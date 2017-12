La flûte de fiançailles

Le premier dimanche de ce mois de decembre 2017, un ami divorcé tout comme moi, vient chez moi me récupérer en voiture, de là, on se rend chez un ami marié pour le prendre avec nous pour un dîner dans un restaurant. Sa femme nous propose de venir avec nous, mon émule conjugal lui répond qu’on préfère ne pas. Pourquoi ? – Parce que on sera privé d’un certain degré de liberté. – Lequel ? On sera obligé d’amputer nos discussions d’une certaine forme de langage. Elle rit un coup et nous demande alors de bien vouloir lui ramener un sandwich. Marché conclu, lui répond-t-il.

Une fois, au restaurant, ce même ami nous raconte une intéressante histoire vécue par un de ses amis en 2012. Elle m’a tellement inspiré, qu’elle m’ait fourni les ingrédients nécessaires pour la transformer en article. Elle m’était tellement belle et fascinante que j’ai décidé de payer, ce jour-là, la facture.

Mon ami qui vivait en Floride, y travaillait dur comme manager dans une pizzeria. Un de ces quatre, en se réveillant le matin pour se rendre au travail, il se rend sur son FB et ses emails comme le veut la tradition hi-tech. Il trouve qu’il avait reçu une invitation d’amitié sur son compte FB d’une fille qui vivait en Californie. Sans trop se poser de questions, il accepte l’amitié sur le champ, du moment, se disait-il, qu’on ne risque rien à ajouter un inconnu à une liste d’amis du fait qu’on peut l’y supprimer ou carrément le bloquer par un simple coup de click, à tout moment, en tout lieu.

Le soir, à son retour du travail, il trouve qu’elle lui a laissé un message qui dit à peu près ceci : Je suis une algérienne à moitié perdue, à la recherche de mon autre moitié, si toi tu es dans la même situation que moi, alors essayons la correspondance. C’est facile, c’est gratuit et ça peut rapporter gros. Si tu la vois passer à côté de toi, ou que tu connaisses ses coordonnées quelque part, fais-moi signe, et je ferai autant de mon côté pour toi. Quelque part, c’est toujours mieux que nulle part.

Séduit par un tel degré de franchise dans un texte écrit dans un anglais sans faute, il lui répond qu’il était dans la même situation qu’elle et qu’il était vivement intéressé par un bon compagnon de route pour le reste du voyage qui lui reste à faire. Alors, lui répond-elle, que l’exploration commence, explore-moi comme je t’explore. Espérons qu’il y’ait un maximum de choses à se partager ensemble, qu’on a dans la tête la même destination, peu importe le moyen de transport. Bonne chance pour nous 2.

Ils s’échangent les numéros de cell phone, et se mettent à communiquer graduellement à travers les smart phones, le Messenger et le Skype. Au bout du 2eme mois, ils ont osé jusqu’ à aboutir, par images interposées, à un échange corporel des effectifs. Tout allait bien pour le mieux dans le meilleur monde des mondes de la romance, les communications préliminaires lui ont révélé qu’elle est une kabyle d’Alger et qu’elle parle le Kabyle aussi bien que l’anglais, l’Arabe, l’Algérien et le Français. Enseignante dans un lycée californien et, le comble de tout ça, pour notre gars, c’est qu’elle tenait jalousement à sa berbérité. Elle était fédéraliste proche du RCD, dans les conditions normales de température et de pression, et autonomiste proche du mouvement de Ferhat Mhenni quand le pouvoir algérien la contrarie un peu trop dans ses sentiments identitaires. Une qualité inespérée pour cet ex universitaire Kabyle, fervent partisan de l’Afrique aux africains, qui ne reconnait aucune arabité à l’Afrique du nord. Pour lui, les arabophones qui se prennent pour des asiatiques doivent quitter l’Afrique au même titre que l’avaient fait les européens. Il admire la Libye pour avoir été le premier pays africain à avoir donné le premier coup d’envoi à la libération de l’Afrique en renvoyant les européens chez eux en 1954, et compte visiter l’ile de Zanzibar qu’il admire pour sa bravoure de s’être débarrassé du colon arabe du Bahreïn en 1961, et qu’il considère vivement comme un exemple à suivre pour le reste des pays de l’Afrique. Quand il parle des pays de l’Afrique du Nord, il parle de la Berbérie tunisienne, de la Berbèrie libyenne, de la Berbèrie algérienne et de la Berbérie marocaine. Il était tellement jaloux de sa berbérité, qu’il se disait souhaiter une météorite de la taille 10 fois supérieure à celle qui a fait disparaitre les dinosaures si celle-ci venait à nier la berbérité de l’Afrique du nord. Vous devez m’accepter, putains d’humains, comme je suis et, me renier, c’est vous opposer à la volonté du seigneur qui m’a créé tel que je suis, lequel cas vous fait mériter l’anéantissement terrestre. Renier tout un peuple avec tout le matériel génétique que Dieu lui a assigné, c’est, à mon avis, nettement plus grave que de croquer à l’une de ses pommes. Maudite soit cette putain d’ONU qui n’arrive même pas à définir le terme « peuple », et à qui il arrive de choisir ses secrétaires généraux parmi les états qui ne savent pas valoriser les valeurs démocratiques, ni créer les conditions d’épanouissement de la libre pensée chez les hommes.

