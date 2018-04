Le Printemps berbère de 1980 : naissance d’un mouvement social

Le Mouvement Culturel Berbère a toutes les caractéristiques d’un mouvement social. D’abord c’est une action collective de protestation et de revendication sociale qui a provoqué des changements dans la société sur le plan culturel et politique d’une façon graduelle et continue. Il continue d’influencer la Kabylie en particulier et l’Algérie en général par ses idéaux même après l’effritement de structure qui l’encadrait à cause de la compétition partisane que le pluralisme politique a engendrée…

Une année après le décès de Houari Boumediene et son remplacement par le colonel Chadli Bendjedid que beaucoup voyaient comme « un président de transition »[1], un mouvement de protestation s’est déclenché en Kabylie. Il a commencé exactement le 11 mars à l’université de Tizi-Ouzou, en réaction en premier lieu à l’interdiction d’une conférence sur les poèmes kabyles anciens[2], sur ordre du Wali de Tizi-Ouzou[3] au motif « risque de trouble à l’ordre »[4], que le chercheur Mouloud Mammeri était censé donner à l’université de Tizi-Ouzou le 10 mars 1980. Selon le wali de Tizi-Ouzou, l’interdiction de la conférence est basée sur une information communiquée le 09 mars par des étudiants appartenant à l’Union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA) au commissaire politique du FLN qui précise que les étudiants envisagent à la fin de la conférence l’organisation d’une manifestation dans les rues de la ville de Tizi-Ouzou. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de cette époque qualifie cette interdiction quelques années plus tard d’absurde[5]. En second lieu, c’était en réaction à la répression et aux arrestations des manifestants qui ont suivies cette interdiction. Comment une interdiction d’une conférence s’est développée en un grand mouvement de protestation qui a donné naissance à un important mouvement social ?

Au commencement, Mouloud Mammeri fut invité, selon Mohand Waâmar Ousalem, l’un des acteurs du Printemps berbère, par un groupe d’étudiants appartenant au Comité d’Oued Aissi[6]du Centre Universitaire de Tizi-Ouzou. Ce comité fait partie des « comités autonomes d’étudiants, nés de la grève d’Octobre 1979 »[7]. La création de ces comités s’inscrit dans une dynamique de contestation à cette époque du monopole de la représentativité des membres de l’Union Nationale de la Jeunesse Algérienne (UNJA) affiliés au FLN, le parti unique. Finalement, cette grève a défié le monopole du l’UNJA en particulier et du FLN en général par l’élection d’un Comité autonome en dehors de la structure de l’UNJA. La particularité de ces comités qui se créaient à l’université est qu’ils « avaient établi un programme d’animation culturelle, intégrant explicitement la langue et la culture amazighes »[8].

À la veille de l’interdiction de la conférence de Mouloud Mammeri, il est clair que les étudiants été déjà mobilisé, ils avaient des ressources pour organiser une nouvelle mobilisation. Ce qui explique la rapidité et l’efficacité de leur réaction. Ils ont réagi dès le premier jour. Dès la soirée du jour de l’interdiction de la conférence un groupe d’étudiants a décidé d’inviter les étudiants à une assemblée générale au cours de laquelle une décision d’organiser une action collective en dehors des murs de l’université a été prise. Ainsi, ils ont opté pour « une marche à travers les rues de Tizi-Ouzou, avec des arrêts devant la wilaya et la Mouhafadha[9] »[10] pour manifester pacifiquement leur colère et indignation et pendre le public à témoin de leur cause. En fait, ils ont choisi ce que Ch. Tilly et S. Tarrow qualifie de « représentation moderne par excellence »[11], qui fait partie des « représentations modulaires »[12]. La caractéristique de ses représentations est qu’elles « peuvent être adaptées à des situations sociales ou locales très variées »[13]. Le choix de prendre la Mouhafadha, le siège départemental d’un parti politique comme une étape de la manifestation par exemple est une façon particulière d’adapter les représentations avec le contexte politique de l’époque où l’État algérien était dirigé par un seul parti, le FLN en l’occurrence et aussi de designer ce parti comme étant l’un des acteurs responsables de ce qui a été qualifié par les étudiants de déni identitaire qui a mené à l’interdiction de la conférence sur la poésie kabyle. Mais comme les moyens d’information, particulièrement la télévision, étaient sous le contrôle du pouvoir central, le public concerné par cette manifestation se réduisait aux habitants de la ville de Tizi-Ouzou qui voyaient passer le cortège des manifestants distribuant des tracts, brandissant et scandant des slogans exprimant leurs revendications.

