Transcription de tamazight: Amin Zaoui, avec arguments et courage !!! Thanks buddy

Ce n’est pas par amour à la langue arabe que ces quelques voix hurlent, réclamant la transcription de tamazight en caractères arabes, ce n’est pas par conviction et réflexion scientifique mais juste pour freiner tout ce qui a été réalisé depuis 1949 en faveur de la réhabilitation et la réconciliation des Algériens avec leur mémoire et leur Histoire. Ce n’est pas, non plus par sentiment nationaliste mais pour créer du chaos dans ce pays qui essaie d’avancer vers la pluralité et la diversité dans un contexte sécuritaire, économique, idéologiquement difficile.

Usant du caractère latin, les intellectuels berbérophones francophones ont mené le combat identitaire, sur tous les fronts : sur le front politique comme sur le front de la création littéraire et la recherche pédagogique et linguistique.

Avec quels caractères ont été traduites des œuvres universelles vers le tamazigh à l’image de Le vieil homme et la mer d’Hemingway, L’étranger d’Albert Camus, Le petit prince de Saint-Exupéry, Roméo et Juliette de Shakespeare, Le prophète de Khalil Jobran…? La réponse est palpable : Le caractère latin thamammerit.

Encore une fois, de plus et sans hypocrisie politique aucune, sur le plan politique, qui a été derrière le déclenchement du printemps berbère en 1980 ? La réponse est claire : Mouloud Mammeri le conférencier, le chercheur et le militant. Qui et comment, avec courage et défi, a assuré les premiers cours de langue amazighe à l’université d’Alger, dès les premières années de l’indépendance et dans des conjonctures cruelles? La réponse est éclatante : Mouloud Mammeri, le pédagogue et le militant. Qui, afin de sauvegarder le patrimoine oral du tamazight, a sillonné notre Algérie de l’est à l’ouest, du sud au nord ? La réponse est nette: Mouloud Mammeri.

Et permettez-moi de poser, en toute clarté, la question suivante : laquelle parmi ces trois tendances de transcriptions a mené le combat tenace pour que la langue amazighe arrive à ce stade de “langue nationale, puis langue nationale officielle, langue reconnue constitutionnellement” ? Puis langue nationale officielle couronnée par une fête nationale Yennayer, journée chômée et payée?

D’abord, et afin d’éviter toute nuance, il faut signaler aux Algériens que le caractère latin n’est pas le français. Que le caractère latin est utilisé aussi pour transcrire le turc d’Erdogan président turc et chef du parti des frères musulmans, pour transcrire l’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le portugais, le roumain…

Les voix égarées veulent paralyser le parcours de la caravane historique entamé depuis 1949, et notamment depuis le printemps berbère, dont l’apôtre n’était que l’écrivain et chercheur Mouloud Mammeri.

Search for:

Le grand Idir 2018 retrouve son grand public, chez lui, en Algerie. avec une grande emotion. Le grand Idir 2018 retrouve son grand public, chez lui, en Algérie. avec une grande émotion. Ne la lui gachons pas. Les faux pas enregistrés selon certains, comme l’acceptance des honneurs par certains médias ou institutions douteux, sont de valeur infinitésimale par rapport à tout ce qu’il a donné à la Kabylie. On t’aime et on n’arrive pas à cesser de t’aimer. On a, quelque part, par petit moment, essayé, mais ça n’a pas marché. Notre histoire d’amour avec toi est tellement grande et profonde qu’elle est indéracinable. Cependant ça nous met mal à l’aise de te voir te frotter au delà d’une certaine limite avec les ennemis de ton public. Cependant nous souhaitons te voir accepter leur argent et leur publicité comme le veut le monde du marketing, mais pas leur rendre hommage ou accepter les honneurs de leur part, qui n’honorent en rien la personnalité qui les accepte, mais qui, à l’inverse, ne font que la mettre en conflit avec son public.

