“Le Coran de Jefferson”

Quand Christophe Colomb s'est vu octroyer en 1492 le financement de son expédition pour le Nouveau Monde par les monarques d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de la Castille, il avait de la peine à recruter son équipage parmi les hommes libres. Il eut alors l'idée de recruter des volontaires au sein de la population carcérale, en échange, ils auront leur liberté au cas où l'expédition réussisse. A l'arrivée de l'expédition en Amérique on avait dénombré 6 juifs et un certain nombre de musulmans. Pour certains, Ils faisaient partie des rebelles à l'inquisition espagnole, incarcérés pour avoir refusé la conversion au catholicisme.

C’était donc le premier contact, via les incarcérés andalous, du Nouveau Monde avec la religion musulmane. Mais voir le coran figurer dans la bibliothèque du Congress, n’était pas l’apanage d’un quelconque dévot ou intégriste, mais plutôt d’un intellectuel, grand consommateur de lecture qui a toujours été sceptique vis-à-vis de l’aptitude de la religion à engendrer une harmonie sociale, surtout quand elle commence à occuper un espace qui n’est pas le sien : l’espace politique. Cet homme c’est celui qui deviendra le 3eme président des Etats-Unis d’Amérique : Thomas Jefferson.

Sa jeune patrie allait être une théocratie puritaine en devenir telle que l’avaient rêvée les Pères Pèlerins qui ont fui au tout début de la colonisation de l’Amérique, la persécution religieuse en Grande Bretagne pour venir instaurer dans le Nouveau Monde une république qui leur convenait, c’est-à-dire, une république qui persécutait beaucoup plus que celle qu’ils avaient laissée dans leur pays d’origine.

En tant qu’avocat, Jefferson, entre 1776 et 1779, avait produit une centaine de pièces législatives, mais sa formidable victoire c’était d’être parvenu à imposer la législation 82 qui sépare le politique du religieux à la barbe des chrétiens qui ont tout fait pour maintenir dans la constitution de Virginie le statut du christianisme comme religion d’état. Cette législation 82, Jefferson la considérait tellement comme le plus grand accomplissement de sa vie, qu’il l’aura même inscrite quelque part sur sa tombe. Cela c’était passé vers 1776, ce qui le fait rentrer dans l’histoire comme le premier intellectuel à avoir imposer à sa nation le concept laïc de la séparation du politique et du religieux.

Lors des guerres napoléoniennes, 1813-1815, voyant la Grande Bretagne occupée à combattre les forces de Napoléon, les partisans de la guerre en Amérique, appelés les Hawks (faucons), ont fait pression sur le président James Madison d’aller occuper le Canada qui appartenait à la Grande Bretagne. En 1812, les hostilités démarrent et, en 1813, les américains iront mettre le feu aux bâtiments de l’assemblée législative à Toronto. En 1814, la Grande Bretagne allégée par le déclin de la guerre en Europe, envoie sa puissante flotte aux Etats-Unis, libère les terres conquises par les Yankees et vient en représailles mettre le feu à la maison blanche, le Capitol et la librairie du Congress.

Si la Maison Blanche et le Capitol n’étaient que des édifices qu’on pouvait aisément reconstruire, la bibliothèque du congrès était partie en fumée de façon irremplaçable, brulée jusqu’au moindre livre. Et parmi les plus affectés par cet effacement d’un tel stockage intellectuel, il y avait Thomas Jefferson, alors en retraite à Monticello, après avoir servi de 1801 à 1809 comme le 3eme président des Etats-Unis après Georges Washington et John Adams. Jefferson s’engagea dans la reconstruction de la Librairie du congrès et, comme il avait la plus grande collection de livres de tous les Etats-Unis, forte de plus de 6500 livres, il l’offrit à la Libraire du congress pour gage de redémarrage.

