Naima Salhi-MAK: Points de Convergences

Contribution par Firman L

_ Qui est d’accord avec Naima Salhi? Sachant qu’elle est d’accord avec le MAK qui a déclaré au sujet de l’inexistence de la langue Tamazight: “Cette officialisation d’une langue OVNI dans une constitution torchon malmenée par un Etat dictature ne concerne pas les militants d’une Kabylie souveraine. Une Kabylie où Taqbaylit de nos ancêtres sera la seule et unique langue officielle.”

Lors de sa sortie médiatique, la députée Naîma Salhi a mis en garde contre le subterfuge qui se jouerait, selon elle, au niveau de l’Éducation nationale algérienne. Elle dit clairement que la langue que sa fille, apprend avec ses nombreuses petites camarades kabyles, car elle réside à Alger, n’est en réalité pas TAMAZIGHT mais du Kabyle. Elle appelle cela le dialecte kabyle “LAHDJA” et que les Kabyles appellent langue “TAMESLAYT”.

Dans un excès de colère, nous ne savons pas si c’est réel ou surjoué, elle dit: “Tamazight n’a pas de polices de caractères”. Les spécialistes en linguistique reconnaissent pourtant un mode d’écriture qui est le Tufinagh en plus des lettres Greco-latines, ou bien le Tamaamrite, en référence à M Mammeri, qui, le premier qui a codifié tout cela. depuis plus de 40 ans.

Et si nous en tenons qu’à cela, on doit dire que l’Anglais n’a pas de caractères non plus, ni l’Arabe, puisque cette langue emploie ceux des Araméens etc. Mais là où cette musulmane aurait fait mouche, c’est que la langue Tamazight n’existerait pas! Est-ce une réalité? Il y a, comme elle l’a bien précisé, des Langues et, Ferhat Mehenni ne la contredirait pas, différentes; appartenant aux différents peuples berbères d’Afrique du nord: “Chaouiya, qbayel, bni mzab, Twareg” lance-t-elle.

Elles les appellent dialectes (LAHADJAT). Elle est dans son rôle. Et elle ne contredit pas, en cela, le chef de file du MAK. Ce dernier dit depuis toujours dans ses discours et dans ses écrits: «… Tamazight n’existe plus qu’à travers les langues auxquelles elle a donné naissance : Taqbaylit, Tacawit, Tacenwit, Tatergit, Tarifit, Tacelhit. Tout comme le latin, qui n’est plus utilisé, a donné naissance au français, l’espagnol, l’italien etc. Et chacune de ces langues ne constitue pas un moyen unique de véhiculer une culture qui lui est propre.

En essayant de créer une langue amazighe (standard) à partir de toutes les langues d’origine amazighe, on produira une langue qu’aucun amazigh ne comprendra. Cela sera une langue artificielle, vidée de son âme. Une langue, ce ne sont pas que des injonctions, c’est aussi et surtout un fonds culturel cohérent. Ajoutée à cela, l’officialisation de Tamazight ne veut pas dire qu’on va pouvoir parler en kabyle à un policier, devant une administration ou toute autre institution algérienne. Taqbaylit n’est pas tamazight selon cette constitution.

Tamazight, encore une fois, est à créer…» Ferhat Mehenni a toujours expliqué que pour se défendre contre un État hégémonique qui voulait la disparition des Kabyles, ces derniers ont utilisé le concept amazigh, dans lequel ils ont tenté d’y mettre tous les Algériens, sans succès… Inconsciemment, ces Kabyles savaient que c’est la kabylité qu’ils défendaient et pas un vague concept, une ombre! Le temps a fait son travail. Les massacres du printemps noir ont obligé la Kabylies de se regarder dans la glace et de cesser de se mentir. La Kabylie était seule dans un combat qui l’opposait aux fameux “Djeish Chaab dhed leqbayel “. Et bien sûr “Dhed lihoud” aussi car les Kabyles avaient remplacé les Juifs dans le coeur des Algériens ! _

Donc, chers amis, voyez-vous une différence entre le constat que fait Salhi Naima et celui que Fait le fondateur du MAK Ferhat Mehenni? N’y a-ti-il pas de convergences? L’un ne confirmerait pas l’autre? Ferhat Mehenni ne confirme-t-il pas que le but final c’est le Kabyle à l’école même s’il ne désigne que la Kabylie? Et Naima Salhi, ne confirme-t-elle pas la place que les Kabyles ont dans son coeur, c’est-à-dire ceux des sionistes?

