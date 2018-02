N’en déplaise à Djaballah, notre eau (H20) coulera dans le sens de l’écriture 

Pour ne pas avoir à évoluer contre le sens chimique du monde, nous écrirons l’eau (H 2 0) dans son sens de l’écoulement, pour demeurer familier au tableau de Mendeleïev, nous écrirons dans l’alphabet de ses éléments.Notre alphabet suivra le sens de l’arithmétique au même titre que nos chiffres, nos dates et nos calendriers, les logiciels et la programmation informatique. Pour rattraper tant de retard accumulé, et accéder à la modernité, il nous faut une puissante frégate et, surtout, ne pas avoir à naviguer à contre-courant chimique des flots. Après avoir dormi des siècles sous le principe de localité, nous sommes contraints, à notre réveil, à nous accrocher en tant que nous-mêmes aux principes de l’universalisme, notre part à conceder pour notre intégration dans le mouvement du monde. Pour ne pas avoir à évoluer contre le sens chimique du monde, nous écrirons l’eau (H0) dans son sens de l’écoulement, pour demeurer familier au tableau de Mendeleïev, nous écrirons dans l’alphabet de ses éléments.Notre alphabet suivra le sens de l’arithmétique au même titre que nos chiffres, nos dates et nos calendriers, les logiciels et la programmation informatique. Pour rattraper tant de retard accumulé, et accéder à la modernité, il nous faut une puissante frégate et, surtout, ne pas avoir à naviguer à contre-courant chimique des flots. Après avoir dormi des siècles sous le principe de localité, nous sommes contraints, à notre réveil, à nous accrocher en tant que nous-mêmes aux principes de l’universalisme, notre part à conceder pour notre intégration dans le mouvement du monde.

Ce principe qui dit que l’eau qui descend ne remonte plus le courant, s’accommodera avec notre tempérament de peuple qui a toujours préféré être brisé que de se courber, et, que, s’il lui arrive de se courber, Dieu fasse que ce ne soit pas pour un quelconque tyran ou monarque, ou pour réécrire notre alphabet dans le sens où ses pires ennemis le désirent, mais pour plus de verticalité, autrement dit pour les choses qui le font transcender, qui le maintiennent plus debout. Nous avons toujours dans nos moments les plus bas de notre histoire choisi l’altimétrie à la bassesse, survécu à des tempêtes qui font s’apparenter à un miracle le fait que nous ayons survécu.

Notre outil de transcription, le tifinagh, nous le retrouvons vieilli sous des siècles de sommeil ancestral, nous le regardons avec beaucoup d’affection, mais hélas, il a trop rouillé sous les sédiments de l’histoire pour nous assurer une intégration dans le mouvement rapide du monde. Nous le mettons dans un musée avec l’affection et le respect qui lui sont dus, sans ne jamais le perdre, ni de cœur, ni de vue, il représente notre fierté d’avoir été l’un des alphabets les plus vieux du monde, il montre que nous étions de ces peuples dotés de ce soupir primitif d’initier l’humanité au savoir et à la réflexion. Au moment où sur notre cheminement historique, l’histoire nous propose de quitter notre mulet vieux et fatigué pour sauter dans une Cadillac, en voilà quelques retardataires de l’histoire qui se trouvent, à quelques miles près, dans le même peloton que nous, nous imposer à la place, leur chameau entêté. Ils ont peur qu’on les dépasse, et c’est le moins que l’on puisse penser.

Après plus d’un demi-siècle de recherches et d’études dans les pays occidentaux qui nous ont ouvert leurs universités pour le développement de notre langue , et que le monde arabe renfermé sur ses dogmes et son égo nous a radicalement fermé les siennes, les islamobaathistes nous proposent de tout détruire et de recommencer à zéro, évoquant toujours l’argument religieux de la langue sacrée qui, par ricochet, pousse les berbères à croire que la religion musulmane est l’ennemi numéro un de leur cause, voire de leur propre existence. S’il y’a une espèce d’algériens qui travaille contre l’Islam et la cohésion nationale, c’est bel et bien ces baathistes et intégristes de toutes les divisions, qui, action-réaction, sont derrière la création de tous les partis indépendantistes en Afrique du nord.