Cette interdiction a été interprétée par les étudiants de Tizi-Ouzou et d’Alger comme « une répression culturelle » des autorités contre la langue et culture berbère. C’est ce qui a été exprimé clairement dans l’Appel à la grève pour le 16 avril lancé par le Comité de Soutien aux Étudiants et Travailleurs en grève[14] et les slogans scandés et brandis par les manifestants[15] dans les différentes marches et rassemblements. Une revendication que le nationalisme arabo-musulman du pouvoir en place ne tolérait pas. Pour ce pouvoir, ce genre de représentations revendicatives fait partie de la catégorie de ce que Ch. Tilly et S. Tarrow appellent les représentations revendicatives interdites[16]. La particularité de cette catégorie est que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour les réprimer[17]. Ce qui fait du conflit un conflit transgressif qui s’aventure en terrain interdit ou inconnu[18]. C’est ce qui explique aussi pourquoi une conférence à l’université dérange autant le pouvoir en place et pourquoi son interdiction a fait plonger toute une région dans un conflit sur des revendications identitaires et culturelles qui n’est pas totalement fini jusqu’à présent.

Cette interdiction a été suivie d’une série de marches, manifestations, grèves et occupations des établissements scolaires et universitaires à Alger et en grande partie à Tizi-Ouzou initiées essentiellement par les étudiants et lycéens. Ce qui a abouti à une « grève générale et totale » le 16 avril 1980 qui a paralysé des secteurs d’activités administratifs et économiques, privés et publics. La grogne a atteint une grande partie de la population en Kabylie en signe de solidarité avec les étudiants.

En réponse à cette grande mobilisation, dans la nuit du 19 au 20, les autorités ont déclenché une opération de répression appelée opération Mizrana[19] pour forcer les étudiants, enseignants et travailleurs grévistes à évacuer le centre universitaire, l’hôpital et le complexe Sonelec[20] qu’ils occupaient depuis plus de dix jours. La répression était grande, plus de quatre cents blessés et des arrestations parmi les étudiants et les enseignants. La rumeur faisant état de nombreux morts et des viols au sein de la communauté estudiantine a vite attisé la colère de la population et renforcé son adhésion au mouvement de protestation initié par les étudiants. Ainsi, le mouvement a pris une ampleur inattendue; il est sorti désormais de l’enceinte de l’université pour s’étendre à l’ensemble de la société Kabylie.

De plus, sur le plan organisationnel, en réaction à cette répression, les travailleurs, étudiants et enseignants de Tizi-Ouzou ont constitué un Comité anti répression pour contrecarrer la contre-mobilisation qui se ressource de fausses informations produites et diffusées par leurs adversaires, en l’occurrence le pouvoir central et ses relais locaux via ses organes de presse dans le but de dénigrer ce mouvement de protestation. Ce Comité a produit et distribué des tracts dans lesquels il explique le sens du mouvement de protestation, dénonce la répression et profite de l’occasion pour préciser ses revendications. Dans l’un des tracts diffusés à la marche du 07 au 8 avril 1980 à Alger, le Comité critique la presse officielle et étrangère qui a tenté, à son avis, « de déformer le mouvement aux yeux de l’opinion publique et de lui donner un sens erroné »[21] et dénonce par la même occasion « toute tentative et fausse interprétation du mouvement »[22]. Ainsi, ses membres sont devenus « des agents signifiants activement engagés dans des activités de production et de reconduction du sens»[23]. En fait, ils ont tenté avec les moyens qu’ils avaient à leur portée de définir le sens de leur mobilisation auprès de l’opinion publique, médias, autorités locales et l’État. Alors, ils se sont impliqués avec le peu de moyens de communication et d’information dans une « politique de la signification »[24] face un pouvoir qui a le monopole sur l’information à cette époque. Leurs moyens de communication se réduisaient en fait à la distribution de tracts, affichages sur les murs un peu partout au sein de l’université, en ville et villages et crée haut et fort des slogans lors des marches et rassemblements. En effet, on constate cette tendance à la production de sens et surtout la stratégie de remédier à cette faiblesse dans un contexte politique où le pouvoir central a le contrôle sur l’information dans la réponse des étudiants au télex du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui appelle la communauté estudiantine à reprendre les cours. Les étudiants grévistes exigent dans cette réponse aux autorités, leurs adversaires, entre autres, la publication dans la presse nationale d’un démenti relatif à la campagne de dénigrement dont ils avaient été objet et la publication de leur programme de revendication dans la même presse[25].