Voici une fille accomplie, se dit-il, une aristocrate civilisée qui ne manquait de rien en Algérie et qui est venue aux Etats-Unis pour s’élever et non pour se soumettre corps et âme à ses frustrations. Telle la particule de l’effet Tunnel, si chère aux physiciens des années 50, elle s’est débrouillée par ses propres moyens, elle a un travail décent et un salaire conséquent, ensemble on pourra pousser le chariot le plus loin possible dans le respect mutuel, l’amour et le confort sans que des mesquineries de bas étage ne viennent à semer d’embuches notre parcours. La vie est belle et les bonnes gens font que les bonnes choses arrivent. Il est à mon tour de sortir de la routine d’un classique pizza-man et de transcender aussi haut que possible pour trouver dans l’univers des épices et des ingrédients une recette à ma pizza digne de ses gouts et de ses couleurs. Enfin un nouvel appétit pour la vie, et l’amour, dit-on, est de nature à faire germer les branches mortes. Elle a insisté qu’elle était aristocrate et ne voulait en aucun cas être considérée comme tchichi ou bourgeoise, ça peut arranger un provincial de mon espèce qui s’est toujours nourri au Kateb Yacine, Mouloud Mammeri, Victor Hugo, Mohammed Dib, Idir, Matoub, Ait Menguellet, Marx, Bob Dylan et les Rolling Stones.

Voilà, enfin, la femme qu’il me faut. J’ai horreur de ce genre de femme qui aime s’imposer comme fardeau à son conjoint, au lieu d’aider à pousser le chariot comme le veulent les lois du partage et de la convivialité, elle se met dessus et demande à son mari de pousser tout seul tout en se mettant elle-même aux commandes. La loi occidentale lui offre l’égalité, elle en abuse et rentre en compétition agressive avec l’homme. Dans le pire des cas, elle finit par adopter les défauts de l’américaine et ceux de l’algérienne à la fois. Le foyer en prend un coup de froid, et les pertes de chaleur humaine finissent par réduire le foyer à un invivable morceau de glace, on n’y vit plus par ce sentiment qui nous a unis, mais par la nécessité de se supporter pour survivre. Un proverbe algérien dit que le célibataire est le meilleur des hommes, le marié est comme tous les hommes, le divorcé est le pire des hommes. Si la première ne s’applique pas pour la femme, la troisième lui est infiniment vraie. La tyrannie d’un tel proverbe fait vivoter pas mal de couples dans la mal vie, le métronome de l’opinion des autres les empêche d’exprimer leur propre réalité, de vivre ce qui les arrange. Dans cette situation qui préoccupe la femme au plus haut point, la chimie du cœur cède sa place, dans pas mal de cas, à l’alchimie de la belle-mère.

Oui, des algériennes belles et braves ça existe bel et bien et je crois que ma chance m’a mis en contact avec l’une d’elles, Dieu me l’aurait faxée, comme dirait Fellag, conclut-il.

Au 3eme mois, la femme passe aux choses sérieuses et annonce la couleur. Mon gars, lui dit-elle, je crois qu’on s’est assez bien connu, mon cœur a l’honneur de t’annoncer qu’il te retient parmi tous ses prétendants sur FB, il est temps pour toi que tu penses à ma bague. -Très honoré d’être l’élue de celle que mon cœur a élue, je voudrais bien recevoir de toi le type de bague qui plaira à ton cœur. – Ok, mon chéri, je le ferai après mon travail.

Le type est rationnel dans ses dépenses, sans être radin, il n’est pas du type à jeter son argent par la fenêtre. Pour lui, un sou durement gagné mérite sa part de respect. Il était par exemple de l’avis d’Einstein qui disait qu’une table bien propre et bien portante qui fait le travail qu’on lui demande, pourquoi la faire changer par une autre.

Pour se faire une idée du prix de la bague, il jette un coup d’œil sur les magasins sur Google et trouve qu’une bague respectable se situe aux alentours de 500 dollars, je peux en m’arrachant quelques cheveux sur la tête, aller jusqu’à 1000 dollars si elle y tient vraiment, se dit-il.

