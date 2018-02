La république de l’abîme: un plaidoyer poétique et sensible pour une société ouverte

Louenas Hassani signe un roman d’une beauté rugueuse, empreint de sagesse, de philosophie et de poésie, où la nature grouillante de vie avec ses oiseaux, sa verdure tient un rôle majeur. « Même dans l’abîme le plus insondable, dans l’enfer des âmes les plus tourmentées, la vie y est, les oiseaux, la verdure, l’eau, les frissons…» (p. 265) « Oui, je parle de l’eau et des oiseaux, parce qu’une guerre qui rétablit entièrement le droit, je n’y crois pas. »

Avec La république de l’abîme, la plume de Louenas Hassani fait écho à une réalité bien actuelle et plaide sans dogmatisme pour une société inclusive et ouverte, au sens bergsonien du terme.

Comme dans son premier roman, La coureuse des vents, il n’a de cesse, et c’est un peu sa marque de fabrique, de décortiquer les mécanismes d’exclusion, de violence et de haine avec un regard radical, à la fois empathique et analytique.

Il s’interroge, même s’il s’en défend, sur cette république qui, dans les années 90, tristement appelées « décennie noire», a semé la terreur et engendré de véritables massacres dans une Algérie où la génération précédente, sous des dictatures bien souvent pernicieuses, arrivait tout de même à vivre sa diversité et son multiculturalisme.

« Il y a quelque temps, les gens se souvenaient encore des livres, des bibliothèques, des femmes, de la mer […] » (p. 34); « Le livre est le premier rempart contre le fanatisme. » (p. 257)

Il faut se rappeler que cette guerre civile algérienne a coûté la vie à plus de 100 000 personnes, entraîné des milliers de disparitions, le déplacement d’un million de personnes, l’exil de dizaines de milliers d’Algériens et causé pour plus de 20 milliards américains de dégâts matériels.

Sur fond de nostalgie, Louenas Hassani choisit de mettre en lumière un passé révolu, résistant au temps, où «Al-Andalus» incarnait alors, en terre ibérique, la splendeur culturelle et la politique de l’islam; en ce sens que se côtoyaient, en parfaite harmonie et sagesse, les trois grandes religions monothéistes. Une chose impensable pour une Europe médiévale! Resurgit aussi le monde harmonieux tracé par Nathan le Sage, où sa sagesse contagieuse et légendaire pourrait tout sauver.

Habilement, la trame narrative s’y prêtant, le romancier entraîne le lecteur dans la périlleuse traversée, vers le village des poètes, de trois jeunes natifs de Tafat, guidés par la promesse d’un avenir meilleur d’«un possible pour la tolérance» (p. 172), la dignité et le rêve en terre d’islam.

Leur histoire commence avec Anzar, un chant qui a ébranlé la république, un poème qui a fait de l’eau un Dieu afin que toute une communauté ait la pluie comme le plus grand de ses rêves. Et quand on sait que, pour l’islam, il n’est de Dieu qu’Allah et son prophète, il semble difficile de fêter cette divinité païenne! Au cours de ce périple et au gré de leurs rencontres, ces jeunes gens traceront les premiers sillons d’un État citoyen, où le « Nous » universel pourrait exister, et où chacun pourrait aspirer au bonheur.

Comment ne pas subodorer chez l’auteur une réminiscence chimérique des peuples berbères qui s’appellent eux-mêmes Imazighen, signifiant homme libre ou homme noble? Pure conjecture de ma part?

La république de l’abîme est un roman prometteur qui, pour un pays aussi jeune que le nôtre, 150 ans à peine à en croire les célébrations de cette année, permet de mettre en perspective la valeur intrinsèque que recèle l’article 27 de la charte canadienne des droits et libertés pour les nouveaux arrivants. Mais je m’avance peut-être un peu…

Par Aude Rahmani (Dans la revue Liaison, La revue des arts Acadie, Ontario, Ouest, Hiver 2017)