LA LETTRE ET L’ESPRIT

Notre ami Rabah réagit, de façon zen, à l’article choquant du New York Post

Contribution de Rabah Chabane

Il s’appelle… mais qu’importe son nom ! En a-t-il jamais porté ? Il se lève chaque matin pour la prière de l’aube (quoique se lever ne soit pas le verbe approprié dans son cas), après une nuit passée en prières et incantations, sans plainte ni gémissement ; il ne rate ni ne diffère jamais une prière, toujours prompt à l’accomplir avec une assiduité inégalable dès l’appel du muezzin. Il s’appelle… mais qu’importe son nom ! En a-t-il jamais porté ? Il se lève chaque matin pour la prière de l’aube (quoique se lever ne soit pas le verbe approprié dans son cas), après une nuit passée en prières et incantations, sans plainte ni gémissement ; il ne rate ni ne diffère jamais une prière, toujours prompt à l’accomplir avec une assiduité inégalable dès l’appel du muezzin.

N’étant sujet ni aux émissions intestinales ni aux jouissances érotiques il est en état de pureté permanente qui le dispense des ablutions récurrentes. Quant à la direction de la Qibla qu’il nous arrive de perdre dès qu’on se trouve en un endroit inhabituel, elle ne lui pose aucun souci car, où qu’il se trouve, il a la faculté de s’orienter vers la Mecque sans tâtonnement, avec une précision toute mathématique.

Il a appris sans peine les soixante chapitres du saint Coran qu’il psalmodie allègrement à longueur de journées, de façon magistrale, jonglant avec les différentes et nombreuses écoles de récitation dont les subtilités d’aucune n’ont de secret pour lui. Point d’hésitation dans la voix, jamais d’omission ou de confusion ! Perfection dans la récitation mais aussi dans l’interprétation du Coran: il sait tout, le sens des versets, la chronologie et les circonstances de leur révélation, leur position dans le saint livre ainsi que toute l’arithmétique qui leur est associée…

Et comme la connaissance du Coran sans celle du hadith serait imparfaite, il a mémorisé les “deux véridiques” de Mouslim et de Boukhari et toute une encyclopédie d’ouvrages de référence, mémorisés à la lettre et à la virgule près, sans négliger la rébarbative chaîne de transmission qui, à elle seule, découragerait les plus déterminés. Il jeûne aussi, et pour jeûner il jeûne comme pas un! Abstinence scrupuleusement observée que, ni la faim, ni la soif, ni aucun autre besoin physiologique ne vienne perturber.

Quand d’autres sont aux prises avec les crampes d’estomac, qu’ils cherchent dans l’air quelque fraîcheur de quoi humidifier leurs lèvres gerçurées par la déshydratation, qu’ils sentent leurs forces décliner, leur vue se brouiller par l’hypoglycémie le soir venant, lui, toujours égal à lui-même, frais et dispos comme à son habitude, vaque stoïquement à ses occupations sans la moindre trace de fatigue ou de souffrance.

Rien à dire, il est fort, très fort même. Mais ce n’est pas tout. Jamais depuis qu’il a vu le jour, et probablement pour toujours, il n’a enfreint aux recommandations de Dieu, ni de ses prophètes. Se tenant à bonne distance de tout ce qui est décrété illicite, il ne s’est jamais rendu coupable de mensonge, ni de vol, ni de jalousie, ni de médisance, ni… Là où plus d’un se laisserait aller à quelque faiblesse, qu’il céderait à quelque rêverie infantile ou à quelque tentation incontrôlée, lui imperturbable, infaillible, froid comme un glaçon, ne laisse prise ni au rêve, ni aux incitations perverses d’Iblis, ni au moindre miaulement de ses ressorts intimes…

Voilà quelqu’un, êtes-vous peut-être en train de vous dire, qu’il ne serait pas bon d’avoir pour concurrent quand il s’agira de prétendre au paradis. Car s’il n’y a de place que pour un seul individu, c’est forcément à lui qu’elle échoira, pensez-vous.

Personne ne peut prédire qui comptera parmi les heureux élus, mais soyez assurés que vous n’aurez pas à craindre la concurrence de notre invraisemblable bonhomme, car Dieu n’a pas créé le paradis pour les robots et autres automates ! Le paradis est réservé aux êtres de chaire et de sang, des êtres fragiles et sensibles. Il est créé pour des êtres prisonniers de leur nature biologique, dont les besoins physiologiques sont impérieux, dont les pouvoirs physiques et intellectuels sont limités et fluctuants, dont l’âme profonde est imprévisible et difficile à apprivoiser.