Si vous considérez que tout cela n’est pas clairement établi, permettez-moi néanmoins d’y voir certains indices qui plaident en ce sens. Voilà que se dessine sous vos yeux, chers amis, les véritables acteurs, les plus intéressants et les plus talentueux, ne serait-ce par leur franc parlé, au sein de ce territoire algérien qui les englobe encore. J’ai nommé Ferhat Mehenni et Naima Salhi.

De ce fait, tous les autres acteurs n’ont strictement aucun intérêt, ni aucune importance! Ce ne sont que des “modérés” des mièvres qui n’ont rien compris à la pièce. Ou alors ils ont mal appris les tirades. Si je devais les comparer, ce serait aux musulmans “modérés” qui, sans avoir lu les textes de l’islam, s’adonnent à la ruse que plus personne ne croit “l’islam est religion de paix”.

De la même façon que ces algérianistes nous chantent le risible triptyque “Islamité -Arabité -Amazighité” que le MAK et Naima Salhi, pas pour les mêmes raisons certes, envoient contre le mur. Naima Salhi ne devrait-elle pas plutôt cesser de frapper sur le MAK? Rejoindre ce mouvement ne serait pas sérieusement envisageable, même si la vie politique et la vie tout court nous réservent bien de coups de théâtre, mais ne devrait-elle pas d’y prêter plus attention?

Cette hypothèse pourrait paraître inconsciente, voire clownesque pour certains, ce qui serait compréhensible, en partie. Mais ce ne serait pas faire fi de ce que peuvent être les intérêts contradictoires en politique? Pourtant cela semble bien se maintenir! Le MAK n’appelle pas à instaurer Tamazight en Algérie, mais plutôt la langue Kabyle en Kabylie, uniquement. Ce qui devrait satisfaire pleinement cette députée de l’islam. C’est exactement la trame de son discours. Elle ne veut pas de la langue kabyle “ALMOFARNASA” et Le MAK ne veut pas d’une Tamazight que les Kabyles ne comprendraient pas. Et encore moins d’une langue Arabe, bien entendu. Le MAK est en dehors du débat sur l’officialisation de Tamazight en Algérie. Il ne s’intéresse pas au territoire nommé Algérie. Ferhat Mehenni parle de langue kabyle et il dit : “Le Kabyle n’a pas besoin d’une officialisation algérienne mais d’un État kabyle”.

Ainsi, les meilleurs alliés dans cette bataille identitaire et existentielle, ne seraient-ils pas la présidente d’un parti musulman et le mouvement indépendantiste kabyle? Comment peut-on balayer cela d’un revers de main sans jeter d’abord un oeil à la mouvance qui s’est levée contre la chef musulmane?

C’est le ventre mou de la société qui a tenté d’avaler Madame la députée. Ce sont les Kabyles algérianistes, à commencer par le chef de l’amazighité algérienne, Mr Ferrad, him self. Mais pas que lui! Le monde du sport, de la cuisine, de la chanson, des gandouras kabyles etc. Le monde des Yuotubeurs tel Que les Rafa, les Chawqi, et j’en passe, et ces derniers peuvent être considérés comme étant les durs du ventre mou. Ces gens-là sont tous anti MAK il n’y a qu’à consulter leurs vidéos.

La question qui se pose d’elle-même est, pourquoi ce ventre flasque qui englobe kabylophones comme arabophones? Serait-ce de peur d’un discours de Naima Salhi qui rejoindrait, dangereusement à leur goût, celui du MAK? Avant de vous laisser avec ce qu’à dit le MAK par le biais de son agence SIWEL le 07 janvier 16, une semaine après l’enterrement d’Hocine Aït Ahmed et qui rejoindrait le discours de Salhi Naima, je tenais à saluer ce qu’à dit Rafa, comme quoi les intérêts contradictoires sont d’une exigence, le Youtubeur algérois, à Naima Salhi: ” tu dis que ma fille allait à l’école qu’avec des Kabyles en majorité donc tu reconnais par toi-même qu’ils sont une majorité”. Ce qui confirme mon petit article publié, il y a quelques années, dans Les colonnes d’Hercule, où il s’agissait d’un engouement pour la langue kabyle à Alger. Article repris par la BRTV même s’il n’a pas fait plaisir aux villagistes(1)!

