Tel prédicateur, telle disciple : Lalla Salhi, comme Hamadache naguère NOUVELLE FAUSSE POLÉMIQUE ET VÉRITABLE MANIPULATION

Voilà une énième sortie médiatique qui nous rappelle une autre: celle de l’imam Hamadèche qui, en 2014, lança une menace contre le journaliste-écrivain K. Daoud. Les observateurs avertis, qui connaissent ce théâtre d’ombre algérien, savent bien que cet islamiste est un agent de la SM-DRS, et que cet appel au meurtre une manipulation de ladite Police politique secrète. Donc, avec Lalla Salhi, il y a, là, une énième réédition ! D’emblée, on peut penser que les stratèges en chambre du Régime militaro-mafieux misent certainement sur la » réception »

Lalla Salhi, comme naguère Hamdache, Mezrag, El Para, Layada, etc. sont des Agents provocateurs, fabriqués, manipulés et instrumentalisés par la SM, puis le DRS. Et son parti n’est qu’une officine ou succursale de ladite Police politique secrète, comme les GIA, OJAL, GSPC, AQMI sont des organisations terroristes créées par la SM, puis utilisés par son successeur le DRS, pareillement à ses Milices armées, ses Escadrons de la mort, ses Troupes d’assaut…..dans le but de légitimer et justifier la « Guerre interne = Stratégie de la tension » (1991-2017) , autrement dite Guerre civile planifiée et menée par un « Cabinet noir » formé par un Groupe de Généraux ultras, faucons, éradicateurs »….

UNE ÉNIÈME MANIPULATION et GROSSIÈRE DIVERSION de la SM-DRS.

Il n’est pas exigé de sortir de Harvard ou d’Oxford pour le déceler vite fait : avec l’affaire Salhi-Tamazight, la SM-DRS fomente une énième manœuvre de diversion pour occuper et détourner la population. En lâchant cette salafiste et « agente provocatrice » fabriquée et manipulée par la SM, puis le DRS contre Tamazight, après avoir menacé Ferhat, la SM-DRS vise aussi à réveiller les vieux démons de l’éradication, le tout pour orchestrer le retour à « la case départ », celle de la logique de la bipolarisation « Généraux / Islamistes » ! Et le tour est joué !

D’ailleurs, on voit le même type d’acteurs et agitateurs extrémistes que les années 90, qui donnent leur caution morale en guise de justification et de légitimation du Régime militaro-mafieux au pouvoir. Et c’est l’éternel recommencement !

Il faut donc dénoncer fermement cette grossière manipulation, tout en condamnant les menaces et les intimidations de ces salafistes criminels et sanguinaires, majoritairement manipulés et instrumentalisés par le DRS.

L’INSTRUMENTALISATION DES EXTREMISTES ET DES FAUX-OPPOSANTS POUR CASSER TOUTE DYNAMIQUE UNITAIRE/UNIONISTE :