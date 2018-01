La tunisienne Maya Ksouri: Je ne suis pas arabe

Maya Ksouri (avocate de formation et chroniqueuse de ”Klem Ennas” sur Ettounissia TV ) a déclaré : “Je ne suis pas arabe, je suis peut-être la petite-fille de la reine Amazigh Dihya , ou la petite-fille de la reine Didon, ou peut-être la petite-fille du général carthaginois Hannibal, mais je ne suis certainement pas de la communauté de la pisse de chameau. Ma grand-mère avait un tatouage amazigh sur son front. La majorité d’ entre vous va me dire êtes vous musulmane ? Oui musulmane, l’islam n’est pas l’apanage des arabes.. Même les turcs, les perses, les kurdes, les philippins, les indonésiens…sont musulmans, et même certains européens sont musulmans. Tous les livres de l’histoire ont reconnu que les berbères et les amazighs étaient les peuples autochtones de l’Afrique du Nord, envahis par les peuples Phénicien, Romain, Byzantin, Andalou, Ottoman….Les conquêtes musulmanes du 7ème siècle étaient des invasions de guerre dirigées par des soldats sanguinaires et n’étaient pas une simple migration des populations du Sahara vers l afrique du nord. Pour cela tous les tunisiens qui se prennent pour des arabes, à l’origine, ont intérêt à chercher leur vraie origine, c’ est le plus important .. Je peux vous dire que le Liban , la Syrie, l’Irak, la Palestine ,l’Iran ne sont pas des pays arabes à la base, leurs civilisations ont été détruites par les hordes hilaliennes. La vérité, est que nous sommes loin de la culture des déserts et des tentes, il n y a qu’à voir nos monuments historiques en Tunisie ou dans les autres pays que je viens de mentionner.. Nous étions toujours des peuples libres, intelligents et sages, gouvernés par des Rois et des Reines à l image de Dihya (Kahina). Nos pays n’ont rien à voir avec la culture de la mort ,l’esclavage inhumain ,mais ces gueux insistent pour saisir nos pays et nos civilisations au nom de la religion, comme si nous n’étions pas musulmans. Je suis une tunisienne libre et musulmane née d’une grande civilisation amazigh je ne permettrai pas que les arabes disent que je suis awra, nakissatou aklen wa dinen, démon, chien ….et me dominent avec leurs habits et pensées noir(e)s . Enfin je ne suis pas raciste, je dis respect et bienvenue aux arabes qui ont une pensée éclairée, une vision de la vie magnifique et qui défendent toutes les femmes du monde arabes ou à l étranger.. La religion est une liberté personnelle et moi je suis avec la liberté personnelle !”