Cette mobilisation s’est inscrite dans la durée, elle a trouvé de quoi s’alimenter dans la société après l’action initiale. Il est incontestable, comme A.Mahé le souligne, que « la première conséquence des événements d’avril 1980 à Tizi-Ouzou fut d’ancrer la revendication culturelle dans une ville qui n’était jusque-là que le « chef-lieu » administratif de la Grande Kabylie »[26] Ainsi, depuis avril 1980, chaque anniversaire de ce mouvement, c’est-à-dire chaque 20 avril, les kabyles, via des organisations agréées ou clandestines, dans les universités ou dans les villages et les quartiers, organisent des activités culturelles et politiques pour célébrer cette date qui est devenue au fil du temps une date symbolique à laquelle une grande partie de la population kabyle s’identifie [27]. L’université de Tizi-Ouzou n’est pas étrangère à cette prise de conscience. Depuis ces événements, il s’est développé en Algérie un nouveau rapport entre la classe politique dirigeante et la jeunesse qui s’exprime par la violence : l’émeute et la répression. Ce qu’Omar Calier souligne à juste titre en disant : « du ” printemps berbère ” de Tizi-Ouzou, distinct mais prémonitoire, en 1980, aux explosions urbaines et péri-urbaines qui conduisent à Octobre 1988, la classe politique et la jeunesse ne communiquent plus entre elles que par l’émeute »[28]

Par ailleurs, ce n’est pas un hasard si beaucoup d’acteurs du printemps noir font référence aux revendications du 20 avril 1980 ou qui avaient un rapport direct avec ces événements. L’un des acteurs avec qui nous nous sommes entretenu habite à Alger ; il se souvient des protestations du Printemps berbère ; il nous raconte que c’est là qu’il a été initié au combat identitaire. Car il fut arrêté par les forces de l’ordre à Alger lors d’une manifestation organisée par les étudiants à l’extérieur de l’université dans le contexte des protestations d’avril 1980, alors qu’il n’avait aucun lien organique avec ce mouvement de protestation et ne connaissait aucun de ses acteurs. Depuis, comme il le précise, il s’intéresse à la revendication identitaire. Ce qui explique, par ailleurs, pourquoi il trouve que son adhésion à la mobilisation de 2001 fut « naturelle ». En outre, un autre acteur était même membre actif pendant ses évènements ; il était étudiant à l’université de Tizi-Ouzou. Un troisième, pour montrer l’importance de la revendication identitaire et du printemps berbère en Kabylie, souligne par rapport à la revendication identitaire que depuis avril 1980 il ne peut pas se produire en Kabylie de mouvements de protestation sans inclure la revendication identitaire.

On ne peut pas ignorer que les deux partis politiques les plus implantés dans cette région, le FFS et le RCD, font de la reconnaissance de langue Tamazight l’une de leurs revendications politiques essentielles, voire leur cheval de bataille idéologique. Cela n’est pas anodin, car beaucoup de cadres et militants de ces deux partis sont issus du MCB qui forma avant la Constitution pluraliste de 1989 une nébuleuse composite traversée par plusieurs tendances politiques et idéologiques. On y trouve au sein de cette nébuleuse, selon A. Mahé « quelques éléments du FFS, PAGS, du PRS, des trotskistes et des membres de l’énigmatique FUAA »[29]. Tous activaient à cette époque dans la clandestinité.

Le Mouvement Culturel Berbère a toutes les caractéristiques d’un mouvement social. D’abord c’est une action collective de protestation et de revendication sociale qui a provoqué des changements dans la société sur le plan culturel et politique d’une façon graduelle et continue. Il continue d’influencer la Kabylie en particulier et l’Algérie en général par ses idéaux même après l’effritement de structure qui l’encadrait à cause de la compétition partisane que le pluralisme politique a engendrée.

Ali Kaidi (docteur en philosophie politique)