De ce fait, ne serait-il pas judicieux, qu’à la fin de ses mandats en tant que politique, Naima Salhi rentre chez elle et quitte Alger où elle a élu résidence ? Il y va de l’intérêt de sa fille car les Kabyles pullulent dans cette ville et entendre dire qu’une gamine a été égorgée pour des raisons linguistiques cela contribuerait à salir la réputation de notre ville qui l’a accueillie et par là même nous autres algérois. Nous lui disons que nous sommes autant attachés à Alger; qu’elle l’est à Constantine, ville juive par excellence. Nous le sommes-nous aussi à notre culture algéroise à notre accent, à nos méthodes de faire qui ne sont pas les siens.

Ceci est un grand extrait d’un Article, tel quel, de SIWEL, agence presse affilié au MAK : MAK, 7 raisons pour ne pas officialiser Tamazight. Aide à la compréhension avec des nuances !!(2)

1 – Une dictature arabo-berbero-baathiste est une insulte à Tamazight. L’officialisation de Tamazight a été le cheval de bataille de plusieurs générations de kabyles. Mais jamais cette revendication n’a été avancée sans d’autres revendications tout aussi fondamentales: la Laïcité, la Démocratie et les Droits de l’Homme.Quel amazigh (Homme libre) digne de ce nom peut se reconnaître dans une dictature arabo-berbero-baathiste? C’est une souillure pour Tamazight!

2 – On ne confie pas ce qu’on chérit à son pire ennemi. A travers l’officialisation de Tamazight, l’Etat Algérien s’engage à prendre en charge cette langue et créer les institutions qui vont la promouvoir. C’est le clan Bouteflika qui a préféré assassiner 128 jeunes kabyles en 2001 que d’officialiser Tamazight.C’est ce même clan Bouteflika qui s’engage à promouvoir cette même langue alors qu’il n’a envoyé aucun responsable, ni aucun gendarme en prison pour ces 128 assassinats.

Ce même clan Bouteflika qui était prêt à nous tuer il y a à peine 15 ans, vient, subitement, sans qu’aucune ligne n’ait bougé dans sa politique contre la Kabylie, d’officialiser Tamazight.Quel kabyle doté d’un minimum de lucidité peut croire en ce plan maléfique ?

3 – La constitution algérienne n’a de constitution que le nom, Bouteflika est gravement malade. La constitution algérienne, via son article 88, exige sa destitution. Au lieu de cela, on a vu tous les représentants de l’Etat algérien (et de sa constitution donc) se rassembler pour la réélection d’un président qui ne peut même pas aller aux toilettes tout seul.

Ces mêmes représentants qui lui ont permis de changer cette constitution pour lui permettre d’être élu plus de 2 fois, sont ces mêmes représentants qui viennent d’écrire dans cette même constitution torchon, dans un article Bis, que tamazight est une langue officielle. De qui se moque-t-on ?

4 – C’est une stratégie diplomatique contre l’Anavad, Le Gouvernement Provisoire Kabyle. L’Anavad, sillonne les pays afin d’internationaliser la cause kabyle. Il y arrive très bien.

Le Maroc, lors de la célébration du 70ème anniversaire de l’ONU, a défendu le droit du peuple kabyle à son autodétermination, après qu’un représentant algérien ait défendu le Polisario. Cette intervention du Maroc en faveur de la Kabylie a semé un vent de panique chez les Bouteflika.

En effet, l’Algérie a compris que si un ou deux autres pays se joignent au Maroc pour soutenir la Kabylie, cela accélérera en exponentiel l’avènement de l’indépendance du Pays Kabyle.

L’officialisation de Tamazight est un bouclier algérien contre les assauts des prôneurs des droits des peuples sur la scène internationale. Quiconque évoquera le droit du peuple kabyle à son autodétermination aura droit à un exposé algérien sur le respect des droits du peuple kabyle : Tamazight bénéficie d’une chaîne de télé, d’une intégration à l’école et maintenant d’une officialisation.