Le lendemain, de bon matin, il se réveille et trouve un message d’elle sur FB avec l’image de la bague de son choix. Le prix affichait, à un sou près, 10 000 dollars et elle était soldée à près de 8000 dollars!!! Avec comme message, « cette bague je la veux, s’il te plait, chéri ».

Hors de lui, mais toujours les pieds sur terre et la tête entre les épaules, il revient de très loin de ses rêves, prend le clavier et la sérénité qu’il faut à ce genre de situation et lui répond « d’accord chérie, ton message est lu est approuvé ».

Je lui ai bien rabâché, se dit-il, que je n’aime pas les femmes extravagantes mais elle n’a pas tenu compte de ce que j’aime ou de ce que je n’aime pas, façon de me dire chante canari que je fasse semblant de t’écouter. Je devais normalement me rendre compte de son extravagance à partir de la voiture qu’elle s’est offerte à la démesure de son salaire, une Range Rover à 75 000 dollars ! Un signe révélateur de son extravagance que j’ai passé outre. Mais puisqu’elle est comme ça, je veux lui répondre à la manière d’un kabyle qui n’aime pas qu’on ne le prenne pour un « volaillon », pigeon ou canari, peu importe de quelle colline il desend.

Le jour même, avec l’énergie d’un compte à régler au plus vite, il alla dans un magasin, pas loin d’où il travaille, lui achète quelque chose à 40 dollars, le met dans un bel emballage et le lui envoie par UPS. Il lui téléphone, voilà je t’ai envoyé ta chose par UPS, tu la reçois dans 2 jours. – Merci chérie, t’es mon prince charmant, je t’aime infiniment.

Deux jours plus tard, toute excitée qu’elle est, elle reçoit le colis, de ses mains toutes tremblantes d’excitement, elle découvre au toucher que la chose a quelque chose de bizarre qui n’a rien à voir avec la bague. Devinez, c’était quoi comme chose, nous demandait notre ami compteur de l’histoire dans le restaurant, je vous donne 5 chances chacun, nous lance-t-il comme défi. On a consommé toutes les chances qu’il nous a données, mais, tout compte fait, on était largement loin du compte.

Au fait, en l’ouvrant, elle découvre une flûte amateure, avec, collé dessus, un bout de papier sur lequel il est écrit en algérien et en caractères latins : Rouhi tzemré ! (Vas jouer de la flûte).

Humiliée et dans tous ses états, elle prend le téléphone pour tenter de le contacter, mais ça sonne sans réponse. Elle lui envoie des messages par écrit ou vocaux le traitant de tous les noms d’oiseaux, de radin, de menteur, de montagnard et la liste est longue, et lui, riait aux éclats de sa colère et de son humiliation.

Le lendemain, un peu détendue, elle le contacte par écrit, lui disant que sans doute j’ai été un peu gourmande, mais tu n’aurais pas dû me faire ça. J’allais t’acheter une bague qui coûte au moins autant que celle que je t’ai demandée.

Il lui répond, je t’ai déjà dit que je n’aime pas les extravagantes, pourquoi alors me faire perdre autant de temps et d’énergie te sachant que tu n’es pas aussi humble que ça. Merci pour ta bague ou plutôt pour ton intention, mais tu me connais que je rirais de moi-même de me voir porter une bague plus chère que la voiture que je conduis, et si on me force à la porter, autant la faire porter par le majeur. Et tu connais bien la signification. Si la vie est un produit de facteurs, le facteur chance a annulé l’équation de ma vie, j’ai déjà dans mon petit coin assez compris pour cesser de demander à la vie ce qu’elle ne m’a pas réservé, si toi tu crois au bonheur de la bague, le marché des objets qui brillent n’est pas un monde que je fréquente. Laisse-moi tranquille dans ma routine de vivre et surtout ne me propose pas ce que tu ne peux pas m’offrir, si tu es comme toutes les autres que ma malchance m’avait réservées, avec ces autres j’ai déjà échoué, ne te propose pas candidate pour un échec supplémentaire.

Mais puisque tu cherches un homme suffisamment riche qui puisse répondre à tes extravagances, je peux t’en présenter un. J’ai un ami diplômé de l’université de Koweït City qui enseigne la théologie dans une université en Alaska, et qui a fait son beurre avec les esquimaux dans l’immobilier des igloos. Si tu arrives à maintenir ton extravagance à un niveau modéré, il pourra sans doute, subvenir à tes besoins matériels. Etant données ses croyances religieuses, il exigera de toi de t’habiller moins court et de renoncer à certaines libertés. De toute façon une telle bague, j’assume qu’il te l’achètera sans problème, pourvu que tu te soumettes en gros à ses exigences.

