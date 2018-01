M’Hamed Hassani et André Achour quand se rencontrent l’art, la littérature et la mémoire

Invités à l’émission Actu Yal, M’Hamed Hassani et André Achour, respectivement poète dramaturge et peintre sculpteur, nous ont sortis des sentiers battus et pour cause, le premier, l’aède, a remis les pendules à l’heure en reposant la question de l’inéluctabilité du débat y compris au sein de Tamazight et le second, l’artiste, a pisté, en direct sur les ondes, le sentiment, l’émotion et les tréfonds jusque dans l’âme pour en ressortir un buste qui manquait de parler…

Une rencontre salvatrice et inspiratrice entre le poète de l’argile et celui des mots et de la langue pour une conjugaison des cimes. L’art et la littérature dans toute leur splendeur au service d’un pays, d’une Kabylie qui aspire à une vie citoyenne pleine.

M’Hamed Hassani a survolé la mémoire, a réitéré la nécessité du débat pour que notre langue évolue, aille son chemin plus loin dans les cœurs. Il ne s’agit pas de l’imposer, mais de la faire aimer. Il n’est de langue, dira-t-il, qui n’évolue, qui ne subisse son environnement, qui ne se nourrisse de tous ses apports intérieurs comme extérieurs. Jeune, il traquait déjà les muses, dans la langue maternelle comme dans celle considérée comme un butin de guerre; et ce va et vient entre le soi et le soi-même n’avait de cesse de puiser dans sa quintessence pour encore le propulser vers les hauteurs. Il en sortira des textes, des livres, et puis une conscience aiguisée de la nécessite de placer l’homme dans son temps et dans son espace tout en l’ouvrant sur l’universel.

Devant le journaliste, il s’étonne du destin réservé à une langue qui allait son chemin dans les sentiers sinueux et progressistes de l’écriture depuis les premiers missionnaires et colons, pour qu’elle éclose dans le texte de Boulifa, de Feraoun, de Rahmani Slimane et de Mouloud Mammeri. Puis, le terminus dogmatique, plus rien après Mammeri, comme si l’anthropologue romancier avait proclamé la fin du voyage linguistique et la sacralité indiscutable de son propos.

Du débat jaillit la lumière, était l’un des slogans de la marche pour le livre d’Aokas. M’Hamed l’a encore répété pour une main dans la main, Afus G Fus dont il est l’auteur d’ailleurs, qui prendra davantage en considération le multiple, le pluriel, le divers de notre culture plurimillénaire dans toute sa richesse et complexité.

Alors que le débat ouvrait sur de nouvelles questions, dans son coin, André, le sculpteur un peu marginal, était lui à la poésie sculpturale; il fouaillait l’âme de l’ami; il l’extrayait de l’argile pour la livrer dans son émotivité encore fumante au regard, pour la confier tel un secret momifié dans les entrailles de la terre, tel un trésor qu’il nous proposait, presque à notre insu, de soudainement divulguer. Du coup, les questions, comme celles du débat à côté, fécondent l’imaginaire : en sortira-t-il comme il est, le bonhomme? M’est avis qu’il a tout l’air de la capter, son âme? Sera-t-il en mesure de nous le livrer entier, de nous le traduire par cette autre langue des doigts?

La main et les doigts sont l’un des outils les plus puissants de la civilisation. Oui, chers amis, il ne l’a pas trahi, il l’a enchaîné dans le poème de l’argile et du silence. C’était lui, mais poétiquement pour ainsi dire. La poésie tréfoncière que l’on archive dans la mémoire du cœur.

Pour répondre au journaliste, quoique totalement chavirant dans son autre mer des muses, il a trouvé quelques mots pour remercier ceux qui lui ont transmis l’art de traduire le monde par la sculpture, le dessin et la peinture. Et connaissant l’ami, je regardais son regard un peu perdu, un peu éperdu, je savais les papillons qui butinaient dans les roses de l’âme de l’artiste.

Bref, bravo, nos artistes! Puissiez-vous inspirer nos enfants pour qu’ils pensent qu’il est une autre manière de dire le monde qui est plus puissante et plus efficace que toutes les armes du monde réunies : l’art, la littérature et la pensée en l’occurrence.

Par Louenas Hassani