5 – C’est un énième missile anti-kabyle Tamazight bénéficie d’une chaine de télé, d’une intégration à l’école et maintenant d’une officialisation. Ça c’est sur le papier. Dans les faits la télévision en tamazight ne sert qu’à promouvoir, en kabyle et non en arabe uniquement, la dictature algérienne, et à prôner l’islamisme.

Que de plus dégradant à tamazight que de la proposer à l’école en 4ème langue, facultative et/ou sans coefficient ? Les élèves qui ont développé cette image dégradante et ennuyeuse de ce « cours de tamazight » vont-ils vouloir sortir dans la rue pour une quelconque revendication amazighe ?

Tamazight langue officielle va patauger dans d’interminables débats sur la transcription, la standardisation et ne sera ni prête ni acceptée par les peuples amazighs. Il y a même danger à ce que cela crée des désaccords profonds entre les peuples amazighs eux-mêmes dans le cas où ces derniers acceptent de jouer à ce jeu de création d’une langue commune.

Pendant ce temps, la nouvelle constitution a prévu le renforcement de l’arabisation des institutions et des universités, à travers la généralisation de la langue arabe aux domaines techniques et scientifiques. Le but étant que dans quelques mois le processus d’arabisation, initié il y a 54 ans, atteigne totalement ses objectifs.

6 – Il n’existe pas de langue amazigh, il faut la créer … Lors de la conférence de presse d’Ouyahia sur l’avant-projet de la constitution, il a dit lui-même que les langues kabyle, chaoui et touareg ne sont pas le Tamazight. « Tamazight, il faut la créer », a-t-il dit. Et il a raison. Tamazight n’existe plus qu’à travers les langues auxquelles elle a donné naissance : Taqbaylit, Tacawit, Tacenwit, Tatergit, Tarifit, Tacelhit. Tout comme le latin, qui n’est plus utilisé, a donné naissance au français, l’espagnol, l’italien etc. Et chacune de ces langues constitue un moyen unique de véhiculer une culture qui lui est propre.

Si on essaye de créer une langue amazighe (la fameuse standardisation) à partir de toutes les langues d’origine amazighe, on produira une langue qu’aucun amazigh ne comprendra. Et cela sera une langue superficielle et vidée de son âme. Car une langue ce ne sont pas que des injonctions, c’est aussi et surtout un fond culturel cohérent.

Ajouté à cela, l’officialisation de Tamazight ne veut pas dire qu’on va pouvoir parler en kabyle à un policier, devant une administration ou toute autre institution algérienne. Taqbaylit n’est pas tamazight selon cette constitution. Tamazight encore une fois est à créer …

7 – C’est une revendication de la 25ème heure. Pour toutes ces raisons et d’autres encore, la revendication « Tamazight langue officielle » est des plus ringardes en 2016. Ceux qui ont continué à revendiquer ce statut au 21ème siècle sont souvent animés par une nostalgie pour le mouvement 80. La jeunesse kabyle a quant à elle grandi dans le massacre de 2001 qui s’est terminé par un divorce consommé entre la Kabylie et l’Algérie.

Cette officialisation d’une langue OVNI dans une constitution torchon malmenée par un Etat dictature ne concerne pas les militants d’une Kabylie souveraine. Une Kabylie où Taqbaylit de nos ancêtres sera la seule et unique langue officielle. Taqbaylit, l’unique langue pour nos bonheurs et nos malheurs, nos rêves et nos aspirations. L’unique langue d’un Etat, constitué par des femmes et des hommes kabyles, qui seront les seuls capables de lui donner tout l’espace et tous les moyens nécessaires à son émancipation au quotidien.

Firman L

(1) Un Villagiste = la personne qui vit avec un excès du village, il a développé un sectarisme anti citadin, anti urbain, anti cité-métroppole dont les cultures sont sucpèctes, pour lui. Cela n’a rien à voir avec un Villageois qui est un habitant du village et il y a des villageois citadins et des citadins villageois. Feraoun, par exemple, en était un.

(2) renvoie à l’article de SIWEL “7 raisons d’être contre l’officialisation de Tamazight”

https://www.siwel.info/7-raisons-detre-contre-lofficialisation-de-tamazight_7480.html — This mail is sent via contact form on KabyleUniversel.com