Dans son émission « pour tout l’amour du monde », Ginette Gratton reçoit l’auteur Hassani Louenas pour son deuxième roman, « La république de l’abîme. » Part I

Dans son émission « pour tout l’amour du monde », Ginette Gratton reçoit l’auteur Hassani Louenas pour son deuxième roman, « La république de l’abîme. » Part II

Citation de la semaine: Vous êtes de ceux qui ne se sont pas laissé faire lorsqu’il s’est agi de la langue maternelle. Bien que l’école algérienne ne vous ait pas permis de l’étudier, vous avez tenu à l’apprendre autrement jusqu’à devenir un meilleur exemple pour certains… Un mot à ce propos ? Votre question touche une corde sensible de mon être dont les vibrations résonnent en phase avec les élongations de mon âme et la fibre cognitive de ma personnalité. Etant né Kabyle, je ne saurai faire fi de ma vocation congénitale, que je partage d’ailleurs avec tous les miens, encore moins me dérober à mon destin ainsi prédéfini. Je ne peux, dès lors, me transmuer en quelqu’un d’autre que Kabyle. C’est élémentaire je crois. Dahmane Mazed, chercheur astrophysicien à l’université de Pise, Italie, au journal La Cité, du 17 Mars 2016

ecouter l’album d’Ait menguellet 2017

le chanteur amirouche chante l’independance de la kabylie. les idees fossiles du pouvoir semblent energiser la locomotive du mak. un pouvoir qui fonctionne aux energies fossiles ne peut produire que des idees fossiles. il emprisonne arbitrairement les citoyens et procede a des interdictions arbitraires de conferences en Kabylie. quoi de mieux pour legitimer les revendications du mak.

“La coureuse des vents” court toujours L’émission de la Télévision Franco-Ontarienne (TFO) 24.7 invite l’écrivain Louenas Hassani pour parler de l’altérité, un concept cher au philosophe Emmanuel Levinas et un sujet central dans le roman La coureuse des vents: qu’est-ce que l’Autre pour moi?

argument de berberite Il n’y a pas d’Arabes en Afrique du Nord; il n’y a que des Berbères à divers degrés d’arabisation. […] La prédominance de la religion musulmane et la langue arabe qui lui sert de véhicule avait fait croire aux Européens, en particulier à l’époque de la conquête de l’Algérie, que l’Afrique septentrionale était exclusivement peuplée d’Arabes; mais un examen, même superficiel, suffit pour se convaincre que beaucoup de populations indigènes ne parlent pas l’arabe et le comprennent à peine. Isolées dans les massifs montagneux ou dans les oasis, c’est à dire dans les régions les moins accessibles, elles se sont longtemps dérobées à l’observation scientifique des Européens pour les mêmes causes qui les avaient soustraites à la domination politique des Arabes. On a finalement reconnu que l’Afrique septentrionale est véritablement une Berbérie ou la mince couche arabe repose sur un substratum autotochtone à peine modifié. Augustin Bernard, 1935, dans L’Algérie et son passé, paru Picard, Paris, 1951, p.19, André Berthier.

le monde de Khayyam (pour contrebalancer l’overdose religieuse) Oh! quel dommage que ce soient les crus qui possèdent le pain tout cuit, que ce soient les incomplets qui possèdent les richesses com- plètes! Les yeux des belles Turques sont la fête du cœur et ce sont de simples élèves, des esclaves qui en sont les possesseurs! (111)

Lu Dans Kabyleuniversel J’ai dit à mon ami que la Kabylie résistera, parce qu’elle, elle a été réfléchie dans la lumière par des poètes et des artistes, par des hommes et des femmes férus de valeurs humaines universelles. L’islamisme s’y cassera la gueule, tout comme le panarabisme, tout comme tous les conquérants qui sont retournés bredouilles chez eux… Je lui ai dit encore que j’étais d’autant plus convaincu que nos paysages ne couvent pas la laideur. Regarde! Le poème est partout. Mammeri, Feraoun, Idir, Farès, Ait Menguellet, Djaout, Ouari, les Amrouche, tous sont de là. Ils ont taillé dans la montagne et la mer le poème insurgé, c’est sociologique, c’est historique que je lui ai dit. Pour le reste, je sais que l’Algérie démocratique se fera grâce à la Kabylie. (Hassani Lounes)

le palais de koceila ou l’effacement programme de la memoire berbere http://www.kabyleuniversel.com/2012/05/22/5765/

Chanson de la semaine: Inas i vava Le maroc des hesperides nous envoie des airs qui nous rassurent que notre berberie ne peut se passer de nos voix.