son acte n’est pas étrange au contexte culturel et cultuel dans lequel vit une grande partie de la société algérienne. En effet, on se souvient que lorsque le FIS gérait les municipalités et les conseils de wilaya en 1990, dans son projet idéologique d’islamiser l’espace public, il s’est acharné contre des statues qui ornaient des espaces et édifices publics. Ce parti a démoli beaucoup de statues à Alger et dans d’autres villes d’Algérie. La destruction des monuments n’était pas partielle, ses adeptes ont fait tomber des statues au complet sous prétexte que l’aniconisme permet d’éviter l’idolâtrie et de rivaliser avec Dieu. Ils ont agi comme les Talibans ont fait en mars 2001 avec les statues géantes des Bouddhas de la vallée de Bâmiyân et l’État islamique en Syrie et en Irak.

Aujourd’hui, il semble que c’est le corps de la femme qui dérange même s’il est en pierre et sans vie. Les coups de marteau et du burin que cette statue a reçus expriment la haine que l’islamisme a des femmes et de la violence des normes qu’il aspire à leur imposer. Avec son acte, cette personne a tenté de voiler la femme à coup de marteau et de burin. Il a exaucé le souhait de beaucoup d’islamistes salafisés par la secte wahhabite. Son comportement n’est pas si étrange comme certains le laissent entendre en exprimant leur étonnement qu’un musulman authentique puisse faire cela. Or, cet acte s’inscrit dans la même logique qui a effacé le visage de la femme des affiches électorales dans la dernière compagne électorale locale et la tendance de la société à voiler ses femmes et les cacher du regard des hommes. Certes, il y avait de la parité dans les listes des candidatures à ces élections parce que la loi l’oblige, mais paradoxalement, par mépris idéologique de la femme, sur les affiches de certains partis politiques, même ceux qui sont considérés laïcs, il y avait innovation, on a assisté à l’apparition de femmes sans visages. Oui des femmes sans visages.

Cet acte ignoble est une continuité et une conséquence d’une vision de la religion et de la vie qui ne croient pas à l’égalité homme-femme. Certes, c’est moins violent que de l’effacer à coup de marteau, mais la finalité est la même contrôler le corps de la femme et lui imposer une invisibilité.

Par Ali Kaidi