Elle lui répond, vas te faire voir ailleurs, espèce de veau, si tu penses que je ne vaux que ce que ma bague te fait perdre. Vas-y, toi et ton intégriste, dans ton igloo, vous faire quiner en verlan, par un ours blanc. Je ne suis pas tombée de la dernière pluie pour que tu te foutes de moi de la sorte.

Il trouva cette réponse géniale et dotée d’une colère chargée d’un humour lucide qui donne du lustre à sa vulgarité. Elle, aussi, elle revient sur le coup de la flûte et l’ironie de l’igloo, et découvre une touche de génie dans la mise en scène. Après s’être fabriqués l‘un à l’autre par le mensonge, le manque de sincérité et les intérêts qui brillent, la vérité les fait dégringoler jusqu’ à toucher le fond pour les mettre dans leur nudité caractérielle, l’un en face de l’autre. Ils découvrent, à quelques concessions prés, qu’ils sont finalement faits l’un pour l’autre. Ils reprennent les relations de plus belle, il lui propose une bague de fiançailles, elle la refuse de très bon cœur lui disant qu’elle tient vraiment au génie de la flûte. Elle lui propose une bague à 10.000 dollars, non, je les préfère cash, c’est la somme qui me manque pour m’acheter ma propre Pizzeria. Et, volontiers, elle accepta. Elle finira par apprendre à jouer de la flûte et, lui, par s’acheter un local pour sa Pizzeria qui marchera au-delà de ses espérances. Ils se marient et s’installent en Floride, au bout d’une année, le business avait marché crescendo, beaucoup plus que prévu ; il la surprendra pour le premier anniversaire de leur mariage par la bague qu’elle lui avait demandée au départ.

Rappelle-toi le conseil de Brel, lui dit-il, il ne faut pas jouer le riche quand on n’a pas de sous, et retenir aussi que dans le monde relationnel, les objets qui brillent, si on les place en priorité, ils se substituent artificiellement à la brillance naturelle du cœur, cet organe qui vacille, et que seule la lumière de l’amour sait faire battre dans une harmonie magique qui fait se passer les bonnes choses autour de soi. En un mot les objets qui brillent, c’est pour compenser les cœurs qui ne brillent pas suffisamment fort.

Ma volonté et mon inspiration auraient été insuffisantes si ce n’était cette discussion programmée que j’avais eue, il y’a une semaine, à partir de Lyon avec ma cousine Safia, médecin urgentiste, à Paris, ainsi que mon amie de longue date, Zoulikha, que je n’ai pas revue depuis l’époque du Cem mixte d’Aokas du milieu des années 70. En termes de beauté, de personnalité, de gentillesse et d’élégance, ces 2 filles étaient vraisemblablement les 2 stars du Cem mixte d’Aokas. Quand elles passent, c’est le beau qui chasse le laid, les hommes oublient la laideur des graffitis sur les murs et celle des nids-de-poule sur le trottoir et la chaussée. Quand, on les perd de vue, la laideur reprend graduellement ses droits et ces garçons témoins du spectacle ont déjà oublié les sujets qu’ils avaient entamés.

Les hommes rêvent, mais chacune des portions de leurs rêves s’avère le plus souvent située dans la zone zodiacale non servie par l’étoile qui leur est assignée. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie, disait La Fontaine, ont le don d’agréer infus avec la vie, et de ce point de vue, leurs maris respectifs, peuvent se considérer, comme faisant partie de ce petit monde gratifié.

Contre vents et marées, Safia est aujourd’hui une respectable urgentiste à qui il est arrivé de donner une interview au journal Le Parisien, et, Zoulikha, honorable proviseur dans un lycée de Bougie, a décidé récemment de prendre sa retraite, mais la ministre de l’éducation, Noria Belghabrit, refusa. Décidée à révolutionner l’école algérienne, en la débarrassant de ses dogmes rétrogrades venus d’une terre où le vert est tellement rare qu’il signifie le paradis, qui empêchent les algériens de se tourner vers leurs propres réalités, cette courageuse ministre décida de s’entourer d’acteurs capables de mener à bon port une aussi délicate tâche. Elle empêche Zoulikha d’aller en retraite et lui confie de s’occuper de tout le secteur d’éducation pour toute la Wilaya de Ain Temouchent, du cycle primaire jusqu’au lycée. A tout pris, j’ai besoin de toi, des gens de ta stature, je ne te laisserai pas partir, lui a dit, quasi impérativement, la ministre.

