Apprendre le kabyle avec le chanteur et poète Warsine

Grâce à la fertilité de l’imagination de Warsine, sa poésie et ses thèmes variés abordés dans ses chansons, les enfants ont enrichi leur vocabulaire d’une façon remarquable et par la même occasion ils ont élargi leur horizon en discutant de sujets philosophiques tels que la liberté, le bonheur, l’égalité, la nature, la pollution, etc.; une aubaine pour des enfants de cet âge.



Beaucoup de Kabyles ont sûrement été tentés par l’apprentissage de la langue de Shakespeare ou de Molière par des mélodies de chansons, mais avez-vous songé un jour à apprendre le kabyle par le chant ?

C’est ce que fait l’artiste et chanteur kabyle Warsine. Un artiste dont la vocation n’est pas la recherche de nouveaux talents, ni une gloire personnelle ou une place sur un podium. Ce qu’il fait est au-delà de toutes ces considérations; c’est de la générosité; il consacre ses rares moments de répit à la chanson kabyle et aux enfants, car il est convaincu que ces enfants porteront leur culture ancestrale Tamazgha dans leur âme et la feront briller comme elle le mérite.

Par le jeu, l’humour et surtout le chant, Warsine inculque aux enfants kabyles vivant à Montréal la langue et les valeurs de la culture de leurs ancêtres. Une rencontre hebdomadaire s’impose tous les dimanches, un dimanche baptisé sacré par Warsine et sa troupe Ifirellas (Les hirondelles) fondée en 2015 avec l’artiste Karim Chabane, non pas pour prier, mais pour chanter et évoquer tout ce qui est lié à la culture berbère suivant une approche pédagogique adaptée à l’âge des enfants et à l’objet de leur apprentissage; une approche basée essentiellement sur l’interaction et l’échange. Grâce à la chanson, les enfants apprennent de nouveaux mots et construisent des phrases avec des structures différentes du français qu’ils apprennent en classe. Chanter en kabyle permet aux enfants de mieux retenir les mots sans contrainte, et surtout dans le plaisir et la joie.

Chaque dimanche, je suis éblouie par le rayonnement de ces enfants pleins de joie qui viennent répandre la vie dans la salle de répétition, chez Djelloul Mercel. Par leurs voix et leurs rires angéliques, ces enfants étanchent dans ce lieu magique leurs soifs de connaitre leur culture et de se découvrir. Hâte de savoir ce que cette belle matinée leur réserve; ils ne cachent pas leur plaisir de chanter et leur amour à cet artiste enseignant hors pair qu’est Warsine.

Grâce à la fertilité de l’imagination de Warsine, sa poésie et ses thèmes variés abordés dans ses chansons, les enfants ont enrichi leur vocabulaire d’une façon remarquable et par la même ils ont élargi leur horizon en discutant de sujets philosophiques tels que la liberté, le bonheur, l’égalité, la nature, la pollution, etc.; une aubaine pour des enfants de cet âge.

Pour la fête de Yennayer 2968, Warsine nous offre un présent; il a réussi avec ses petites hirondelles (ifirellas) à produire un album intitulé Ageffur. C’est une pure merveille, textes et mélodies. J’ai eu la chance d’écouter ses petits prodiges chanter en chœur ce nouvel album en répétition et sur scène, le sentiment que j’éprouve à chaque écoute mérite d’être partagé. Bonne découverte et bonne écoute!

Par Si Hadj Mohand Ferroudja