De coutume, le débat autour de la transcription de Tamazight a toujours tourné autour de 2 partisanships : les partisans du sentimental et de l’affectif ancestral qui optent pour le tifinagh, et ceux de l’efficacité, de la performance et du sens pratique qui lui préfèrent la transcription latine, et nous avons parallèlement à ces 2, le clan des idéologues, qui a toujours tenté de carrément l’étouffer pour un idéal antinational qui répond à une logique impériale au moment où se décomposent les empires au profit de la revendication identitaire qui impose avec force ce siècle comme celui des minorités. Le combat entre les 2 premiers, c’est un combat maison qui jouit de toute sa raison d’être. Si ces deux-là négocient en tout amour et sincérité le radeau ou la porteuse optimale à notre culture pour avancer et prospérer le mieux possible, le troisième, après avoir échoué dans son rôle de bourreau vient tenter de s’imposer en toutes arrogance et hypocrisie, en fardeau, avec ses bâtons tous azimut dans les roues de notre machine culturelle.

Depuis la fermeture de la chaire de berbère à la faculté d’Alger par le putschiste Boumediene qui s’est saoulé au baathisme jusqu’à faire perdre à l’Algérie son sens de l’histoire, les berbéristes algériens, désemparés, étaient réduits à l’errance devant leur culture ancestrale qui se meurt sous leurs yeux devant les assauts de la déferlante hilalienne des temps modernes que ne cessent de mener des éléments nocifs à notre évolution comme Djaballah et compagnie.

Fardeau contre radeau, c’est ce qui se joue aujourd’hui. Et revoilà, donc, Djaballah, djabou rebbi, comme d’hab, au moment le plus inopportun. Here we are again (nous revoilà encore), disait le président Reagan. C’est le genre de bonhomme tellement indécent et sans scrupules, qu’il est du genre à tirer sur votre mère avec toutes les balles qu’il possède et que si, par miracle elle échappe à la mort, il va venir à l’hôpital imposer aux médecins sa façon de la traiter, sous prétexte qu’il ne fait pas trop confiance aux médecins, qu’il l’aime tellement bien qu’il ne souhaite pas la voir mourir.

Après avoir échoué comme le bourreau de tamazight, salué l’exil ou l’incarcération de ses activistes désignés comme ennemis de la nation, il revient aujourd’hui avec sa diligence impromptue nous dicter notre façon de procéder avec la transcription de notre langue. Tellement il s’est illustré par son antipathie avérée à l’égard de notre cause, qu’aujourd’hui le seul fait de le voir ouvrir sa bouche sur la question déclenche en nous ce réflexe pavlovien qui met notre cerveau en position de non-recevoir. Il nous a rendus allergiques à lui, et ce n’est nullement pas par notre faute, mais par la sienne.

Il nous propose son alphabet qu’il appelle arabe alors qu’il est utilisé par plusieurs langues comme le kurde, le persan, l’ourdoue et le kashmiri. Les langues turques et celles de l’est africain comme le swahili et le somali l’ont abandonné pour l’alphabet latin. Les arabes n’avaient commencé à utiliser cet alphabet qu’à partir de l’an 512, alors que l’histoire reconnait avoir été utilisé par les phéniciens et les araméens depuis la haute antiquité.

Notre Yennayer, une fête païenne ? Et alors ? Nos ancêtres, aussi loin qu’ils se situent dans l’histoire, nous les corrigeons sans les haïr ou les maudire, comme nous corrigeront nos générations futures. Tel est le langage du droit d’aînesse et de la transcendance.

