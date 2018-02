A mes chers compatriotes

Contribution de Azar N-Ath Qoudia

C’est drôle et dramatique en même temps, l’éléphant qui a peur d’une souris ! Quand la mort habite les vivants, elle déserte les morts. Il y a bien des secrets qui flottent dans les vierges pensées ; le tumulte et l’orgueil sont les vertèbres d’une arche bruissante, ils n’ont jamais navigué sur les fleuves du silence. C’est drôle et dramatique en même temps, l’éléphant qui a peur d’une souris ! Quand la mort habite les vivants, elle déserte les morts. Il y a bien des secrets qui flottent dans les vierges pensées ; le tumulte et l’orgueil sont les vertèbres d’une arche bruissante, ils n’ont jamais navigué sur les fleuves du silence.

Quand le silence s’écoule, tout prend place dans l’équilibre, au moindre chevauchement, la révolte surgit de l’instabilité, il n’y a rien de déjà pur, tout est à purifier! La morsure ne rappelle rien d’autre que nos propres dents ! Notre esprit est le seul désert où nous soyons toujours perdus. L’histoire doit repartir, se relancer d’une impulsion nouvelle, il faut que les générations à venir se recyclent dans les valeurs anciennes et s’arrachent aux nouveaux modes stériles qui réglementent la vie monotone du présent.

Je préfère vibrer dans l’errance, en toute liberté que de vivre ordonné sous tutelle d’un aliéné; je quitterai ce monde de brigands plutôt que d’être esclave, tandis que je suis né homme et donc libre… !!!Il faut avancer sans retenue dans cette transe d’épouvante où chaque halte est une invitation à la soumission.

L’unique étendard de la jeunesse est la résistance ; elle doit comprendre à tout prix que le politique est subterfuge ; tout comme la cocaïne, mutile, divise et tue. S’engager comme politique, c’est se soumettre aux politiciens. Il nous faut rassembler une croisade contre les dirigeants du dépotoir, ils sont sourds car ils n’entendent que le bruit des armes et le feu crépitant sous leurs châteaux de paille. Chaque peuple n’a d’existence que par un but, en tout temps et en tout lieu ; le nôtre est celui de la millénaire résistance.

Alors comment est-il possible que ces quelques moucherons puissent usurper notre vaste continent et souiller encore et encore ses parements divins! C’est folie que cette stérilité, terne d’hypotonique et insipide environnement, de désordre et confusion à la permanence des sirènes naufrageuses, et nous croyons en Dieu et nous tutoyons les rêves inimaginables de l’au-delà, incrédules que nous sommes!

Je récuse cette suffocante monotonie où les moindres efforts et gestes n’ont de valeur que profitable; je récuse ce mondialisme aveugle et sans répit. Dieu est grand, il est partout dans ce pays, il veille sur cette terre généreuse, il veille sur nous, mais aussi sur les scélérats, les brigands et les pilleurs depuis les siècles ; quant aux pauvres, ils ont faim, ils mendient, ils frappent aux portes et aux cœurs du monde, et sont repoussés sans fin : – Rebrousse ton chemin, toi dont le dieu est absent, quelque part occupé dans ses vastes cieux. – Va le rejoindre !

On tient à cette terre comme l’enfant s’accroche au sein de sa mère ; la couve de douceur, de tendresse et la serre très fort dans ses bras. Les miroirs n’ont rien à nous offrir sauf des tempêtes perpétuelles de sang et de chair humaine. J’adore octobre et j’implore novembre, pas parce que j’y suis né, pas pour la monotonie de l’automne ; parce qu’ils représentent les mois de l’espérance, la réserve de la résistance. Il n’y a pas d’autre soin à cette gangrène, que l’amputation forcée. Je vois, je sens puis je réfléchis, les circonstances ne me laissent guère le choix que de me raidir davantage ; mon ton s’assèche, mon regard se durcit au fil des ans…

On n’a que trop transigé, après tout, on n’a qu’une vie, jonchée d’échecs et de dégoût ; il est plus que jamais nécessaire que nos appels s’unissent pour arrêter cette tyrannie et, puisqu’on n’a rien à en attendre, n’ayons donc rien à lui devoir; ni la richesse, ni même l’opulence ne m’aideront à étancher ma soif, rien de rien ne saurait m’apporter l’apaisement ni m’épargner mes lourdes besognes.

J’éprouve le poids du fardeau et la tâche incommensurable affectée au si petit nombre de rescapés d’intellectuels ( hors des sentiers nauséabonds des politichiens). Mais pourquoi se taire puisque nous sommes encore en vie ? Sinon à quoi bon vivre si c’est pour végéter! Mieux vaut mourir que vivre pour laisser danser les hyènes sur nos cadavres décharnés !

Mais suis-je vraiment fait pour écrire et transmettre ? Je suspecte ma capacité à le faire, je crois plutôt être fait pour mener la guerre, vivre est un combat, mourir je ne saurais vous dire; ce que c’est, mais alors de quoi avons-nous peur ? On ne nous privera pas plus longtemps de notre liberté !

Repenser notre pays dans sa diversité et ses richesses et se débarrasser de ce mal unanime, de ces hordes qui nous rongent depuis déjà si longtemps. Je me suis donné à cette terre, corps et âme, en fidèle soldat, je me sacrifierai s’il le faut. Ce peuple est désaccoutumé de l’audace, de la foi , de la justice et de la liberté.

Qu’elles s’embrasent, qu’elle s’enflamment jusqu’au dernier tison de la tyrannie! Quand viendra enfin cette putain de bordille de révolte, jusqu’au bout de mon sacerdoce de montagnard face à l’injustice implacable et inouïe ? Face aux bourreaux habitués des salons et des ors qui souillent ce pays, de leurs couilles castrées et de leur citerne ventrale, je ne suis plus homme à vivre ça! Je suis un feu qui brûle ! Je retourne mes flammes pour épargner au peuple la chute dans les abysses et l’agonie de la soumission.

Le poète est le tambour qui empêche la nuit de s’établir, il est l’épicentre absolu des esprits triomphants. Les miasmes ne doivent parvenir à l’air libre du ciel ; ils doivent être confinés dans leurs pissotières hors des sentiers de lumières. Si le peuple doit mourir, la mort n’est rien devant l’honneur, d’en haut, viendra la lumière, happant nos derniers champs d’espérances… !!!………….

Azar N-Ath Quodia.