Aujourd’hui cette même librairie qui se trouve à un pâté de maison du Capitol, siège du Congress, s’impose comme la plus grande librairie du monde avec plus de 160 millions de livres, en plus des manuscrits, des cartes, des enregistrements etc…

Jefferson est considéré comme le fondateur du parti démocrate à l’opposée d’ Alexander Hamilton qui était le père du parti républicain, il avait une grande admiration pour le Siècle des Lumières et la révolution française qui était en gestation anarchique, entre les mains du peuple, comme si pour Jefferson, les situations chaotiques aboutissent, à la longue, aux états les plus stables et à donner les plus belles choses, tandis que les systèmes déterministes et, dès le départ organisés, ne doivent leur déterminisme et leur organisation, le plus souvent, qu’ à un tempérament docile soumis à une volonté tyrannique où le culte de la personnalité fait se comporter les peuples sous l’emprise idéologique de façon instinctuelle à la manière d’un essaim d’abeilles où tous les éléments de la ruche suivent la reine selon des mécanismes inintelligibles dictés, en gros, par la seule force de l’instinct.

Jefferson avait comme objectif de soustraire, en partie, sa nation au carcan national pour la prolonger vers l’universalité, de ce fait il réservait un grand intérêt pour le savoir exotique et voulait asseoir sa jeune nation sur un cocktail d’expériences humaines et de pensées, tiré de la synthèse de ce que le cerveau humain a secrété à travers les peuples de la planète, et non sur la restriction à un quelconque réfèrent ancestral ou d’un quelconque salaf. Ayant une bonne maîtrise de la langue de Voltaire, et le seul des pères fondateurs de l’Amérique (the framers) à avoir une connaissance basique de la langue arabe, il devint le promoteur du département des langues orientales au collège William & Mary. Ironie de l’histoire, il est le premier élément de l’Amérique officielle à introduire le Coran dans la librairie du Congress et, aussi, le premier à aller plus tard, confronter les radicalistes musulmans, en Hautes Mers.

En 1786, après l’indépendance de l’Amérique, Jefferson fut désigné à servir comme ministre en France, se rendant d’une capitale à l’autre pour sécuriser les agréments commerciaux. L’un des plus gros problèmes qu’il avait à affronter était la montée en puissance des nations barbaresques nord africaines qui finançaient graduellement la piraterie à l’assaut des biens de l’Europe et de l’Amérique confisquant des navires entiers, corps et biens, et soumettant leur équipage à l’esclavage, via la vente aux enchères sur les côtes méditerranéennes, ou, les libérant pour leur pays d’origine, moyennant de faramineuses rançons. Celles concernant les américains étaient graduellement grandes jusqu’à atteindre, à un moment donné le 1/6 du budget de l’Amérique.

Jefferson, en se rendant, un jour, à Londres, avec son compatriote John Adams, tous les 2, ils rencontrent l’ambassadeur de Tripoli du non de Hadj Abderrahmane. Amicalement, ils l’approchent pour tenter de négocier avec lui un deal qui fera cesser la piraterie tripolitaine sur les navires américains. La très jeune Amérique était prête à faire autant de concessions que possible pour éviter de s’engager dans une guerre aussi lointaine.

A leur grand étonnement, les 2 diplomates américains reçoivent de Abderrahmane une foudroyante réponse à travers laquelle il leur fait savoir que cette guerre qui existe entre sa nation et la leur est basée sur les lois de son prophète, la capture des bateaux américains et de leurs équipages rentre dans la logique d’une guerre sainte et juste qui leur est dictée par le coran. Que toutes les nations qui opposent cette divine autorité sont de facto pècheresses et qu’il est du devoir du musulman de les combattre de toutes ses forces et de faire de leurs prisonniers des esclaves. Il est écrit dans leur Coran, avançait-il, que toutes les nations qui ne reconnaissent pas le Prophète sont des pécheurs que les fidèles ont le droit et le devoir de piller et d’asservir, et que tout musulman tué dans cette guerre, lui sera assuré le paradis.

Il a également dit que la tradition veuille que le pirate musulman qui soit le premier à monter à bord d’un navire ennemi aura un esclave en plus de la part du butin qui lui revient. Et en sautant dans le navire ennemi, chaque marin doit tenir un poignard dans chaque main et un troisième dans sa bouche, ce qui, d’habitude, frappe tellement l’ennemi qu’il reste désarmé de peur.

Assommé par la violence de tels propos, Jefferson, en rentrant chez lui, en Virginie, ira consulter les 2 volumes du coran pour vérifier les dires de cet ambassadeur libyen. La sourate 9 verset 29, sourate 33 versets 26 et 27, et la sourate 47 verset 4, pour ne citer que celles-là, les lui confirmeront.