Malgré leur divine perfection, vos organes les plus nobles, les cellules spécialisées de votre corps, sa chimie complexe, ses réseaux et ses systèmes ne peuvent rivaliser avec les vulgaires composants constitutifs d’un homme-machine, un assemblage de pièces inertes, de transistors, d’amplificateurs, de circuits intégrés, et le tout assujetti à un programme informatique.

Quand l’âge, le sexe, la météo, le cycle circadien, l’environnement, tout agit sur votre être, en détermine l’évolution et finit par en user tous les ressorts, ceux du robot n’en ressentent rien. Vous avez faim, vous avez mal, vous avez peur, vous doutez, vous oubliez, vous espérez, vous rêvez: vous êtes des êtres humains, pas des robots, et c’est pour cette raison que vous êtes éligibles au paradis.

Le robot réagit machinalement aux injonctions de boucles et procédures préprogrammées, il puise ses performances d’une mémoire artificielle quasi-illimitée, de processeurs rapides et puissants mais aveugles et insensibles, tandis que vous agissez selon votre libre arbitre, guidés par votre conscience et mus par des motivations que vous cultivez à votre guise. La compassion, l’amour, l’empathie, la gratitude, l’humilité sont votre force, votre choix, votre voie.

Le robot n’a pas d’états d’âme, n’a pas d’âme tout court! Il a beau faire étalage de performances inouïes, l’Éden ne lui est pas destiné. L’Éden est réservé aux âmes bonnes sans vanité, charitables sans arrogance, humbles et clémentes, magnanimes, qui s’égarent par moments dans la tourmente d’ici-bas mais retrouvent invariablement le droit chemin, qui peuvent parfois chuter jusqu’à effleurer la bête mais se ressaisissent aussitôt et rebondissent pour s’élever et rejoindre l’ange, qui s’extirpent vaillamment des griffes du mal qui les courtise de près pour s’offrir au bien éternel.

” Par ma magnificence et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu’ils se repentent !”, répond Dieu à Satan qui promet de tout mettre en œuvre pour dérouter les hommes. Il faut tout de même reconnaître qu’il a réussi à en égarer plus d’un. Ceux qui passent leur vie à imiter notre ami le robot en font sans doute partie; leur excentricité et leurs automatismes obsessionnels, la technicité qu’ils s’échinent à mettre dans l’acte pourtant purement spirituel d’adoration, la représentation épouvantable qu’ils se font de leur créateur renseignent d’une conception étriquée de la religion.

Le crâne bourré de chimères, imbus d’interprétations farfelues, la cervelle encombrée de récits rocambolesques où le mythe se la dispute à la superstition, ils se voient jugés et rétribués en fonction de paramètres techniques qui se déclinent en quantité, en nombre, en cordonnées géométriques dans l’espace et le temps, comme si l’amour se mesurait en poids, ou la sincérité en volume.

Satan doit être fort aise et comblé de satisfaction de voir l’intérêt démesuré que certains portent aux détails du rituel des ablutions, par exemple, tandis qu’ils peinent à expurger leur cœur de la haine et de l’égoïsme. Le propre de l’homme est de tendre inlassablement vers la perfection en étant persuadé qu’elle lui est inaccessible, celle-ci étant l’attribut de Dieu seul. Les fils et filles d’Adam que nous sommes tous, indépendamment de notre confession, nous ne pouvons aspirer qu’à dompter autant que faire se peut nos viles instincts, résister de notre mieux aux pulsions maléfiques qui tiraillent nos profondeurs bestiales, éduquer notre égo démesuré et avide, tempérer nos convoitises insatiables, modérer nos mœurs et nos tempéraments, assagir nos passions, canaliser notre énergie en la mettant au service du bien.

Quiconque a la prétention d’atteindre la perfection, au sens d’infaillibilité, fait preuve de peu d’humilité et se met de facto en contradiction avec les desseins de Dieu qui, s’il l’avait voulu, nous aurait créés infaillibles. Tout son mérite, l’homme le doit à son libre arbitre. Observer, comprendre, évaluer et décider en toute liberté de croire ou de mécroire, de se soumettre ou de se rebeller, d’emprunter telle voie ou la voie opposée. Il est étrange que l’on continue à contester ce principe de liberté de conscience que le Coran reconnaît sans ambiguïté : “que celui qui veut croire croie, et qui veut mécroire mécroit!”.

Néanmoins, le libre arbitre, la liberté tout court, vont de paire avec la responsabilité, ce sont deux faces de la même médaille ; autant la première est consacrée, autant l’accent est mis sur la seconde. Quand la sincérité, le discernement, “la bonne foi”, sont à la base d’une démarche, d’une quête spirituelle, on ne peut qu’en respecter l’aboutissement. Tant mieux si elle aboutit à la foi éclairée, la foi en l’amour de Dieu, en son infinie bonté, en sa magnanimité absolue.

