NON, LA FEMME N’EST PAS L’ÉGALE DE L’HOMME !

Contribution de Rabah Chabane

Rien de mieux comme introduction au sujet de la femme que cet extrait d’un chef-d’œuvre du regretté Chérif Kheddam, une chanson que l’on ne peut écouter sans que les larmes n’inondent les yeux. C’est aussi une façon de rendre hommage et au grand artiste qu’il fut et aux femmes dont il a vanté les qualités partout dans son riche répertoire. En voici le refrain:

“Achλal d abridh Ay sligh

I yemma thenna-d annagh

A-mmi ur thesεidh Ay tchigh

Deg idmaren ak-th id fkagh.

Oula d akerfa our therwigh

Amek ara-k id smoghragh?..”

En voici la traduction :

“Combien de fois ai-je entendu

Ma mère me dire: vois-tu,

mon fils, je n’ai guère trouvé à manger

De quoi pouvoir te donner le sein,

Pas même de son je ne suis rassasiée,

Comment arriverai-je à te faire grandir ?..”

La suite de l’histoire est tout aussi émouvante; Elle peint les privations et le quotidien difficile des humbles gens, des veuves et des orphelins, et, n’était mon souci de m’en tenir au sujet de cette chronique, je vous aurais livré la chanson dans son intégralité.

Cependant, le choix de cette introduction n’est pas fortuit ; elle résume la condition de la femme algérienne en général, rurale et kabyle en particulier, durant la colonisation, mais aussi au lendemain de l’indépendance. C’est de cette dernière époque que je tenterai de témoigner dans cette modeste contribution.

L’indigence étant partagée par l’écrasante majorité des foyers, le sort et le quotidien de la femme sont déterminés par son rang et son statut matrimonial ainsi qu’à son rôle dans la cellule familiale. Sa situation évolue par conséquent, étape après étape, suivant un parcours quasi immuable. De fille elle devient épouse et bru, ensuite si elle a de la chance, elle cumule les qualités d’épouse, de bru et de mère, avant d’accéder au rang suprême de grand-mère et belle mère si aucun aléa malheureux ne vient contrarier son ascension, tel que le divorce, le décès ou l’infertilité.

La naissance d’une fille dans un foyer n’était guère vécue comme un heureux événement. Si, malgré tout, l’on entoure la parturiente d’un minimum de soins et d’égards, on a du mal à dissimuler sa déception : on attendait un garçon ! Non pas tant par misogynie, mais parce qu’un garçon promet deux bras vigoureux pour soutenir ses parents et défendre l’honneur de la famille, tandis qu’une fille représente une charge sans contrepartie, un investissement sans retour en quelque sorte, voire une menace potentielle à cet honneur.

Toute petite, elle a beau jouir de l’amour sincère de ses parents au même titre que le garçon, sinon davantage, au fur et à mesure qu’elle grandit, ses frères, quand elle en a, prennent progressivement avantage sur elle. Aller à l’école étant déjà une entreprise périlleuse même pour les mâles, au vu des conditions matérielles de l’époque, la scolarisation de la fille est plus problématique et la plupart des parents n’y songent guère. La fille est destinée au mieux à assister sa mère à la maison, au pire à devenir bergère. Pendant que nous, les garçons, nous crapahutions par monts et par vaux pour nous rendre à l’école, nous croisions souvent de petites gamines, pieds nus, vêtues de presque rien, courir derrière les chèvres.

Dès les premiers signes de puberté elles ne sortent plus qu’occasionnellement; ce sont désormais de futures mariées, elles passeront leur adolescence auprès de leur maman à se préparer au rôle d’épouse qui ne tardera pas à leur être imposé sitôt que se présentera un prétendant. D’abord la jeune fille doit s’imprégner des devoirs qui l’attendent vis-à-vis des membres de sa prochaine nouvelle famille, ensuite elle doit acquérir un maximum de compétences qui la qualifieront au rôle de ménagère et lui assureront le respect de ses beaux parents. Pour faire l’éloge d’une femme ne dit-on pas qu’elle a un métier à chaque doigt ? La cuisine, la poterie, le tissage, la couture, chaque apprentissage est un atout pour négocier un bon mariage à sa fille et la valoriser aux yeux de ses beaux parents.

En matière de mariage l’avis de la fille comme celui du garçon n’est que pure formalité. Les parents décident souverainement et choisissent d’autorité la fille à marier à leur fils. La fille sommairement consultée s’en remet en général au jugement de ses parents. Quand il arrive qu’elle conteste leur décision, parce qu’elle considère qu’elle mérite mieux que son prétendant ou qu’elle soupire secrètement à quelque autre prince charmant, ou encore qu’elle n’est pas pressée de quitter le foyer paternel, souvent cela finit par un drame. Ou on fait fi de son avis et on la marie malgré elle comme convenu entre parents, ou, à ses risques et périls, elle se rebelle et résiste jusqu’au bout.

Passé le faste des cérémonies de mariage, la lune de miel ne s’éternise guère; la mariée, souvent à la fleur de l’âge, entre de plain pied dans un univers encore inconnu et incertain. Elle doit maintenant séduire, prouver sa bonne éducation, étaler toutes ses compétences et prier Dieu qu’elle tombe enceinte rapidement. L’infécondité est synonyme d’échec redoutable. Elle conduit souvent au divorce ou à la bigamie; rares sont les couples qui persistent sans enfants. Par contre, même si cela n’est pas une garantie absolue à la pérennité du mariage, la venue des enfants en renforce considérablement les liens.

Cependant, être maman ne procure pas que du bonheur, cela représente aussi une lourde responsabilité car il s’agit à présent d’élever les enfants, subvenir à leurs besoins, les éduquer. Quand le papa est présent, le fardeau est partagé plus ou moins équitablement, mais le plus souvent le père doit partir travailler loin, parfois outre-mer, ou décède prématurément, laissant de nombreux enfants en bas âge à la charge de la mère. Le revenu du ménage, quand revenu il y a, étant sans commune mesure avec ses besoins, l’essentiel de sa subsistance est tiré du terroir.

Ainsi, les ménagères s’astreignent-elles à cultiver leur potager, s’occuper de leurs champs, entretenir du bétail et disposer d’une basse-cour. Selon les saisons, elles vont cueillir les olives et en faire de l’huile, ou les figues qu’elles mettent à sécher, ramasser le fourrage pour les animaux, le bois sec pour le fourneau. Bref, leur vie n’est pas de tout repos. Il n’est pas rare que vous voyiez une femme enceinte, portant un enfant sur le dos tandis qu’un autre est accroché à ses jupes, arracher les mauvaises herbes tout en irriguant sa plantation et en gardant un oeil sur la vache ou la chèvre qui paissent à côté…

Même sans instruction scolaire, la femme de l’époque était pétrie de nobles valeurs traditionnelles et portait en son sein cette flamme inextinguible d’humanisme. Ses droits étaient-ils ignorés, elle s’armait de courage, de patience, de persévérance. Douée d’un grand sens du sacrifice, toute dévouée aux siens, elle se prive pour nourrir et faire grandir ses enfants, s’expose et subit stoïquement toutes sortes d’humiliations et de violences pour les protéger, parfois au péril de sa vie, souvent contre sa fierté, mais toujours dans la dignité et l’abnégation.

Elle nous a allaités pendant qu’elle avait faim, nous a réchauffés quand elle avait froid, nous a essuyé les larmes alors qu’elle refoulait les siennes, nous a prodigué l’amour tandis qu’elle dissimulait les bleus de son âme et de son corps… Non, la femme n’est pas l’égale de l’homme !

Rabah Chabane