Sourate 9 At-Tawba (le repentir) verset 29

[9.29] Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, après s’être humiliés.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُه ُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد ٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Sourate 33: El Ahzab (les Croisés), versets 26 et 27

Et Il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du Livre qui les avaient soutenus [les coalisés], et Il a jeté l’effroi dans leurs cœurs ; un groupe d’entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers. (26)

26 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا

Et Il vous a fait hériter leur terre, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous n’aviez point foulée. Et Allah est Omnipotent.(27)

27 وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

Sourate 47: Muhammad, verset 4

Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru, frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre eux, mais c’est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d’Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions(4).

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍۢ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ

Sans, probablement, aller plus loin dans sa lecture du coran, Jefferson se confirme que toutes les religions se rejoignent dans leur incapacité à aimer l’autre, c’est pour cela qu’elles désignent avec une haine sacrée le paradis pour les fidèles et l’enfer pour autrui. Il le remet à sa place dans les étalages de la librairie comme preuve supplémentaire de ce que fera le religieux si jamais il se dote d’un pouvoir politique. Sans cette législation 82, les musulmans qui viendront habiter cette terre vierge seront persécutés par les chrétiens et persécuteront ces mêmes chrétiens si jamais un jour ils deviendront majoritaires ; ça se passe comme ça dans la religion et pas autrement.

Mais, comme en 1812 l’Amérique s’affaiblit du fait de sa guerre contre la Grande Bretagne, les pays barbaresques saisissent l’occasion et reprennent leur pillage sur la marine américaine. Les américains, sous le président James Madison, désignent sous le commandement de Stephen Decatur, une flotte composée de 9 frégates à l’assaut de la régence d’Alger. Une frégate américaine capture le vaisseau-amiral algérien, Messaouda ou Meshuda, tuant, dans la bataille du Cap Gata, le corsaire Hamidou ben Ali ou Rais Hamidou, un Kabyle de la régence d’Alger, dont le père était un tailleur originaire des Issers.

Les américains, quelques moments plus tard, capturent le brick algérien l’Estudio, dans la bataille de Cap Palos et, de là, continuent sans résistance leur chemin vers Alger où le commandant de l’escadron américain, Stephen Decatur, forcera le Dey d’Alger à signer un traité de non-agression avec l’Amérique. En 1930 la France occupe la Régence d’Alger ; en 1881, Tunis ; et en 1911, les italiens occupent la régence de Tripoli, ce qui mettra définitivement fin au règne des corsaires en Méditerranée occidentale.

Mon corsaire fit du butin (Qorsani ghanem) , il apporta de belles chrétiennes du territoire de Malte, encore vierges et pures comme des diamants (djab 3aldjete khwass mine houze Malta, el koul 3azbate selmou ka yakoutete).Sur l’ordre de Dieu de Tarifa il mit à la voile alors que les gens dormaient. Il aperçut les vieilles murailles de Malte ; des voiles furent carguées. La nuit était sombre et le ciel couvert. L’équipage pointa les canons pour la lutte. Nous préparâmes pour le combat les marins valeureux. Les Chrétiens se soumirent ; ils apportèrent un présent composé de filles nombreuses. Ils reconnurent leur défaite, se rendirent et nous capturâmes les belles filles (Traduction par Louis Brunot).

Bien Sûr, les populations chrétiennes européennes accueillirent au 16e et 17e siècles, presque avec les mêmes louanges, leurs conquérants revenus des Amériques avec des cargaisons d’or et d’argent pillées aux indiens après de terribles carnages.

En lisant le coran, Jefferson découvre que comme dans le cas du catholicisme, la religion musulmane n’a jamais été reformée. Qu’il y’avait matière à haïr dans le coran, et les sceptiques ainsi que les fidèles à d’autres religions sont de facto infidèles à l’Islam, donc exclus du royaume d’Allah. Toute contradiction ou scepticisme à l’égard d’une religion va mettre off toutes les zones opérationnelles du cerveau de leurs fanatiques à l’exception de celles qui font déclencher la haine et la violence. Autrement dit par Frederick Engels, « la religion est la passion bornée de l’homme ».