Il traite notre Yennayer de fête païenne, oubliant que les 3 grandes religions abrahamiques ont des influences païennes dans leurs croyances fondamentales. Ainsi le Dieu de l’Islam, Allah, est à l’origine une divinité païenne préislamique, comme le témoigne le père du prophète Mohammed qui est mort bien avant l’avènement de l’Islam, et qui s’appelait Abdullah (esclave d’Allah).

Durant la période préislamique, la Kaaba était un site sacré pour les différentes tribus bédouines de la région. Une fois par année lunaire, les tribus bédouines faisaient un pèlerinage à La Mecque. Elles y venaient faire des échanges commerciaux dans la ville et adorer leurs dieux païens dans la Kaaba, laissant de côté leurs querelles tribales, au moins le temps d’un pèlerinage. L’Islam, sans changer grand-chose aux traditions existantes des tribus bédouines, procèdera au remplacement de toutes ces idoles par Allah. Selon certains écrits, la pierre noire associée à la Kaaba était dédiée à Houbal, une divinité nabatéenne. On peut spéculer comme on veut sur l’origine de la Kaaba et de la pierre noire, mais leur passé païen demeure indiscutable.

De même dans le christianisme, le jour de Noël est à l’origine une fête païenne appelée dies natalis Solis invicti (jour de naissance du soleil invincible), tellement chère aux païens que les chrétiens aient dû l’adopter à la barbe de Jéhovah à titre de compromis pour apaiser la colère païenne et se faire accepter leur religion par les païens.

Concernant le récit biblique du déluge, il s’est avéré être un simple plagiat hébreu de l’épopée de Gilgamesh, un récit légendaire de l’ancienne Mésopotamie (Irak), relaté dans un texte qui date du 18eme siècle Av JC, et considéré comme le texte le plus ancien de l’humanité.

Notre Yennayer ne se rapporte, ni à un dogme, ni à un culte, ni à une idolâtrie, il se présente comme un jour d’action de grâce, un peu, à l’instar du Thanksgiving américain, qui donne l’occasion aux familles, indépendamment de leurs cultes, de se rassembler dans l’allégresse et la politesse autour d’un copieux festin pour adresser, à titre de reconnaissance, un remerciement au Créateur Universel pour les avoir gratifiés d’une bonne récolte. Ce n’est nullement un plagiat de l’Amérique car le nôtre nous renvoie selon les créateurs du calendrier berbère, à environ 3 dizaines de siècles avant la découverte de celle-ci.

Quant à la langue tamazight que n’arrêtent pas de moquer nos baathistes, elle n’y est pour rien, c’est à ses hommes que revient le blâme. Sa part de budget était de tout destinée à se faire maltraitée et incarcérée dans son propre espace par les différents envahisseurs de cette terre tant convoitée qu’est l’Afrique du nord. Sous la contrainte historique elle ne pouvait que se cacher pour ne pas mourir.

Mais à regarder les billions de dollars dépensés pour la promotion de la langue arabe par cette procession de dictatures et de monarchies arides, qui s’étend, contre le gré de l’histoire, de l’Océan Indien au Pacifique, la maigreur des résultats obtenus nous fait conclure que la fin était loin de justifier les moyens. Si l’anglais s’enrichit de plusieurs mots scientifiques par an et que le russe nous vient avec des termes comme cosmos, spoutnik, perestroïka et tokamak, au dictionnaire universel, la langue arabe, otage des illuminés en tout genre, n’a produit que des termes comme la roqia, la fitna,… et toute une panoplie de mots qui relèvent du traumatisme de l’humanité qui nous rappelle celui du peuple celte de l’antiquité qui vivait avec une peur bleue que le ciel allait lui tomber sur la tête.

Tu vois, monsieur Djaballah, produire du négatif à coups de milliards de dollars, c’est pire que de ne rien produire, incarcéré.

Alors, si Einstein qui se disait avoir moins de certitude sur le caractère infini de l’univers que sur celui de la bêtise humaine, que dira-t-il de l’indécence de Djaballah et de son absence de scrupules ?