Si au bout de la quête persiste le doute, l’incertitude est souvent voisine de la sagesse, car cette dernière est dans la recherche de la vérité, elle cède la place à l’arrogance et à la prétention dès qu’on croit l’avoir trouvée. En définitive, croire ou mécroire n’est pas et ne peut pas être un choix prémédité, mais l’aboutissement d’un processus intellectuel évolutif, la maturation intime de perceptions d’abord confuses, imprécises et parfois antagoniques, puis la décantation s’opère progressivement, les zones d’ombre rétrécissent, la scène s’éclaircit petit a petit et, à un moment de la vie, une étincelle jaillit, un déclic se déclenche et tout bascule, dans un sens ou dans l’autre.

Louer la croyance ou blâmer l’incroyance n’a de ce fait aucun sens. Par contre, il est légitime de regarder avec suspicion et défiance au rapport conflictuel que d’aucuns entretiennent avec la religion, qui se manifeste souvent par le rejet ostentatoire de toute spiritualité, la négation de Dieu par dépit, par provocation ou en réponse à un environnement intellectuel pollué d’idées simplistes, de raccourcis confortables, de matérialisme rassurant.

Pour qualifier le tempérament outrancier de quelqu’un, autrefois nos grand-mères usaient d’une expression à la limite blasphématoire : “il (elle) somme Dieu de descendre pour monter lui prendre sa place !”. Rien que cela: se substituer au dieu des cieux et de la terre.

Mais ce n’était qu’une allégorie innocente dans la bouche de nos parentes, un raccourci commode pour vous dire le caractère épouvantable de quelqu’un. Cela se passait dans les réunions de femmes, à la fontaine ou au hasard d’une rencontre, l’Internet et ses réseaux sociaux n’étaient pas encore nés, la télévision n’avait pas encore envahi les foyers, et Dieu n’était pas encore l’ennemi à abattre, même si dans la représentation symbolique des humbles gens, les énergumènes pouvaient prétendre le détrôner.

Autres temps, autres mœurs. Désormais ce ne sont plus les méchants qui zyeutent vers le ciel avec le dessein inavoué d’en chasser l’énigmatique locataire, mais les intellectuels, ou du moins ceux qui se font passer pour tels. Car pour mériter le statut d’intellectuel, il faut maintenant se débarrasser de Dieu, le dégommer définitivement, le tourner en dérision, le réduire à une création de l’imagination, un refuge pour les faibles, les incapables, les fatalistes.

Fi donc de cet inquisiteur, de cet empêcheur de s’amuser en rond ! Voilà le langage et le ton qui seront les vôtres si vous tenez à faire partie de la société bien pensante, et qui vous mettront infailliblement du bon côté du manche, à l’abri de tout reproche et tout près des distributeurs de bons points dont vous aurez besoin si vous êtes tentés par quelque distinction. Car la sagacité et le mérite se mesurent désormais à l’aune de l’insolence, gardez-vous de vous attarder parmi les ringards pathétiquement accrochés aux haillons d’un dieu finissant…

Quand un fanatique, armé d’un marteau, s’attaque à la féminité de la statue d’Aïn Fouara, d’autres illuminés, avec une égale hargne, partent à l’assaut de Dieu. Tandis que la statue est un totem jugé haram par les fanatiques religieux, Dieu est un totem aux yeux de ces intellos paresseux, un totem encombrant et dédaigneux qui, contrairement à la belle d’Aïn Fouara qui étale impudiquement ses atours, ne consent même pas à leur adresser un petit signe d’exaspération.

L’univers est pourtant un livre ouvert qui ne demande qu’à être feuilleté pour, sinon croire, du moins remettre en question ses aprioris et s’interroger sur le mystère de la vie. S’il n’y a aucun mérite à croire béatement sans asseoir sa foi sur des convictions acquises à force de profondes méditations, il n’y a, non plus, aucune gloire à ironiser sur la piété d’autrui, ni à rejeter avec suffisance et désinvolture ce que d’autres considèrent comme une évidence sans qu’ils soient forcément débiles.

Personne ne pouvant prétendre détenir la vérité absolue, à peine pouvons-nous aspirer à nous en rapprocher par la sagesse et l’humilité, en tâchant d’interpréter au mieux le peu de science que nos sens nous permettent de percevoir. N’était cet esprit qui habite son corps, le boucher serait l’égal de la carcasse de mouton qu’il débite : un tas de viande.

Rabah Chabane