Si, Jefferson se ressuscite aujourd’hui, il verra que rien ou presque n’a changé dans le fond de la chose, il verra que le sentiment des barbaresques à l’égard des occidentaux est toujours le même, que les barbaresques sont remplacés par Daesh, et que le discours tenu par Al Baghdadi est celui que lui a tenu Hadj Abderrahmane à Londres, que les intérêts américains sont attaqués de la même façon qu’au temps des corsaires, que les musulmans qui ne le sont pas dans les standards de Daesh ou des salafistes sont ceux qui souffrent le plus, que les hommes ne changent pas dans le temps et l’espace quand ils utilisent la même référence, que la soi-disant différence qui existe entre l’islam et l’islamisme est en réalité un dangereux leurre.

Un bon musulman ne peut pas se déresponsabiliser de son devoir de djihadiste, dans l’enseignement musulman, il est dit que si vous voyez quelqu’un commettre un tort ou un péché, empêchez-le par la force, si vous n’y arrivez pas, faites-le par la langue, et à défaut par le cœur, et cette dernière option résulte de la moindre foi. Pour un bon musulman, vous empêcher par la force de consommer de l’alcool, de manger pendant le jour durant le mois de Ramadhan, draguer une fille ou commettre le péché d’être juif ou chrétien est tout simplement un devoir, le royaume d’Allah sur terre ne peut se réaliser si l’humanité compte en son sein un seul infidèle au Messager d’Allah. Convertir toute l’humanité à l’Islam et en faire de la planète Terre le royaume d’Allah, est un devoir moral auquel ne peut se soustraire aucun musulman digne de la plus haute foi.

Depuis le 11 septembre 2001, l’Islam a sensiblement changé l’Amérique. Dans les aéroports les passagers sont obligés d’enlever les chaussures, les compagnies aériennes d’embaucher des agences de sécurité supplémentaires qui font subir au passager des procédés qu’il aurait bien aimé s’éviter, ce qui fait monter en conséquence, le prix des billets. Les compagnies aériennes dont un de leurs agents affiche une attitude jugée raciste ou stéréotypique vis-à-vis d’un suspect musulman sont attaquées en justice par les musulmans.

Durant les fêtes de L’Aïd, du Mouloud et de Moharrem ainsi qu’au début du Ramadhan, le président américain adresse un message de sympathie à tous les musulmans du monde. Toutes ces fêtes musulmanes, les calendriers américains les mentionnent. Selon Le Pew Research Center, un sondage réalisé en 2015 montre que 51% des musulmans américains souhaiteraient voir la charia remplacer la constitution américaine. Les musulmans, ils étaient probablement quelques dizaines au temps de Jefferson, ils sont plus de 3 millions de nos jours. Quand un américain vous connaît assez bien, il vous dit Salam ou 3alikoum, et vous quitte occasionnellement par un sarcastique Allaho Akbar, quand il vous offre à manger il vous rassure à l’avance que ce n’est pas du porc, quand il critique les religions, il le fait ouvertement et sans gène, mais quand il arrive à l’Islam, il mesure bien ses paroles jusqu’à une l’hypocrisie déconcertante pour ne pas offenser.

Ce coran a disparu dans le silence républicain depuis son utilisation par Jefferson, pour devenir au niveau du public l’un des best-sellers après l’attaque sur le world Trade Center, il apparaît de nouveau chez l’Amérique officielle en l’an 2007 avec l’élection comme sénateur de Keith Ellison dans le Minnesota. Chrétien converti à l’Islam, il avait refusé de jurer sur la bible en laquelle il ne croyait plus, et exigea qu’on lui tende le Coran à la place. Ça a fait beaucoup de bruit chez les républicains mais le nouveau sénateur a fini par avoir gain de cause, le sens commun veuille qu’on ne jure pas sur un livre auquel on ne croit pas.

Devant l’intransigeance du sénateur, les américains ont décrété une fatwa conservatrice pour halaliser le jurement sur le coran qui se trouve dans la librairie du congrès, avançant l’argument qu’il avait reçu la bénédiction de l’un des pères fondateurs de l’Amérique, et qu’on a désormais baptisé « le coran de Jefferson ».

Rachid C