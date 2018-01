 La fête de Yennayer au Canada, au Québec et à Montréal ou l’indifférence des trois paliers du pouvoir   

En effet, le multiculturalisme de ces dirigeants n’a rien à voir avec la multiplicité des cultures et leurs richesses, c’est un multiconfessionnalisme qui se nourrit de stéréotypes orientalistes dans sa représentation de ses citoyens et citoyennes provenant de l’Afrique du Nord, un territoire, à leurs yeux, peuplé par des musulmans seulement et des personnes qui n’agissent, ne pensent et ne s’émeuvent qu’à partir de leurs croyances religieuses et par conséquent ces gouvernants sont convaincus qu’ils ne peuvent en aucun cas communiquer avec eux et susciter leur mobilisation qu’à travers leurs croyances…

«Azul fellawen et fellathwen et aseggas ameggaz» ou tout simplement « bonjour à tous et à toutes et bonne année ». Ni Trudeau, ni Couillard, ni Plante n’ont eu le reflex de souhaiter aux Canadiens, Québécois ou Montréalais d’origine berbère,en français ou en anglais, un joyeux Yennayer (bonne année) pour la fête du Nouvel An berbère. On n’attend pas de nos dirigeants qu’ils nous parlent en tamazight, comme ils se sont adressés en arabe à la communauté dite musulmane pour lui souhaiter bonne fête alors qu’il s’agissait d’une occasion religieuse. Cette communauté à référent religieux a eu même le droit à des discours dignes des imams. En effet, notre dirigeant au niveau fédéral adepte du multiculturalisme n’a pas omis de mettre en évidence les valeurs humaines inhérentes à ces fêtes. Notre sympathique Trudeau n’a pas raté ni le ramadan ni l’Aïd-el-Fitr, ni celui de l’Aïd-el-Adha; rien ne lui a échappé, il est attentif et très au fait des traditions et rituels musulmans; il a même parlé du hajj «le pèlerinage », cinquième pilier de l’islam.

Cependant, la fête amazighe, la seule à laquelle les Amazighs s’attachent, lui a échappé. Pas un mot! Ce n’est pas de sa faute, c’est idéologique, il n’y a pas que lui qu’il ne l’a pas remarquée, car cette fête n’est pas religieuse; elle n’est pas islamique, voire elle est pour certains religieux dogmatiques et islamistes anti-islamiques et antéislamique, donc une hérésie pour les religieux et inutile pour les hommes et femmes politiques. En fait, la lorgnette muticulturaliste des trois gouvernants est incapable de voir des hommes et des femmes hormis du point de vue de leur appartenance religieuse visible, leur lorgnette les aveugle et les empêche d’apercevoir l’amazighité de ses citoyens et citoyennes provenant de l’Afrique du Nord, car le radar multiculturaliste est habitué à ne capter que ce qui se drape d’un référent religieux, l’islam en l’occurrence.

En effet, le multiculturalisme de ces dirigeants n’a rien à voir avec la multiplicité des cultures et leurs richesses, c’est un multiconfessionnalisme qui se nourrit de stéréotypes orientalistes dans sa représentation de ses citoyens et citoyennes provenant de l’Afrique du Nord, un territoire, à leurs yeux, peuplé par des musulmans seulement et des personnes qui n’agissent, ne pensent et ne s’émeuvent qu’à partir de leurs croyances religieuses et par conséquent, ces gouvernants sont convaincus qu’ils ne peuvent en aucun cas communiquer avec eux et susciter leur mobilisation qu’à travers leurs croyances. Ils estiment que c’est plus facile pour eux d’avoir leurs voix lors des élections s’ils les identifient par leur appartenance religieuse. En effet, vu sous cet ongle, les musulmans représentent un réservoir électoral plus important que ce que la culture amazighe amazigh propose. Le plus important en politique n’est-il pas de trouver les moyens les plus accessibles et les plus efficaces pour arriver au pouvoir ou y rester?

C’est clair, le multiculturalisme de nos élites médiatiques et politiques fait de la religion la composante essentielle de la culture, surtout lorsqu’il s’agit de musulmans.

Des milliers de Montréalais ont célébré Yennayer, le Nouvel An berbère, de deux manières : en famille autour d’un soupé préparé en cet honneur comme on célèbre Noël ou en participant à des soirées et galas dans de grandes salles de spectacles organisées par des associations kabyles très actives. En effet, beaucoup de fêtes ont été organisées ici à Montréal en cette occasion pour célébrer ce Nouvel An berbère 2968 qui correspond au 12 janvier. Depuis le 6 janvier, les Kabyles de Montréal célèbrent en groupe cette occasion. Des associations très actives comme TALSA, Centre Amazigh de Montréal, INAS et bien d’autres ont pu rassembler des centaines de Kabyles, hommes, femmes et enfants dans des ambiances festives où la beauté des chants berbères et la musique a fusionné avec la dance, les habits traditionnels et plats préparés à la kabyle.

Par ailleurs, aucun média n’a parlé de cet événement. Ce qui montre, à notre sens, que les citoyens et citoyennes provenant de l’Afrique du Nord sont visibles seulement lorsqu’il s’agit de leur religion. En tant que Kabyle ou Berbères, ils ne sont pas intéressants pour nos médias et nos politiciens. Ces derniers ont réduit la vie et le comportement de ces citoyens et citoyennes à une seule dimension, la dimension religieuse. En dehors de celle-ci, pour eux, tout ce qu’ils font n’a aucune valeur. C’est encore pire pour ceux qui ne sont pas musulmans, puisqu’à apparemment à leurs yeux ils n’existent même pas.

C’est vraiment déplorable; avec le multiconféssionalisme dominant, pour exister au Canada et intéresser nos médias et politiciens, il faut que nous exhibions nos croyances religieuses. Mais en dépit de tout cela beaucoup d’entre nous continueront à célébrer leur amazighité loin de la récupération politique. Concernant la religion, les Amazighs en personnes libres, particulièrement les Kabyles, préfèrent la garder pour eux, la laisser dans la sphère privée, comme la plupart d’entre eux l’ont toujours fait dans leur pays d’origine.

Par Ali Kaidi